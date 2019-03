Dha Yurt Bülteni-14

Cumhurbaşkanı: "Gereken hesabı vereceksin"(2)ANADOLU TOPRAKLARINI BÖLDÜRMEYİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde, Aselsan ile Konyalı sanayiciler tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimi üzerinde kurulacak fabrikanın temelinin bugün atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı: "Gereken hesabı vereceksin"(2)



ANADOLU TOPRAKLARINI BÖLDÜRMEYİZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde, Aselsan ile Konyalı sanayiciler tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimi üzerinde kurulacak fabrikanın temelinin bugün atılacağını belirtti.



Erdoğan, konuşmasında HDP'yi de eleştirdi. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, Sezai Temelli'nin Kürt asıllı olmadığını ifade etti. Erdoğan, "Bu Anadolu topraklarını böldürmeyeceğiz. Senin Yeni Zelanda'dakinden ne farkın var. Aynısın" dedi.



GOLAN TEPELERİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Erdoğan, İslam İşbirliği Toplantısı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için twitter'dan yaptığı açıklamayla ilgili konuşma yaptığını hatırlattı.



Erdoğan şunları söyledi:



"Doğu Akdeniz petrolleri üzerinde yeni oyunlar oynuyorlar. Ne yazık ki tahilsiz açıklama yapıldı. Trump kalktı, Golan Tepelerinin, İsrail'e ait olduğunu açıkladı. Bir defa Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli. Golan Tepeleri için Birleşmiş Milletler'in verdiği kararlar var. Birleşmiş Milletler kararında buralarda, İsrail'in zerra hakkı olmadığı hükmü var. Sonuna kadar Golan Tepelerinin takipçisi olacağız."



Erdoğan, konuşmasının ardından bez torba içinde kadınlara çay dağıttı.



Görüntü Dökümü



---------------



Erdoğan'ın konuşması



Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN/ KARAMAN



======================================================



Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız (2)



GİRESUN'DA SANAYİCİLERE SESLENDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da, Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Olağan Kongresi'ne katılarak, üyelere hitap etti. Türkiye'de üretimin önemli olduğunu, üretimle ülkede huzur olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Üretirseniz herkesin işi olur, aşı olur. Her evde, mahallede, bütün Türkiye'de huzur olur. Kim söylüyor bunu? Hayatın her alanında herkes bunu söylüyor. Her alanda üretmemiz lazım. Üniversitede bilgi üretilecek. Sanayide makine, diğer şeyler üretilecek. Kültürde, sanatta üreteceğiz; yazarımız, gazetecimiz, bilginlerimiz olacak. Bütün her alanda bilgi üretmeliyiz, alın teri üretmeliyiz" diye konuştu.



Karamsar tablo çizmediğini; ancak geçmişin de hatırlanması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Egemen güçlerin bizi nereye getirdiğini düşünün, ona göre karar verin. Hiç aklınıza gelir miydi? Türkiye saman, nohut, fasulye ithal edecekti. 200 bin ton patates aldık, sıfır gümrükle gelecek. Bu memlekette patates ekecek yer mi kalmadı? Hepimiz bir bayrak altında yaşıyoruz. Beraber, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hepimizin işi, aşı olursa o memlekette huzur vardır" dedi.



'KİM ALIN TERİ DÖKÜYORSA DESTEK VERİLMELİ'



Üretimin önemine vurgu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye aydınlığı, gücü, büyümeyi nasıl yakalar? Türkiye dört ayaklı strateji izlemek zorundadır. Adalet, güçlü bir hukuk devleti, herkesin can ve mal güvenliği, hukukun üstünlüğü, siyasetten arınmış mahkemeler. Birinci ayak budur. Bir ülkede adalet yoksa hiç kimse orada yatırım yapmaz. İkinci ayak, üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Kim alın teri döküyorsa her türlü destek verilmeli. Eken, üreten desteklenmeli. Katma değeri yüksek ürün üreten bir Türkiye lazım. Üçüncü ayak, güçlü bir sosyal devlet. Dördüncü ayak ise bunların sürdürülebilirliğidir" diye konuştu.



