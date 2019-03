Dha Yurt Bülteni-14

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü (2)160 LİRA VE 6 PAKET SİGARASINI ALMIŞKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u bıçaklayarak öldüren Gürsel K.'nın emniyette ifadesi alındı.

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü (2)



160 LİRA VE 6 PAKET SİGARASINI ALMIŞ



Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u bıçaklayarak öldüren Gürsel K.'nın emniyette ifadesi alındı. Uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta önce izinli çıkan Gürsel K.'nın, Muktedir Çapur'un evine gittiği, Çapur'u vücuduna 30 kere bıçağı sapladığı, daha sonra da boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Muktedir Çapur'un üzerinde bulunan 160 TL'si ile 6 paket sigarasını gasp eden Gürsel K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Boşanma davası süren karısıyla yemek yiyen adamı bıçaklayarak öldürdü



Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Ercan Ç., boşanma davası süren eşi 40 yaşındaki M.Ç.'nin arkadaşı kuaför 46 yaşındaki Ünal Bozyiğit'i, ocakbaşı restoranda, ekmek bıçağıyla sırtından yaralayarak, öldürdü.



Alkollü içki kaçakçılığı suçundan hapis yattığı cezaevinden 4 ay önce tahliye edilen Ercan Ç., boşanma davası açan eşi M.Ç. ile barışmak amacıyla bir süredir görüşmek istedi ancak amacına ulaşamadı. Eşi M.Ç.'nin oturduğu eve birkaç kez zorla girmeye çalıştığı öne sürülen Ercan Ç. hakkında, mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Ercan Ç., iddiaya göre, eşi M.Ç.'nin, kuaför Ünal Bozyiğit ile bir süredir görüştüğünü öğrendi. Dün (pazar), eşi M.Ç. ve Ünal Bozyiğit'in Armutalan Mahallesi'nde bir ocakbaşı restoranda yemek yediğini öğrenen Ercan Ç., saat 21.00'de işletmeye gitti. Restoranda eşi ile Ünal Bozyiğit'i yemek yerken gören Ercan Ç., tezgahtan kaptığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Eşinin ayırma çabalarına rağmen çıkan arbedede Ercan Ç., Ünal Bozyiğit'i sırtından bıçakladı. Ünal Bozyiğit yere yığılırken, eşi M.Ç.'ye zarar vermeyen Ercan Ç., işletmeye geldiği otomobille kaçtı. Bir süre sonra otomobili yol kenarında terk edip kayıplara karıştı. İhbar üzerine ise restorana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Ünal Bozyiğit'i ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ünal Bozyiğit, öldü. İzini kaybettirmeye çalışan Ercan Ç. ise Barlar Sokağı Çıkışı Azmak Deresi başında, bir otomobilde yakalandı. Yapılan kontrolde 2 promil alkollü olduğu belirlenen Ercan Ç., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Cinayeti öğrenen Ünal Bozyiğit'in akrabaları ise tepki gösterdi.



Kaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdi



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 13.30 sıralarında D400 karayolu Hastane Kavşağında meydana geldi. Gazi Mahallesi'nden hastane yönüne giden Hayri Taylan'ın kullandığı 46 P 5663 plakalı otomobille Mustafa Uysal'ın kullandığı 07 UV 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan Mustafa Uysal'ın kullandığı otomobil yol kenarında bulunan bir mobilya mağazasının camını kırarak, içeri girdi. Kazada sürücülerden Mustafa Uysal yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsüyle, iş yerinde bulunanlar ise olaydan yara almadan kurtuldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Uysal'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Uysal'ın hastanede yapılan ilk müdahalesinde durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, iş yerine giren otomobil itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.



KAZA ANI KAMERADA



Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kavşakta çarpışan araçlardan birinin kontrolden çıkarak, mobilya mağazasına daldığı yer aldı.



BAKAN KURUM: 31 MART AKŞAMI 'ZİLLET İTTİFAKI'NA GEREKEN CEVAP VERİLECEK



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'cumhur ittifakı'nda güven ile karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu belirterek, "İnşallah 31 Mart akşamı bu güven, sandıkta o 'illet ittifakı'na, 'zillet ittifakı'na gereken cevabı verecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu ittifakın içinde diyorlar ki 'Martın sonunda bahar gelecek'. O baharı bizim ilçelerimiz, şehirlerimiz; CHP döneminde, onların belediyecilik döneminde hiç gördü mü ki bu baharda görsün?" dedi.



Kars'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum müdürleri ile partililer tarafından karşılandı. Bakan Kurum, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçti. 'Cumhur ittifakı'nın Kars Belediye Başkanı adayı MHP'li Çetin Nazik'in karşıladığı Bakan Kurum, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ile ilgili konuştu. Kurum, "Bu vatan, bayrak ve ezan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara şehitler diyarı, mertler diyarı Kars'tan, Sarıkamış'tan 2023 Türkiye'si için gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle çalışacağımızı ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için o aşkla çalışacağımızı, gönüllere dokunmak suretiyle çalışacağımızı da buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.



AK Parti iktidarları döneminde Kars'a 11 milyar liralık yatırım yapıldığını, 2 milyon liralık yatırımı da bakanlık olarak gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, Türkiye'deki 81 ile 'Millet Bahçesi' projesi uygulayacaklarını ve bu projeyi Kars'ta da hayata geçireceklerini söyledi. Kurum, "İnşallah bundan sonraki süreçte de 'cumhur ittifakı'mızın adayı Çetin Nazik başkanımıza da destek vermek suretiyle hem şehirdeki o yatırımlarımızı hem de ilçelerimizdeki o yatırımlarımızı artıracağız. Bu manada biz Kars'ımızın yanındayız, Çetin Nazik başkanımızın yanındayız" dedi.



'HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK'



Marka şehirler için projeler geliştirdiklerini dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Bugün 'Türkistan'dan Şam'a kimin ayağına diken batsa benim ciğerime saplanır' diyen Seyyid Ebu'l- Hasan Harakani'nin memleketindeyiz. İşte biz diyoruz ki '31 Mart gönül belediyeciliği seçimi'. Bu ifade gönül belediyeciliğini en iyi tarif eden ifadedir. Ecdadımız tarif etmiştir. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü ayırma. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun onların gönlüne dokun, onların kalbine gir ve onlara hizmet et. İşte biz de o hizmet etme aşkıyla inşallah sizlere hizmet edeceğiz ve o şehirlerdeki yaşam kalitesini yükseltmek, marka şehirler yapmak adına da bu projeleri geliştirmek istiyoruz. Kars, bu noktada, bu bölgede bizim en önemli potansiyelimiz. Kars, yüreğimizde ayrı bir yeri olan şehrimiz; çünkü baktığınızda ilk şeref madalyası, Kars şehrine verilmiştir. Kars; o yüzden istiklal demektir, bağımsızlık demektir. Biz de şehitlerimizin bize bıraktığı bu emanetleri en iyi şekilde inşallah gelecek nesillere aktaracağız. O bekleyen potansiyelini ortaya çıkarmak suretiyle sokak sağlıklaştırmasını yapmak, kentsel dönüşümü şehir merkezinde o tarihi eserleri kurtarmak suretiyle yapmak istiyoruz."



Bakan Kurum, 'cumhur ittifakı' birlikteliğinde güven ile karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu da belirterek, "İnşallah 31 Mart akşamı da bu güven, sandıkta o 'illet ittifakı'na, 'zillet ittifakı'na gereken cevabı verecektir. Bundan bizim hiçbir şüphemiz yoktur. Bu ittifakın içinde diyorlar ki 'Martın sonunda bahar gelecek'. O baharı değerli kardeşlerim bizim ilçelerimiz, şehirlerimiz CHP döneminde, onların belediyecilik döneminde hiç gördü mü ki bu baharda görsün?" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, daha sonra valiliğe geçerek, ilgili kurum müdürleriyle toplantı yaptı ve Kars için alınan kararları açıkladı.



HİLMİ GÜLER: BUNDAN SONRAKİ SAVAŞ İLERİYE DÖNÜK OLACAK



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr.Mehmet Hilmi Güler, Çanakkale Zaferi'ne vurgu yaparak, "Bundan sonraki savaş ileriye dönük olacak. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin torunları, yeni gençleri bundan sonraki nesil yarını kodlayan teknolojiyle gelişecek ve savaşacakö dedi.



Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük eden genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymayı aktif olarak destekliyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "Yarını Kodlayanlarö Projesi başlatıldı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel'in katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesi'nde projeyle ilgili program düzenlendi. Programa katılan Hilmi Güler, projenin önemine dikkat çekerek, kodlama eğitim alan 500 öğrencinin bundan faydalanacağını söyledi. Çanakkale Zaferi'ne de vurgu yapan Hilmi Güler, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün riyasetindeki bu zaferi tekrar anmak istiyorum.Bunun yeni neslini bugün Vodafone Vakfı'nın programıyla geliştirmek için bu çalışmayı burada sürdürüyoruz.Vodafone Vakfı'na özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü; bundan sonraki savaş ileriye dönük olacak. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin torunları, yeni gençleri bundan sonraki nesil bu teknolojiyle gelişecek ve savaşacak. Bununda yansımalarını Yeni Zellanda'da görüyoruz. Buna göre bizim çok daha sıkı olarak bu programları hem yatay, hem dikey olarak sürdürmemiz lazımö dedi.



Kodlama eğitimi alan 500 öğrencinin olduğuna da dikkat çeken Hilmi Güler, "Bu projeyi mutlaka ileriki programlarda da ele almamız gerekiyor. Bununla ilgili bizim ayrıca akıllı şehir projemiz var. Ordu'nun bütün sistemlerini, sistematik olarak ele alması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmayı da önümüzdeki hafta protokolünü imzalayacağız. Yeni dönemde 15 hoca yetiştiriyoruz. Bin oyun yazacak, program oyunu hazırlanacak. Bu büyük bir sektör. Milyarlarca doların olduğu bir sektörö şeklinde konuştu.



KAYMAKAM SÖYLEDİ, HAKİM BAĞLAMAYLA EŞLİK ETTİ



ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde 18 Mart Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen anma programında mülki ve askeri erkanın düeti damga vurdu.



Anma etkinliğinde İlçe Kaymakam Ferhat Atar Çanakkale türküsünü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuh Anacık kendi yazdığı Koca Seyit adlı şiiri okurken, Hakim Ali Önder Firik ise sazıyla eşlik etti. Duygulu anların yaşandığı anma programında konuşan Kaymakam Ferhat Atar, "Bugün çok anlamlı bir gün. Bu güzel vatanımızı bize armağan eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad diyoruz. Onları birazcık anabildiysek ne mutlu bizeö dedi. Kaymakam Ferhat Atar program sonunda şehit ailelerine ve gazilere Türk Bayraklı pano hediye etti.



ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE NEDENİYLE HALUK LEVENT KONSERİ



ADANA Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Haluk Levent Konseri düzenledi.



Uğur Mumcu Caddesi'nde gerçekleştirilen konsere Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Adanalı sanatçı Haluk Levent'in şarkılarıyla coşan hemşehrilerine hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı-Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü şöyle konuştu:



"Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı bölgeye gidenler görmüştür. Ecdadımız, 8 metre karşısındaki siperlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle ölmek üzere atlıyor ve şehadet şerbetini içiyor. Adana'dan Çanakkale Savaşı'na giden,16. Tümene bağlı savaşan aziz ecdadımızın destan yazdığı toprakları çocuklarımla gezdim. Onlar ki Conkbayırı'nda Atatürk'ün olduğu bölgeye en büyük destek verenlerdir. Çanakkale'de bir yörenin evlatlarından dolayı isim alan başka bir yer yok. Adana Bayırı çok özel bir noktadır. Conkbayırı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göğsüne bir kurşun isabet ediyor ve göğsünde taşıdığı saat onu ölümden kurtarıyor. Cenab-ı Allah Atatürk'ü orada Türk Milleti'ne bir kez daha bağışlıyor. Kendisi 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ve Mondros Mütarekesi'nin ardından Adana'ya geliyor ve şehir eşrafıyla sohbet ediyor. Adana'da günlerce kalıyor ve onlara kurtuluş savaşı vermek zonunda kalınabileceğini açıklıyor. Adanalılar da böyle bir şeye ihtiyaç olursa, Gazi Mustafa Kemal'in arkasında olacaklarını net şekilde dile getiriyor. Bu diyalogdan tam 8 ay sonra 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktığında ona ilk destek veren, ilk ses veren, ilk arkasında olan Adanalı aziz ecdadımız olmuştur, Adananın yiğit evlatları olmuştur.ö



BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ KORUMAK ŞEREFİMİZDİR



Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bağımsızlık mücadelesini aziz Türk Milletinin kazandığını belirten Başkan Sözlü, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri zaferi Cumhuriyetle taçlandırdı.15 Mart 1923'te Adana'ya geldiğinde 'Efendiler bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' diyerek, kendisine Kurtuluş Savaşı'na dair ilhamı Adanalılar'ın verdiğini açıkça beyan etmiştir. Adana onun için delikanlı, yiğit, mert kadınların, erkeklerin, gözüpek insanların yeridir. Haluk Levent de onlardan biridir. Adana'nın yiğit evlatlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun bütün silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasıydı biz bugün burada olamazdık. Onun için diyoruz ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği ve şehit kanıyla sulanan misakı milli sınırlarını, bağımsızlığımızı ve adını bizzat kendisinin koyduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve bütünlüğünü korumak bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin mirası omzumuzda her zaman yükselecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaten bugün burada onun Cumhuriyeti emanet ettiği gençler var, Adana var.



Böylesine önemli bir günde Çanakkale Zaferi'ini kutlayıp, şehitlerimizi anmak için burada toplandınız. Haluk Levent kardeşim bizi kırmadı, Çanakkale için davet edince koştu, Adana'ya geldi. Onun da yüreğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aşkı, Şeyh Cemil Nardalı'nın cesareti var.ö



Başkan Sözlü konuşmasının ardından konsere katılanlara karanfil dağıttı.



Şırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyette



ŞIRNAK'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, "Bölücü terör örgütü PKK, bana göre Çanakkale'de vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza el atanlarla aynı zihniyettedir" dedi.



Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende öğrenciler, Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili şiirler okudu. Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerin ardından otelde şehit yakınları ve gaziler için yemek verildi. Programda hitap eden Vali Aktaş, "Bizi dışarıdan saldırılarla dağıtamayacaklarını, diz çöktüremeyeceklerini gören hainler, düşmanlarımız bu sefer içimizdeki maalesef içimizdeki bir kısım haini, bir kısım zalim ruhlu ve hainlere, emperyalistlere uşaklık etmekten zevk alan bir kısım insanları devşirerek, dönüştürerek, bizi içeriden yıkmaya tevessül ettiler. Bölücü terör örgütü PKK, bana göre, Çanakkale'de bizim vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza el atanlarla aynı zihniyettedir. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunlarda din, namus, vatan anlayışı yoktur. Bunlar katil ruhludur. Bunu her fırsatta gösterdiler. Aynı amaca hizmet etmek için bize saldırdılar. Bize silah yönelttiler; ama başta bu toprakların evlatları olmak üzere yine millet olarak buna göğüs gerdik. Bunun da bedelini ödedik; ama Allah'a şükür bir karış toprağımızı vermedik, vermeyeceğiz. Allah'ın izni ile tarihin her döneminde bundan sonra da bu tür hain girişimler olduğunda hep beraber aynı mücadeleyi vermekten geri durmayacağız. Bir öleceğiz ama bin dirileceğiz. Vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza, şerefimize el uzatmayacağız; uzattırmayacağız" diye konuştu.



ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'NİN 104'ÜNCÜ YILI COŞKUSU



ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Burgazada'dan 21 pare top atışı yapıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sevil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



YABANCI TEMSİLCİLER DE ZAFER KUTLAMASINDA



Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan çok sayıda temsilci de katıldı. Avustralya Büyükelçisi Marc İnnes-Brawn, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yenizelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Yenizelanda Askeri Ateşi Yarbauiy Elma Thomas da törende hazır bulundu.



Anıta ilk olanak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'nda bulunan 'TCG Burgazada'dan 21 pare top atışı gerçekleştirildi.



ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Orhan Tavlı ve Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk bayraına takıldı.



Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı'na bıraktı.



Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Devrim DERİN-Fatih Emrah ERDOĞAN-ÇANAKKALE/DHA



===============

