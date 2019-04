Dha Yurt Bülteni -14

Sakarya'da silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltıSAKARYA'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı



SAKARYA'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operayonda 4 ruhsatsız tabanca, 62 tüfek, 51 kurusıkı tabanca ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.



Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ile mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 62 tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 5783 fişek, çok sayıda tabanca parçası ve silah yapımında kullanılan alet ile sahte kimlik, sürücü belgesi, silah ruhsatı ve sahte belge üretiminde kullanılan cihaz ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.



Hakkında 4 ayrı suçtan toplam 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ise cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yakalanan şüphelilerden görüntü



Silahlardan görüntü



HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,



=======================



Kaza yapanlara yardım için koştular, kaygan yolda onlara da araç çarptı



AKSARAY'da yoldan geçerken bir otomobilin takla attığını gören 2 kişi, araçtan inip yardıma koştu. Kazanın ardından dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, yardıma koşan 2 kişi ile kaza yapan araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ertuğrul Koç'un (41) kullandığı 68 AAP 497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazayı gören Meram Elektrik ve Dağıtım Şirketi'nde görevli Süreyya Özaltın (27) ve Yüksel Duran (25) araçlarını durdurup, inip yaralanan sürücü Koç'a yardıma koştu. Bu sırada Tunceli Geyiksu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Sergen Sayın'ın (25) yönetimindeki 62 AC 873 plakalı otomobil, ilk kazanın ardından dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yardıma koşan 2 kişi ile kaza yapan araca çarptı.



Kazada yaralanan ilk otomobilin sürücü Ertuğrul Koç, yardıma koşun Süreyya Özaltın ve Yüksel Duran, diğer sürücü Sergen Sayın ile yanındaki Muhammet Mustafa Eroğlu (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



(Görüntü Dökümü



-------------



Kaza yerinden detay



Araçlardan detay



Genel ve detay



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



==============================================



Bedensel engelli muhtar, mazbatasını aldı



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesine bağlı İrşadiye Mahallesi'nde muhtar seçilen bedensel engelli Mehmet Kamış (53), mazbatasını aldı. Güreşirken, boynunun kırılması nedeniyle belden aşağısı tutmayan Kamış, "İnanarak, yola çıktık. Allah'ın izniyle önümüzde engel kalmayacak. Yeter ki bize engel olmayın. Engelliden de muhtar olurmuş, onu göstereceğiz" dedi.



Gölcük'te, 1991 yılında minder güreşi yaparken, boynunun kırılması sonucu belden aşağısı tutmayan Mehmet Kamış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaşadığı İrşadiye Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. 3 muhtar adayının bulunduğu, 291 seçmenin oy kullandığı mahallede 130 oyla muhtar seçilip, mazbatasını alan Kamış, mahallesine yapacağı projeleri gerçekleştirmek için sabırsızlandığını söyledi. Daha önce su tesisatçılığı yapan ve engeli nedeniyle malulen emekli edilen, 1 çocuk babası Kamış, gençliğinde boks, güreş ve karate gibi birçok spor dalıyla uğraştığını belirtti.



Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını dile getiren Mehmet Kamış, "Adaylık sürecinde engelimle ilgili hiçbir olumsuz tepki almadım. Vatandaş zaten beni tanıyordu. Biz de 'Bismillah' diyerek, bu yola çıktık. Başarıyla seçimi kazanıp, muhtar olduk. Ben normalde sporcuyum. Engelimi her zaman artıya çevirmeye çalıştım. Mücadeleyi hiçbir zaman elden bırakmadım. Etrafımda bizim gençlerimiz, azalarımız var. Köylü arkamda, halk arkamda; o yüzden herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.



Minder güreşi yaptığı 1991'de antrenmanda boynunun kırıldığını anlatan Kamış, şunları söyledi:



"Felç oldum. Bizim bir iddiamız var. Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ile daha önceden tanışıklığımız var. Hizmet yapacağız Allah nasip ederse. Projemiz çok. İlk hareketimiz köyün girişindeki taş ocağı yığıntısını düzeltmek istiyoruz. İkinci projemiz ise tarla yollarını açmak olacak. Sıkıntıları gidereceğiz. İrşadiye'nin üstünde bir mesire alanımız var. O mesire alanına engelli kardeşlerimiz geldiği zaman hiçbir sıkıntı yaşamamaları için çalışma yapacağız. Şu anda ufak tefek sıkıntılar var. Biz yetkililerle görüşüyoruz. Aynı zamanda Gölcük Engelliler Derneği'nde de 17 senedir faaliyet gösteriyorum. Çalışkan bir insanım, sosyal bir insanım. Başaracağımızı herkes biliyor. İnanarak yola çıktık. Allah'ın izniyle önümüzde engel kalmayacak. Yeter ki bize engel olmayın. Engelliden de muhtar olurmuş. Onu göstereceğiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Muhtarın adliyeye gelişi



-Mazbata alması



-Muhtar Mehmet Kamış ile röp.



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),



========================



Hayvanat bahçesinden kaçan kurdun izini, asılsız ihbarlar kaybettiriyor



ANTALYA'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdu arama çalışmaları gece gündüz sürerken, vatandaşlardan gelen asılsız ihbarlar ekiplerin işini zorlaştırdı. Bazı vatandaşların sokak köpeklerinin fotoğrafını çekerek kurt gördükleri yönde ihbarda bulundukları öğrenildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde uzun süredir beslenen kurtlardan 2 yaşındaki dişi olanı, diğerleriyle sürekli boğuşması üzerine başka bir kafese nakledildi. Nakledildiği kafesten 5 gün önce akşam saatlerinde kaçan dişi kurt, kısa sürede ormanlık alanda izini kaybettirdi. Hayvanat bahçesine bağlı ekipler başta olmak üzere polis ve jandarma ekiplerinin de çevrede başlattığı arama çalışmaları 5'inci günü geride bıraktı. Kurtla ilgili şu ana kadar tesadüfen yolda kurdu görüntüleyen bir vatandaş dışında izine rastlayan olmadı. Kurdu arama çalışmaları hem gündüz hem gece saatlerinde devam ediyor.



ASILSIZ İHBARLAR İŞLERİ ZORLAŞTIRDI



2 yaşındaki kurtla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Kurdun hayvanat bahçesinde dünyaya geldiği ve bakıcılarla sürekli iç içe olması nedeniyle yırtıcı özelliklerini kaybettiği, çoğunlukla insanlardan kaçtığı öğrenildi. Diğer yandan arama çalışmalarına destek vermek maksadıyla çok sayıda vatandaş ihbarı geldiği, ancak tamamına yakınının asılsız olduğu ve ihbarların arama çalışmalarını yürüten ekiplerin işini zorlaştırdığı kaydedildi. Kurdu Kemer'de, Burdur karayolu üzerine gördüğünü ifade ederek ihbarda bulunanlar olduğunu belirten ekipler, kurdun o kadar uzak mesafeleri kısa sürede katetmesinin imkansız olduğunu anlattı. Ekipler, kendilerine gelen ihbarlardaki fotoğrafların sokak köpeklerine ait olduğunu ifade etti.



Elektrikli tellerle çevrili yuvada yaşayan 3 üyeli kurt ailesinin ise günlük yaşantılarına devam ettikleri görüldü. Tellere oldukça uzak mesafede duran kurt ailesini görmek isteyen ziyaretçilerin büyük çaba harcaması gerekiyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------



Kurt ailesinden görüntü



Hayvanat bahçesi dış plan detay



Tellerde elektrik vardır uyarısı



Hayvanat bahçesi içinden detay



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



===================================



Bodrum'da polisler kan verdi, lokma dağıttı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Polis Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü kapsamında Bodrum İskele Meydanı'ndaki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii önünde şehit polisler hayrına lokma dağıtıldı. Polisler tarafından cuma namazından çıkanlara lokum ve kolonya ikramı da yapıldı. İskele Meydanı'nda ayrıca Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kabul edildi. İlçede görev yapan çok sayıda polis Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri de kan bağışına destek verdi.



Etkinliğe katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu ve emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. Polis Haftası kapsamında ayrıca Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Lokma, lokum ve kolanya ikramından görüntü



-Kan bağışından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



=======================



Otların ünü dünyaya yayıldı



İZMİR'in Çeşme ilçesinde 10'uncu kez yapılan Alaçatı Ot Festivali, Türkiye'nin birçok kentinden gelen vatandaşları ağırladı. Çeşme'de yetişen yöresel lezzetlerden yapılan yemekleri duyan ancak daha önce hiç gelemeyenler, festivalde gördükleri çeşit çeşit otlar karşısında şaşkınlık yaşadı. Alaçatı Ot Festivali için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Afra Eloisa, "Bu festivali daha önce duymuştuk, merak ettik. Ben otların çoğunu aslında daha önce hiç görmedim. Bu kadar çok ot olduğunu bilmiyordum" dedi. Yine İstanbul'dan gelen ve enginar dolmasını ilk kez tadan Selin Çiftçi de yemeklerin harika olduğunu belirtti.



İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde düzenlenen Ot Festivali, ikinci gününde de doğal ot ve yöresel lezzet meraklılarının akınına uğradı. Türkiye'nin bir çok kentinden festivale gelen ve çeşit çeşit otları görenler, şaşkına döndü. Daha önce hiç görmedikleri, adını bile duymadıkları otlarla ve bu otların yemekleri ile karşılaşanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alaçatı Ot Festivali için düzenlenen kortej yürüyüşü de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer ile yine Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Kortejde bulunan tek kişilik arabalar, çiçekler ve balonlarla süslendi. Festivale katılan kadınlar, papatyadan yapılan taçlar taktı. CHP'li Tunç Soyer, "Çok güzel, her şey harika. Her zaman geliyordum, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gelmek gurur verici" dedi.



BİR BİRİNDEN FARKLI OTLAR SERGİLENDİ



Festival kapsamında açılan tezgahlarda da bir birinden renkli farklı otlar yer aldı. Bu yıl teması 'Pazı' olarak belirlenen Ot Festivali'nde, yetiştirilen otlardan çeşit çeşit yemekler yapıldı. Enginarın dolması, şefketi bostan, pazı, sarma, kekler, börekler gibi farklı farklı yiyeceklerin süslediği tezgahlar, oldukça ilgi topladı. Festivale katılan Savaş Kepiç (50) isimli vatandaş, "Burada her şey çok güzel, mükemmel. İnanılmaz lezzetler var. Otları harika, bir de zeytin yağında yaptığınızda hem sağlıklı hem de keyifli. Ben Alaçatı'yı çok beğeniyorum. Herkesi buraya beklerim" dedi. Yetiştirdiği ve doğadan topladığı ürünleri festivalde satan Mehmet Yanar (54) da "Bu ürünler Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne ait. Altın otu, arap saçı, karabaş, yemlik ve kekik var. Bunların hepsini doğadan topluyoruz. Elimizdeki nasırlardan anlayın doğadan toplanıp getirildiklerini" dedi.



'OTLARIN ÇOĞUNU BİLMİYORUM'



Festivalde kendi ürettikleri damla sakızlı gazozu satan Saffet Dinçalp (34) de "Alaçatı'nın meşhur damla sakızlı gazozu. Kesinlikle glikoz şurubu içermez. Saf pancar şekerinden yapılır. Alaçatı'nın bir numaralı içeceği" dedi. Festivalin en büyük meraklıları ise İstanbul'dan gelenler oldu. İstanbul'dan festivale katılmak için geldiğini söyleyen Selin Çiftçi, "Çok fazla bilmediğimiz ot var. Biz de öğreniyoruz. Şimdi enginar dolması alacağım. Çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Daha önce hiç enginar dolması yememiştim. Alıp tadacağım" diye konuştu. Yine festivale katılmak için İstanbul'dan gelen Afra Eloisa da "Alaçatı Ot Festivali'ne ilk defa geldim. İstanbul'dan bu festival için geldik. Daha önce duymuştuk, merak ettik. Ben otların çoğunu aslında daha önce hiç görmedim. İyi bir ev kadını değilim. Yani çok güzel kokular var. Burası çok güzel, ben İzmir halkını da zaten çok seviyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Alaçatı Ot Festivali için kurulan tezgahlardan görüntü



Otlardan görüntü



Vatandaşların ürünlere bakması



Vatandaşlar ve Tunç Soyer ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



============================

