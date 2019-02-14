Dha Yurt Bülteni -14

Koyunlarını çalmaya gelenlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan çiftçi tutuklandıKonya'da koyunlarını çalmaya geldiğini öne sürdüğü Emre Uyanık'ı (28) av tüfeğiyle öldüren, Emre Apak (22) ve Ömer Ak'ı (28) da ağır yaralayan Abdullah Karaboğa (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Koyunlarını çalmaya gelenlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan çiftçi tutuklandı



Konya'da koyunlarını çalmaya geldiğini öne sürdüğü Emre Uyanık'ı (28) av tüfeğiyle öldüren, Emre Apak (22) ve Ömer Ak'ı (28) da ağır yaralayan Abdullah Karaboğa (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Olay, dün saat 06.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Karaboğa, kendisi ve babası Tahsin Karaboğa'ya ait 13 koyunun 1,5 ay önce çalınması üzerine ağılda nöbet tutmaya başladı. İddiaya göre dün sabah Abdullah Karaboğa, 34 LV 4161 plakalı otomobilin ağılın önüne geldiğini görüp, dışarı çıktı. Otomobilden inen 3 kişi ağıla doğru yürümeye başladı. Şüpheliler Karaboğa'yı fark edip hızla otomobile geri bindi. Abdullah Karaboğa ise kaçan 3 kişinin arkasından av tüfeğiyle ateş açtı. Hızla giden otomobil yaklaşık 200 metre ileride şarampole düştü. Otomobilin peşinden koşan Abdullah Karaboğa av tüfeğiyle şüphelilerden Emre Uyanık'ı bacaklarından, Emre Apak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden, Ömer Ak'ı da gözünden vurdu. Ardından sağlık görevlileri ile jandarmaya haber verdi. Emre Uyanık, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Ömer Ak ve Emre Apak ise ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının da hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.



Olay yerinde jandarmaya teslim olan Abdullah Karaboğa, ilk ifadesinde 1,5 aydır kendilerine ait ağıldan 3 farklı zamanda 13 adet koyun çalındığını, mahallede koyun hırsızlığının arttığını bu nedenle ağılda nöbet tutmaya başladığını, otomobile ise kendisinin ateş ettiğini anlattı.



CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayda hayatını kaybeden Emre Uyanık'ın 2 ay önce cezaevinden tahliye edildiği, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 kaydının bulunduğunu belirledi. Uyanık'ın üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu hap çıktığı bildirildi.



5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



Olay sonrası çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, olay günü mahallede nöbet tutan ve silah sesleri üzerine olay yerine gelen Abdullah Karaboğa'nın babası Tahsin Karaboğa ile Ahmet B. Recep Ö. Seyfettin ve Dursun Ç.'yi de olaya karıştığı şüphesiyle gözaltına aldı. Şüphelilerden Abdullah Karaboğa, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



MAHALLELİ, ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI



Akpınar Mahallesi'nde oturan yaklaşık 200 kişilik grup, şüphelilerin adliyeye getirilmesinin ardından adliye binası önünde toplantı. Grup adına açıklama yapan mahalle muhtarı Mustafa Kayahan, "3 aydır bu hırsızlardan çok çektik. Mahalleli nöbet tutmaya başladı. Koyunları çalıp çalıp gittiler. Onlar bu hırsızlığı yapmasaydı, bu tür bir olay belki de yaşanmayacaktı" dedi. Grup, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin adliyeye çıkartılması



Adliye önünde toplanan mahalleli



Mahalle muhtarının açıklama yapması



Dün olay yerinde jandarmanın inceleme yapması



Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



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'Bakan Selçuk'tan, evde bakım yardımı alan engellilere müjde (2)



'İSTİHDAM SEFERBERLİĞİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR'



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sarar Fabrikası'nı gezdi. Fabrikayı gezip, işçiler ile öğle yemeği yiyen Bakan Selçuk, istihdamı artırıp, işçilere daha çok imkanlar kazandıracaklarını söyledi.



"Biz, hakkı olanın hakkını teslim ederek, adalet duygusunu daha da güçlendirerek ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:



"Çalışanların da iş verenlerimizin de güvenini kazandık. Geçtiğimiz yıl asgari ücretin belirlenmesinde de ortak çalışmanın, toplumsal barışın bir örneğini sergiledik aslında. Hem işçimiz hem işverenimiz, 16 yıllık hükümet dönemimizde 4'üncü defa uzlaşarak, imzaladı asgari ücret görüşmelerini. Biz, bu uyum içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde de ekonomimizde de büyük başarılara imza attık son 16 yılda. Ülkemizin 2023 hedeflerimizde Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek var. Bu yıl savunma ve satın alma paritesine göre inşallah ülkemizi 13'üncü sıradan 12'nci sıraya yükselteceğiz. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki bir çok ülke biliyorsunuz, 2007'den sonra küresel krizin yıkıcı etkilerini, istihdam kayıpları yaşarken, biz yaşamadık. Aksine yaklaşık 8 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdamı ve üretimi teşvik ederek yaptık. İnşallah bu dönemde de istihdamı daha da artıracağız. İşçi kardeşlerimize daha çok imkanlar sağlayacağız. Yine Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayan işverenlerimiz sayesinde 2 milyona yakın vatandaşımıza istihdam kapısı açtık. İstihdam seferberliğimiz yine tüm hızıyla devam etmekte. Seferberliğimiz doğrultusunda sunduğumuz ilave istihdam teşviklerimiz dahil bakanlık olarak 17 tane farklı teşvikimiz var. Prim teşviklerimiz de var biliyorsunuz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından beri yaklaşık 150 milyar lira teşvikten işverenlerimizi yararlandırdık."



Görüntü Dökümü



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-Bakan Selçuk fabrikayı gezerken,



-Cemalettin Sarar, Bakan Selçuk'a tablo verirken,



-Konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Boyut: 474,04 MB



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,



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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor (2)



İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI



Elazığ'daki temasları kapsamında valiliği ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar ile eğitimciler de yer aldı. Toplantının sona ermesinin ardından açıklama yapan Bakan Selçuk, Türkiye'nin özel öğretim kurslarıyla ilgili gündemi olduğunu söyledi. Selçuk, "Bunlar ile ilgili çok detaylı bilgiler paylaşıldı; ama kamuoyu emin olsun, biz bu tür konular ile ilgili her türlü tedbirimiz aldık ve altyapı sorunumuz yok" dedi.



Öğretmenlerin eğitimini ve okulların kalitesini geliştirmeye yönelik projelerinin olduğunu kaydeden Selçuk, "Bunlar ile ilgili finansman ve insan kaynakları gibi bütün tedbirler alındı. Velilerimizin ve öğrencilerimizin tedirgin olmaması ve huzursuzluk yaşamaması için tedbirler akademik, bilimsel ve bürokratik olarak alınıyor. Önümüzdeki süreçte eğitim ve öğretim hayatımızda öğretmenlerimizin eğitimine ve okullarımızın kalitesine geliştirmesine yönelik birçok projeyi zamanı geldikçe paylaşacağız. Şubat ayında 2 büyük çalışmamız olacak. Mart, nisan ve mayıs aylarında da devam edecek. Artık somut olarak topluma eğitim hayatımızda neyi, ne zaman ve nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.



Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılarak, eğitimcilerle bir araya geldi.



Görüntü Dökümü:



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Bakan Selçuk'un valiliğe gelişi



Bakan Selçuk'u çocukların karşılaması



Valilik şeref defteri imzalanması



Bakan Selçuk'un açıklamaları



Genel ve Detay Görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 205 MB



Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,



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Çökelek yapılırken kaynatılan yoğurt üzerine dökülen çocuk öldü



Siirt'in Pervari ilçesinde annesinin ocaktaki tencerede çökelek yapmak için üzerine su katarak kaynattığı yoğurt üzerine devrilen Üveys İlbilgi (2), hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam Pervari'nin Köprüçay köyünde meydana geldi. Bedran ve Zeynep İlbilgi çiftinin iki çocuğundan küçüğü Üveys, çökelek yapımı için ocağa koyulan içinde su katılmış yoğurt bulunan tencereye uzanıp, döktü. Annesinin mutfakta olmadığı sırada meydana gelen olayda minik Üveys, yaralandı. Yakınları tarafından minibüsle hastaneye götürülürken yolda ambulansa alınan çocuk, Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Üveys İlbilgi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi alınarak, gece saatlerinde köy mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:



