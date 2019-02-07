Dha Yurt Bülteni-14

Fatih Terim'in babası, son yolculuğuna uğurlanıyor (EK)1)ASRİ MEZARLIKTA CENAZE TÖRENİGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden babası Talat Terim için Yüreğir ilçesindeki Adana Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Fatih Terim'in babası, son yolculuğuna uğurlanıyor (EK)



1)ASRİ MEZARLIKTA CENAZE TÖRENİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden babası Talat Terim için Yüreğir ilçesindeki Adana Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Talat Terim için öğle vakti kılınan cenaze namazına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı. AK Parti'li Çelik ve Sarıeroğlu ile Başkan Cengiz, Terim'e başsağlığı dileğinde bulundu.



DEMİRÖREN MEDYA YÖNETİCİLERİ DE CENAZEDE



Asri mezarlıktaki cenaze törenine Demirören Medya yöneticileri de katılarak, Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. Demirören Medya Grubu CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, cenaze töreninde Terim'e başsağlığı diledi.



MEZARA KENDİSİ KOYDU



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü. Fatih Terim, burada hazırlanan mezara inerek, görevliler tarafından indirilen babasının cenazesini aldı. Terim, cenazeyi mezarın içine kendisi bıraktı. Talat Terim'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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-Yıldırım Demirören'in cenazeye katılması



-Cenaze namazının kılınması



-Helallik alınması



-Tabutun başından detay



-Cenazeden detaylar



Haber-Kamera Mustafa KANLI,Eser PAZARBAŞI ADANA,



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2)EZİNE'DE KAYIP BARIŞ'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Cumartesi akşamı Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağışla yükselen sulara kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten halen kayıp olan Barış Kurt'u (16) arama çalışmaları sürüyor. Aramaların 6'ncı gününde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, derenin yükselen debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak olan yeni kanal açma çalışmalarına başladı.



Ezine'de 2 Şubat Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un bulunduğu 17 AAC 010 plakalı kırmızı otomobil, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen sulara kapılarak sürüklendi. Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede yeri belirlenen otomobil kıyıya çıkarıldı. Araçta, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) cansız bedenleri bulundu. Bahutan Kızıl, Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın toprağa verildi.



ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Otomobille sürüklendiği sularda kaybolan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. DSİ Genel Müdürlüğü ekipleri, derenin yükselen debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak olan yeni kanal açma çalışmalarına başladı.



Arama çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Okulu, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüklerine bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri de destek veriyor.



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-DSİ'nin kanal açma çalışmalarından genel ve detay görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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3)ŞİRİNCE'DEKİ DİLEK HAVUZU KAMULAŞTIRILMASI YAPILAMADI







İZMİR'in gözde turizm bölgelerinden Şirince, geçen yıl, St. Jean John Baptist Kilisesi'nin yanındaki dilek havuzuyla gündeme geldi. Yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şirince'deki kilisenin bahçesinde yer alan dilek havuzunda toplanan madeni paraların belli aralıklarla alındığı, ancak kimin tarafından kullanıldığının bilinmediği ortaya çıktı. Bu durumu göz önünde bulunduran İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletti. Parsel için mahkemenin belirlediği 830 bin TL'nin karardaki süre içerisinde ödenememesi üzerine kamulaştırma yapılamadı. Kamuya kalacağı ifade edilen dilek paralarının ne olacağı da belirsiz kaldı. Selçuk Belediye Başkanı AK Parti'li Zeynel Bakıcı, "Paramız olmadığı için kamulaştırmayı yapamadık ama şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bölgeyi tehlikeli yapı sınıfına soktuk. İş yerlerinin tahliyesi için yazı yazdık. Süreci Kaymakamlık takip ediyor" dedi. Yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şirince'deki St. Jean John Baptist Kilisesi'nin geçen yıl bahçesinde yer alan dilek havuzunda toplanan madeni paraların belli aralıklarla alındığı, ancak kimin tarafından kullanıldığının bilinmediği ortaya çıktı. Bu durumu göz önünde bulunduran İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletti. Bu andan itibaren de dilek havuzunda toplanan paraların nereye gittiği araştırılmaya başlandı. Tartışmaların gündeme gelmesinden sonra değeri binlerce TL'yi bulan yerli ve yabancı madeni paraların belli aralıklarla kimler tarafından alındığıyla ilgili hem işletme çalışanları, hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını söyleyerek, birbirlerini işaret etti.



HAVUZ ALANIYLA İLGİLİ KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKTI



Bu tartışmalarla gündeme gelen kiliseye ait havuz ile bazı iş yerlerinin bulunduğu parselin kamulaştırılmasıyla ilgili 2014 yılından beri süren davanın sonuçlandığı ve bölge için 830 bin TL değer biçildiği öğrenildi. Bu paranın, mahkemenin belirlediği süre içerisinde ödenmesi durumunda, parselin kamulaştırma işlemleri de tamamlanmış olacaktı. Ancak Selçuk Belediyesi'nin gerekli parayı ödeyememesi nedeniyle kamulaştırma yapılamadı. Böylelikle havuzun bulunduğu parselle ilgili hiçbir tasarrufta bulunulamadı. Kamuya kalacağı ifade edilen dilek havuzundaki paralarının ne olacağı konusundaki belirsizlik de sürüyor.



BÖLGE İÇİN YENİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ



Bu gelişme üzerine parseldeki kafeterya ve iş yerlerinin tahliyesinin yapılabilmesi için farklı bir yöntem hayata geçirildi. Bölge 'tehlikeli yapı' sınıfına alındı. Bu karar sonrasında da bir kez daha tahliye için iş yeri işletmecilerine yazı yazıldı. Onların talebiyle de işletmelere tahliye için ek süreler verildi. Sürecin halen bu noktada bulunduğunu söyleyen Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, "Bölgenin kamulaştırılmasıyla ilgili mahkemeden karar çıkardık. Parayı bulabilmek için çeşitli girişimlerimiz oldu ancak bunu sağlayamadık. Paramız olmadığı için de kamulaştırmayı yapamadık ama şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bölgeyi tehlikeli yapı sınıfına soktuk. İş yerlerinin tahliyesi için yazı yazdık. Süreci Kaymakamlık takip ediyor" dedi.



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----------------------(ARŞİV



Havuzdan görüntü.



Dilek tutanların görüntüsü.



Belediye başkanın açıklamasından görüntü.



Röportajlar.



Kiliseden görüntü.



Anonslar



Taylan YILDIRIM/İZMİR,



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4)AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si sağlık personeli 4 kişi hafif yaralandı.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. İnlice Mahallesi'nde rahatsızlanan bir hastaya giden Özkan Kapulu yönetimindeki 48 AG 975 plakalı ambulans, kavşakta, Hatice Köroğlu yönetimindeki 48 PT 413 otomobile sürücü kapısı kısmından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Köroğlu, araçtaki Ayşe Tol, ambulansta bulunan sağlık personeli Neslihan Yılmaz ve Sümeyra Uğur yaralandı. Ambulans şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hasta için de başka ambulans gönderildiği öğrenildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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Kaza yerinden görüntü



Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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