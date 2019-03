Dha Yurt Bülteni-14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile biraraya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz. 'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı olmaz."



ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ VURDU







KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alındı.



Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Kayaaltı mevkiinde meydana geldi. Kemal Pamuk, tarlada traktörle çalışırken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir küs olduğu Osman Pamuk ile oğulları Mustafa Resul (23) ve Ahmet Pamuk (27) geldi. Kemal Pamuk ile amcası ve oğulları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Pamuk, yanındaki av tüfeğiye yeğeni Kemal'e ateş açtı. Karnından ve ayağından vurulan Kemal Pamuk kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğulları kaçtı.



Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Pamuk, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Pamuk ile oğullarını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



ADANA'DA 150 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G. (42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti.



Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.



SÜMELA'DA TEHLİKE OLUŞTURAN 4 BİN TONLUK KAYA TEMİZLENDİ



Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak manastırda, tehlike oluşturan yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.



Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete açılacağı belirtildi.



4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ



Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.



SÜMELA MANASTIRI



Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.



Haber: Aleyna KESKİN/TRABZON, -



========================



SİİRT HAVALİMANI, 2 YIL ARADAN SONRA YENİDEN SEFERLERE AÇILDI







SİİRT Havalimanı, 2 yıl süren teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışmalarının ardından bugün seferlere açıldı. İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Siirt'e törenle indi.



Siirt Havalimanı, Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı bugün iniş yaptı. THY'ye ait 'TK2656' sefer sayılı yolcu uçağı, 99 yolcusuyla Siirt Havalimanı'na indi.



Havalimanının yeniden açılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda davetli katıldı.



'4 BİN 700 REZERVASYON YAPILDI'



Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Siirt Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla şu ana kadar 4 bin 700 rezervasyon yapıldığını söyledi. Ekşi, "Bugün bizler için mutlu bir gündür. İstanbul ile Siirt'i birleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıktık, bayrak taşıyıcıyız. Dolayısı ile Anadolu'yu, İstanbul ile dünyayı buluşturmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz, buna gayret ederken, bu bayrağı da yere düşürmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda emniyetli şekilde, yolcularımızı, her zaman dünyadaki bizim saygınlığımıza yakışır bir şekilde ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için biz de onlara bir 'hoş geldik' yapalım dedik ve biletleri 99 liradan başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon yapıldı" dedi.



'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERE DÜŞMEDİ'



Siirt Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağının iniş yapmasıyla duygulu anlar yaşayan Vali Ali Fuat Atik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2 yıl önce çalışmalara başladıkların söyledi. Vali Atik, şunları dedi:



"Çok şükür geçmişte yapmış olduğumuz müzakereyi bugün uçağımızın piste inmesiyle taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ben bugün ayrıca bir mutluluğu yaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek' dedi, biz de o sözü yerine getirdik ve onun içinde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ben bu havaalanı için kavga ettim, bu kavgam bugün de bu mutlu sona ulaştık. Şu an çok duyguluyum."



Törenin ardından, THY'ye ait aynı uçak Siirt'ten yolcularını alarak İstanbul'a gitti. Havalimanında seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.



18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE DOĞRU



MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.



Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı; "Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya, 'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın?' diye düşündük ve yola çıktık" dedi.



Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, "Böylesi bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık" ifadesini kullandı.



Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, "Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde 16 etkinlik sunacağız" diye konuştu.



Festival, 10 Nisan akşamı saat 20: 00'de Kültür Merkezi'ndeki Güher&Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile start alacak.



BURSA'DA ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİĞİ



Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'çevreni tanı, eğlen, öğren' projesinin 3'üncü programı olan 'Dünya su günü ve suyun önemi' etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan etkinlikte öğrencilere, suyun yaşam fonksiyonları için önemi anlatıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullarda 'serbest etkinlikler' dersinin verimliliğini artırmak için gerçekleştirilen 'Çevreni tanı, eğlen öğren' projesinin Mart programı tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, suyun kullanımı ve canlıların yaşantısındaki önemi yapılan etkinlikle öğrencilere anlatıldı. Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve Gazi İlkokulu'ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı. Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek etkinliği tamamladı.



'AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'



Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Ayşe Keser, "Serbest etkinlikler dersini daha verimli hale getirebilmek adına bu etkinlikler yapılıyor. Proje kapsamında 3 farklı okuldan 173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında bilgiler verdik. Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdikö dedi. Dünyada bulunan su miktarına oranla, insanların tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan etkinlikte öğrencilerden su kullanımı konusunda israf etmeyeceklerinin söz alındı.