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Hastane önünde bulunan ambulanslar



Siirt Acil Servis levhası



Acil servis dış görüntü



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44,1 MB



Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



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Tartıştığı gelini tarafından göğsünden bıçaklandı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İlknur Ş., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Cevat Ş.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ilkunr Ş. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, yanlış yaparsınız" dedi.



Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Kızılca köyünde meydana geldi. İlknur Ş. ile kayınpederi Cevat Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlknur Ş., mutfaktan kaptığı bıçakla kayınpederine saldırıp, göğsünden bıçakladı. Cevat Ş., kanlar içinde yere yığılırken, diğer aile bireyleri sağlık ekiplerine haber verdi. Cevat Ş., gelen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Cevat Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Gözaltına alınan İlknur Ş. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İlknur Ş., sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, yanlış yaparsınız" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Ereğli Adalet sarayı



-Üniversite hastanesi



-Gözaltına alınan İlkr Şahin'in adliyeye getirilmesi



-Yakınlarının DHA muhabirinin görüntü almasını engellemeye çalışması



-İlknur Şahin'in yakınlarının DHA muhabirini tehdit etmesi



Süre: (1.37) Boyut: (300 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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Çerkezköy'de kimyasal atıkları çuvallar içinde çevreye bırakan araç aranıyor



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, çuvallar içine konularak çevreye bırakılan kimyasal atıklardan alınan numunelerin incelenmesi sürüyor. Atığın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, atıkları bırakan aracın bulunması için bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı.



Çerkezköy'ün eski İstanbul yolu üzerindeki Kuşbahçe mevkiine, dün çuvallar içinde bırakılan atıkların kötü koku yayması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine atıkların bulunduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Yaklaşık 20 ton olduğu belirtilen 29 çuvalın içinde kimyasal atık olduğu iddia edilen toz atıklar olduğu görüldü. Atıkların bir kamyon tarafından bırakıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Atıklardan numuneler alınırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.



Olayla ilgili açıklama yapan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün atıklardan aldığı numunelerin incelendiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte atıkların bulunduğu yerde gerekli incelemeler yapıldı. Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda ekipler gerekli numuneleri aldılar. Jandarma ekiplerimiz de bölgeye çuvallar içinde atılan kimyasalı boşaltan kamyonu bulmak için tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı."



Görüntü Dökümü



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Çevreye çuvallar içinde bırakılan atıklar



Atıklar ve bölgeden detaylar



Atıklara alınan önlem



Detaylar



Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), -



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95 bin TL'lik kerestesini e-Devlet sorgulaması ile kurtardı



Bolu'da fabrika sorumlusu Akif Akça, sosyal medyadan 95 bin TL değerindeki kerestenin taşınması için anlaştığı bir nakliye firması tarafından dolandırılmaktan e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulama sayesinde kurtuldu. Sahte nakliye firmasının yetkilileri, Akça'nın durumu fark edip jandarmayı arayacağını söylemesiyle malzemelerin yüklenmiş olduğu TIR'ı fabrika önünde bırakarak kaçtı.