'GELECEĞİ PLANLARSANIZ BEKA SORUN OLMAZ'



Memlekette kavga değil, huzur olmasını gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Bir ülkenin bekası geleceği planlayamamaktır. Geleceği planlarsanız beka sorun olmaz. Geleceği planlayamazsanız sorun çıkar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı var mı şimdi? Yok. 2018'de son kalkınma planı süresi doldu. 2019, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı yok. Sorun kime istiyorsanız. Nerede Devlet Planlama Teşkilatı? Eskiden öyle bir teşkilat vardı, o teşkilat da yok şimdi. Ben düşünüyorum, benim sorumluluğum var; ama sizin de sorumluluğunuz var. Ben kavga istemiyorum. Ben memlekette huzur istiyorum. Elbette siyasetçiler birbiriyle bir ağız dalaşına girebilirler, ben bunu da anlayışla karşılarım, eyvallah. Ama bir şey var ki Türkiye'nin üretmesi lazım. Türkiye üretimden bilinçli olarak koparıldı. Bizim ne işimiz vardı Suriye'de? Allah aşkına niye gittik oraya? Egemen güçler, Türkiye'yi her dönem kullanmak istemişlerdir. Batı'nın egemen güçleri, koçbaşı olarak Türkiye'yi görmek istemişlerdir. 'Şuraya saldır, buraya saldır'. Niçin? 'Ben istediğimi senin sırtından yerine getireyim' diye. 'Suriye'de iç savaş var' dedim, kıyamet koptu. Doğru. Kim kimi öldürüyor? Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. O da bağırıyor 'Allah Allah' diye, o da bağırıyor 'Allah Allah' diye birbirlerini öldürüyor. Silahı kim veriyor? Batı'nın egemen güçleri. 'Buyurun beyler, size silah da getirdim' diyor. Bunu yukarıdakiler niye düşünmüyorlar? Yazık günah değil mi? İslam dünyasında insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Niye öldürülüyorlar? Çünkü aşağıda petrol var. Onun için. Kimi kullanıyorlar? Türkiye'yi. Onun için kendini kullandırtmayacaksın."



Görüntü Dökümü



--------



Detaylar



Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU-Selçuk BAŞAR GİRESUN,



================================



Malatya'da DEAŞ'a 3 tutuklama



MALATYA'da, polis ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 5 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya sayfalarında terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yasak yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------------



Adliyeden Sarayı'ndan görüntüler



Tutuklı 3 şüphelinin adliyeden çıkarılması



Araca bindirilişleri, hareket etmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



======================



Afyonkarahisar'da helikopterli denetim



AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Eskişehir Karayolu'nun 24. kilometresinde helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptı.



Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Afyonkarahisar- Eskişehir Karayolu'nun 24. kilometresindeki Yarımca Kavşağı'nda sürücüler ve yanındakilerin GBT sorguları yapıldı. Ekipler, dedektör köpeklerle araçlarda arama yaptı.



İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Jandarma Asayiş Şube Müdürü Adnan Çelebi de helikopterle Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda havadan güzergahı kontrol etti. Trafik ihlali yapan araçlara ve eksik belgesi bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.



AMACIMIZ TRAFİKTE CAN KAYBINI ÖNLEMEK



İl Jandarma Komutanı Albay Çömez, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak faaliyetleri olduğunu söyledi. Trafik denetimlerini havadan da destekleyerek, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çömez, "Trafik denetimlerini havadan helikopter ve drone'lerle yapmaya devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın özellikle trafikte can güvenliğini en üst seviyede sağlamak. Yaralanma ve ölümlü olayları en aza indirmek için çalışıyoruz" dedi.



Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ise, Afyonkarahisar'ın trafik açısından kavşak bir nokta olduğunu ve günde 45 bine yakın aracın geçiş yaptığını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



-Trafik ekipleri denetim yaparken



-Helikopter içerisinden detay



-Helikopterden denetim yapılırken detay



-Genel detaylar



-Röp: Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez



-Röp: İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız



HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -



======================================



Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu (Ek görüntüyle)



AFYONKARAHİSAR kent merkezinde polisin şüphe üzerine arama yaptığı araçta 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kent merkezinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4500 TL ele geçirildi. Uygulamada, araç sürücüsü ile bu aracı takip ettiği belirlenen ikinci araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.4 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------



Adliye'den detay



Polis araçlarından detay



Ailelerinden detay



Genel detaylar



Polis kamerasından detaylar



Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -



=========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz

Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı

Erdoğan'ın, Mezuniyet Törenine Telefonla Bağlandığı Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi