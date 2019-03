Dha Yurt Bülteni -14

HDP seçim bürosu açılışında gözaltına alınan 12 kişi adliyedeKocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü propagandası içeren şarkı söyleyip, halay çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

HDP seçim bürosu açılışında gözaltına alınan 12 kişi adliyede



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü propagandası içeren şarkı söyleyip, halay çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.



HDP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından önceki akşam Yukarı Hereke Mahallesi'nde seçim bürosu açılışı yapıldı. Açılışta R.B. adlı şarkıcı bölücü terör örgütü propagandası içeren parça seslendiriken, E.Ç. de org çalarak eşlik etti. Bu sırada bir grup da halay çekip, şarkıya eşlik etti. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma, gruba müdahale ederek R.B. ve E.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şarkıcı ve org çalan kişi ile D.A., C.T., H.P., H.B., İ.B., Ö.K., Ö.A., F.T., U.G. ve Y.Ç. öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye götürülüşleri sırasında "Halay çektik diye gözaltına alındık" diye bağırdı.



Görüntü Dökümü



----------



Adliyeye sevk edilmeleri



Adliyeden görüntü



Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),



=================



Saros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajına başlandı



Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak üzere batırılacak Airbus A330 tipi yolcu uçağının parçaları 6 TIR'la yeniden birleştirileceği İbrice Limanı'na getirildi.



Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamındaki 'Su altı projesine destek, hayal ettik gerçek oldu, deniz kızı Saros Körfezi'ne kondu' isimli proje için yapılan başvuru sonucu proje için 1 milyon 235 bin TL hibe edildi. TANAP'ın desteğiyle ESTAB ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için yapay resif olarak kullanılacak 90 ton ağırlığındaki uçağın parçaları, Antalya'dan 6 TIR'la İbrice Limanı'na getirildi.



TANAP Sosyal Çevresel Yatırım Programları İzleme Uzmanı Mutlu Erdem, dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan Airbus A330 tipi uçağın yaz sezonundan itibaren yapay resif alanına batırılarak, turizme ve ekosisteme katkıda bulunacağını söyledi.



Uçağın parçalarının 100 günde birleştirileceğini belirten Erdem, "Uçağımız burada 100 gün içerisinde parçaları birleştirilip, yüzdürülüp daha sonra İbrice Limanı açıklarında batırılacak. Yapay resif oluşumuna, dalış turizmine katkı ve kaçak balıkçılığa engel olmak üzere bir faaliyettir. TANAP'ın, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında yüzde 95 hibe desteği sağlayarak projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Projeye katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.



Keşan Belediye Başkanı ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Mehmet Özcan ise Saros Körfezi'nin dalış turizmi ve canlı türü açısından önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, "Bu canlılığın sürdürülebilir olması için bunların korunması ve barınması gereken yerler olması lazım. Kaçak avlanma olmaması gerekiyor. TANAP'lı yetkililere çok teşekkür ediyorum, bu projeye olan destekleri için. Burada parçalara ayrılıp getirilen uçağımızın tekrar montajı yapılacak ve yüzer plastik toplar üzerinde limandan çıkarılıp bakanlık onaylı koordinatlara götürülüp orada batığı yapılacak. Proje bu şekilde tamamlanmış olacak" diye konuştu.



Montaj ekibince yaklaşık 100 günlük bir sürede tekrar birleştirilecek Airbus A330 tipi uçak, denize indirildikten sonra Erikli köyü sahili açıklarında belirlenen koordinatta batırılacak.



Görüntü Dökümü



--------------



-Saros Körfezi havadan görüntü



-TIR'lara yüklü uçak parçaları havadan görüntü



-Yolcu uçağı parçaları yüklü TIR'lar



-TIR'ların limana yanaşması



-TANAP Sosyal Çevresel Yatırım Programları İzleme Uzmanı Mutlu Erdem röp.



-Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan röp.



-Detaylar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



================







Uyarıya rağmen durmadılar, esrarla yakalandılar: 2 gözaltı



Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, şüphe üzerine kontrol edilmek istenen ancak sürücünün kaçması üzerine peşine düşen polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişinin üstünde esrar bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.



Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün (pazartesi) akşam saatlerinde, kırsal Atça Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili kontrol etmek istedi. Uyarıya rağmen durmayan otomobil sürücüsü M.Ö., kaçmaya başladı. Peşine düşülen zanlıların içinde bulunduğu otomobil, bir süre sonra durduruldu. Otomobildeki M.Ö. ve A.K.'nin üst araması yapıldı. Yapılan kontrolde üstünden 20 gram esrar çıkan zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü



-----------



Nazilli-Sultanhisar karayolundan görüntü



Polis ekiplerinin otomobildeki aramalarından görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın),



================



Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı



Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, aniden sola dönmek isteyen Osman Özsaraç'ın (66) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Özsaraç, yaralanırken, bisikleti ikiye bölündü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına kaydedildi.



Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi Namık Kemal Altay (44) yönetimindeki 51 AAE 990 plakalı hafif ticari araç, önünde aniden sola dönmek isteyen Osman Özsaraç'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletiyle birlikte havaya fırlayan Özsaraç yaralandı. Bisikleti de ikiye bölündü. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi. Ağır yaralanan Özsaraç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Altay da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Kaza anı güvenlik kamera kayıtları



Kaza yeri ve araçtan detay



Bölünen bisikletten detay



Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))



==================



Manisa'da TOKİ konut belirleme kuraları çekildi



Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2'inci etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirleneceği kuralar çekildi.



Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü proje için 'konut belirleme kurası' çekildi. Akgedik Yunuskent Projesi'nin 1500 konutun yer aldığı 2'inci etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirlendiği şerefiyeli-maliyetli kura çekimi, Muradiye Sosyal Tesisleri içerisinde noter huzurunda gerçekleştirildi. 3+1 konutların kura çekimine AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, protokol üyeleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.



"İNSANLARIMIZ DEVLETİMİZE, MİLLETMİZE DUA EDİYOR"



TOKİ konutlarının yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "İlk etaptan itibaren halkımız burada yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi buradaki konutlarımız yatay mimari. En fazla beş, altı kat. Manisa'ya, Türkiye'ye örnek çalışmalar. TOKİ 1 milyona yakın konut yaptı. Özellikle 2002'den bu yana çok hızlı çalışıyor. Her yerde konut yapıyor, hastane yapıyor, sınırlarda askeri karakollar yapıyor, cami yapıyor, adliye sarayları yapıyor. Şehirleşmeyle ilgili aklınıza ne geliyorsa hemen hemen hepsini yapıyor. Yaptıktan sonra vatandaşlarımıza çok uygun taksitlerle 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi uzun vadeli taksitlerle adeta kira öder gibi konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor" dedi.



Geçen yıl 1100 konutun sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Başkan Çerçi, şimdi ise 1500 konutta çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Çerçi, "Emin olun evlerin bulunduğu bölgenin iklimi çok güzel. Güzel bir coğrafya. Vatandaşlarımızın evine misafir oluyoruz. İnsanlarımız devletimize, milletimize dua ediyor. 1000 konutluk 3'üncü etap müracaatları başladı. 22 Mart'a kadar devam edecek. Önemli olan, birinci derdimiz hiç evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. TOKİ, insanları ev sahibi yapıyor " diye konuştu.



AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de hak sahiplerine konutlarının hayırlı olmasını diledi.



KURA ÇEKİMİ YAPILDI



Konuşmaların ardından protokol üyeleri kura çekimini başlattı. İlk olarak başvuruda bulunan hak sahibi toplam 17 gazi ve şehit yakını ile 75 engelli için kura çekilişi, protokol üyeleri tarafından yapıldı.



'MUTLUYUZ, HEYECANLIYIZ'



Hak sahibi olan Güneydoğu gazisi Adnan Kaya (45), "2'inci Etap TOKİ konutlarımız şehit yakınları ve gazilerimize hayırlı olsun. Güzel bir kura oldu. Mutluyuz, heyecanlıyız. 15 yıldır kirada oturuyoruz. Şimdi bir ev sahibi olacağız. Bittiğinde taşınacağım. Örnek daireleri gezeceğiz. TOKİ'yi güzel yaşam alanları sunduğu için tercih ettim. 4 kişilik bir aileyiz. Bize, zemin katta 3+1 daire çıktı" dedi.



'İNŞALLAH HERKES EV SAHİBİ OLUR'



Özel bir şirkette personel sorumlusu İkram Akboğa (30), "Kurada şansıma 3+1 ev çıktı. Dairemin yerini de öğrendim. Bu nedenle çok mutluyum. İnşallah herkes ev sahibi olur. Şu an ailemle yaşıyorum. 4 yıldır kiradaydık. 7 kişilik bir aileyiz. Yaşam alanlarının fazla olması, olanaklarının iyi olması, sağlam ve dayanıklı olması nedeniyle TOKİ konutlarını tercih ettik. Evim bitince, evlenmeyi düşünüyorum" dedi.



'TOKİ SAYESİNDE EVİMİZ OLACAK'



Vakıfbank Türk Birliği İlkokulu Müdürü Yener Tekin (60), "Eşim TOKİ'ye başvurdu. Ancak kendisi çalıştığı için annesi Sakarya'dan gelip kura sevincine ortak olmak istedi. Bugüne kadar evimiz yoktu, TOKİ sayesinde evimiz olacak. Yıllar sonra ev sahibi olmanın heyecanını yaşıyoruz. TOKİ orta ölçekli ailelere, dar gelirli ailelere hitap ettiği için bizler de tercih ettik. İki çocuğumuz var. Evimiz bize iyi gelecek. TOKİ ödeme konusunda güzel avantajlar sağlıyor. Bizim gibi vatandaşlar için daha seçenekli bir durum sunuyor" diye konuştu.



'EV SAHİBİ OLDUM ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM'



Ev kadını, evli ve bir çocuk annesi Rukiye Mızırak (28) "2'inci etaba başvurmuştum. Hak sahibi oldum. 2 yaşında bir çocuğum var. İnşallah mutlu mesut, sağlıklı yaşayacağız. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evin borcunu ödeyebilmek için ben de çalışıp, eşime destek olacağım" dedi.



'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'



Evli ve bir çocuk babası fabrika işçisi Ümit Taylan (34), "Ben kendimi bildim bileli ev sahibi değilim. Nasipse TOKİ sayesinde evimiz olacak. Çok güzel bir duygu. Belki de evi alma şansımız bu şartlarda gerçekten çok zor. Bundan dolayı sevinçliyiz" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Muradiye Sosyal Tesisleri girişinden görüntü



-TOKİ hak sahiplerinden genel görüntü



-AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile röp.



-Hak sahipleri Adnan Kaya, İkram Akboğa, Yener Tekin, Rukiye Mızrak ve Ümit Taylan röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



==================



Suruçlu gençler hokeyde Türkiye Şampiyonu oldu



Trabzon'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı Temsilen Suruç GSK Hokey Takımı finalde Kahramanmaraş HSK'yi 4-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.



Trabzon'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye Grup finalinde Şanlıurfa'yı temsil eden Suruç Gençlikspor Kulübü hokey takımı finalde Kahramanmaraş HSK'yi 4-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonu Suruç GSK hokey takımı Şanlıurfa'yı Avrupa'da temsil edecek.



Deplasman maçlarına gidemeyecek kadar maddi imkansızlıklar içinde olan takıma sahip çıkan ve maddi manevi desteğini esirgemeyen Suruç Kayyum Belediyesi her maça özel otobüsler kaldırarak şampiyonluğa giden yolda pay sahibi oldu. Takımın maddi ve manevi imkansızlıkları bertaraf edip azimleriyle hırslarıyla Türkiye şampiyonu olduklarını söyleyen Suruç Milli Eğitim Müdürü ve Suruç Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Han Özdemir, biraz imkan verildiğinde sınırın sıfır noktasındaki Suruçlu gençlerin Avrupa şampiyonu olması için hiçbir engelin kalmayacağını söyledi.



ŞAMPİYONLAR DAVUL ZURNA İLE KARŞILANDI



Türkiye şampiyonu olan Suruçlu gençler final maçı sonrasında kamp programı dahilinde çalışmalarına hiç ara vermeden Avrupa için kolları sıvadı. Kamp bitiminde ise Suruç'a dönen Suruç GSK Hokey Takımı davul-zurna ve çiçeklerle karşılandı.



KUPALARINI KAYYUM BELEDİYE BAŞKANI'NA GÖTÜRDÜLER



Suruç GSK Hokey Takımı memleketlerinde Türkiye Kupasını Suruç Kayyum Belediye Başkanı Tarık Açıkgöz'e götürdüler. Şampiyon sporcuları makamında kabul eden Başkan Açıkgöz tüm sporcuları tek tek tebrik edip 'Sizlere gurur duyuyorum' dedi. Sporculara her zaman destek olacağını belirten Başkan Tarık Açıkgöz, "Avrupa yolunda bana düşen görev neyse her zaman yanınızdayım desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğimö diyerek konuştu.



Görüntü Dökümü



-------



Takımın maç yapması



Maçın son düdüğü ile sevinen takım



Takımın kazandığı kupa



Takım oyuncularının Suruç'a gelmesi



Takım oyuncularının Suruç'ta davul zurna ile karşılanması



Takımın Kaymakam Tarık Açıkgöz'ü ziyareti



Açıkgöz'ün konuşması



ŞANLIURFA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı

Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz