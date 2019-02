Dha Yurt Bülteni -14

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'a gelerek, olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Canbolat, önce 2 kişinin, daha sonrasında da onları kurtarmaya gelen 4 kişinin üzerine kar kütlelerinin düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Çatıdan düşen kar kütlesinin altında 6 kişi vardı. Yapılan müdahalelerle bu 6 kişi kurtarıldı. Her ihtimale karşı yine de mevcut kar kütlelerini kontrol ediyoruz ve buradaki kar yığıntısını da kaldırmaya çalışıyoruz. Şükür ki vatandaşlarımızın ufak sağlık problemleri dışında genel sağlık durumları iyi. Büyük bir kazadan vatandaşlarımız zarar görmeden kurtuldu. Bu da bize şunu gösterdi ki havaların ısınmasıyla birlikte bölgede alınması gereken tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi ve dikkat edilmesi gerekiyor. Buradaki işletmeciler ve yöneticilerle de konuşarak dikkatli olmalarını isteyeceğiz."



Kendilerine henüz kayıp başvurusu olmadığını belirten Vali Canbolat, "6 kişi olduğunu değerlendiriyoruz, 6'dan fazla olmadığnı düşünüyoruz, ancak her ihtimale karşın bölgedeki kar yığınlarını temizliyoruz. 6 kişinin tamamının sağlık durumları iyi" ifadelerini kullandı.



Vali Yakup Canbolat'a bölgedeki incelemelerinde Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç eşlik etti.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Uludağ'da PTT'ye ait kullanılmayan binanın çatısındaki kar kütlelerinin düşme anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce 2 kişinin üzerine kar yığınlarının düştüğü görülürken, ardından onları kurtarmaya gelen 4 kişinin kar kütlelerinin altında kaldığı anlar yer alıyor.



ÇALIŞMALAR SONA ERDİ



Arama kurtarma ekipleri, her ihtimale karşı demir çubuk ve küreklerle bölgede kar altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışma yaptı. Milli Parklara ait kar püskürtme motoruyla da alandaki karlar püskürtüldü. Yaklaşık 1,5 metreye yakın kar kütlesi iş makineleriyle tahliye edildi. İz takip köpeği ve jandarma helikopteri de çalışmalarda kullanıldı. JAK, AFAD, AKUT, NAK, İHH Kurtarma Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalarda kar kütleleri altında kimseye rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını sona erdirdi.



BÖLGEDE KARLAR ERİYOR



Öte yandan, bölgedeki diğer tesislerin çatılarındaki karların hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle eridiği görüldü. Tesis görevlilerinin çatıları temizlediği belirtildi.



Görüntü Dökümü



----------



-Olaya anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ, Serkan AKKUŞ / BURSA,



==================



Otomobilin çarpmasıyla ölen gencin kimliği belli oldu



Adana'da işlek caddede başka bir araçla yarış yaptığı iddia edlien lüks otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ancak kimliği belirlenemeyen gencin üniversite öğrencisi Adil Şahpaz (20) olduğu ortaya çıktı.



Kaza, dün gece saatlernide merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin ezdiği ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin öldüğü belirlendi. Ayrıca kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de, itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkartılan Hacer Akgül, Sena Nur Akgül, Ahmet Akgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Otomobilin ezdiği kimliği belirsiz gencin cesedinin ise Kocaeli'nde üniversite okuyan ve Adana'ya tatil için gelen İnşaat Mühendisliği öğrencisi Adil Şahpaz'a ait olduğu belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



Adli Tıp Kurumu tabelası



Cenazenin araçtan indirilmesi



Morga taşınması



Cenazenin morgtan çıkarılması



Araca konulması



Aracın gidişi



Morg tabelası



Ölen gencin sağlık fotoğrafları



ARŞİV GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kaza yerinden görüntü



Hurdaya dönen otomobil



Yaralı bir çocuğun ambulansa taşınması



Ambulanstaki yaralı kadından görüntü



Kaza karışan araçlar



Ambulanstan göüntü



İtfaiye erlerinden görüntü



Üzeri örtülü cesetten görüntü



Ölen gencin yola savrulan ayakkabısı



Ölen gencin üzerinden yola düşen yırtık 50 lira banknottan görüntü



Trafik polisinin çalışması



Olay yerinden ayrılan ambulans



Kaza yerinde toplanan vatandaşlar



Görgü tanığı vatandaş ile röp



Gencin cenazesinin tabut ile cenaze aracına taşınması



Cenaze aracının gidişi



Genel ve detaylar



Süre: 02'51" Boyut: 319 MB (arşiv)



Haber-Kamera: Gökhan Keskinci-Can ÇELİK-Akif ÖZDEMİR/ADANA,



==================



Kaçan topu almaya giden öğrenciye köpek saldırdı



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, dışarı kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıkan 10 yaşındaki Ensar A.'ya köpek saldırdı. Küçük çocuk hafif yaralandı.



Olay, Başiskele Seymen Mahallesi'nde bulunan Kartonsan İlkokulu önünde meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Ensar A. teneffüste arkadaşlarıyla top oynarken, dışarı kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıktı. Okul duvarından atlayan çocuğa sokak köpeği saldırdı. Öğrencilerine köpeğin saldırdığını gören öğretmenlerin müdahalesi ile köpek kaçtı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibinin köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralanan Ensar A.'ya ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ensar A. tedavi altına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Okuldan görüntü



-Hastaneden görüntü



-Çocuğun hastaneye girerken fotoğrafı



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),



===============



Ayakkabı boyacısı babasının elini öperek seçim çalışmalarına başladı



Malatya'da merkez Yeşilyurt ilçesinin CHP'li belediye başkan adayı Erkan Özgür, ayakkabı boyacılığı yapan babası Ali Özgür'ün elini öperek seçim çalışmalarına başladı.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeşilyurt Belediye Başkan adayı gösterdiği jeoloji mühendisi Erkan Özgür, boyacı sandığı başındaki babasını ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı. Babasının eline öperek helallik isteyen Başkan adayı Özgür'e partililer de eşlik etti. Ziyarette konuşan Erkan Özgür, "Benim gibi bir esnafın çocuğunun belediye başkanı olmasında babamın emeğinin katkısı elbette yadsınamaz. Bugün bana emek veren, beni Cumhuriyet sevgisiyle büyüten babamın elini öpmek ve hayır duasını almak için buradayız" dedi.



Özgür, babasını ziyaretinin ardından esnafı dolaştı ve daha sonra parti ilçe binasında partililer ile bir araya geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------------



Katılanlar



Erkan Özgür'ün açıklaması



İl Başkanı Enver Kiraz'ın konuşması



Baba Ali Özgür'ün konuşması



Babasının elini öpmesi



Partiden görüntüler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 295 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



===================



Suudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti



Suudi Arabistan'da kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede hakkında idam kararı verilen Remzi Çiçek'in, cezadan kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği bildirildi.



Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde yaşayan Remzi Çiçek'in ailesinin idam cezasının durdurulması için yardım istemesinin ardından harekete geçen AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal aileyle görüşerek bilgi aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Çiçek'in idam cezasından kurtarılması için bakanlık olarak harekete geçeceklerini bildirdiği öğrenildi.



Remzi Çiçek'in kızı Serem Bahçeci yaptığı açıklamada, babası hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize sesleniyorum. Babamı sağ salim istiyorum. Lütfen bize yardım edin" dedi. Recep Çiçek'in eşi Sevsen Çiçek ise eşinin bir an önce dönmesini istediğini belirterek, "Lütfen bize yardım edin, halimiz perişan. Lütfen bizim sesimizi duyun" diye konuştu. Recep Çiçek'in kızı Sezen, oğlu Sabri ve kardeşi Ata Çiçek de Remzi Çiçek için göz yaşı döktü.



AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Suudi Arabistan'ın Riyad Türkiye Büyükelçisinin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'na gittiğini ve konuyla ilgilendiğini söyledi. Güler, "Şu anda cezaevi heyetine herhangi bir infaz tebliği yok. Mahkumların mübadelesi kanunu gereğince devletimizde gereğini yapacaktır" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Remzi Çiçek'in ailesinin yardım istemesi



Remzi Çiçek'in fotoğrafı



SÜRE: 01'37" BOYUT: 179 MB



Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),



==================



Kar erimeye başladı, yayla evlerini su bastı



Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Abanoz Yaylası'nda karların erimeye başlamasının ardından bazı evleri su bastı.



İlçe merkezine 45 kilometre mesafede, Toroslar'ın zirvesinde yer alan ve kar yağışı nedeni ile beyaza bürünen Abanoz Yaylası, kar topu oynayıp keyifli vakit geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Tatilciler kilometrelerce uzanan araç kuyruğunun oluştuğu yaylada karın tadını çıkarırken, ortaya çıkan tablo, ev sahipleri için bazı sorunları da beraberinde getirdi. Yaklaşık 2 hafta önce yoğun kar yağışı yüzünden beyaz örtünün altında kalan yayla evleri, bu kez de eriyen kar suları ile doldu.



Evine giremediğini belirten Sait Oktan (63), "Bu sene çok fazla kar yağdı. Kar yağışından dolayı evimin yanına zor gidiyorum. Yayladaki evlerin yüzde 80'i kar altında olduuğu için girelemiyor. Sadece yol kenarındaki evlere giriliyor" dedi.



Görüntü Dökümü



------------



Araçların görüntüsü



Karda kayanlar



Abanoz Yaylası'ndan genel görüntü



Oluşan gölet ve evler



Sait Oktan ile röportaj



Tuana Kotan ile röportaj



SÜRE: 03'35" BOYUT: 106 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),



================



Keşan'da 21 kaçak yakalandı



Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 21 Pakistanlı kaçak yakalandı.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala karayolu üzerinde M.E. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Pakistan uyruklu 21 kaçak yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen M.E. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

