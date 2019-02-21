Dha Yurt Bülteni -14

Erdoğan: Benim milletim, PKK'nın desteklediği adaya oyunu verir mi ? CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması için gittiği Denizli'de Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın 'zillet ittifakı' olduğunu söyleyerek, "Ankara'da çok enteresan 'zillet ittifakı' adaylarının...

Erdoğan: Benim milletim, PKK'nın desteklediği adaya oyunu verir mi ?







CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması için gittiği Denizli'de Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın 'zillet ittifakı' olduğunu söyleyerek, "Ankara'da çok enteresan 'zillet ittifakı' adaylarının resimleri var ama resimlerin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Neden biliyor musun? Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye yapıyorlar. Çünkü benim milletim, PKK'nın desteklediği adaya oyunu verir mi?" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Bulvarı'nda halka seslendi. Vatandaşların doldurduğu miting alanının çevresine, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin fotoğrafının bulunduğu dev afiş asıldı. Afişte, 'Kadın vardır yiğit doğurur, oymağı devlet eder. Doğum günün kutlu olsun Reis 26.02.1954' yazısı dikkat çekti. Üzerinde 'Memleket işi gönül işi', 'Dik dur eğilme bu millet seninle' ve 'Büyük usta büyükşehir senin eserin' yazılı afişler de asıldı. Havayoluyla geldiği Denizli'de Çardak Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra miting yapacağı 29 Ekim Bulvarı'na geçti. Mitingde ilk olarak Denizli'nin eski Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, konuştu. Nihat Zeybekci, Denizlilerden İzmir'deki tanıdıklarına ulaşmalarını ve kente yaptıkları hizmetleri anlatmalarını isteyerek, "İzmir de çamurdan, çukurdan, kanalizasyondan kurtulsun mu? Denizli'de yaptıklarımı orada da yapacağız. Hizmet destanları orada da yazılacak" dedi.



'GÖNÜLLERİN MİMARI' SÖZLERİYLE ANONS EDİLDİ



Nihat Zeybekci'den sonra "Ezilenlerin gür sesidir o","Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan", "Gönüllerin mimarı, Anadolu'nun yiğit evladı, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı", sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasına, "Denizli'nin saygıdeğer güzel insanları. Vurduk sazın tellerine, bir zeybek türküsü yaktım Denizli'nin güllerine. Denizli bugün bir başka güzelsin Denizli" sözleriyle başladı. Denizli'nin tüm ilçelerini de tek tek sayıp selamladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'deki deprem felaketinde bölgede yaşayan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Alanı dolduranlarını 'dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Allah'ın huzurunda sadece rükuda eğiliriz" dedi.



'ÇÜNKÜ BENİM MİLLETİM, PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ ADAYA OYUNU VERİR Mİ?'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın 'zillet ittifakı' olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:



"Cumhur İttifakı'nın karşısında kimler var? Zillet ittifakı var, illet ittifakı var. Bunun içinde kimler var? CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP bunun yanında söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Dikkat ediyorum. Ankara'da çok enteresan zillet ittifakı adaylarının resimleri var ama resimlerin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Neden biliyor musun? Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye yapıyorlar. Çünkü benim milletim, PKK'nın desteklediği adaya oyunu verir mi? İllet ittifakı, zillet ittifakına inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır değil mi? Cumhur İttifakı'nın zaferi bir tarihtir inşallah 31 Mart seçimlerinde Denizli kendisine yakışanı yapacaktır. Cumhur İttifakı olarak Denizli'de bu sefer rekor kıracağız. Bunun için öncelikle çok çalışmamız, dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Maalesef hala istediğimiz konsolidasyonu sağlamış değiliz ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 31 Mart'ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu kritik önemde olduğunu Denizli'deki her bir vatandaşımıza izah etmeliyiz."



'EKONOMİYİ TESLİM ETTİĞİNİZ SOYADI DERVİŞ OLAN NEREDE ŞİMDİ?'



