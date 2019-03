Dha Yurt Bülteni-14

DİYARBAKIR'DA ARANAN PKK ŞÜPHELİSİNE, ÇAĞLAYANCERİT'TE OPERASYONDİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği öne sürülen M.S.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen jandarma, M.S.A.'yı, gizlendiği Düzbağ Mahallesi'nde yakalandı.



Gözaltına alınan M.S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ÇALDIKLARI MOTOSİKLETİ 3 DAKİKADA PARÇALAYAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI



KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet hırsızı 6 kişi yakalandı. Çaldıkları motosikletleri 3 dakikada parçaladıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi.



Geçen Salı günü jandarmayı arayan Mustafa Çiçek, motosikletinin çalındığını belirterek yardım istedi. Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada hırsızlığın meydana geldiği saatte Süleyman K. (18), C.T. (17), A.A. (16) ve Y.B.'nin (17) bölgede olduğunu belirledi.



AHIRDA PARAMPARÇA OLARAK BULUNDU



Yapılan çalışmaların devamında Mustafa Çiçek'in motosikletinin Y.B.'nin evinin ahırında olduğu saptandı. Bunun üzerine operasyon yapan jandarma; Süleyman K., C.T., A.A. ve Y.B.'yi gözaltına aldı. Ahırda yapılan aramada ise Çiçek'in motosikleti paramparça olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde hırsızlığı yaparken Erdem T. (18) ile Ünal T.'nin (32) de bulunduğunu söylemesi üzerine bu kişiler de gözaltına alındı.



MOTOSİKLETİNİN ÇALINDIĞINI JANDARMADAN ÖĞRENDİ



Gözaltındaki 6 kişinin adreslerinde arama yapan jandarma, çok sayıda motosiklete ait parçalara ulaştı. Çaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayarak tanınmaz hale getirdikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde 1 de plakasız motosiklet bulundu. Ekipler, tanınmaması için üzerinde değişiklik yapılıp sprey boya ile siyaha boyanan motosikletin şase numarasından ulaştıkları sahibine 'Çalınan motosikletinizi bulduk' dedi. Sahibi ise motosikletinin uzun zamandır kullanmadığını ve evinde kilitli vaziyette olduğunu bildiğini belirterek, "Motosikletimin çalındığından haberim yoktu, sizden öğrendim' dedi.



PARÇALARIN SAHİPLERİ ARAŞTIRILIYOR



Şüpheliler; Süleyman K., Erdem T., Ünal T., C.T., A.A. ve Y.B., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda motosiklete ait parçaların ise sahiplerinin jandarma tarafından belirlemesine yönelik çalışma sürüyor.



BAKAN PAKDEMİRLİ: İKTİDAR VE YEREL BELEDİYELERİN AYNI PARTİDEN OLMASI ÖNEMLİ



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İster istemez, iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekinme oluyor. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması bence son derece önemli" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'nun Ünye ilçesine gelerek, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, AK Parti oylarının artması gerektiğini belirterek, halkın 5 yıl için seçeceği güçlü iktidara ihtiyaç olduğunu söyledi. Pakdemirli, "AK Parti belediyeciliklerinin yurt çapında devam etmesi, iktidarla belediyelerin yan yana, kol kola, el ele yürümesi önemli. İzmir'de belediye başkanı CHP'den. Aziz beye dedim ki 'Aziz bey ne projen varsa getir hepsini, yapacağım. Bizim bakanlığımızla ilgili veya değil. Ne gerekiyorsa yapacağım hem de ilgili bakanlıklara ben seni götüreceğim. Ne kadar projen varsa gel, getir'. Şu ana kadar bana gelen proje sayısı sıfır. Bunun 2 sebebi var. Biri; halkın, vatandaşın derdiyle dertlenmiyorlar. İkincisi de ister istemez, iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekinme oluyor. Bu çekinme olduğu için de demek ki gelmiyorlar. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması bence son derece önemli" diye konuştu.



Bakan Pakdemirli, daha sonra Ordu Kültür Sanat Merkezi'ne geçerek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada fındıkla ilgili açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Fındıkla ilgili 11- 12 Nisan'da çalıştayımız var. Bu çalıştaya ilgili tüm tarafları bekliyorum. Burada her şeyi konuşalım. Fındığın A'dan Z'ye her şeyini konuşalım istiyorum. Konuştuktan sonra bir şeye karar verelim. Kavga da edeceksek orada edelim, anlaşalım ve fındığın geleceğini yazalım" dedi.



RECEP GÜRKAN: BANA 'VATAN HAİNİ' DİYEMEZSİNİZ







EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir eğlence mekanında çekilen görüntülerinin yayınlamasıyla ilgili, "Recep Gürkan'a birçok şey diyebilirsiniz, diyemeyeceğiniz şeyler var. 'Vatan haini' diyemezsiniz, 'Bu vatanı sattı' diyemezsiniz. Allah insanı yakışan iftiradan korusun. Yakışmayan iftiralardan bir şey olmaz, alışığız biz" dedi.



Edirne Belediye Başkanı ve partisinin yeniden aday gösterdiği CHP'li Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bir eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" şeklindeki konuşmasının yer aldığı görüntüleri bugün gazete ve televizyon kanallarında yayınlandı.



Sosyal medyada, 'darbeyi övdüğü' iddialarının yer aldığı Gürkan, bugün seçim çalışmaları sırasında tarihi Alipaşa Çarşısı esnafını ziyareti sırasında konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Edirne'deki ajans ve gazete bürolarına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleri de mail yoluyla gönderen Gürkan, şöyle dedi:



"Ben 15 Temmuz'da söyleyeceklerimi tweetlerimle söyledim. Merak edenler tweetlere baksın. Recep Gürkan'a birçok şey diyebilirsiniz, diyemeyeceğiniz şeyler var. 'Vatan haini' diyemezsiniz, 'Bu vatanı sattı' diyemezsiniz, dedelerimin mezarları yok yani. O yüzden çok rahat, o gecede dediğimiz ortada, hayatımda yaptığım her şeyin sonuna kadar arkasında durdum. Benim o gece ne yaptığım, tweetlerim hepsi ortada. Rahat olun. Allah insanı yakışan iftiradan korusun. Yakışmayan iftiralardan bir şey olmaz alışığız biz."



Edirne'de bulunan ve AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılan eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu da gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı. Recep Gürkan ile ilgili görüntüleri izlemediğini söyleyen Müezzinoğlu, "Henüz görüntüleri izlemedim. Onun için bir şey diyecek durumda değilim. Duyduklarım kadarıyla da söylersem eksik olur. Şayet duyduklarım doğruysa büyük bir yanlış. Ama izlemediğim için yorum yapmam yanlış olur. İzleyeyim ondan sonra yorum yaparım" dedi.



TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMINA SENDİKA VE ODALARDAN TEPKİ







İZMİR'de, KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar ile TMMOB'a bağlı odaların yöneticileri, yaptıkları basın açıklamasında, 'Toplum yararına çalışma' programına tepki gösterdi.



KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar ile TMMOB'a bağlı odaların yöneticileri ve üyeleri, toplum yararına programlarına tepki gösterdi. Yaklaşık 30 kişilik grup adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Necip Vardal yaptı. Necip Vardal, "Bu alımlarda işe başlayan kişiler geçici süreyle alınıyor. Genellikle 6 veya 9 ay süreyle çevre temizliği, inşaat işleri, bakım onarım çalışmaları ya da temizlik hizmetleri gibi farklı işlere yönelik mevsimsel ihtiyaçları karşılamak üzere belirleniyor. Kişilerin görev aldıkları süre boyunca sigorta primleri ve asgari ücret devlet tarafından ödeniyor. Toplum yararına programlar ile işe alımlarını liste yöntemi veya kura yoluyla gerçekleştiriyor. Ancak çoğu zaman ve belirli bölgelerde liste yöntemi kullanılıyor ve bu yöntemin ne şekilde uygulanacağına dair kimlerin öncelikli olacağı dışında herhangi bir bilgi yok. Krizin etkisinin emekçiler üzerinde daha da çok hissedildiği bu günlerde İzmir'de de toplum yararına programlar ile işçi alımları hızlandı. İzmir'de çeşitli kamu kurumlarına şimdiye kadar bin 500 işçi alımı yapıldı. Bu sayının seçime kadar artacağı da bilinmektedir" dedi.



Vardal, "Toplum yararına programlarının söylendiği gibi işsizleri istihdama kazandırmak olmadığı, örgütsüz, kısa süreli, esnek, kuralsız çalışma biçimlerini yaygınlaştırma amacı taşıdığı görülmektedir" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından dağıldı.



HASTANE ÇATISINDAN BOŞLUĞA ATLAYARAK CAN VERDİ



ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi binasının çatısına çıkan bir kişi, ikna çabalarına rağmen 9 katın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.



Olay saat 15.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane çatısına çıkan kimlgi belirlenemeyen 40 yaşlarında bir erkeği görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler çatıdaki kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs, 9 katlı hastanenin çatısındandan kendini boşluğa bıraktı. Acil servisten gelen sağlık ekibinin kontrol ettiği şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



