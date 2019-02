Dha Yurt Bülteni-14

Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: 4 gözaltıŞanlıurfa'da tapu ve ruhsatı olmadığı gerekçesi ile inşaat aşamasında olan 10 ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Şanlıurfa'da tapu ve ruhsatı olmadığı gerekçesi ile inşaat aşamasında olan 10 ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında gerginlik yaşanırken, polis görevlilere direnen 4 kişiyi gözaltına aldı.



Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulunduğu Yenice Mahallesi'ndeki hazine arazisi üzerine yapımına başlanan ev inşaatlarının yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, inşaat sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Konut inşaatlarının yıkılmaması için sahiplerinin direnmesi nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı. Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 4 kişi gözaltına alındı. Kadın ve çocukların gözyaşları arasında izlediği yıkımda, kaçak olduğu belirtilen 10 inşaatın yıkımı gerçekleştirildi.



Kedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardı (EK)



'KAHRAMAN EFE'



Adana'da klimanın iç ünitesindeki elektirik arızasından dolayı çıkan yangından kurtulan Canan Şengel hayatını 8,5 yaşındaki kedisi 'Efe'nin kurtardığını söyledi.Evi kullanılmaz hale gelen Şengel, "Efe, yatağa girdiğim zaman hergün başıma vurarak üzerimi örtmem için beni uyarır. Dün gece uyurken kedim, patisiyle kafama vururdu daha sonra saçımı çekti. Ne olduğunu ilk anda anlamadım daha sonra dumanları alevleri görünce kendimi dışarı attım. Kendi canımı ve evimdeki eşyaları hiç düşünmedim. İtfaiye ekipleri Efe'nin de kurtulduğunu söyleyince rahat bir nefes aldım. Havyanlara işkence yapan kişilere bu olay örnek olsun, onlar bizim en iyi dostumuz" dedi.



Kedisiyle birlikte tekrar evine dönen Canan Şengel, kül içinde kalan eşyalarını görünce fenalık geçirdi. Kedisine tekrar sarılan Şengel, gözyaşlarını tutamadı.



Bakan Selçuk: Elektrik tüketim desteğinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz (2)



İŞKUR KAMPÜS PROGRAMINA KATILDI



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Valiliği'ni ziyaretinin ardından Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen İŞKUR Kampüs programına katıldı.



Programda konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de milli teknoloji hamlesi olduğunu, dijital teknolojinin de ilerlediğini belirterek yerli üretimlere dikkat çekti. Üniversite öğrencisi gençlere de seslenen Bakan Selçuk, İŞKUR Kampüs programının sağladığı imkan ve avantajları anlattı. Gençlerden, yenilenen bilgi çağına uyum sağlanmasını da isteyen Bakan Selçuk, "Milli teknoloji hamlemiz var. Türkiye dijitalleşiyor ve dijital Türkiye'ye doğru ulaşıyoruz. Yerli üretimlerimiz var. Artık kendi stratejik ürünlerimizi üretebilir hatta ihraç edilebilir duruma ulaştık. Bunlar gençlerimizin vizyonuyla, azmiyle oluyor. Yenilenen bu bilgi çağında bilgi çok çok değişiyor, güncelleniyor. Bunlara uyum sağlanması çok önemli oluyor. Siz gençlerimizin buna uyum sağlamanız, dinamik olmanız, sürekli kendinizi yenilemeniz gerekmekte. İnternet çağında zaten güncele çok yakinen takip ediyorsunuzö dedi.



'GENÇLER İÇİN 9 AYA KADAR EĞİTİMLER DÜZENLİYORUZ'



Geleceğin teknolojik mesleklerine destek olmak için eğitimler düzenlendiğini de belirten Bakan Selçuk, "Biz geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda da destek olmak için; siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde de özellikle 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar eğitimler düzenliyoruz. Bununla da günlük 85 lira gibi bir ödeme yapıyoruz. Çok umutlandığımız, heveslendiğimiz diğer bir programda inşallah bu yaz başlayacağımız gençler için sosyal çalışma programımız. Bu sosyal çalışma programımız bir nevi staj gibi düşünebilirsiniz. Daha ziyade, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve staj programının bir kombinasyonu gibi. Bu programımızda doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu gibi toplumsal faydanın olacağı sizin gönüllü olarakta çalışacağınız alanlarda katkınızdan istifade edeceğiz. Bu program Haziran ayında başlayacak. Katıldığınız günler için asgari ücret düzeyinde bir ödeme yapacağız. Ayrıca sizin sigorta primlerinizi yatıracağızö şeklinde konuştu.



'İŞVERENLERE DESTEK'



Uygulanan program kapsamında gençlerin yanı sıra işverenlere de destekler sağlandığını ifade eden Bakan Selçuk, "Dolayısıyla esasen bir nevi iş hayatına adım atmış olacaksınız. Bir nebze cep harçlığı almış olacaksınız. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk, gönüllülük çabasınında içinde bulunmuş olacaksınız. Bu sizin için faydalı olacağına inandığımız bir alan. İşverenlerimizin sağladığı her ilave istihdam için 12 ay süreyle prim desteği sunarken, siz gençler için eğer ilave istihdam sağlarsa işverenlerimiz, bu desteğimizi 18 ay olarak uyguluyoruzö ifadelerini kullandı.



SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇTI



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk programın ardından beraberinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr.Mehmet Hilmi Güler ve partililerle Süleyman Felek Caddesi üzerinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, Köprübaşı Meydanı'nda bulunan sohbet çadırını ziyaret etti.



Yüksekova'da karla mücadele ekipleri hamile kadın için seferber oldu



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karla mücadele ekipleri, Dedeler köyünde doğum sancıları başlayan Canan Nişo (25) için seferber oldu. Ekipler, 2 saat süren mücadelenin ardından köye ulaşarak Canan Nişo'yu hastaneye götürdü. Gözetim altında tutulan Nişo'nun henüz doğum yapmadığı belirtildi.



Yüksekova ve çevresinde dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte 63 köy ile 117 mezranın yolun kapandı. Bu köylerden, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde ilk bebeğine hamile olan Canan Nişo'nun doğum sancıları başladı. Nişo'nun yakınları 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bunun üzerine 112 Acil ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ile birlikte yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede ekipler zorlu bir yolculuk yaptı. Fırtınayla etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler 2 saat süren mücadelenin ardından Canan Nişo'nun yaşadığı eve ulaşabildi.



Ekipler, Nişo'ya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ardından da Canan Nişo ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Nişo'nun henüz doğum yapmadığı belirtilirken, yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Canan Nişo'nun eşi Osman Nişo, ilk bebeklerinin dünyaya geleceğini belirterek, "Dün akşam geç saatlerde eşimin doğum sancıları başladı. Sabah saatlerinde ise kar ve fırtına nedeniyle yolumuz kapandı. Durumu karla mücadele ve 112 Acil ekiplerine bildirdik. Kısa bir süre içerisinde ekipler köye ulaştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen at kurtarıldı



Şanlıurfa'da tarla sulamasında kullanılan kanala düşerek yaralanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Eyyübiye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi yakınlarından geçen yaklaşık bir metre genişliğindeki sulama kanalına düşen atın sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kanalda sıkışan atı, bir saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Çamura bulanan ve yürümekte zorlanan at, sahibine teslim edildi. At sahibi vatandaş, atını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



Bariyerlere çarpan sondaj aracı hurdaya döndü



Kütahya'da lastiği patladıktan sonra bariyere çarpan sondaj aracının dingili koparken, araç hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 2 kardeş yaralandı.



Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu Kızılbayır mevkiinde meydana geldi. Mehmet Mercan, Tavşanlı ilçesinden satın aldıkları sondaj aracıyla Kütahya'ya döndükleri sırada aracın lastikleri patladı. Sürücüsü Mercan'ın hakimiyetini yitirdiği araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak dingili koptu. Kazada hurdaya dönerek dağılan sondaj aracında bulunan sürücü Mehmet Mercan ve kardeşi Derya Mercan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.



Plakasız ve tescilsiz olduğu öğrenilen sondaj aracı kurtarıcı ile trafik ten men edilerek emniyet otoparkına çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



