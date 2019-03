Dha Yurt Bülteni -14

Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusu (2)İKİ KİŞİ GÖZLATINA ALINDIKTO Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve üniversitenin suç duyurusu üzerine polis çalışma başlattı.

Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusu (2)



İKİ KİŞİ GÖZLATINA ALINDI



KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve üniversitenin suç duyurusu üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik Şübe Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada görüntülerin 27 Mart günü üniversitede düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğinde çekildiğini belirledi. Polis, görüntüleri çekip, instagram sayfasından paylaşan E.A. (18) ile görüntülerin çekildiği sırada yanında olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak serzenişte bulunan S.T.Ü. (21) 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimin diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerden S.T.Ü.'nün polis memuru olan babası Ö.Ü.'nün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olduğu ve meslekten ihraç edildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA



=======================================



KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ



GAZİANTEP'te, kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü Hasan Özdemir (45) yaşamını yitirdi.



Kaza, öğle saatlerinde Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Lütfullah Bilgin Bulvarı üzerinde Yakup D. yönetimindeki 27 P 7599 plakalı kamyonet, organize sanayi bölgesinde çalıştığı fabrikaya gittiği öğrenilen Hasan Özdemir'in kullandığı 27 VP 783 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Özdemir, kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Özdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kamyonet sürücüsü Yakup D.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



Hasan Özdemir'ın fotoğrafı



Adli Tıp Kurumu



Cenazenin araca konulması



Cenaze aracının çıkışı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)



=====================



BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: FİLYOS'A 10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM FİZİBİLİTEMİZ VAR



ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yatırımcılarla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Bu bölgede yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak, 1.5 milyar dolarlık yatırım çekebileceğimiz, 2 milyar dolarlık ciro elde edebileceğimiz, 750 milyon dolarlık ihracata ulaşabileceğimiz fizibilitemiz var" dedi.



Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki yatırımlar Filyos Belediyesi Düğün Salonu'nda masaya yatırıldı. Toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Filyos Limanı'nın yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Bölgeye yatırımcıların çekilmesi için çalışmalara başlanıldığını anlatan başkan Ünal, "Bunun için devletin ilgili kurumları görüşmelerini yaptılar. Tosyalı Holding Filyos Endüstri Bölgesi'nde yatırım yapma kararı aldı. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir demir-çelik fabrikası kurulacak. Bu da Filyos ve bölgenin kurtuluşu olacak. Demir-çelik fabrikasının yanısıra küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de olacak. Filyos'un en büyük sorunu olan işsizliği çözmüş olacağız" dedi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da Filyos'un bölgenin yanısıra Türkiye için de çok önemli bir yatırım sahası olduğunu ifade etti.



'DEVLETİN FİLYOS'A ÇOK CİDDİ YATIRIMI VAR'



Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da, Filyos'un çevresindeki ERDEMİR, KARDEMİR, demiryolu ve yeni yapılan liman ile birlikte yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Filyos'a gereken yatırımı yapacaklarını ifade eden Tosyalı, şöyle dedi:



"Devletimiz bu güne kadar buraya muazzam bir yatırım yapmış. Cumhurbaşkanımızdan tutun bütün bakanlarımız. Çok ciddi yatırım var. Türkiye'nin endüstri bölgelerine, Kocaeli ve Bursa bölgesine yakınlığı burayı çok avantajlı kılıyor. Ama öncülük lazım. Birilerinin risk alıp gelip öncü olması gerekiyor. Sağolsun Cumhurbaşkanımız olsun bakanlarımız olsun bir an evvel buralara gelip yatırım yapmamızı bizden istediler. Biz de buraya uygun yatırıma başlayacağız. Ben diğer yatırımcı, sanayici arkadaşlarımı dostlarımı da beraberimde getireceğim. Getirmemiz lazım. Ülkemizin bu bölgesinin de kendisine yakışır bir şekilde değer üretmesi lazım. Bundan sonra bize düşen buraları endüstri ile donatıp herkese iş ve AŞ imkanı sağlamamız. Ben bu niyetle buradayım."



BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: 'TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK PLANINI ÇIKARIYORUZ'



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, Filyos'un ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunacağını söyledi. Endüstri bölgesi kurmanın zorluğundan bahseden Büyükdede, "Şimdi Filyos Limanı inşaatı hızla devam ediyor. Filyos limanı bütün Türkiye ağına bağlı deniz yolunun yanısıra geliştirilecek karayolu ağı ile önümüzdeki dönemde çok önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. Şu anda 6 bakanlık ile Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kuzeydeki Karadeniz boyunca bir kaç tane limanımız var. Bu limanların etki değerlendirmelerini yapıyoruz. Görüyoruz ki Türkiye'nin tümünü bir ağ gibi kabul ediyoruz. Kuzey, güney limanları, aradaki demiryolu ve karayolları kuzey güney aksında Filyos'un Antalya Limanı'na bağlı olduğu demiryolu ve otoyol şeklinde ciddi çalışmamız var" dedi.



10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM, 1.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Tosyalı Holding'in Filyos'a yapılan ilk yatırım hamlesi olduğunu anlatan Büyükdede, şöyle konuştu: "Kendilerinin bu bölgede lider olabilmesi için bir çabamız var. Beraber çalıştıkları yan endüstrileri de buraya taşıyabileceklerine inanıyoruz. Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisinde sac üretiminde yüzde 15'i kadarını Türkiye'de üretiyoruz. Bu yüzde 85'lik açığın kapatılmasının da önüne geçebileceklerini, gayri safi açığımızın önemli bir kısmını buradan kapatabileceklerine inanıyoruz. Bundan sonraki dönemde el birliğiyle bu çabayı sarf edeceğiz. Bu bölgede yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak, 1.5 milyar dolarlık yatırım çekebileceğimiz, 2 milyar dolarlık ciro elde edebileceğimiz, 750 milyon dolarlık ihracata ulaşabileceğimiz fizibilitemiz var."



VALİ BEKTAŞ: 'KALKINMA HAMLESİ BURADAN BAŞLAYACAK'



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da, bölgesel kalkınma projesi olan Filyos Projesi'nin gerçekleşmekte olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. En önemli çelik üreten iki tesisinin bölgede olduğunu, üçüncüsünün de Filyos'ta olacağını ifade eden Vali Bektaş, "Tosyalı Holding bölgeye gelecek. Bir işaret fişeği olacak. Bölgenin gerçek potansiyeli olan çelik için gelecek ve kalkınma hamlesi buradan başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda TTK'ya bin işçi alımına 35 bin kişi başvurdu. Bölge sürekli kan kaybediyor. Artık bu işlerin tamamı tersine dönecek. Gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı. Duble yollar, otoyollar, tren hattı, trenyolu, havayolu son yıllardaki bütün çalışmalar bu projeyi hareketlendirmek için organize olmuş. Devletin çalışmalarının üzerine özel sektörümüz de ilk ışığı yaktılar. Bölge için çok önemli bir an" dedi.



Toplantı sonundan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, katılımcılara plaket verdi.



Görüntü Dökümü



-Toplantıdan detay



-Filyos projesi slaytı



-Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın konuşması



-Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı'nın konuşması



-Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin konuşması



-Vali Erdoğan Bektaş'ın konuşması



-Filyos vadisinden detay



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



======================



UYUŞTURUCU ÇETESİNE OPERASYON: 6 GÖZALTI



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin teknik takiplerinde, uyuşturucu maddelere, "araba, lastik, jant, teker, elbise, pantolon, mont, tişört, düğme, bavul,ö gibi kod isimler takarak satış yaptıkları belirlendi.



Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Bandırma'da bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, yaklaşık 2 ay boyunca şüphelilerin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipleri, çete lideri S.T. ve çete üyeleri M.P., G.A., S.Ö., B.Ö. ve H.C.'yi gözaltına aldı. Zehir tacirlerinin teknik takiplerinde, uyuşturucu maddelere, "araba, lastik, jant, teker, elbise, pantolon, mont, tişört, düğme, bavul,ö gibi kod isimler takarak satış yaptıkları belirlendi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Şüphelilerin doktor raporuna götürülmesi



Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA,



====================



4 ÇOCUKLU AİLENİN TEK GÖZLÜ ODADA YAŞAM MÜCADELESİ







MARDİN'de 10 ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çeken işçi Şeyhmus Ökmen (49), eşi ve 4 çocuğuyla tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor. Engelli olmadığına dair sağlık raporu verildiği için engelli maaşı ve malulen emeklilik başvurusuna olumsuz yanıt alan Şeyhmus Ökmen ve eşi Hanife Ökmen, zor durumda olduklarını, çocuklarına bakmakta güçlük çektiklerini söyledi.



Taşeron firmada çalışan Şeyhmus Ökmen, 10 ay önce kalp krizi geçirdi. İki hastanede 4 ay tedavi gören Ökmen, tüm çabalara karşın yürüme ve konuşma güçlüğü çekmeye başladı. Bu süreçte Şeyhmus Ökmen çalıştığı şirketteki işinden çıkarıldı. Vücut fonksiyonlarını kaybetmediği için engelli olmadığına dair sağlık raporu verilen Ökmen'in malulen emeklilik başvurusu da olumsuz sonuçlandı.



Saraçoğlu Mahallesi'ndeki tek gözlü odada 2'si kız, 4 çocuğu ve eşiyle yaşam mücadelesi veren Şeyhmus Ökmen, zor durumda olduklarını söyledi. Ökmen, her hangi bir yardım almadığını belirterek "Allah rızası için, ben değil, en azından çocuklarım için bana bir yardım eli uzatın" dedi.



Eşine engelli maaşı bağlanması ya da malulen emekli sayılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını anlatan Şeyhmus Ökmen'in eşi Hanife Ökmen ise şöyle konuştu:



"Eşim iş başında kalp krizi geçirdi. 2 ay Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 2 ay da Mardin'deki hastanelerde tedavi oldu. Elimizde raporlar var iş başında kalp krizi geçirdiğine dair. Malulen emekli olması için başvurduk ancak dilekçemizi reddettiler. Bütün arkadaşları kadroya geçti. Çalışsaydı o da kadrolu olacaktı. Eşim bugün bez bağlar duruma gelmiş, hiçbir ihtiyacını gideremiyor. Ama engelli raporu çıkarmak için gittiğimiz heyet ona sağlam raporu verdiği için ne engelli maaşı ne de hasta bakıcı maaşını aldık. Yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan sesimizi duymasını istiyorum. Maddi durumdan dolayı kız çocuklarımı okula gönderemedim. Tek başıma çocuklarıma bakıyorum. Tek derdim çocuklarımı okutmak. Okuyup hayatlarını kurtarmalarını istiyorum. Ancak maddi durumum yetersiz. Çocuklarıma hiçbir şey alamıyorum" diye konuştu.



Aynı mahallede oturan Mehmet Emin Altayhan da ailenin hiçbir geliri olmadığını ve zor durumda olduklarını kaydetti.



Görüntü Dökümü



-------------



Mağdur aileden görüntü



Evden detay



Şeyhmus Ökmen



Ökmen'e takılan cihazlar



Yürütülmek istenmesi



Eşinin ve çocuklarının görüntüsü



Eşinin raporu göstermesi



- Röportajlar



- Genel ve detaylar



Haber Kamera Nezir GÜNEŞ/ MARDİN.



===============================



SİLOPİ'DE VELİLER, ÇOCUKLARIYLA SINIFTA KİTAP OKUYOR



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda başlatılan 'Velilerle birlikte okuma saati' projesi kapsamında aileler, her cuma çocuklarıyla birlikte sınıfta kitap okuyor.



Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun sınıf öğretmeni Fatma Vural'ın 'Velilerle birlikte okuma saati' projesi kapsamında aileler, her cuma çocuklarıyla beraber aynı sıralara oturarak, kitap okuyor. Ders diliminin son yarım saatinde yapılan okuma etkinliğinin, çocuklarda okuma merakını artırdığı belirtildi. Şu an sadece 2/F sınıfında gerçekleştirilen etkinliğin diğer sınıflarda da yapılması planlanıyor. Öğrenciler, okudukları kitapları sonraki hafta arkadaşlarıyla değiştiriyor.



