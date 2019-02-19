Dha Yurt Bülteni -14

Peribacalarında çay bahçesi yıkıldıNevşehir'in Avanos ilçesinde peribacaları yakınında kaçak yapıldığı iddia edilen çay bahçesi, iş makenisiyle yıkıldı.

Peribacalarında çay bahçesi yıkıldı



Nevşehir'in Avanos ilçesinde peribacaları yakınında kaçak yapıldığı iddia edilen çay bahçesi, iş makenisiyle yıkıldı.



Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da kaçak yapılara yönelik yıkım çalışması 1 günlük aranın ardından devam etti. Bu kapsamda Avanos ilçesine bağlı Aktepe köyü Zelve Örenyeri girişinde bulunan çay bahçesi, peribacaları yakınına inşa edildiği gerekçesiyle iş makinesiyle yıkıldı.



Kapadokya bölgesinde Göreme beldesinde peribacaları yanında yapılan otel inşaatı, geçen hafta yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgede yapılan incelemede iş yeri, bağ evi, konut olarak kullanılan 15 yapı ile ilgili daha yıkım kararı verildi. Göreme, Avanos, Uçhisar, Ürgüp'te bulunan 15 yapıdan şimdiye kadar 4'ü yıkılmış oldu. Geriye kalan 11 yapı ile ilgili yıkım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.



Görüntü Dökümü:



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Yıkılan çay bahçesinden görüntü



Bölgede bulunan kalabalıktan görüntü



Genel detay



Süre: 3.26 Boyut: 50 MB



Haber-Kamera: NEVŞEHİR, DHA



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Baraj kapakları açıldı, köprü su altında kaldı



Balıkesir'in Manyas ilçesind, baraj kapaklarının açılması nedeniyle Kocaçay taştı, üzerindeki köprü su altında kaldı. 6 kırsal mahallenin alternatif ulaşımını sağlayan yolun geçtiği köprünün su altında kalması sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Manyas'ın kırsal Necip, Dura, Süleymanlı, Çakırca, Dere ve Çavuş mahallelerinin yollarını yaklaşık 10 kilometre kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan Kocaçay Köprüsü, Manyas Barajı kapaklarının açılmasıyla su altında kaldı. Köprüden geçerken zor anlar yaşayan sürücüler, yağışların yoğun olduğu her kış aynı çileyi çektiklerini, kalıcı çözümün köprünün yükseltilmesi olduğunu söylediler. Sürücü Ümit Dilerbay, "Köprü, yerel imkanlarla 1990'lı yılların ortalarında yapıldı ancak artık ihtiyaca cevap veremiyor. Köprünün yükseltilmesi lazım. Kışları burada zahmet çekiyoruz. Sel suları odun getiriyor, köprünün altındaki künkleri tıkıyor. Hizmet yapamıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Köprünün suyla kaplı görüntüsü



-Ümit Dilervay konuşması



-Detaylar



Süre: 3 dk 22 sn- Boyut: 373 mb



Haber/Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir)



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Adana'da ilk 'tanzim satış noktası' açıldı



Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarını düşürmek için ilk tanzim satış noktası kuruldu.



Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi itfaiye istasyonu bitişiğinde çeşitli sebze ve meyve ürünlerinin bulunduğu tanzim satış noktasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar'ın katılımıyla düzenlenen törenle faaliyete geçen tanzim satış mağazasında Adana halkına ucuz meyve-sebze satışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını bir emir sayarak proje başlattığına dikkat çeken Acar, "Başkanımız da buradaki bir şirkete talimat verdi. Bu talimatlar doğrultusunda işletme iştiriak daire başkanlığımız, kültür daire başkanlığımız, el birliğiyle bu organizasyonu bir gecede kurduk. Bugün itibariyle satışa başladık. Türkiye'de belki de sebze-meyveyi en ucuza satan belediye biziz şu anda. İnşallah merkez 4 ilçemizde hızlı bir şekilde satış noktalarını arttıracağız. Daha sonra Ceyhan ve Kozan'da da tanzim satış noktası kuracağız. Şu anda soğan ve patates piyasada 4 TL burada 2 TL diğer ürünlerde de zaman içinde fiyatlar daha aşağılara düşecektir. Narenciye de merkez bizim bölgemiz. Diğer kentlerden çok daha uygun satışlar yapacağız. Vatandaşların ilgisi ilk günden çok yoğun. Bu hizmet duyuldukça ilgi daha fazla artacaktır" dedi.



100 LİRA YERİNE 20 TL



Alışverişe gelen Teslime Aykaç ise hizmetten memnun kaldıklarını belirtirken, şunları söyledi: "Fiyatlar çok uygun. Normalde 100 TL harcayacağım bir alışverişi burada 20 TL'ye yapacağım. Umarım bu hizmet seçimden sonra da devam eder."



Görüntü Dökümü



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Meyve ve sebzelerden detay



Fiyatlardan detay



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar'ın konuşması



Vatandaşlarla röp.



Vatandaşlardan detay



Tanzim satış alanından genel görüntüler



SÜRE: 02'33" BOYUT: 283 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



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Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 5 ölü, 10 yaralı



Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimine ait topçu birlikleri saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.



Rejim karşıtlarının elindeki son kent olan Türkiye sınırındaki İdlib kentinde bomba yüklü araçlarla dün düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü iki patlamanın ardından bugün öğle saatlerinde bu kez Esad rejimine ait topçu birlikleri saldırı düzenledi. İdlib'in Han Şeyhun ilçesine yönelik düzenlenen top atışlarında hedef alınan yerleşim alanlarındaki 5 sivil öldü, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil ise yaralandı. Yaralanan siviller hastanelere kaldırılırken, rejim birliklerinin Han Şeyhun'un yanısıra Maret El Numan ilçesi ile İdlib'in kuzey kırsalındaki köylere yönelik topçu saldırılarının sürdüğü belirtildi.



İDLİB (Suriye), -



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Bakan Varank esnafı ziyaret edip, şalgam suyu içti (2)



SEÇİM BÜROSU AÇTI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Cumhur ittifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ile birlikte, Seyhan Belediye Başkan Adayı Firket Yeni'nin Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki seçim bürosunun açılışını yaptı.



CEYHAN'A 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Açılışta halka seslenen Bakan Varank, enerji ihtisas bölgesi ilan edilen Ceyhan ilçesindeki entegre petrokimya tesislerinden bahsetti. Projenin ilk yatırımıyla ilgili geçen aylarda İstanbul'da imza töreni gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Varan, şunları söyledi:



"Burada yapılacak ilk yatırımla yıllık 450 bin ton polipropilen üretilecek bir fabrikanın adımlarını atacağız. Bu tesis tam 1,2 milyar dolarlık bir yatırım bedeline sahip ve doğrudan 2 bin kişiye istihdam kapısı sağlayacak. Türkiye petrokimya alanında oldukça önemli cari açık veren bir ülke. İnşallah biz hem bu yatırımı yapılacak tesisle ve Ceyhan'da oluşturacağımız 10 milyar doların üzerindeki entegre petrokimya tesisi ile Türkiye'nin cari açık problemine önemli bir çözüm getirmiş olacağız."



Görüntü Dökümü



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Bakanın konuşması



Vatandaşlardan genel ve detay



Seçim ofisinden genel



Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZANBAŞI/ADANA,



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Bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu



Aydın'ın Söke ilçesinde, kullandığı ekskavatörün yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki kepçe operatörü Hikmet Ünsal'ın bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hasta için umut oldu.



Evli, 2 çocuk babası kepçe operatörü Hikmet Ünsal, geçen 11 Şubat'ta, saat 10.00 sıralarında, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışırken kullandığı ekskavatörün uç kısmının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Ünsal, ekskavatörün üzerinden düştü. Diğer işçiler, durumu jandarma ve 112 ACil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirlenen Ünsal'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan Ünsal'ın duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Nabzı atmaya başlayan Ünsal, ambulansa alınarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Ünsal'ın burada bir kez daha duran kalbi, doktorların müdahalesiyle bir kez daha çalıştırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada 8 gündür yaşam mücadelesi veren Ünsal'ın, bugün saat 03.00 sıralarında, beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Nazan Çay, Ünsal'ın ailesini organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Ailesinin onay vermesi üzerine Ünsal'ın bağışlanan organlarından kalp, karaciğer ve böbrekleri ameliyatla alındı. Ünsal'ın karaciğeri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, kalbi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, böbreklerinden bir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki nakil bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere gönderildi.



"CANLI VERİCİ BULMAK ZOR"



Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Nazan Çay, Ünsal'ın ailesine duyarllıkları nedeniyle teşekkür edip, "Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de canlı verici bulmak çok zor. Onun için toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemli. Bu konuyla ilgili olarak hasta yakınlarının özverisine ve hassasiyetine ihtiyacımız var. Ünsal'ın bağışlanan karaciğeri Aydın'daki bir hastamıza, kalbi ve böbrekleri de İzmir'deki 3 hastamızın umut oldu. Hasta yakınlarına gösterdikleri duyarlılık nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Öte yandan, Ünsal'ın cenazesinin Efeler ilçesinin kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-Organları bağışlanan Hikmet Ünsal'ın fotoğrafı



-Ünsal'ın bağışlanan organlarının uygun hastalara nakledilmek üzere götürülmesi



-Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Nazan Çay ile röp.



Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: İslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın),



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Dev kalkan balığı bin 400 liraya alıcı bekliyor



Karadeniz'de avlanan, müşterilerin 'Bu balık altınla yarışıyor' espirisinde bulunduğu 7 kilo 800 gram ağırlığındaki kalkan balığı, bin 400 liradan alıcısını bekliyor.



Karadeniz açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 7 kilo 800 gram ağırlığındaki dev kalkan balığı bin 400 liradan satışa çıkarıldı. Tezgahta yerini alan dev balık için bazı müşteriler de 'Bu balık altınla yarışıyor' espirisinde de bulunuyor. Balıkçı Olcay Karabulut, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi. Karabulut, "balık sezonu bitmek üzere sezonun sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş şuan da deniz de bir tane trolümüz vardı. Tuttuğu balık 4 kasa mezgit, 2 adet kalkan. Halkımız kalkanı tercih etmiyor. Çünkü kalkanın kilosu pahalı. Genellikle dışarı yolluyoruz. Şuanda kalkan balığı kısıtlı bir dönemde. Nisan ayından sonra su ısındığında kalkan balığı çoğalmaya başlar." dedi.



Görüntü Dökümü



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-Balık avından havadan görüntüler



-Detay



-Balıkçı Olcay Karabulut açıklamaları



-Balık avından havadan görüntüler



(SÜRE: 02: 01 Dk) (BOYUT: 224 MB)



Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,



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Saadet Partisi'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin



Saadet Partisi Ordu İl Başkanı avukat Erkan Temiz, partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıkladı.



SP Ordu İl Başkanı avukat Erkan Temiz, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerinin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin, olduğunu duyurdu. Temiz, "Kendileri ile genel merkezimizin yürütmekte olduğu görüşmelerin sonunda dün itibariyle Sayın Şahin ile başkan adaylığı konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kısa sürede ilimize intikal ederek, seçim ve siyasi çalışmalarına başlayacaktır" dedi.



Geçen hafta İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı, İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı olarak ilan etmiş, genel merkez ise Şahin'i aday yapmayacaklarını açıklamıştı.



Haber : Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU, -



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CHP'nin Antalya'daki meclis üyeleri belli oldu



CHP'nin belediye meclis üyeleri belli oldu. İlçeler listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.



Siyasi partiler 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak aday listelerini YSK'ya sunuyor. Antalya'da CHP'nin ilçe örgütleri, İYİ Partili meclis üyesi adaylarının bulunduğu listeyi, seçim kurullarına teslim etmeye başladı. CHP'nin Muratpaşa listesinin ilk sırasında, bir dönem CHP İl Başkanlığı yapan Ertuğrul Ünal yer aldı. Listenin ikinci sırasında Yusuf Emre Ertuğan, üçüncü sırada Mustafa Akaydın döneminde meclis üyeliği yapan Deniz Filiz yer aldı. Ön seçimde yer alan Mithat Aras dördüncü, Murat Şimşek de beşinci sırada yer buldu. Muratpaşa kontenjan sıralamasının ilk sırasında ise Konyaaltı Belediyesi'nin meclis üyesi Mehmet Hacıarifoğlu, ikinci sırasında da Murat Öztinar yer aldı. Muratpaşa listesinde 5 İYİ Partili yer buldu.



MESUT KOCAGÖZ KEPEZ'DE İLK SIRADA



CHP'nin Kepez ilçesi meclis üyesi aday listesinde, AK Parti'de uzun süre siyaset yapan Mesut Kocagöz yer aldı. Kocagöz, CHP'den Kepez Belediye Başkan adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, bu görüşmenin ardından Kocagöz'ün Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlerine son verilmişti. Kepez'de ikinci sırada Enver Barış, üçüncü sırada Barış Bulut, dördüncü sırada Oktay Başaran, beşinci sırada da Adem Alkan yer aldı. Kepez'de kontenjan listesinde de ilk sırada Mehmet Poyraz, ikinci sırada Mehmet Tekin yer aldı.



KONYAALTI'NDA SEMİH ESEN'E YAKIN İKİ İSİM



CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in halefi Semih Esen'in yarıştığı Konyaaltı'nda liste şekillendi. Listenin ilk sırasında Metin Altunbaş, ikinci sırasında uzun yıllardır Böcek ile siyaset yapan Şafak Otuzaltı yer buldu. Listenin üçüncü sırasında Büşra Özdemir, dörtte Ali Polat, beşinci sırada da bu dönem Muratpaşa'da meclis üyeliği yapan Mustafa Taşbaş yer aldı. Konyaaltı'nda kontenjan sıralamasında da başkan adayı Semih Esen'in yanında yer alan Şevket Korkut ve yine Esen'e yakın isim Tubğa Erke Bostan yer aldı. Kontenjan listede Böcek ile yıllardır siyaset yapan Ayhan Abay üçüncü sıraya yerleştirildi.



Döşemealtı'nda ilçe başkanlığı yapan Zekeriya Altun ilk sırada Şerafettin Özer ikinci, kontenjan listesinde de Erdoğan Çetin ilk sırada yer aldı.



Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -

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