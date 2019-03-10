Dha Yurt Bülteni-14

HDP MİTİNGİNDE ESKİ MİLLETVEKİLLİNE GÖZALTI ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili Selim Sadak, polis tarafından gözaltına alındı.

HDP MİTİNGİNDE ESKİ MİLLETVEKİLLİNE GÖZALTI







ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili Selim Sadak, polis tarafından gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Şırnak Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, eski HEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve partililer katıldı. Mitingde Selim Sadak'tan sonra Sezai Temelli'de partililere seslendi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından partililer miting alanından ayrılırken, Selim Sadak yaptığı konuşmada 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Selim Sadak'ın konuşması



Sadak'ın polisler tarafından gözaltına alınması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),



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MHP'Lİ YALÇIN: BEKA MESELESİ MHP VE AK PARTİ'NİN TESPİTLERİ DOĞRULTUSUNDA HALKA ANLATILDI







MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır'da partisinin yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'de çok tartışılan beka meselesi Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatılmıştır. Bu, Türk halkı tarafından kabul görmüştür. Bu ülkede eğer 4 siyasi hareketin amaçları, güttükleri siyaset farklı olduğunda sırtını yasladıkları terör örgütü FETÖ ve PKK da olduğunda bu ülkede beka sorunu vardır" dedi.



MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yeni parti binası açılışı Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kayapınar ilçesindeki parti binasının açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yanı sıra MHP milletvekilleri Ahmet Özyürek, Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Cihan Kayaalp, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve çok sayıda partili katıldı.



Açılış töreninde konuşan Semih Yalçın, MHP'nin yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını YSK'nın ilan ettiği tarihten itibaren aktif bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, kendi içerisindeki hazırlıklarını bitirmek suretiyle yerel seçimlere hazır hale gelmiştir. Genel merkezimizin, gerek milletvekillerimizi gerek üst kurul üyelerimizi görevlendirmeleri ve bu görevlendirmeler ile birlikte bu yılın başından itibaren değerli arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız Türkiye'yi tarıyorlar. Buraya veya diğer illere defalarca gitmek suretiyle halkın ayağına uğrayıp onların dertlerini ve isteklerini ve taleplerini tespite çalışıyorlar, bu tespiti de genel merkeze aktarıyorlar. Biz çalışmamıza devam ediyoruz, bugün de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Söğüt'e intikal etti ve açık hava toplantılarının ilkini orada gerçekleştirmeyi tercih etti" dedi.



24 Haziran seçimleri öncesinde 2 önemli siyasi hareketin temsil ettiği Cumhur İttifakı'nın oluştuğunu ve siyasi birlikteliğin oluştuğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:



'Genel seçimlerde bu siyasi oluşum Cumhur İttifakı, TBMM'den çıkardığımız yasalara dayanarak seçimlere girdik ve önemli bir başarı elde ettik. 15 Temmuz sonrası travmayı, Cumhur İttifakı ruhu, veya onun daha da ötesinde Yenikapı ruhu üzerinden ortadan kaldırma gayreti içerisinde oldular. Doğrusu AK Parti de, Milliyetçi Hareket Partisi de gerek TBMM'de yeni hükümet modelinin sisteminin geçmesini birlikte sağladılar, birlikte halkın karşısına giderek Anayasa değişikliğinde halkın onayını kazandılar ve aldılar. Daha sonra da aynı mantıktan hareketle Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmek, tespit etmek sonra da seçtirmek suretiyle ülkede yeni bir dönemin kapısı açtı. Cumhur İttifakı üzerinden önemli bir geçiş noktasını iki siyasi hareket gerçekleştirdi. Bununla anayasa değişikliğini, 24 Haziran seçimlerinde başarı elde etmek suretiyle bir sonuca vardık. Aynı mantık TBMM'yi oluşturdu. 600 milletvekillik bir meclisin oluşmasına zemin hazırladık. Yine aynı ruh, Cumhur İttifakı birlikteliği TBMM'yi ve yeni bir başkan seçtirdi."



'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK BİR HAREKETTİR'



Cumhur İttifakı'nın idealinin ne olduğunu artık millete anlattıklarını dile getiren Yalçın, "Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleri ile alakalı oluşmuş bir yapı değildir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyet devletinin ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir harekettir. Geleceğini, istiklalini yani istikbalini inşa etmiş bir siyasi yapıdır. Dolayısıyla sık sık sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, gelip geçici bir heves değildir. Bu ittifak anlayışı Türkiye'de 15 Temmuz travması sona erinceye kadar devam edecektir. İnşallah Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi seçim sonrasında da Cumhur İttifakı anlayışı 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılı birlikte karşılayacaklar birlikte kutlayacaklar. Bu zaman aralığında ise Türkiye'nin meselelerini halletmek suretiyle aziz milletimize hizmet etmiş olacaklar. Bugün Türkiye'de çok tartışılan ve olmadığına inanılan bir beka meselesi Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatılmıştır. Bu halk tarafından Türk halkı tarafından kabul görmüştür. Bu ülkede eğer zillet ittifakı dediğimiz veya illet İttifakı dediğimiz birliktelik yapıyı, geleceği ele geçirme noktasına geldiği takdirde bu ülkenin başı belaya girer. Bizim burada ifade ettiğimiz Cumhur İttifakı 100'üncü yılda arzu ettiği yere sıçratabilecek bir birliktelik bir siyasi işbirliğidir. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz, 31 Mart seçimlerini de beka sorunu üzerinden halka anlatmaya devam edeceğiz. Bu ülkede eğer 4 siyasi hareketin amaçları, güttükleri siyaset farklı olduğunda sırtını yasladıkları terör örgütü FETÖ ve PKK da olduğunda bu ülkede beka sorunu vardır. Cumhur İttifakı bu sorunun üstesinden gelecek ve inşallah Türkiye Cumhuriyet devletini milleti ile halkı ile birlikte bütün unsurları, kıymet hükümleri ile birlikte geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.



Yalçın ve beraberindekiler açılışın ardından parti binasından ayrılırken, bir grup genç bozkurt işaretleriyle, 'Diyarbakır ovası, bozkurtların yuvası' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak uğurlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Selim Yalçın'ın alana gelmesi



Yalçın'ın fotoğraf çektirmesi



Yalçın'ın MHP İl Binasını açması



Yalçın'ın açıklamaları



İl Binası önünde toplanan grubun sloganlar atması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



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MHP'Lİ ENGİNYURT: CUMHUR İTTİFAKI'NIN YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORLAR







ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın birileri tarafından imha edilmeye çalışıldığını belirterek, "Washington'da, Brüksel'de, Tel Aviv'de ellerini ovuşturarak bekleyenler, Türkiye'deki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyor" dedi.



MHP Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından bir otelde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 31 Mart'taki yerel seçimlerin çok önemli bir seçim olduğunu söyledi. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen birçok gücün Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini beklediğini ifade eden Enginyurt, "Washington'da, Brüksel'de Tel Aviv'de ellerini ovuşturarak bekleyenler Türkiye'deki seçimlerde Cumhur İttifakının yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyor. Hedefleri ve gayeleri belli. Hedefleri belediyeleri kazanmak değil" dedi. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için 'Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Enginyurt, ayrıca bu birliktelik ile ilgili sosyal medyadan yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Partililerin salona gelişi



Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuşması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA, 37 YIL ÖNCE KOMİSER OLARAK GÖREV YAPTIĞI HAKKARİ'YE GELDİ







EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye gelerek, kontrol noktasında çalışan polisleri ziyaret etti. Uzunkaya, kendisini karşılamayla gelen eski korucubaşı Hasan Öztunç'a sarılarak, eski günlerle ilgili sohbet etti.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi öncesi, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye geldi. Uzunkaya, Hakkari'nin Depin Polis Kontrol noktasında görev yapan, polisleri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Uzunkaya, daha sonra Hakkari valiliğine geçerek, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, kentte 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığını söyleyerek, "Şark hizmetimi yaptığım Hakkari'ye 37 yıl sonra Emniyet Genel Müdürü olarak geliyorum. 1985 yılında ayrıldığım Hakkari, o günden bugüne oldukça değiştiğini, geliştiğini, güzelleştiğini, zenginleştiğini gördüm. Bu şehirde hem eski dostlarla karşılaştık. Biraz öce Yüksekova'ya geldik o zaman deselerdi ki, buraya uçak gelecek uçakla yolculuk yapılacak hayal gibi görünürdü. 3 yıl dolu dolu hizmet yaptığım bu şehirde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı miting öncesi hem valiliğimizi, emniyetimizi, il jandarmamızı ve diğer kurumlarımızı ziyaret etmek, hem tedbirlerle ilgili planlamaları yerinde görmek ben bu vesile ile o zamandan beri görüştüğümüzü Hakkarili dostlarımıza hemşerilerimize kucak dolu sevgilerimi ve selamlarımı sevgilerimi sunuyorum. Yıllar önce komiser olarak geldiğim, baş komiser olarak ayrıldığım bu şehre 37 yıl sonra Emniyet Genel Müdürü olarak ziyaret etmek benim için onur verici bir şeydir" dedi.



Uzunkaya, kentte görev yaptığı süre zarfında Hakkari'de kendisini karşılamaya gelen gelen Korucubaşı Hasan Öztunç'a sarılarak, muhabbet edip, eski anılarını anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın Depin Polis Kontrol noktasına gelişi



Polisler tarafından çiçeklerle karşılanması



Kendisini karşılamaya gelen eski Korucubaşı Hasan Öztunç'a sarılıp sohbet etmesi



Uzunkaya'nın Hakkari valiliği ziyareti



Uzunkaya'nın açıklaması



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,



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BODRUM ACI OT FESTİVALİ'NİN SON GÜNÜ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 2'incisi düzenlenen 'Bodrum Acı Ot Festivali' ikinci ve son gününde de renkli görüntülere sahne oldu.



Ortakent-Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların desteklediği 'Acı Ot Festivali', ikinci gününde de sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişiyi ağırladı. Festivale katılanlar davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Stant sahipleri de katılımcılara eşlik ederken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan festival alanında 300'ün üzerinde stant açıldı. Gün boyu yoğun kalabalığın oluştuğu festivalde yörede yetişen acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, kenger gibi otlar; yöresel yemekler ve tatlılar sergilendi. Yiyeceklerin dışında el emeği göz nuru ürünlerin de yer aldığı festivale, çevre ilçe ve illerden de özel turlarla çok sayıda kişi geldi. Festival kapsamında ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlendi. Akşam saatlerine kadar devam eden festivale katılan birçok kişi festivalden memnun kaldıklarını dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Davul zurna eşliğinde oynayanlar



-Festivalden genel detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/BODRUM, (Muğla),



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