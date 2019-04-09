Dha Yurt Bülteni -14

Edirne'ye akın eden göçmenlerden yakalananların sayısı 2 bini aştıTürkiye'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu...

Edirne'ye akın eden göçmenlerden yakalananların sayısı 2 bini aştı



Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti. Son 5 günde Edirne'de yakalanan göçmen sayısı 2 bini aştı. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu, yapılan çağrıların provokatif olduğunu belirterek, "Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu amaçlı ilimize yönlendirildiklerini gördük. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil ve olamaz"dedi.



Türkiye'de yaşayan düzensiz göçmenlerin Arapça ve Farsça, kurulan sosyal medya hesaplardan, 'Edirne'de toplanıp, Avrupa'ya yürüyeceğiz' çağrıları devam ediyor. Edirne Umut Yolculuğu, olarak sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların, Türkiye'nin sınır kapılarını açacak çağrısı yapmasının ardından 5 gündür Edirne'ye akın devam ediyor. Edirne'de polis ve jandarma ekipleri kentte, 5 günde yaptığı yol kontrolleri ve toplu taşıma merkezlerinde, büyük çoğunluğu İran ve Afganistanlı olmak üzere 2 binin üzerinde düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Edirne Göç İdaresi ile çevre il ve ilçelerdeki Göç İdaresi'ne gönderildi.



Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu, yapılan çağrıların provokatif olduğunu belirterek, "Düzensiz göçmenlerle ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın bütün insanların kanuna hukuka uyması beklenmektedir. Doğrusuda budur zaten. İllegal bir şekilde kimsenin ülkemize gelmesini ve insanların başka ülkelere gitmesini istemiyoruz. Buna da fırsat vermek istemiyoruz. Bununla ilgili bütün gücümüzü kullanıyoruz. Son zamanlarda bizim yaptığımız çalışmalarda ülkemizde bulunan misafirlerimizin ve korunmak, barınmak için ülkemize gelenler sanki Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu amaçlı ilimize yönlendirildiklerini gördük. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil ve olamaz" dedi.



Tüm tedbirleri alıp kontrolleri artırdıklarını ve düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişlerini engelleme konusunda çok başarılı olduklarını belirten Kurtoğlu, "Ülkemiz bütün uluslararası hükümlülüklerini kanunen yerine getirmektedir. ve bu konuyla ilgili tüm tedbirlerimizi aldık, kontrollerimi bütün kent genelinde sıklaştırdık. Pilot kontrol noktalarımız Vali beyin direktifleri doğrultusunda aynı zamanda diğer komşu illerimiz ile koordine kurmak suretiyle de daha geri planlarda, Edirne iline gelmeden önce bu düzensiz göçmenlerin ilimize yönlenme çalışmalarını engelleme konusunda çok başarılı olduk. Bu şekilde gelişlerine izin vermedik, vermeyeceğiz" diye konuştu.



YENİ TARİH 15 NİSAN



Türkiye'de göçmenlerin, sosyal medya hesaplarından, 'Edirne'ye Umut Yolculuğu' adıyla davet eden grup sözcülerinin toplanma tarihini 15 Nisan olarak ertelediği şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi. Paylaşımda göçmenlere '15 Nisan'da Edirne'de toplanıp çadır kurup bekleyin kalabalık olduğumuzda, Avrupa'ya yürüyeceğiz' şeklinde çağrıda bulunulduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Yakalanan göçmenlerden genel detay



Polis ve jandarma yol denetimi



Araçların aranması



Farklı açılardan detay



Ali Kemal Kurtoğlu'nun konuşması



Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



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Sivas'ta, şüpheli hayvan ölümleri tedirginliği



Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Mustafa Tirşo'nun (35) henüz bilinmeyen bir nedenden 15 büyükbaş ve 15 de küçükbaş hayvanı telef oldu. Yapılan veteriner incelemesinde ölümlerin nedeni anlaşılamazken, alınan numuneler incelemeye gönderildi.



Ulaş'a bağlı Örenlice köyünde çiftçi Mustafa Tirşo'nun cuma günü bir büyükbaş hayvanı rahatsızlandı. Tirşo, cumartesi günü ahıra girdiğinde 3 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Tirşo'nun başvurusu üzerine köye gelen veteriner, ölen hayvanlardaki hastalıkların ne olduğunu anlayamadı. Aynı ahırda bulunan bazı hayvanların pazar günü ve dün de aynı şekilde telef olmasının ardından köye İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri geldi. Yetkililer hayvanlardan numune alarak incelenmesi için Samsun'a gönderdi. Bugün de görülen yeni ölümlerle birlikte Tirşo'nun toplamda 15 büyükbaş, 15 de küçükbaş hayvanı telef oldu. Ahırında diğer hayvanlara da bulaşan hastalığın ne olduğunun anlaşılamamasından dolayı tedavi yapılamadığını belirten ve zararının 200 bin lira civarında olduğunu ifade eden Mustafa Tirşo "Cuma günü öğleden sonra ne olduğu bilmediğimiz bir şekilde bir tane büyükbaş hayvanımız oturduğu yerden kalkamadı. Cumartesi günü sabah 3 tane hayvanımız yerden kalkmamaya başladı. Bunun üstüne özel veterinere gittik, geldi baktılar bir şey bulamadılar. Bize hastalıkla ilgili bir açıklama yapamadılar. Sonra İlçe Tarım Müdürlüğüne gittik bilgi verdik. Cumartesi günü 3 hayvanımız telef oldu, aynı şekilde pazar günü 3 hayvanımız daha telef oldu. Pazartesi günü İlçe Tarım Müdürlüğünden geldi baktılar, onlar da bir şey anlamadı. Böyle bir hastalık görmediklerini söylediler. Bulaşıcı bir hastalık olmadığını ama ölen hayvanları derine gömmemizi söylediler. Hayvanları Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdük. Orada da bize laboratuvarlarının gelişmiş düzeyde olmadığını, parça alarak Samsun'a göndermemiz gerektiğini söylediler. Parçaları gönderdik, araştırması yapılacak bir hafta içerisinde sonuç çıkar denildi. Ama bir hafta içerisinde bizim hiç bir tane hayvanımız kalmaz. Büyükbaş hayvanlarımızın günlük 5-6 tanesi ölmekte. Küçükbaş hayvanlarımızın da günlük 8-10 tanesi ölmekte. Biz çaresiz kaldık. Burada çocukluğumuzdan beri hayvancılık yapan kişileriz. Geçimimizi bundan sağlamaktayız. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, hayvanlarımızın ölümünü izliyoruz" dedi.



Hastalığın ne olduğu bilinmediği için tedavi de yapılmadığını belirten Tirşo "Toplam 34 tane büyükbaş, 140 tane de küçükbaş hayvanım vardı. Yavrulardan yeni doğan kuzulardan ve buzağılardan hariç. Yeni doğanlarda bir hastalık yok, fakat anneleri öldüğü için yavruları da süt ememiyor. Bizim düşüncemiz büyükbaştaki hastalıkla küçükbaştaki hastalığın aynı olduğu yönünde. Ben bunun bir salgın olduğunu düşünüyorum. Yemden zehirlenme olabileceği söylenmişti ama dışarıda otlayan küçükbaşlar da ölüyor" dedi.



'BÖYLE BİR VAKA GÖRMEDİK'



Örenlice köyü muhtarı İlhan Namerttepe ise daha önce köyde böyle bir vaka görmediklerini belirterek "Bu arkadaşın bir hayli zayiatı var. Bunun bir çaresine bakılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bir yardım bekliyoruz. Köyde başka böyle bir hastalık olmadı. Benim de geçen seneden bu zamana 8-10 tane öldü ama böyle değildi. Bu ayrı bir vaka. 3-5 günün içinde hem büyükbaş hem de küçükbaşa sirayet etti. Bulaşıcı bir hastalıksa köyümüzde şuan 600'e yakın küçükbaş, 150'ye yakında büyükbaş hayvanımız var. Eğer onlara da bulaşırsa ne yaparız bilmiyoruz" diye konuştu.



Köydeki bu durumun şimdilik sadece Mustafa Tirşö'nün ahırındaki hayvanlarda görüldüğü, diğerlerinde ölüme rastlanmadığı bildirildi.



Görüntü Dökümü:



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-Köyden görüntüler



-Tirşö'nün ahırından görüntüler



-Ölen hayvanların görüntüleri



-Tirşö'nun konuşması



-Muhtarın açıklamaları



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ULAŞ(Sivas),



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Falezlerden düşüp yaralandı



Antalya'da, falezlerde alkol aldığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden düşen Emin Yalçın Aslan (31), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.



Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi eski Lara yolundaki falezlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tek başına falezlere gelen Emin Yalçın Aslan, burada bir süre alkol alıp, kayalıklarda oturdu. Daha sonra ayakkabılarını çıkartan Aslan, bir anda dengesini kaybedince yaklaşık 15 metreden kayalıkların üzerine düştü. Aslan'ın düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.



Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sarp bir noktada bulunan Aslan'a ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, Emin Yalçın Aslan'a ulaşmak için ip istasyon kurdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sedyeye alınan Aslan, görevliler tarafından halat yardımıyla yukarı çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Aslan, buradaki ilk müdahaleden sonra özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis, Aslan'ın olay yerinde kalan ayakkabılarını da alarak götürdü.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden detay



Emin Yalçın Aslan'ın kurtarılması



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,



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Emniyet müdürü, şehit annesinin gözyaşlarını sildi



Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Şehitliği'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit oğlunun kabri başında ağlayan Meltem Kılınç'ı gözyaşlarını silip, sarılarak, teskin etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü için Konyaaltı'ndaki Uncalı Mezarlığı'nda yer alan Uncalı Şehitliği'nde, anma töreni gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet teşkilatında görevli şube müdürleri ve polis memurları, askeri erkan ve şehit yakınları ile gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Ulucan, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Anadolu topraklarının şehitlerden miras kaldığını belirten Ulucan, millet olarak bırakılan her emanete sahip çıkıldığını kaydetti.



Konuşmanın ardından Antalya'dan uğurlanan şehitlerin isimleri, tek tek okundu. Şehitlerin kabrine çiçek bırakan İl Emniyet Müdürü Ulucan, Başkan Böcek ve Piyade Albay Polat, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Ulucan, Ankara'da görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın kabri başında bekleyen babası Zeki ve annesi Meltem Kılınç'a da hem başsağlığı diledi hem de aileyle bir süre sohbet etti. Meltem Kılınç'ın bir ara ağladığını gören Ulucan, eliyle gözyaşlarını sildikten sonra sarılıp, acılı anneyi teskin etmeye çalıştı.



Tören, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilip, dua edilmesiyle sona erdi.



Görüntü Dökümü



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-Törenden genel görüntüler



-Saygı atışı detay görüntüler



-Görevli polis jandarma ekiplerinden detay görüntüler



-Protokol detay görüntü



-İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın konuşma görüntüsü



-Sunuculardan detay görüntüler



-Polis kıyafeti giyen küçük çocuktan detay görüntüler



-Şehit ailesinden görüntüler



-Dua okuyan hocalardan görüntü



-Polis mensuplarından detay görüntüler



-Şehit annesinden detay görüntü



-Protokolün şehit mezarlığına karanfil bırakması ve şehit ailesiyle konuşması detay görüntüleri



435 MB/// 4.0"



Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,



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Isparta'da dolu yağışı



Isparta'da yaklaşık 2 saat etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Isparta'da sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, öğle saatlerinde ise dolu yağışı görüldü. Dolu yağışı aralıklarla devam ederken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde dağlar beyaza büründü, merkezde de dolu birikintileri oluştu. Dolu yağışı yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla sürdükten sonra etkisini yitirdi.



Görüntü Dökümü



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Dolu yağışından görüntü



Yağan doluları avuç içinde gösterme



Köpeğini kulübeye sokmaya çalışan bir hayvanseverin görüntüleri



57.9 MB/// 01.49"



Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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