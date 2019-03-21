Dha Yurt Bülteni-14

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (3)CESEDİ ÇIKARILDIKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Soner Tarhan'ın cesedi, 3 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı.

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (3)



CESEDİ ÇIKARILDI



Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Soner Tarhan'ın cesedi, 3 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Soner Tarhan'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Evli ve 3 çocuğu bulunan Soner Tarhan'ın bir süre önce özel ocaktan emekli olduğu öğrenildi. Tarhan'ın bir çocuğuna yazın düğün yapmayı planladığı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Ailelerin bekleyişi



Cesedin çıkması



ZONGULDAK



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(ÖZEL) - Kazada yaralanan çocuğun, hemşireyle 'iğne' pazarlığı



KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hafif yaralanan Mustafa Menderes Özdemir (5), ambulansa bindirilirken, "İğne yaptırmayacağım, bana iğne vurmayacaklar" diyerek hemşireyle pazarlık yaptı.



Kaza, saat 13.30 sıralarında Kahramanmaraş- Göksun Karayolu'nda meydana geldi. Üniversite yönüne giden Ahmet Faruk Taşçı yönetimindeki 46 AAT 435 plakalı otomobil, kavşakta Menderes Ak'ın kullandığı 46 LE 361 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Ak'ın otomobili karşı şeride geçerek durabildi.



Kazada, sürücü Ahmet Faruk Taşçı ile diğer otomobilde Aynur Özdemir (29), çocukları Muhammed Kaan Özdemir (1) ve Mustafa Menderes Özdemir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Mustafa Menderes Özdemir, ambulansa bindirilmek ağlayarak hemşireden iğne yapmamasını istedi. "İğne yaptıramayacağım, bana iğne vurmayacaklar" diyen minik Mustafa, sağlık görevlileri tarafından "Tamam sana iğne yapmayacağız, merak etme" denilerek sakinleştirildi.



Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaza yeri



Polislerin inceleme yapması



Yaralıların ambulanslara alınması



Mustafa Menderes Özdemir'in ambulansa alınması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi (3)



KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNDE



Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndan 125 komando, askeri araçlarla deprem bölgesi Acıpayam ilçesine gönderildi. Komandolar, depremin en çok hasar verdiği 7 noktada çadır kurulması çalışmaları başta olmak üzere bölge sakinlerine yardım ediyor. Evlerin yıkıldığı ve hasar gördüğü mahallelerde vatandaşın isteği üzerine AFAD ekiplerince çadır dağıtımı da sürüyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



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Bakan Selçuk: Çocuk duygu, düşünce ve hareketi birlikte eğitim olarak yaşamalı



MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te '100 Tasarım Beceri, 100 Resim, 100 Müzik Atölyesi' protokol imza törenine katıldı. Bakan Selçuk, "Çocuk duygu, düşünce ve hareketi birlikte eğitim olarak yaşamalı" dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Bakan Selçuk ve Bakan Gül, Akkent Mahallesi'ndeki Fuat Şimşek Ortaokulu'nu ziyaret etti. Halk oyunu ekibinin gösterileri ile karşılanan bakanlar, öğrencilerle sohbet etti. Bakanlar, daha sonra okulun konferans salonunda düzenlenen '100 Tasarım Beceri, 100 Resim, 100 Müzik Atölyesi' protokol imza törenine katıldı. Törende konuşan Abdülhamit Gül, Bakan Selçuk'u Gaziantep'te ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi. Eğitimde 2023 vizyonuna emin adımlarla ilerlendiğini ifade eden Bakan Gül, "Milli Eğitim Bakanımızın ortaya koyduğu 2023 vizyonunda inşallah gençlerimiz, çocuklarımız çok daha kaliteli bir eğitime ulaşmış olacak. Öğrencilere yapılan yatırım, eğitime verilen destek her şeyin başındadır" dedi.



BAKAN SELÇUK: 'ATÖLYELER, ÇOCUĞUN BÜTÜNSEL GELİŞİMİNE HİZMET EDECEK'



Bakan Ziya Selçuk da, okullarda yapılması planlanan atölyelerin çocukların gelişmesi açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:



"23 Ekim 2018'de sayın Cumhurbaşkanımızın nezaretinde Külliye'de bir toplantı yapıldı. Vizyon 2023 belgesinin tanıtım toplantısı. Toplantının ana başlıklarından birisi de tasarım beceri atölyeleriydi. Aslında burada 100 Tasarım Beceri, 100 Resim, 100 Müzik denilen şey aslında hepsi tasarım becerinin içinde. Biz müziği de bir beceri olarak görüyoruz, resmi de bir beceri olarak görüyoruz. O yüzden de hepsi bizim açımızdan tasarım beceri atölyesi. Burada her türlü beceri atölyesi olacak ve bizim çocuklarımızın bütünsel gelişmesine hizmet edecekler. Biz insanı sadece maddi bir varlık olarak görmüyoruz. Biz insanı madde ve manayı kuşatan çift kanatlı bir varlık olarak görüyoruz. O sebeple çocuğu sadece zihinsel becerisi açısından, sadece bilişsel alandaki becerisi açısından yetiştirmek çocuğun bütünselliğini bozuyor. Çocuk duygu, düşünce ve hareketi birlikte eğitim olarak yaşamalı. Eğer bu bütünlük olursa çocuk bütünsel olarak gelişir. Aksi takdirde sadece belirli bir yönü yani soru çözmek ya da bilgilere hakim olmak yönü tek yanlı olarak gelişir, diğer becerileri zayıf kalır. Bu atölyeler eğitimi bütünleştirmek dersle irtibatlandırmak, dersleri atölyelerle, atölyeleri derslerle kuşatmak maksadını taşıyor."



Konuşmaların ardından kentteki STK'lar ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin paydaş olduğu '100 Tasarım Beceri, 100 Resim, 100 Müzik Atölyesi' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kentteki okullara 300 atölye yapılacak. Bakan Selçuk, Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra okuldaki beceri atölyesinin açılışını yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bakan Selçuk ve Bakan Gül'ün okula gelmesi



Bakanların öğrencilerle sohbet etmesi



Bakan Gül'ün konuşması



Bakan Selçuk'un konuşması



Protokol imza töreni



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)



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Aynı sokaktaki kırtasiyeci kardeşlerin müşteri kavgası: 1 ağır yaralı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem İnceyılmaz (43), aynı sokakta, kendisi gibi kırtasiye dükkanı işleten Mustafa İnceyılmaz'ı (40), işlerini bozup, müşterilerini çaldığı iddiasıyla bıçakla yaraladı.



Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Birlikte dükkan işleten Adem ve Mustafa İnceyılmaz, tartıştı. Bunun üzerine Adem İnceyılmaz, kardeşinden ayrılıp, bir ay önce aynı sokağa kırtasiye dükkanı açtı. Adem İnceyılmaz, bugün, işlerine engel olup, müşterilerini çaldığını öne sürdüğü kardeşinin dükkanını bastı. Burada çıkan tartışmada, Adem İnceyılmaz, kardeşini bıçakladı. Yaralanan Mustafa İnceyılmaz da silahını çekip, kaçan ağabeyine doğru 5 el ateş etti.



Çevre esnaf tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa İnceyılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Olaydan yara almadan kurtulan Adem İnceyilmaz ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden detaylar



-Yaralı kardeşten detaylar



-Hastaneye getirilişi



Süre: 1.47 dakika, Boyut: 201 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



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Niğde'de nevruz kutlaması



Niğde'de Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, akademisyenler, öğrenciler ile belediye başkan adayları katıldı.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak ve tek milli bayramı olduğunu söyledi. Çin kaynaklarına göre, Nevruz Bayramı'nın bilinen en eski Türk devleti Hunlar zamanında kutlandığını belirten Gökhan, "Göktürk, Uygur, Selçuklu, Karahanlı, Gazneli, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve diğer Türk devlerinin bu bayramı kutladığını biliyoruz. Sadece biz değil, İran, Arap ve Hindistan coğrafyaları da Nevruz Bayramı'nı kutlamaktadır. Nevruz bayramının en ayrıntılı şekilde Osmanlı zamanında kutlandığını biliyoruz. Sarayda düzenlenen büyük törende, 41 çeşit otun kaynatılmasıyla nevruz yemeği 'Nevruziye' hazırlanıyordu." şeklinde konuştu.Konuşmalarında ardından, Nevruz duası yapıldı, örs üzerinde demir dövüldü. Nevruz ateşinin üzerinden atlayan protokol üyeleri, yumurta tokuşturdu. Üniversitede okuyan Türkmen öğrencilerle hazırlanan halk oyunları gösterisi yapıldı. Çuvalla koşma, yumurta taşıma, yürürken iğneye iplik geçirme yarışmaları ve Türk dünyası halk danslarının yapılacağı etkinlik, Nevruz Konseriyle sona erecek.



Görüntü dökümü



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-Nevruz alanından görüntü



-Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'ın konuşması



-Demirin dövülmesi



-Ateşin yakılması



-Ateşin üzerinden atlayanlar



-Dans gösterisi



-Detay görüntüler



Süre: 02'25" Boyut: 161 MB



Haber-kamera: Ali KADI/NİĞDE,



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Mersin'de nevruz 10 bin kişi ile kutlandı



MERSİN'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Miting Alanı'nda düzenlenen nevruz kutlama programı için alana girişler öğlen saatlerinde başladı. Yöresel sanatçıların konser verdiği kutlamalara katılan yaklaşık 10 bin kişi, müzik eşliğinde baharın gelişini kutladı. Bazı vatandaşlar alana HDP flamaları ve Türk Bayrakları ile birlikte geldi.



Vatandaşlar, polisin yoğun güvenlik aldığı programda Türkçe ve Kürtçe sloganlar attı.



Görüntü Dökümü



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Alandan genel görüntü



Katılanların görüntüleri



Flamaların görüntüsü



Türk Bayrağı'nın genel ve detay görüntüleri



Kutlama pankartının görüntüsü



SÜRE: 01'08" BOYUT: 123 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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