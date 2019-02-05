Dha Yurt Bülteni-14

GAZİANTEP'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN DAMAT ADLİYEDE (2)1)TUTUKLANDIGaziantep'te, miras anlaşmazlığı yüzünden kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını tabancayla vurarak öldüren, eşi ile diğer baldızını da yaralayan Ertan Daşdelen, tutuklanarak cezaevine konuldu.

GAZİANTEP'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN DAMAT ADLİYEDE (2)



1)TUTUKLANDI



Gaziantep'te, miras anlaşmazlığı yüzünden kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını tabancayla vurarak öldüren, eşi ile diğer baldızını da yaralayan Ertan Daşdelen, tutuklanarak cezaevine konuldu.



EŞİ MİRASI İSTEMEDİĞİ İÇİN KATLİAM YAPTIĞI İDDİASI



Ailenin yakınları, Ertan Daşdelen'in cinayetleri eşi Sultan Daşdelen'in babasından kalan mirastaki payından vazgeçmesi nedeniyle işlediğini öne sürdü. İddiaya göre; Ertan Daşdelen'in 1 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden kayınpederi Mahmut Şahin'den kalan miras, 4'ü kız 7 kardeş arasında eşit olarak paylaştırıldı. Daha sonra ise kız kardeşler, kendilerine düşen payların 3 erkek kardeşe dağıtılmasını isteyerek, haklarından vazgeçti. Bu duruma sinirlenen Ertan Daşdelen ile eşi ve eşinin ailesi arasında tartışma yaşandı. Sultan Daşdelen de 3 ay önce çocuğunu yanına alarak, annesinin evine yerleşti. Sultan Daşdelen'in kardeşleri, tartışmaların sona ermesi için enişteleri Ertan Daşdelen'e 500 bin TL teklif etti. Ancak Ertan Daşdelen, parayı kabul etmeyerek eşine kalan mirasın tamamını istedi. Olumsuz yanıt alınca da olayı gerçekleştirdi.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Bu arada olayda yaşamını yitiren Daşdelen'in kayınvalidesi Özden Şahin, eşinin amcası Bayram Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.



Ölenlerin yakınları, tabutların başında gözyaşına boğuldu. Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



GAZİANTEP-DHA



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2)KAPIKULE'DE YAKALANAN YAVRU KÖPEKLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR



KAPIKULE Sınır Kapısı'nda kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan 20 cins yavru köpek yakalandı. Yavru köpekler, sahiplendirilmek üzere Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine teslim edildi. HAYTAP Edirne temsilcisi Kemal Çokal, "Hayvanların petshoplar'da satışı önlenecek. Kimse köpek ticaretine bulaşmasın" dedi.



İÇLERİNDE ÇİN ASLANI CİNSİ KÖPEK DE VAR



Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Aralık ayında Bulgaristan plakalı bir otomobilde, yurda kaçak sokulmak istenen, aralarında 'Çin Aslanı' olarak bilinen cins köpeğin de bulunduğu 20 cins yavru köpek yakalandı. Petshoplar'da satılma üzere yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan köpeklerin, kötü şartlarda bakılıp ölümlerini önlemek amacıyla geçtiğimiz Aralık ayında, Ticaret Bakanlığı'nın HAYTAP ile yaptığı protokol gereği köpekleri yediemin olarak, Edirne HAYTAP temsilcisi veteriner Kemal Çokal'a teslim etti. Çokal, bahçesinde baktığı köpekleri karantina süresi dolmasının ardından hayvan severlere sahiplendireceğini söyledi.



'KİMSE KÖPEK TİCARETİNE BULAŞMASIN, KÖPEKLER GERÇEK HAYVANSEVERLERE TESLİM EDİLECEK'



Yakalanan köpeklerin gerçek hayvanseverlere verilerek, sahiplendirileceğini belirten Çokal, "Aralık ayında Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurda kaçak sokulan köpeklerin yakalandığı ihbarı geldi. Şu anda karantinası bittiği için bu hayvanlar satılmayacak. Biz tavsiyesini bekliyoruz. Petshop'larda üretilip satışının önlenmesi için federasyonumuz bunları hayvanseverlere sahiplendirecek. Kısırlaştırma ve tedavisini yapma şartıyla beraber. Ticaret Bakanlığı ile HAYTAP'ın yaptığı protokol gereği artık hayvanlar petshop'larda satışı önlenecek. Burada hayvan kaçakçılarına sesleniyorum artık kimse bu köpek ticaretine bulaşmasın. Yakalananlar artık gerçek hayvan severlerin ellerinde olacak" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Köpeklerden detay



Köpeklerin bahçede gezmesi



Muhabir Ali Can Zeray anons



Köpeklerin oynaması



Kemal Çokal ile röp



Farklı açılardan detay



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



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3)POLİSTEN FARKINDALIK YARATAN BEZ TORBA



DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde plastik poşet kullanımını önlemek, kadına şiddet ve madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için polis ekiplerince vatandaşlara, üzerlerinde 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' ve 'Bağımlı olma özgür ol' yazılı 1000 bez torba dağıtıldı. Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla bugün ilçedeki pazaryerinde bez torba dağıtımı yaptı. Kadına şiddet ve uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi de hedeflenen çalışma kapsamında, bez torbaların üzerinde 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' ve 'Bağımlı olma özgür ol' yazıları yer aldı. İlçede üretilen ve pazaryerinde oluşturulan stantta dağıtımı yapılan bez torbalara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri, daha sonra ellerine aldıkları bez torbaları çevredeki esnafa hediye etti.



Tavas İlçe Emniyet Müdürü Tolga Adagülü, kadına karşı şiddet ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Türkiye genelinde, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan projeye destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in de desteğiyle, bağımlılıkla mücadele ve kadına karşı şiddetle ilgili farkındalık yaratmak için 1000 bez torba dağıttık. Bağımlılık ve kadına karşı şiddet ülkemizde suç potansiyeli yüksek suçlardan. Torbaların üzerine yazdığımız sloganlarla özellikle bu konulara vurgu yapmaya çalıştık. Amacımız bu sayede insanlara ulaşarak, bu sosyal mesajı verip, bu tür suçların ilçemizde önüne geçmeye çalışmak" diye konuştu.



Bez torba alan esnaftan Sadettin Yılmaz, yararlı bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Bez torbaları kullanmak ve kullandırmaya teşvik etmek gerekiyor. Uygulamayı başarılı buldum" dedi. Pazarda giyim eşyası satan Ceyda Öğer ise, "Bez torba kullanımı doğanın temiz tutulması için önemli bir çalışma. Polislerden biz de bez torbalarımızı aldık. Üzerinde de mesajlar var. Sonuna kadar destekliyorum. Sadece kadına karşı değil, doğadaki canlılara karşı da şiddet istemiyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Pazar yerinden örüntü



Polislerden ve bez torba dağıtımından görüntü



Polislerin esnaflara bez torba hediye etmesi



Tavas İlçe Emniyet Müdürü Tolga Adagülü ile röp.



Bez torba alan esnaflardan Sadettin Yılmaz ve Ceyda Öğer ile röp.



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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