"Siyaset gönüllere kazanma, gönülleri feth etme sanatıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli geliri 3 bin 500 dolardan, 11 bin dolar seviyesine çıkardıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunun yolu da hizmetten geçer. Bir siyasetçi ülkeye kazandırdıklarıyla anılır. 14 defa sizlerin huzuruna çıktı. 14 kez sizlere icraatlarımızın, şehirlerimizi nereden nereye taşıdığımızın, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hesabını verdik. Milletimizin onayıyla hizmet yolculuğuna devam ettim. Milli geliri 3 bin 500 dolardan, 11 bin dolar seviyesine birlikte çıkardık. Türk siyaseti üzerinde vesayet gölgesini 2010 ve 2017 halk oylamasıyla beraber kaldırdık. Medya patronlarının başbakan, bakan belirlediği o kötü günlere birlikte son verdik. Alan el durumundan veren el durumuna birlikte getirdik. IMF kapılarında sürünmüyorduk. Göreve geldiğim zaman Türkiye'nin borcu 123,5 milyar dolardı. Merkez Bankamızın döviz rezervi 127,5 milyar dolardı. Davos'ta IMF Başkanı'yla konuşuyoruz. 'Türkiye'nin başbakanı siz değilsiniz' dedim. Türkiye'nin başbakanı benim. Sen verdiğin parayı tahsille görevlisin. Gelip de Türkiye'yi irade etme, öyle bir görevin yok. Paranı alıyor musun? Alıyorsun. Öyleyse sen karışma. Türkiye'yi ben idare edeceğim, sen karışma. IMF'nin başından çekip gitti, bu kardeşiniz önce başbakan sonra cumhurbaşkanı oldu. IMF'ye borcu sıfırladık. Şimdi borcumuz yok. Bay Kemal 'IMF'nin kapısına giderler' diyor. Bay Kemal o CHP'nin işi. Onların kapısına siz gittiniz. Bizi, siz borçlu kıldınız, sizin borçlarınızı biz sildik. Ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan nerede şimdi? Nerede kayıp yok. Onu gönderenlerin yanında şimdi Amerika'da".



'EĞER KİM BUNA 'SERBEST PİYASA' DİYORSA ONU GELSİN KÜLAHIMA ANLATSIN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satış noktalarına değinerek, "Kardeşlerim bu oyunları biz bozduk. Tezgahlar kuruyorlar. O tezgahları da bozduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçende ne yaptılar? Patlıcan, sivri biber sohbeti yaptılar. Patates sohbeti yaptılar. Ne oldu? Tanzim satışları kurduk mu? Satışları başlattık mı? Eğer bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi. Zaten yarı yarıya düzeldi. TESKOOP gibi kuruluşlarla masaya oturacağız onlarla beraber ülkemizin en ücra köşelerindeki marketlere varıncaya kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitliliğini de artıracağız. Biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Vatandaşın sömürenlerle beraber olamayız. Eğer kim buna 'serbest piyasa' diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi özel sektörden de gelmiş biriyim. Neyin ne olduğunu bilirim. Kimse kusura bakmasın vatandaşın hakkını yedirmeyiz" dedi.



'MİLYONLAR MEYDANLARA DÖKÜLMÜŞ, 'BENİM DE HABERİM OLSAYDI GELİRDİM' DİYOR'



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini hatırlatarak, şöyle dedi:



"Gezi olaylarında sokakları karıştırmaya çalışanlara haddini bildirdik mi? Çukur eylemlerine katılanları açtıkları çukurlara yine sizin desteğinizde gömdük mü? 17 - 25 Aralık, 15 Temmuz kalleş darbe girişimini de hep birlikte püskürttük mü? Sizden istediğim vardı, hepimiz meydanlardaydık. Ancak bir kişi meydanda değildi. Gece 21.15'te Bay Kemal, Atatürk Havalimanı'na gelmiş orada FETÖ'cülerin tanklarının arasında Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. Utanmadan ne diyor? 'Benim de haberim olsa gelirdim' diyor. Milyonlar meydanlara dökülmüş, 'benim de haberim olsaydı gelirdim' diyor. Bu böyle. Akşam yalan sabah iftira. Bay Kemal deyince tarifi bu. Benim sevgili milletim, bu adama hala oy mu veriyorsunuz? CHP'ye gönül veren arkadaşlarıma da sesleniyorum. Ne olur başınızı iki elinizin arasına alın. Bu adam böyle bir adam. Buna artık gereken dersi vermemiz lazım. Bu teröristlerle yan yana, onlarla omuz omuza. Beraber yürüyorlar."



İZMİR'İ ANLATTI



Eleştirilerini İzmir üzerinden sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte İzmir de onlarla beraber. İzmir'de biz bunların karşısına Nihat kardeşimizi çıkardık. Tüm bu tahribatı kurtarmak için, körfez pislikten geçilmiyor. Şimdi İzmir gibi bir şehrimize bu yakışır mı? Susuzdu bir zamanlar, suyu da inanın ben getirdim. Neyle? DSİ ile getirdim. Demir yolları çalışmıyordu, İZBAN. Ona da Ulaştırma Bakanlığını soktum, orada da İZBAN'ı yaptım, gene biz yaptık ya. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Bak hakikat gerçek budur, size şimdi bak aslan gibi Nihat Zeybekci'yi gönderiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. Bunlar bu işten anlamaz" dedi.



'ŞİMDİKİ KUYRUK YOKLUK KUYRUĞU DEĞİL, BEREKET, VARLIK KUYRUĞU'



CHP'ye yönelik eleştirilerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:



"Bunların işi üç Y, yolsuzluk, yasak, yokluk. Diyorlar ki 'Ak Parti kuyruk getirdi'. Ha dur bakalım. İki kuyruk var. Birinci kuyruk yokluklar kuyruğu. Bu CHP'nin dönemine denk gelir. Yağ kuyruklarını bilirsiniz değil mi? Anneler bilirsiniz değil mi? Ekmek kuyruklarını bilirler. İktidarda işte CHP var, SHP vardı. Şimdiki kuyruk, yokluk kuyruğu değil, bereket, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğudur. Benim vatandaşım oraya geliyor, yüzde 50 ürünleri ucuza alıyor. Bugün Türk vatandaşları 70 ülkeye vizesiz gidiyorsa, bu dayanışmamızın gücüdür. Son 17 senede aramıza fesatçıların, ayrımcıların girmesine asla izin vermedik. Türkeye'ye tarihin en büyük başarılarını yaşattık. Allah'ın izniyle birlik beraberliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Meyve veren ağaç taşlanır. Elbette bizim bu başarılarımız milletimizi mutlu ediyorsa, başka kimi ülkeleri, içimizdeki kimi kişileri rahatsız ediyor. Eski Türkiye sevdalıları, hazımsızlık duyuyor. Bu ülkeyi kendi tapulu mülkü gibi görenler, para musluklarının kesilmesinden rahatsız oluyor. Kendilerini milletini üzerinde görenler bizim dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyorlar. Suriye'de Irak'la ilgili attığımız adımlar, bu ülkeyle ilgili planları kirli hesapları olanları ciddi rahatsız ediyor. Gezi olayları, 15 Temmuz girişimleri, terör örgütlerinin aynı zamanda üzerimize saldırması bu davranışın dışa vurumudur. Kardeşlerim Gabar'a girdik mi? Tendürek'e girdik mi? İnlerine girdik mi? Sizlere o söz vermemiş miydik? İnlerine girdik. Daha da yapacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçıranları biz huzursuz edeceğiz. Anlarlar anlamazlar bilsinler ki biz arkalarındayız. Kur operasyon da bu hazımsızlığın örneği. Dünyada bir çok ülkeyi felç edecek girişimi aştık. Döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar, hamd olsun amaçlarına ulaşamadı."



'BİZİM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ YOK' DEMİYOR, DİYEMİYOR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de tuzun koktuğunu söyleyerek, şöyle dedi:



"31 Mart seçimleri bu kesimlerin bitlerini kanlandırmışa benziyor. Sizlere ders vermek için, 17 yılın hesabını milletten sormak için siyaset mühendislerine başvuruyorlar. Cumhur İttifakı'nın karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının olduğu 4'lü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. Aday listelerinden, seçim stratejilerine kadar Persilvanya'daki şarlatan, Kandil'deki terör yuvaları yönetiyor. Gittiğiniz her yere bunu anlatın CHP neden HDP ile iş birliği yapıyor? HDP'nin arkasında kimler var? Denizlili kardeşlerim buna prim verir mi? Onun için bunları sandıklara gömelim. O zaman gelip kendileri seçime girselerdi. Geçen hafta biri çıkmış. 'Ak Parti'nin karşısında kim varsa onunla birlikte oluruz' diyor. Örgütün meclisteki temsilcileri ise 'şuralarda kazanacağız. Şuralarda da Ak Parti'ye kaybettireceğiz' diyor. Bundan CHP'nin hiçbir yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç karşısında CHP'nin başındaki zat bir laf etmiyor. 'Ne münasebet bizim terör örgütlerinin desteğine ihtiyacımız yok' demiyor, diyemiyor. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli ismi, Ankara'da bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. Ecdadımız 'et kokarsa tuz basılır, tuz kokarsa ne çare' diyor maalesef CHP'de tuz çoktan kokmuştur. CHP mevcut yönetim elinde, içine düştüğü ihanet çukurunda günden güne daha fazla boğulmaktadır. Ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmesi gerçekten üzüntü vericidir."



DENİZLİ YATIRIMLARI



Denizli'ye yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki ay önce 275 kalem eseri sizlerin hizmetine sunduk. Son 17 yılda Denizli'ye 23 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 897 derslik, yüksek öğrenim görenlere 4 bin 797 kapasiteli yurt binaları açtık. 2 bin 300 kapasiteli yurt binaları açacağız. Bir müjde vereyim. Yıl sonuna kadara Çivril'i doğal gazla buluşturuyoruz. Onun için çok çalışacaksınız. Denizlili gençlerin geleceği için spor salonları inşa ettik. Millet Bahçesi yapılacak onun için Osman Bey (Zolan) hazırlıklarını yap. Millet Bahçeleri bizim için çok önemli. Şöyle bir köşesinde de millet kıraathanesi. İmar barışından şehirdeki 115 bin vatandaşımız yararlandı. Geldik 79 senede 65 kilometre bölünmüş yol vardı, biz bunu 16 senede 423 kilometreye çıkardık farkımız bu. 11 adet yol projemizin yapımı da sürüyor. Bay Kemal biz çiftçimizi 1,9 katrilyon destek verdik. Bay Kemal'in bundan haberi yok, bilmez bunu Bay Kemal" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Konuşmadan görüntü.



Alandan görüntü.



Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT- Tekin GÜRBULAK/ DENİZLİ



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Suriyeli aşiret ve kabile reislerinden, Fırat'ın doğusuna operasyon çağrısı



SURİYELİ aşiret ve kabile reisleri, bir süre önce kurdukları meclisin 35 kişiden oluşan başkanlık heyetinin seçimini yaptı. Aşiret ve kabile reisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon çağrısı yaptı, topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesini istedi.



Suriye nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan aşiret ve kabilelerin 400 temsilcisi 2 ay önce Suriye'nin Azez kentinde toplanarak meclis oluşturdu. 2 aydır meclisin yürüttüğü çalışmaların ardından bugün düzenlenen toplantıda 'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin başkanlık heyeti seçimi yapıldı. Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamak için siyasi ve askeri güç oluşturma hedefiyle oluşturulan meclisin başkanlığına yapılan toplantı sonunda Abu Necib Rami El Dos getirildi. Azez kentinin Succu bölgesinde düzenlenen ve Abu Necib Rami El Dos'un başkanlığını yaptığı 35 kişiden oluşan heyet daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Meclisin kuruluş ve amaçlarının anlatıldığı açık alanda yapılan toplantı aniden bastıran yağmur nedeniyle kapalı alanda devam etti.



Özgür Suriye Ordusu güçleri ve yerel polislerin yoğun önlem aldığı toplantıya yerel kıyafetleriyle katılan aşiret ve kabile reisleri adına konuşan Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkanı Abu Necib Rami El Dos, meclis oluşumuna aşiret ve kabilelerden desteğin sürekli arttığını söyledi. Suriye'yi baskıcı bir yönetimden eşitliğin, adaletin ve özgürlüklerin ülkesine çevirmeyi meclis olarak kendilerine ilke edindiklerini anlatan El Dos, "Suriye devriminin temel taşlarına bağlı olarak zalim rejimin düşürülmesi amacıyla Suriye halkına söz veriyoruz. Aynı zamanda bütün terörist unsurlar, mezhepsel milisler ve Suriye halkına düşman yabancı güçlerin Suriye'den çıkartılmasını istiyoruz. Ayrıca, ülkemizin ve şehirlerimizin demografik değişimine kesinlikle karşıyızö dedi.



Fırat'ın doğusundaki aşiret ve kabile mensuplarını meclis çatısı altına girmeye davet eden El Dos, "Zira bu terör örgütleri, Suriye'nin bir takım topraklarını bölmek ve Suriye'nin parçalanmasını hedefleyen dış mihrakların şüpheli projelerine dahil etmek istemektedirler. Bu münasebetle meclis olarak; Özgür ordu, Türk Hükümeti ve Türk Ordusuna Fırat'ın Doğusuna operasyon konusunda yaptığımız çağrıyı yeniliyoruz. Aynı şekilde Türk Ordusunun bölücü örgütlere karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruzö diye konuştu.



Suriye kabileler ve aşiretler meclisinin içerisinde; Arap, Türkmen, Süryani, Dürzi, Alevi ve İsmaili gibi ırklardan temsilcilerinin barındığını dile getiren Dos, meclisin siyasi hayata katılması ve Suriyelilerin elde edeceği siyasi kazanımlara dahil olmasının gerekliliğini vurguladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Toplantının yapıldığı yer



Aşiret ve kabile reisleri



- Meclis başkanının konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



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Şırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AK Parti'ye geçti



ŞIRNAK'ta, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Tatar, Belediye Başkan Adayı Hacı Özer ile 7 ilçenin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 874 kişi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.



İYİ Parti'den istifa eden 874 kişinin AK Parti'ye geçmeleri nedeniyle il başkanlığında tören düzenlendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Hasan Tatar ve Hacı Özer'e parti rozeti taktı. Erkan, "Artık Şırnak bir devri kapatıp bir devri açma noktasındadır. Şırnak evlatlarının geleceği için, genç kızların hayali için, genç evlatların istikbali için daha kararlı bir duruş sergilemektedir. Geride bıraktığı bütün acılara inat yepyeni bir Şırnak, ilçeleri ile beraber varetmek için kenetlenmiş durumdadır. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle HDP'ye oy vermiş hemşerilerime, kardeşlerime açık yüreklilikle söylüyorum, bizim partimiz hoşgörünün partisidir. Hiçbir şekilde başkalarını ötekileştirme hakkımız yoktur. Bizler yeni baştan bir huzurun, kardeşliğin kenetlenmesi için buradayız. Zaman birlik, beraberlik günüdür. Bizi farklılıklarımızla ayırmaya çalışanlar bilsinler ki, bizim farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Bu zenginliği sahaya aktarma zamanı gelmiştir" dedi.



Hasan Tatar da "İYİ Parti İl Başkanı olarak teşkilatlarımla beraber istifa edip, AK Parti teşkilatına geçtim. Memleket sevdalısı olarak ve Cumhurbaşkanımızın cesaretinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Dünya çapında böyle bir genel başkan yoktur. Cesaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Her zaman başkanımızın yanındayız. İl, ilçe, beldeler ile birlikte tümüyle istifa ettik. Ben daha önce AK Parti'nin bir temsilcisi, bir üyesi olarak bazı nedenlerden dolayı ayrıldım. O parti bana göre değildi. Ben tekrar yuvaya dönüyorum" diye konuştu.



İYİ Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Hacı Özer ise Türkiye'nin birlik ve beraberliği için AK Parti'ye geçtiğini söyledi.



Görtüntü Dökümü:



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AK Parti seçim bürosundan görüntü



AK Parti İl Başkanı üyelik formunu doldurması



AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Tatar'ın konuşması



Genel ve Detay Görüntüler



Haber- Kamer: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



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5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası



ANTALYA'da zihinsel engelli İsmail B.'nin (5) vücudundaki morlukları gören annesi Zeynep B., oğlunun okulda şiddete uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Zeynep B., okul yönetimi ve öğretmenin, engelli çocuğunu okulda istemediği gerekçesiyle de şikayetçi oldu.



Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde oturan Zeynep B., Baraj İlkokulu'nda anaokulunun kaynaştırma sınıfında öğrenim gören zihinsel engelli oğlu İsmail'in vücudunda morluklar tespit etti. Oğlunun vücudundaki morlukların okulda oluştuğunu düşünen Zeynep B., anaokulu öğretmeni T.Ö.'yü telefonla aradı. T.Ö. morlukların okulda olduğunu düşünmediğini, gün boyunca sıkıntısız zaman geçirdiklerini söyledi.



OĞLUNUN SINIFTA İSTENMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ



Zeynep B., ihmal olduğu düşüncesiyle Kepez Polis Merkezi'ne öğretmen ve okul yöneticileri hakkında şikayette bulundu. Zeynep B., ayrıca oğlunun okulda şiddete uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hastaneden sağlık raporu alınan İsmail B.'in annesi Zeynep B., öğretmen T.Ö'nün oğlunu sınıfında istemediğini iddia etti. Zeka geriliği olduğu için çocuğunun okulda istenmediğini ileri süren B., öğretmenin oğluyla uğraşmak istemediğine yönelik söylemleri olduğunu kaydetti.



'VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR'



Zeynep B., "Sabah çocuğumun vücudunda morluklar gördüm. Şaştım kaldım, sınıfta yapıldığını düşünüyorum. Ama kimin yaptığını bilemiyorum. Evde morluklar yoktu, 5 senedir çocuğuma gözüm gibi bakıyorum. Oğlum aynı zamanda kalp hastası, öğretmene morlukların nedenini sorduğumda, beni çocuk gibi azarlıyor. Okul çocuğumu istemiyor, okul yönetimi ve öğretmenden şikayetçi oldum" dedi.



Zeynep B. ayrıca, çocuğunun tek başına yemek yiyemediğini, bu nedenle yemek saatlerinde yanında olmak istediğini öğretmenine söylediğini, ancak öğretmenin, yardımcılar olduğu gerekçesiyle buna izin vermediğini ileri sürdü. Bu konuyla ilgili dün okul müdürüne şikayetçi olduğunu da kaydeden Zeynep B., müdürün de kendisini öğretmene yönlendirdiğini söyledi.



Okul Müdürü Fatih Şüphesiz ise kamu çalışanı olduğu için iddialara ilişkin açıklama yapamayacağını söyledi.



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -



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Uçuruma düşen avcı, 22 saat süren operasyon kurtuldu



KARAMAN'da Dağkonak köyü Taşbaşı mevkiinde arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Belinde zedelenmeler olduğu belirlenen Duran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hasan Duran, dün sabah saatlerinde 7 arkadaşıyla birlikte Dağkonak köyü Taşbaşı mevkiinde avlanmaya çıktı. Duran, av sırasında kayalıklarda ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumu fark eden arkadaşları Duran'ın kurtarmak için müdahale etti; ancak başarılı olamayınca sağlık görevlileri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri dün yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Duran'ı yaralı halde buldu. Belinde zedelenme olduğu için sedye ile taşınmak zorunda olan Duran, arazi şartları nedeniyle taşınamadı. Yine arazi şartları nedeniyle helikopter desteğiyle kurtarılması imkansız olunca, ambulansın gelmesi için iş makinasının yolu açması gerekti. Havanın da kararması nedeniyle gece saatlerinde kurtarma çalışmaları durduruldu. AFAD ekipleri ise Duran yanından sabaha kadar ayrılmayıp, gerekli müdahalelerde bulundu. Sabah hava aydınlandıktan sonra İl Özel İdare'ye ait iş makinaları yol açmak için çalışma başlattı. İş makinası yaklaşık ambulansın ulaşabilmesi için yaklaşık 5 kilometre yol açtı. Duran, AFAD Adana il Müdürlüğü'nden çağrılan özel ekip ve UMKE'nin desteğiyle yaklaşık 4 saat sedyeyle kurtarılabileceği noktaya taşındı. Ardından araca bağlanan halatla, Duran'ın bulunduğu sedye yukarı çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 22 saat süren operasyonla kurtulan ve belinde zedelenme olduğu belirtilen Duran, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



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Ekiplerin kurtarma çalışmasından detay



Yaralının kurtarılıp çıkarılması



Taşınması



-Genel ve detay



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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