Sınıf öğretmeni Fatma Vural, "Her cuma velilerin katılımıyla başlatmış olduğumuz bir okuma projemiz var. Cuma günleri son saat gelen velilerle birlikte çocuklar yarım saat kitap okuyoruz. Bu projeyi daha önce çalıştığım okulda da başlamıştım. Faydasını görünce ikinci dönem velilerle yaptığımız toplantıda bunu dile getirdim. Veliler kabul edince projeyi başlattım. Çocuklarda anne ve babalarının yanında kitap okuduğunu görünce okuma sevgisi artıyor. Bunu aşıladık. Çocuklar her cuma anne- babalarını büyük bir sevinçle bekliyorlar. Kitap okuma ve kitap sevgisi çocuklarda büyük artış gösterdi. Velilerde kitap okuma başladı" dedi.



Sınıfta kitap okuyan velilerden Derya Köse ise "Fatma hocamız tarafından gerçekleştirilen okuma etkinliğini her cuma yapmaktayız. Biz ve çocuklar için gerçekten çok etkili oldu. Bizler bile cuma gününü büyük bir heyecanla bekliyoruz. Okuma konusunda, kitap bitirme konusunda çocuklarımızda büyük gelişmeler oldu. Öğretmenimizi bu faydalı etkinlikten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------------



Okulun tabelası



Velilerin öğrencilerle kitap okumaları



Röportajlar



Kitap okunan sınıftan detaylar



Genel ve detaylar görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),



=============================



SANAL GERÇEKLİK KÜRESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR



İZMİT Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Sanal Gerçeklik Küresi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından tanıtıldı.



İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan Cephanelik Mesire Alanı içerisinde yaptırılan Sanal Gerçeklik Küresi tamamlanarak ziyarete açıldı. Ziyaretçilerin 360 derecelik dev ekranda, gerçekçi grafikler ile farklı bir dünyaya adım atmalarının sağlandığı Sanal Gerçeklik Küresi'nde, vatandaşların çeşitli konularda bilgilenmeleri sağlanıyor. Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal edilen Sanal Gerçeklik Küresi, toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerine kuruldu. Hemen yanındaki Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi ile birlikte toplam 25 milyon TL'ye inşa edilen kampüse, Abdullah Tayyip Olçok Gösteri Eğitim ve Kültür Merkezi adı verildi.



Sanal Gerçeklik Küresi'ni tanıtan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Burası bir anlamda gerçekleri sanal ortamda, gerçeği yaşıyormuş gibi size hissettiren bir gösteri merkezi olarak tabir edebiliriz. Ama buranın hedef kitlesi 7'den 77'ye her yaştır. Konuları istediğiniz her konu olabilir. Biz burayı planetoryum olarak düşündük. Öncelikle dünya, evren ve uzaydaki tüm yapılar ama bunun içerisine biz farklı dalları da planladık. Mesela sağlık, çevre, yerin altı, yerin üstü gibi planlamalarımız var. Düşündüğünüz zaman hakikaten herkesin ufkunu açacak ve bir anlamda çocuklar açısından da çok erken dönemde dünyayı, çevreyi, kendini zeka olarak ve biyolojik olarak tanıma fırsatını elde edeceği bir merkez. Buranın toplam değeri yaklaşık olarak 15 milyon TL. Eğer Deprem Müzemiz ile birlikte hesaplarsak yaklaşık 25 milyon TL civarında bir yatırım ile Abdullah Tayyip Olçok Gösteri, Eğitim ve Kültür Merkezi inşa edilmiş oldu" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın konuşması



-Sanal Gerçeklik Küresi Binasının dış görüntüsü



-Sanal Gerçeklik Küresi içerisinden görüntü



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



=====================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

Yusuf Yazıcı'nın Arabası Sosyal Medyada Olay Oldu

Türkiye'nin Konuştuğu 5 Yaşındaki Muhtar Adayından Yeni Vaat!

Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı