Dha Yurt Bülteni -14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu kim oluyor da, bize milliyetçilik ahkamı kesiyor ' Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor' Bu cürreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor ' Kılıçdaroğlu, ya aklıyla zoru vardır, ya girdiği siyasi komadan çıkamamıştır" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Buruda halka seslenen Bahçeli, Aksaray Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakının olmadığını, iki partinin adaylarının ayrı olduğunu hatırlattı. Bahçeli, "Ak Partili kardeşlerimizle biriz, beraberiz" diyerek partililerini üslup ve sözlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



CHP ROTAYI ŞAŞIRMIŞ



Millet İttifakına değinen ve CHP'yi eleştiren Bahçeli, şunları söyledi:



"Zillet ittifakını oluşturan, CHP'si, İP'i, HDP'si, ÖDP'si, SP'si, Cumhur İttifakı için devamlı dedikodu yayıyorlar. Devamlı açığımızı arıyorlar. Devamlı fitne, fesat çıkıyorlar. Cumhur ittifakını çekemiyorlar. Milli bekamızı kaldıramıyorlar. Zillet, melanet, hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. Şu işe bakar mısınız, CHP Bartın milletvekili PKK'lılara kardeşim diyor, onlardan oy istiyor, aman diyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek, bahane bulmak için kıvranıyor, kırk dereden su getiriyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin acıklı durumuna bakar mısınız. CHP rotayı iyice şaşırmış, istikametini tamamen bozmuş, tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur. İstanbul Silivri'de bir HDP'li ne diyor, 'Genel merkezimizden talimat geldi, CHP'yi destekleyeceğiz', HDP'li bir milletvekili ve eski eş başkanda Ak Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz açıklamasını yapıyor. Yine mevcut bir eş başkan, Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz demekle de kalmıyor, huzurun gelmesi için bebek katilinin üzerindeki tecridin kalkması istiyor. Bunlar aklını oynatmış, yollarını şaşırmış, bunlar ihaneti alenileştirmiş. CHP'ye oy veren kardeşlerim, PKK'ya mahkum edilemez. CHP'ye oy veren Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez."



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki tank ve palet fabrikasının Katarlılara satıldığını belirterek, kendisine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kılıçadroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikası üzerinde yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı deneniz. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da, bize milliyetçilik ahkamı kesiyor ' Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor' Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor ' Kılıçdaroğlu, ya aklıyla zoru vardır, ya girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin, CHP genel başkanlığı koltuğunda oturması utanç vesikası, rezaletin daniskasıdır. Kılıçdaroğlu, altı oktan milliyetçiliği fiilen sökeli çok uzun zaman olmuştur. CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur. Bize sarayın bekçisi diyen ahmaklar, biz bu vatanın bekçisiyiz, biz al bayrağın bekçisiyiz, biz susturulamayacak ezanın bekçisiyiz. Aksaray için gerekirse can feda olsun diyen yiğit neferleriz. CHP genel başkanı bizimle boy ölçüşemez. Millilik konusunda bizim yanımızdan geçemez. Çünkü ağırlıklarımız farklıdır, ilgimiz farklıdır, safımız farklıdır, zihniyetlerimiz bambaşkadır. Kılıçdaroğlu ve İP, ne milliyetçiliği bilir, ne milliyeti, ne adamlığı bilirler, ne de erdemli olmayı. Onlar gitsin HDP ili fısıldaşsınlar, onlar gitsin PKK ile yanak yanağa gezsinler, onlar gitsin YPG,PYD, FETÖ ile meşhur olsunlar. Zira yaptıkları budur, yapacakları da budur. Zillet ittifakı denen, teker sokulan çomaktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır."



PATLICAN PAHALI İSE DÜNYANIN SONU DEĞİL



Millet İttifakına yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli " Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Zillet ittifakı bayrağımızı yakanlardan, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun. Milli bekamızı duyduklarında şok oluyorlar. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Bunlar meymenetsiz. Patlıcan yazın ucuzlar, biber, domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı, patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı, tencerenin kaynayıp, kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Elbette her vatandaşım, her şeyin en güzeline layıktır. Dileriz ki herkes, istediğini yesin, istediğin içsin, kimsenin sofrasında gözümüz yok. Ama patlıcan pahalı ise bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır, herkes doya doya yer. Beka yenir mi? Bekanın pahalı ya da ucuzluğundan bahsedilebilir mi? Beka olmadan aç yattım, tok kalktım demek mümkün olur mu? Beka olmadan., kundaktaki yavrularımızın, henüz bıyığı terlememiş yavruların, onurundan, ömürlerinden, geleceklerinden bahsedebilir mi? Beka yoksa, vatan yoktur, Aksaray yoktur, millet yoktur. Akşam etrafında toplanacağımız sofra yoktur. Beka yoksa bereket yoktur, beraberlik yoktur, bağımsızlık yoktur. 31 Mart seçimleri beka seçimidir. 31 Mart seçimleri, terörü övenlerle, milleti yükseltenler ve Aksaray'a sevda duyanlar arasında yapılacaktır. "diye konuştu.



Öldürülen emlak zengininin oğlu: En azından bir mezar taşı olacak



Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü olarak bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82) cenazesini teslim alan oğlu Mevlüt Bayram, "Ölümüne çok üzüldük. Tek tesellimiz bir mezar taşının olacak olması" dedi.



Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak günü İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde ise üzerine 600 bin TL olan ve 07 GN 817 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Söz konusu alanda 25 Şubat günü arama yapıldı. Ancak sonuç alınamadı.



Polis ekipleri, 11 Mart günü de Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde dalgıçlar, yaşlı adamın otomobilini ararken, çevrede de dedektör köpekler ile Asım Bayram'ın izi sürüldü. Havadan İHA'ların destek verdiği arama kapsamında Varsak bölgesindeki ormanlık alanda önceden belirlenen noktalar tarandı. Kadavra köpeklerinin kullanıldığı aramalarda Asım Bayram'ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan otopside, Asım Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.



POLİS OPERASYON YAPTI



Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün yaptıkları operasyonla cinayet zanlısı olarak M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga K.'yı gözaltına aldı.



'MEZARTAŞI OLACAK'



Asım Bayram'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün oğlu Mevlüt Bayram tarafından teslim alındı. Bayram, "Bir babaya karşı en zor görevimizi yerine getiriyoruz. Ölümüne çok üzüldük. Tek tesellimiz bir mezar taşının olacak olması" dedi.



Asım Bayram'ın cenazesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur Beldesi'nde yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



ARACININ PARÇALARI DA BULUNDU



Öte yandan, Asım Bayram'ın zanlılar tarafından parçalanan 07 GN 817 otomobiline ait bazı parçalar da satıldıkları kişilerde ele geçirildi. Otomobil parçaları Emniyet Müdürlüğü'ne ait otoparka götürülürken, sorguları süren M.G., M.Ö., M.S., Ç.K. ve Ferluga K.'nın adliyeye yarın sevk edilmesi bekleniyor.



NASA'nın yarışmasında dünya ikincisi olan uzay takımı, tekrar ABD yolcusu



ABD'de geçen yıl düzenlenen 'Model Uydu Yarışması'nda dünya ikincisi olan, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, bu sene de ön elemeyi geçerek, finale kaldı. ABD'ye gidecek takım üyeleri, bu sene dünya birinciliğini hedeflediklerini söyledi.



BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8 Haziran 2018'de ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce (NASA) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak, Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. Birçok ülkedeki üniversiteleri geride bırakarak, büyük başarı elde eden BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, bu yıl da aynı yarışmaya başvurdu. Dünyadaki çeşitli üniversitelerden 93 takım tarafından başvuru yapılan ön elemeleri, Grizu-263 Uzay Takımı ile birlikte 40 takım geçti. NASA ve Amerikan Astronot Topluğu (American Astronautical Society) yetkilileri, ön elemeyi geçen takımlarla telekonferans ile mülakat yaptı. Grizu-263, 100 üzerinden 98,26 puan alarak, mülakatı ilk 5 içinde tamamladı ve 14- 16 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinde düzenlenecek finale katılmaya hak kazandı.



HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ



BEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, takımın bu yıl dünya birinciliği gibi daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Takımın yarışma için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Prof.Dr.Ekmekçi, şöyle dedi:



"Geçen yılki yarışmamızda kullandığımız uygunun içerisinde yumurta taşımaktaydı. Bir rokete yüklenmekte bu sistem. 700 metreye fırlatılmakta roket. Modül 700 metrede modülümüz roketten ayrılmakta ilk başta kalkanı açarak hızını azaltmakta. 400 metrede ise ikinci modülümüz ayrılıyor ve içerisinde kırılgan malzeme ifade eden bir yumurta taşımaktadır. Burada misyon marsa malzeme gittiğinde nasıl şekilde indirileceğini göstermekte. Bu sistem geçen yıl dünya 2'ncisi oldu. Bu yılki misyon biraz daha farklı. Benzer bir modül sistemi yapılacak. Ekip bunun için hazırlanıyor ve yakın bir zamanda bu modülümüzde hazır olacak. Umarım yeni bir başarıyla karşınıza çıkacağız."



BEÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Durdali Atılgan da takıma yeni katılan öğrencilerle bu yıl dünya birinci olmak için mücadele edeceklerini söyledi. Elde ettikleri başarıyı lise ve birçok okulda gelecek nesillere anlattıklarını ifade eden Atılgan, "Hiçbir zaman durmadık zorlukları aştık ve dünya 2'ncisi olduk. Bu yılda yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yarışmaya katılacağız. Ayrıca bu başarıları lise ve okullara gidip gelecek nesillere bu başarının herkesin başarabileceğini anlatıyoruz. İnşallah bu yarışmada da dünya 1'inciliğini elde edeceğiz" dedi.



Çorlu Belediyesi'nde 114 işçi grev kararı aldı



Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maaş artışı maddesinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sendika aldığı grev kararını belediye binasına astı.



Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, maaş artışı maddesinde anlaşma sağlanamadı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana süren ve anlaşma sağlanamayan görüşmelerde geçen Pazartesi günü sendika tarafından grev kararı alındı. Yasal sürenin de dolması üzerine 114 sendikalı işçi, sendikanın almış olduğu grev kararı için belediye önünde toplandı.



Toplanan işçilere konuşma yapan Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, yasal sürenin dolması üzerine grev kararını uygulamak için burada olduklarını söyledi. Özkan, "Herkesin iğrenerek baktığı lağımları temizleyen, insanların doğumundan ölümüne kadar hizmet götüren belediye işçileriyiz. Sizler Çorlu'da yaşıyorsunuz alın teri döküyorsunuz ve bunun da karşılığını almak istiyorsunuz. Bu en doğal hakkınız. Aynı zamanda en iyi hizmeti vermek istiyorsunuz. Bugünün Türkiye'sinde enflasyonun yüzde 30'ların üzerinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tekirdağ bölgesinde en düşük yevmiyeyi alan Çorlu Belediyesi'ndeki işçi arkadaşlarımızdır. Belediye başkanı ile bir görüşme yaptık. Bunun masada biteceğini söyledi. Yasal süreç bugün itibariyle bitmiştir. Bir grev sürecine girmek üzereyiz. Grev işçinin en son silahıdır en son istediği şeydir. Bizim amacımız greve çıkmak değil. Biz Çorlu'nun gülen yüzü, güler yüzü olmak istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz ve verileceğine en ufak kuşkumuz yok. Alınan bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Özkan, belediyenin 7 gün süresinin bulunduğunu belirterek, "Bu süre içinde de anlaşma sağlanamazsa, 114 işçi greve çıkacak" dedi.



Gölbaşı'nda 'Sevgi Çiçeği'ne tescil belgesi



ANKARA'nın Gölbaşı ilçesine özgü yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan 'Sevgi Çiçeği' için coğrafi işaret tescil belgesi verildi.



Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından özel alanda koruma altına alınan 'Sevgi Çiçeği' için yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu onaylandı. Belge takdim törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Türk Patent Kurumu Başkanı Habib Aslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Zekai Efeoğlu, Türk Marka ve Patent Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe,Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve birim müdürleri katıldı.



'ARTIK GÖLBAŞI'NIN TESCİLLİ BİR ÇİÇEGİ VAR'



Belediye Başkanı Fatih Duruay, 'Sevgi Çiçeği'nin markalaşmasına yönelik belediye olarak gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi. Arrtık Gölbaşı'nın tescilli bir çiçeği bulunduğunu kaydeden Duruay, "Gölbaşı bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. 'Sevgi Çiçeği'miz artık tescillenmiş durumda. Türkiye'de ilk defa bir bitki tescil aldı. Gölbaşı'nın artık bir markası var. Sevgi Çiçeği'miz kaybolmak üzere olan bir bitkiydi. Gölbaşı'ndan başka yerde yetişmeyen endemik bir bitkidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koruma alanı oluşturdu. Gölbaşı Belediyesi olarak 3 bin metrekarelik alanda da tohumları yetiştirmeye başladık. Sevgi Çiçeği işlenerek bundan sonra satılabilecek ürünler de ortaya çıkacak. Sevgi Çiçeğinin marka olduğunu tüm Türkiye ve Ankara'da öğrenmiş olacak" dedi.



'ANKARA TÜRKİYE SIRALAMASINDA ÖN PLANDA'



Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Aslan, yöresel ve yerel ürünlerin desteğinden sorumlu olduklarını belirtti. Türkiye şu anda 408 coğrafi işaretin bulunduğunu kaydeden Aslan, şunları söyledi: "402 tane de işlemleri devam eden coğrafi işaretlerimiz var. Gölbaşı ilçemizin ilk coğrafi işareti olan 'Sevgi Çiçeği'nin ilk belgesini vereceğiz. Gölbaşı'nda aslından bundan daha fazlası var ve bununla ilgili hazırlıkların olduğunu da biliyorum. Ankara'da 12 tane tescil ve işlemleri devam eden 3 tane de ürün var. O yüzden de Ankara Türkiye sıralamasında ön sıralarında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sevgi Çiçeği'nden bahsetmesi de tanıtımı açısından ciddi önemlidir."



Konuşmaların ardından 'Gölbaşı Sevgi Çiçeği' coğrafi işaret tescil belgesi Belediye Başkanı Fatih Duruay'a takdim edildi.



