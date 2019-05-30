DHA YURT BÜLTENİ-14

1)MİNİK ECRİN'İN AYAKKABISININ DİĞER TEKİ DE BULUNDU

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu.Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi de tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ancak küçük kızdan bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarını durdurdu.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin'in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AYAKKABISININ DİĞER TEKİ DE BULUNDU

Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine, Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nca 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalara bugün de devam edildi. AFAD'a ait kadavra köpeği 'Abrek'in de kullanıldığı aramalara, Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de dere yatağında bulundu.

KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan kayıp Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kafatası, kaburga ve kaval kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Yapılan inceleme sonunda kemik parçalarının Ecrin'e ait olup, olmadığı netlik kazanacak.

Yaprak KOÇER/VEZİRKÖPRÜ (Samsun),

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2)BERFİN'İN YÜZÜNE ASİT ATAN SALDIRGAN KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANACAK

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Çeltik, İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak.Geçen 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek'in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İskenderun Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Ocak tarihli kararıyla saldırgan Casim Ozan Çeltik'in evinde yapılan aramada 1,5 litrelik pet şişede sarı sıvı ve 0,50 litrelik pet şişede ise kırmızı renkli sıvı ele geçirildi. Olay yerinde ise 1 litrelik kap ve içinde bir miktar sıvı ile zemin üzerinde parmak uçları erimiş eldiven bulundu. Materyaller üzerinde yapılan kriminal incemelerde parmak izine rastlanan Çeltik, tüm bunlara rağmen suçlamaları reddetti. Amcasının evinde üzerini değiştirmediğini savunan Çeltik, şişelerde bulunanların ise gaz yağı ve kaçak alkol olduğunu ileri sürdü.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN YARGILANACAK

Berfin Özek'in yüzüne sülfürik asit atan ve olay günü gözaltına alınıp tutuklanan sanık Casim Ozan Çeltik hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddia, kriminal raporları, müşteki, şüpheli tanık beyanları, görüntü inceleme tutanakları, adli muayene raporları ve görüntü kayıtlarının incelenmesi ile hazırlanıp mahkemeye sunulan iddianame İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çeltik, önümüzdeki günlerde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlanacak.

Görüntü Dökümü

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Berfin'in cemevinde kendisi için yapılan etkinlikte görüntüleri

Adliye binasından görüntü

Berfin'in sağlıklı ve yüzü yanmış fotoğrafları

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay),

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3)SULAMA KANALINDA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞU BEZ BEBEK ZANNETMİŞLER

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında sürüklenirken bulundu. Çocuğu kurtaran Mustafa Memili, küçük kızı, suda ilk gördüklerinde bez bebek zannettiklerini söyledi. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altınçağ Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenirken gördükleri kız çocuğunu kurtarıp, sağlık ekiplerine haber verdi.Bilinci kapalı, nabzı düşük olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuk, Samandağ Güney Park Hastanesi'ne sevk edildi.Tarım işçisi bir ailenin çocuğu olduğu belirlenen R.D.'yi sudan kurtaran Mustafa Memili, "Kız kardeşim ve yeğenimle birlikte akşam saatlerinde kanal kenarında oturuyorduk. Kız kardeşim suyun içerisinde bir bez bebek sürüklendiğini söyledi. Yeğenim elini uzattığın da bebeğin, çocuk olduğunu fark ettik. Hemen çıkarttık. Bilinci kapalıydı, mosmor olmuştu. İlk müdahaleyi yapıp, ambulans çağırdık. Gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı" dedi. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Bebeğin içine düştüğü sulama kanalı

Bebeği kanaldan çıkartan Mustafa Memili

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(Hatay),

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4)TARİHİ GÖK MEDRESE, 22 YIL SONRA ZİYARETE AÇILDI

SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese, 22 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı.İsmini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 748 yıllık Gök Medrese'de, restorasyon tamamlandı. İlk olarak 1997'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyetin fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmaları yapılan eserdeki çalışmalar 2006'da tekrar başlatıldı. Yaklaşık 22 yıl süren restorasyon sürecinin ardından Gök Medrese'de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tarihi medrese belirli saatlerde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca eserin halka açılmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Uzun bir serüvenin sonunda Cumhurbaşkanımızın Sivas ziyaretleri sonucunda buranın halkın ziyaretine açılması noktasında genel müdürümüzün bir talimatı oldu. Bizde saat 12.00-15.00 arasında ziyarete açtık. Ufak, tefek rötüşlarımız, çini tamiratlarımız devam ediyor. Bir de Genel Müdürlüğümüzden gelen heyetle alt yapı hazırlanıyor. İçeri de irfan ve huzur toplantılarını, seminerlerinin yapılabileceği odalar hazırlanarak diğer müze envanterleri de bizim elimizde bulunan malzemeleri de teşhir ederek farklı bir müze anlayışı, algısıyla ona hazırlıyoruz. Ümit ediyorum buranın daha teşekküllü bir şekilde açıldığını, insanımızın buradan istifade ettiği bir zamanı beraber paylaşacağız" dedi.

'İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ'

Çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve eseri restore ederken ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Karaca, "Gök Medrese bir tane. Başka Gök Medresemiz yok. Bundan dolayı da ince eleyip sık dokuyoruz ve peyzaj çalışmasını da tamamladık. Kurul üyelerimiz tekrar ziyaret edecekler. Kanaatlerini beyan edecekler. Zaten teslim noktasına getirdiğimiz çiniler ile ilgili toplantıyı burada yapacaklar. İnce işler biraz daha uzun sürüyor. Mühim olan bu aşamaya gelmesidir. Gök Medrese'yi halkın da hizmetine sunacak şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gök Medrese drone görüntüleri

-Medresenin dışı ve içinden görüntüler

-Vakıflar Bölge Müdürünün açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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5)İTFAİYE, OTO YIKAMACIYA GİREN YILANI DOĞAYA SALDI

BARTIN'da, bir oto yıkamacısına giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı. Bartın Kavallar Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanına giren yılanı görenler durumu itfaiye bildirdi. Dükkana gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkama makinelerinin arkasına giren yılanı hayvan yakalama aparatı ile yakalayarak torbaya koydu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan daha sonra doğaya salındı.

Görüntü Dökümü

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-Yılanın yakalanması

-Doğaya salınma görüntüleri

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Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,