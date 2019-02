Dha Yurt Bülteni -14

GAZİANTEP'TE CİP İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı.

GAZİANTEP'TE CİP İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI







GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü İbrahim Kısacık (26) hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi ise yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Nurdağı yolu hastane kavşağında meydana geldi. İbrahim Kısacık yönetimindeki 27 AAC 076 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hikmet Tutum (42) yönetimindeki 31 NEZ 61 plakalı cip çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Kadriye (44) ve Murat Kısacık (19) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralıdan Murat Kısacık, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi.



Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



============================



AK PARTİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÜLER'DEN MHP'YE ZİYARET







AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhur İttifakı'na değinerek, "Seçimler aynı zamanda demokrasilerin şölenleridir. Bu şöleni kardeşlik duyguları içerisinde sevgi dili ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ordu'nun en çok ihtiyacı olduğu şey bu kardeşlik ve dostluk ortamı içerisinde bu kalkınmayı sağlamaktır" dedi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Başkanı Halit Tomakin ve beraberindeki heyet Ordu MHP İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. MHP İl Başkanlığı'nda MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, İl Başkanı Köksal Yılmaz ve parti teşkilatıyla bir araya gelen Güler, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Seçimlerin aynı zamanda demokrasilerin şölenleri olduğunu belirten Güler, "Bu şöleni kardeşlik duyguları içerisinde sevgi dili ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ordu'nun en çok ihtiyacı olduğu şey bu kardeşlik ve dostluk ortamı içerisinde bu kalkınmayı sağlamaktır. Zaten ülkemiz, devletimiz çok güçlü, milletimiz tarihler yazan bir millet. Dolayısıyla Rabia'mızın da ilkeleri doğrultusunda bu birlikteliği gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Ordu'yu dünya yıldızı haline getirerek Ordu'yu taklit eden değil taklit edilen bir şehir yapmak. Bunun için muazzam bir potansiyelimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızla başlattığımız belediyecilik hamlesinde 1994 yılından bu yana birlikteyiz. Onun demokrasi anlayışı ve kalkınma düsturu doğrultusunda ülkemizi dünyanın sayılı ekonomileri arasına getireceğiz. Bu süreci Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte 'Cumhur İttifakı' doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Müthiş bir potansiyelimiz var. Geleceğimiz son derece parlak. Bizim amacımız bir şey olmaktan ziyade bir şeyler yapmak" diye konuştu.



'GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDECEĞİZ'



31 Mart seçimlerine kadar birlik içerisinde gece gündüz mücadele edeceklerini ifade eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Biz Cumhur İttifakı'nın bir beka sorunu olduğuna inandık ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin bize gösterdiği işaret doğrultusunda 31 Mart seçimlerinde 17 ilçede ve büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarına, Çamaş ve İkizce ilçelerinde ise MHP adaylarına oy istemeye devam edeceğiz. Ülkücü katillerinin bu memlekete ihanet eden hain komünistlerle birlikte olup PKK ile ittifak kuranları Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin iyi tanıması ve anlaması gerekiyor. AK Parti'de olup adaylıklar dolayısıyla nefsini öne çıkarıp bu işten rahatsız olanlar varsa rahatsızlıklarını ve hesaplarını ertelemeliler. MHP'lilerin partisel anlamda bir kavgaları varsa bunu ertelemeliler. Çünkü oyun, tezgah, plan büyük. Biz bu oyunu bozmak için 31 Mart'a kadar gece gündüz mücadele edeceğiz" dedi.



==================



DİYARBAKIR'DA, ÖZEL HAREKATÇILAR, KURBAN KESİLEREK GÖREVE BAŞLADI







DİYARBAKIR'da Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımıyla kentte göreve yeni başlayacak özel harekat polisleri için kurban kesildi.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 100 özel harekat polisi için tören düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yanı sıra çok sayıda polisin katıldığı törende göreve başlayacak 100 özel harekat polisi için kurban kesildi.



Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, özel harekat polislerinin terör örgütlerinin kabusu olduğunu belirterek, "Başta PKK, DEAŞ, DHPK-C ve diğer terör örgütleri olmak üzere sınır içi, sınır dışı tüm hain odaklara karşı devletimizin kararlı mücadelesini, duruşunu, gayretini diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği içerisinde yürütmekte ve son derece başarılı sonuçlar elde etmektedirler" dedi.



'GURUR DUYUYORUZ'



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizler sizin bu başarınızdan, gayretinizden, fedakarlığınızdan hem yöneticiler olarak gurur duyuyoruz hem de birer Türk vatandaşı olarak övünüyoruz. İnanıyoruz ki aileleriniz de aynı şekilde sizlerle övünüyorlar. Özel harekat birimlerimizin personel sayısı 22 bini buldu. Diyarbakır'daki mevcut özel harekat gücümüzde hafta içerisinde katılan ve keseceğimiz kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıkaracağımız yeni 100 genç kardeşimizin, yiğit meslektaşımızın katılımıyla 1200'lere ulaşan güçlü bir polis birimi olarak görevine devam edecektir. Ben tüm arkadaşlarımıza bugüne kadar vermiş oldukları başarılı, sonuç alıcı çalışmaları, gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ülkemizin huzur ve güvenliğini temin noktasında en kıymetli varlıkları olan canlarını hiç çekinmeden feda eden başta özel harekat polislerimiz, diğer polislerimiz, jandarmamız, askerimiz, güvenlik korucularımız, öğretmenlerimiz, kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize bu vesile ile Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. Bu kutlu yolculuğumuzda, bu kutsal mücadele alanımızda sizlere üstün başarılar diliyorum."



Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, göreve yeni başlayacak 100 özel harekat polisinin, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte göreve gideceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindekiler, kesilen kurbanların kanlarını yeni göreve başlayan özel harekat polislerinin alınlarına sürerek hayırlı olsun temennisinde bulunmasıyla tören sona erdi.



==============================



25 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANDI







ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde, N.D. (23) adlı kadın henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede gezen N.D., Balakgazi Anıtı'nın yanına geldiğinde yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yaralı N.D.'yi bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.D., ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



===============================



BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI







BURSA'nın İnegöl ilçesinde köşe başındaki direğe kilitlenmiş halde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Köşe başında lamba direğine kilitlenmiş halde duran İsmail Akdağ'a ait bisiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Akdağ'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binaya ait güvenlik kamerasını inceledi.



Polis hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.



=================================



ÇORLU'DAKİ TREN KAZASINDA YAKINLARINI KAYBEDENLERDEN 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'







TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında yakınlarını kaybedenler, 'Adalet Yürüyüşü' düzenledi. Kazada ölen 6 aylık bebek Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kestiler.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz 2018 günü meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından yakınlarını kaybedenler bugün Çorlu'da, 'Adalet Yürüyüşü' düzenledi. Çorlu Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve aralarında CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, Omurtak Caddesi üzerinden 1 kilometre yürüyerek kafeterya önünde toplandı.



'İSTEDİĞİMİZ SADECE ADALET'



Burada üzerlerine ölenlerin resimlerinin bulunduğu tişörtler giyen aileler, 'Adalet istiyoruz' sloganları attı. 6 aylıkken kazada ölen Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kesilirken, aileler gözyaşları döktü. Kazada 6 aylık yeğeni Beren, 2 kız kardeşi ve 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Zeliha Bilgin, adalet istediklerini dile getirerek, "İstediğimiz sadece adalet. Çok mu şey istiyoruz? 25 can gitti, evlatlarımız gitti canlarımız gitti. Çok mu şey istiyoruz?" dedi.



'YAŞASAYDI 1 YAŞINDA OLACAKTI'



Yeğeni Beren'in 1 yaşına girmeden kazada öldüğünü söyleyen Zeliha Bilgin, "Beren 1 yaşına girecekti. Ancak doğum gününü göremedi, 6 aylık annesi ile birlikte cennete gitti. Tek isteğimiz bu faciaya sebep olanların cezalarını çekmeleri. Ben bir anneyim. Kızımı, 2 kız kardeşimi kaybettim. İyi ki doğdun Beren, 6 ayda olsa iyi ki hayatımıza girdin kalbimize dokundun. Beren'im annen ile birlikte, Bihter ablanla birlikte, Emel teyzenle beraber cennette sizinle görüşmek üzere sizi çok seviyoruz. Adalet istiyoruz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.



Konuşmaların ardından aileler sessizce dağılırken, yürüyüş ve basın açıklaması sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.



