Dha Yurt Bülteni-14

Nusaybin'in karşısındaki Suriye semalarında hava hareketliliğiMARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesi semalarında askeri helikopter ve uçak hareketliliği görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye semalarında hava hareketliliği



MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesi semalarında askeri helikopter ve uçak hareketliliği görüntülendi.



Nusaybin ilçesindeki yerleşim alanlarına 500 metre mesafede bulunan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı ilçesi semalarında öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen askeri helikopter görüldü. Yaklaşık 1 saat alçak uçuş yapıp, havada kalan askeri helikopter, ardından Kamışlı Havaalanı'na iniş yaptı. Helikopterin inişinden sonra havalimanından kalkış yapan bir uçak da Kamışlı üzerinde manevra yaparak güney yönüne gitti. Hava hareketliliği Nusaybin'den de görüntülendi.



Görüntü Dökümü



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Suriye sınırı



Kamışlı semaları



Havadaki helikopter ve uçak



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),



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Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı (YENİDEN)



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Demir yönetimindeki 16 AAE 908 plakalı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu'ya çarptı. Kazada, Koyuncu ağır yaralandı. Aracından inen Demir, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı.



Rümeysa Koyuncu, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Görüntü Dökümü



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-Kaza anı



-Sonrasında yaşananlar



-Atakan Demir'in ağlaması



-Detaylar



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -



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Ayvacık'ta 73 kaçak yakalandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 73 kaçak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçealtı mevkii açıklarında, bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri, kıyıdan 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda 24'ü çocuk, 16'sı kadın, 33'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 73 kişiye giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Yakalanan kaçaklardan genel ve detay görüntü.



Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),



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Bakan Ersoy Sümala'yı duyurdu, esnafın yüzü güldü







Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün 18 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılacağını duyurması, esnafı sevindirdi. Esnaf, her yıl binlerce turisti ağırlayan manastırın yeniden ziyarete açılmasıyla ilçe ekonomisinin canlanacağını, bölgedeki turist sayısında da patlama yaşanacağını söyledi.



BAKAN AÇIKLADI, ESNAF SEVİNDİ



Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için, endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekipler tarafından 4 yıldır sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması' tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün 18 Mayıs Müzeler Haftası'nda yeniden ziyarete açılacağını duyurdu. Bakan Ersoy'un açıklaması en çok Maçka esnafını sevindirdi.



'İŞLERDE PATLAMA BEKLİYORUZ'



Altındere Vadisi Tabiat Parkı içerisinde restoran işletmecisi olan Şenol Aktürk, manastırın ziyarete açılmasının, bölge esnafına çok fayda sağlayacağını dile getirdi. Aktürk, "İşlerimiz yüzde 65-70 oranında düştü. Gelen Sümela Manastırı'na geliyor, müşterilerle sürekli problem yaşıyoruz, 'Burası neden kapalı' diyorlar. Sümela Manastırı'nın açılmasının bize çok büyük faydası olacak. Buraya gelen turistler sadece Sümela Manastırı'na girmek istiyor. Buraya kadar geldik yanına bile çıkamıyoruz diyorlarö diye konuştu. Esnaf İrem Altıntaş da "Sümela Manastırı açık olduğu zaman işlerimiz daha güzeldi, daha çok turist geliyordu. Şu anda müşterilerimiz azaldı. Eğer açılırsa işlerimizde bir patlama bekliyoruz. Daha iyi satış yapabilmemizi, daha iyi kazanç yapmamızı sağlar. Turistler de merakla açılmasını bekliyordu, şimdi geleceklerini düşünüyorumö dedi. Samet Toprak adlı esnaf ise şunları söyledi:



"Manastır açıkken, ilçe epey kalabalıktı, esnafın yüzü gülüyordu. Kapandıktan sonra Maçka boş kaldı. 'Mayıs 18'de ilk etap açılacak' diye duyduk, açıldıktan sonra Maçka'da bir hareketlilik olacaktır. Yaz kış fark etmeden burası dolacaktır, bu da esnafın yüzünü güldürecektir."



BAŞKAN: TURİST PATLAMASI YAŞANACAK



Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da, Bakan Ersoy'un açıklamasının ilçe halkı ve esnaf için sevindirici bir haber olduğunu vurgulayarak, "18 Mayıs Müzeler Günü, Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü hizmete açılacak olması hem ilçemiz hem esnafımız için sevindirici bir haber. Bölgemiz turizmi için önemli bir yeri olan Sümela Manastırı tamamen açıldığında ise Trabzon'da özellikle ilçemiz Maçka'da turist patlaması yaşanacaktır. İlçe halkım adına Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy başta olmak herkese teşekkür ederiz" dedi.



SÜMELA MANASTIRI



Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Manastırdan drone görüntüleri



İlçe görüntüsü



Esnaf görüşü ve detaylar



BOYUT: 475 MB



HABER: Uğur AYDIN KAMERA: Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), -



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2 kuyumcuyu öldüren polis, adliyeye sevk edildi



Mersin'in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren polis memuru V.Ç. adliyeye sevk edildi. Polis, cinayet zanlısının görüntüsünün alınmaması için zanlıyı emniyetin arka kapısından çıkardı.



Salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanı'nda meydana gelen olayda, yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen soyguncu, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabanca ile vurarak öldürdü. Altınları alıp kaçan saldırganın polis memuru V.Ç. olduğu belirleyen cinayet bürosu polisleri, zanlıyı aynı mahalledeki evinde annesi ile birlikte gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Bugün öğlen saatlerinde işlemleri tamamlanan zanlı ve annesi adliyeye sevk edildi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Asayiş Şube Müdürlüğü önünde zanlıyı görüntülemek isteyen basın mensuplarına müsaade etmeyen polis, V.Ç. ile annesini arka kapıdan çıkarıp polis aracına bindirip adliyeye sevk etti.



'GÖREVİ SIRASINDA KEŞİF YAPMIŞ'



Öte yandan zanlı V.Ç.'nin görev yaptığı sırada soygunu planladığı ortaya çıktı. Uzun süre kuyumcunun çevresinde keşif yaptığı belirlenen zanlı, olayın ardından ara sokakları kullanarak kaçtığı ve evinde gizlendiği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, -



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İmam cübbesi giyerek miting yaptı



Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde avukatlık yapan ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Baki Şahan, eski belediye hizmet binasında toplanan 20 kişiye seslendi daha sonra imam cübbesi giyerek dua etti.



Yenişehir ilçesinde avukatlık yapan ve 31 Mart seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Baki Şahan, Yenişehir eski belediye hizmet binası önünde mini bir miting ile eylem yaptı. Hizmet binası önünde toplanan 20 kişiye cep mitingi adı altında seslenen Bağımsız Belediye Başkan Adayı Baki Şahan, adını utanç meydanı verdiği alanın kurdelesini kesti. Daha sonra yanında getirdiği imam cübbesini giyerek dua etti. Bağımsız Belediye Başkan Adayı Baki Şahan, "Cep mitingleri halkımıza en ulaşabilmemizin en kolay yolu. Halkımız artık küskün bezgin ve yorulmuş vaziyette. İnsanlarımızın aklına gelebilecek olan en güzel şey olan gülmeyi unuttu. Halkımıza küçük bir tebessüm ile kendimizi anlatmak istedikö dedi.



Daha sonra sözlerine devam eden Belediye Başkan Adayı Şahan, eski Belediye Binasının çevresine çalışma yapılmadını iddia edip '5 yıl önce burası ilçenin cekim merkezi haline dönüştürüleceğini vaad etlemerine rağmen yapılmadığını belirterek yerel yöneticileri suçladı. Şahan 'utanç meydanı' adlı protesto yazılar çerçevesinde meydanın açılışını yaptı. Daha sonra imam cüppesini giyen avukat Baki Şahan, meydanda dua etti.



ELEŞTİRDİĞİ BELEDİYE BAŞKANI YANINA GELDİ



Mitingin yapıldığını duyan Ak Partili Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik mitingin bitimine yetişerek, Baki Şahan'a "İlçemizin böyle renkli kişiliklere ihtiyacı var" dedi.



Görüntü dökümü;



-Şahan'ın açıklamaları



-Meydandan detaylar



-Belediye başkanının yanına gelişi



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(Bursa),



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Zap Vadisi'nde kros yarışması



HAKKARİ'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında, Zap Vadisi'nde İl Birinciliği Kros Yarışması düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde bulunan değişik okullardan 87 sporcunun katıldığı yarışmada; kızlar 1,5, erkekler ise 2- 3 kilometre Zap Suyu kenarındaki yolda koşarak, dereceye girebilmek için ter döktü.



Hakkari- Van yolunun 30'uncu kilometresindeki Erziki ile Kırıkdağ köyleri arasındaki bölgede, 'Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında, İl Birinciliği Kros Yarışması düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün yarışmasına, kent merkezi ve ilçelerde bulunan çeşitli okullardan 87 sporcu katıldı. Yarışmada kızlar 1,5, erkekler ise 2- 3 kilometre Zap Suyu kenarındaki yolda koşarak, dereceye girebilmek için ter döktü. Kros yarışmasında dereceye giren sporcular, Hakkari'yi temsilen bölge yarışmasına katılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Karla kaplı Zap Vadisi'ndeki karayolunda koşan öğrenciler



-Yarıymadan genel ve detaylar



-Yolda kalan sporcular



-Detaylar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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