Bolu'da bir dekorasyon, mobilya fabrikasının sorumlusu olan Akif Akça, 95 bin TL değerindeki kerestenin Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir müşteriye 1100 TL karşılığında ulaştırılması için sosyal medya üzerinden bir nakliye firması ile anlaştı. Firmaya ait olduğu iddia edilen TIR'ın sürücüsü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden geleceğini söyleyip, yaklaşık 1,5 saat gecikmenin ardından dün akşam saatlerinde Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın önüne geldi. Müşteriye ulaştırılması gereken keresteler, fabrika çalışanları tarafından TIR'a yüklendi. Daha sonra Akif Akça, kendisini Fatih Keskin olarak tanıtan TIR sürücüsünün davranışlarından şüphelendi. TIR sürücüsüne biraz daha beklemesini söyleyerek evrakı yeniden inceleyip e-Devlet üzerinden söz konusu şirketin var olup olmadığını sorguladı. Şirket kayıtlarda gözükmeyince Akça durumu jandarmaya haber verdi. Akça bu sırada TIR sürücüsüne de jandarmayı çağırdığını, gerekli incelemelerin ardından yola çıkabileceklerini söyledi. Kendisini Fatih Keskin olarak tanıtan sürücü de bunu kabul ederek bekleyeceğini söyledi. Akça daha sonra sürücü ve yanında bulunan kişiye çay getirmek için yanlarından ayrıldı.



TIR'I BIRAKIP KAÇTILAR



Bu sırada TIR sürücüsü ve yanında bulunan kişi TIR'ı anahtarı üzerinde bir şekilde fabrika önünde bırakıp yaya olarak kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede TIR'ın çalıntı olduğunu ve bilgilerin verildiği sürücünün evrakının da sahte olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Çalıntı TIR ise malzemeler indirildikten sonra detaylı inceleme için jandarma otoparkına çekildi.



'HAREKETLERİNDNE ŞÜPHELENDİK'



95 bin TL değerindeki malzemeleri çalınmaktan sonra anda kurtulan fabrikanın sorumlusu Akif Akça, "Anlaşmamızda 16.00'da buraya geleceğini söyledi. Ancak kendisi 17.30'da buraya geldi. Böyle olunca en baştan biz rahatsız olduk. Akabinde 'TIR'ın dorsesinin kapaklarını açalım yükleyelim' dedik. Kapakları açtı, dorselerin bazı kısımlarını sökemeyince iyice şüphelendik. Hareketleri de böyle değişik tarzda bir insan. Evrak prosedürünü tamamladık. Yükleyip TIR'ın üstünü çadırla kapattık. Tam gönderecekken bu adamın hareketlerini sevmediğim için, biraz da takıntılı bir insan olduğum için hemen arkadaşla muhasebeci arkadaşla görüştüm. 'Evrakı düzgünce aldık mı?' dedim, 'Aldık' dedi. Yukarı çıktık ofise orada e-Devlet üzerinden firma sorgulama yaptım. Böyle bir firmanın olmadığını gördük. Nakliyecilerle alakalı bir siteye de şoförün ismi ve TC kimlik numarasını girdik. Böyle bir şahıs olmadığını gördük. Daha sonra TIR sürücüsü arkadaşı tekrar yukarı çağırdık. Kayıtların çıkmadığını söyledik. 'Jandarmaya bilgi vermemiz lazım. Jandarma aracı incelesin ondan sonra yola çıkarsınız.' dedim. Sürücü de kabul etti, 'Tamam ağabey, gelsin jandarma' dedi. Jandarmayı çağırdık. Jandarma geldi. Biz TIR sürücüsü ve yanındaki kişinin TIR'ın içinde olduğu sanıyorduk. O sırada kaçmışlar." dedi.



'HERKES DİKKAT ETSİN'



Diğer firmalara da böyle durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Akça, "Malımız çalınıyordu. Son dakikada kurtardık. Bütün prosedürü yerine getirmek lazım. Biz mağdur olmaktan son anda kurtulduk. Yaklaşık 95 bin TL değerinde bir malzememiz vardı. Gemlik'e gönderiyorduk. Fiyat olarak da normal bir fiyat verdi. Kendisi Kızılcahamam'dan geleceğini söyledi. Bolu'dan yüklese söylediği rakam çok makul ve kazançlı bir rakamdı. Ama Kızılcahamam'dan gelip, Gemlik'e indirip daha sonra İstanbul'a gideceğini söyledi. Bu söylediğine göre benim verdiğim para onu kurtarmazdı. Ucuz olması beni şüphelendirdi" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kurtarılan malzemelerin görüntüsü



-Akif akça ile röportaj



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Jandarmanın incelemeleri(fotoğraf)



Süre: 04.46-Boyut: 535.8 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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