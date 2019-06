DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı (2)

BAKAN KURUM: 50 BİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN PROJESİNİ BAYRAMDAN SONRA AYNI ANDA YAPACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Valilik tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende hemşehrileriyle tek tek bayramlaşan Bakan Kurum, Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailesine baş sağlığı diledi. Bir gazetecinin kentsel dönüşüm eylem planıyla ilgili soru üzerine Bakan Kurum, belediyelerden riskli bölgelerin verilerinin hazırlamasıyla ilgili süresinin 19 Mayıs'ta sona erdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"19 Mayıs'a kadar valilikler kanalıyla belediyelerimize süre vermiştik. O süremiz bitti. Hatta ilave süre verdik. Veriler hızla bir şekilde geliyor. Şimdi 19 Mayıs'ta biten sürede Türkiye'de

tüm riskli, acil, öncelikli dönüşüm gereken alanlara ilişkin tespitlerimizi yapmış olacağız. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestomuz çerçevesinde şehirlerimizin altyapısı, üst yapısı, kentsel dönüşümüyle alakalı tüm projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. "

50 bin kentsel döşümün projesinin bayramdan sonra aynı anda başlayacağını ifade eden Kurum, "Hedefimiz yılda 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak. Bu dönüşümü yaparken de vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yapacağız. Onların gönlünü alarak, kalplerine girerek yapacağız, onlarla yan yana yapacağız. Onların istemediği hiçbir kentsel dönüşüm projesini, ne biz ne de belediyelerimiz yapmayacak. Bizde buna müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bayramdan sonra eylem planımızı açıklayacağız ve ilk etapta 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini aynı anda başlatmak suretiyle, o tarihi alanların, riskli alanların dönüşümünü aynı anda başlatmış olacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, daha sonra Sevgi Evleri ile Huzurevi'ni ziyaret edip, orada kalanlarla bayramlaştı.

Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (4)

ŞIRNAK'TA BAYRAMLAŞMAYA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beytüşşebap ilçesindeki temaslarının ardından geldiği Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Protokol üyeleri ve bayramlaştığı vatandaşların selfie isteklerini kırmayan Bakan Soylu, fotoğraf çektirdi. Burada konuşan Bakan Soylu, Şırnak'ın sadece Güneydoğu'nun değil Orta Doğu'nun da yıldızı olacağını söyledi. Şırnaklılara 31 Mart yerel seçimlerinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Kıymetli Şırnaklılar, Türkiye'ye Şırnak'tan bir müjde verdiniz. Türkiye'ye 31 Mart tarihinde milletimizi sevince boğan bir müjde verdiniz. Şırnak meydanında çektiğiniz halaylarla bilesiniz ki Edirne'den Kars'a kadar, Antalya'dan Trabzon'a kadar her yer Şırnak oldu sevindi. Allah sizden razı olsun. 31 Mart'ta aldığınız bu asil karardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bilesiniz ki Mehmet Yarka başkanımızla, burada 5 yıl herkesi imrendirecek altın bir tarih yazacağız, emrinizde olacağız. ve daha yeni başladı hizmet. Doğu, Güneydoğu dahil ülkemizin her noktasında büyük yatırımların altına imza atacağımızı, kalkınma hamlelerin altına imza atacağımızı, hepinizin sosyal refahının altına imza atacağımızı ve şunu söylemek istiyorum; Şırnak'ta hiçbir eksik olmayacak. Dünyada ne varsa, Londra'da, Paris'te ne varsa, İstanbul'da, Ankara'da ne varsa Şırnak'ta da olacak. Bizim Şırnaklı hemşehrilerimiz her şeyi hak ediyor. İşin, tarımın, hayvancılığın, madenciliğin, sınır ticaretinin, her şeyin olduğu bir yer olacak. Size bir şey söyleyeyim. Sadece Doğu, Güneydoğu'nun değil, Şırnak, Orta Doğu'nun yıldızı olacak. Milletimizi memnun ettiniz, ülkemizi memnun ettiniz. Allah da sizi memnun etsin."

Yapacak yatırımlarla Şırnak'ı Türkiye ve dünya ile buluşturacaklarını ifade eden Bakan Soylu, "Şimdi size ne yapsak yeridir. Emrinize amadeyiz. Şırnak bizim için dün kıymetliydi. Bugün de kıymetli, daha çok kıymetli. Göreceksiniz öyle hizmetler yapacağız ki. Çektiğiniz acıların kötü izlerini silebilmek için büyük gayret gösterdik. Allah razı olsun, herkes elinden geleni yaptı. Şimdi de burayı bir gül bahçesine çevirmek için büyük bir gayret göstereceğiz hep beraber. ve bu birlikteliği sağlayacağız. İş, aş, ticareti, hayvancılık, turizmi, şu Nuh şehrinin Türkiye ve dünya ile buluşmasını sağlayacak adımları hep beraber atacağız" diye konuştu.

İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN DUA İSTEDİ, YILDIRIM'I ARADI

Bakan Soylu, İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için dua ve destek isteyerek, şunları kaydetti:

"Evet bu bayram bizi bambaşka bir geleceğe doğru, güzel bir geleceğe doğru hep birlikte adım attıracak. İnşallah nice bayramlara huzurla, güzellikle, afiyetle, güzellikle ulaşacağımız bayramlar nasip etsin. ve şimdi de sizden bir ricam daha var. Benim ağabeyimin, önümüzdeki günlerde zorlu bir sınavı var. Millet önündeki sınavlar her zaman zorlu sınavlardır. Her zaman Binali ağabeyime Şırnak'tan Şırnaklıların sevgisini, muhabbetini, desteğini ve Şırnaklıların duasını bekliyoruz, duasını."

Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı da telefonla aradı. Binali Yıldırım, telefonla hitap ettiği Şırnaklıların bayramını kutladı.

Bu köyde çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplamıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da yaşatıldı. Köyün çocukları kutularla caminin önünde sıralanırken, namazdan çıkan cemaat de çocukların kutularına şeker atarak sevindirdi.

Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde yıllardır devam eden çocuklara bayram şekeri dağıtılması geleneği bu yıl da sürdürüldü. Bayram namazı sonrasında köyün ana caddesinde sıraya dizilen çocuklar önlerine koydukları kutularla camiden çıkan cemaati beklemeye başladı. Namazdan çıkanlar da ellerindeki poşetlerle kutulara tek tek şeker attı. Kutularını dolduran çocuklar, mutlu bir şekilde evin yolunu tuttu.

Geleneği sürdürmeye devam eden köylüler bu etkinliği çocuklarına ve torunlarına miras bırakmak istediklerini söyledi.

Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü

Sakarya Sapanca Gölü'nde nesli tükenme tehdidinde olan su samuru görüntülendi.

Sapanca Gölü kenarında bulunan Serdivan Gölpark piknik alanında bulunan vatandaşlar, su samuru gördü. Vatandaşlar bir anlık şaşkınlıklarının ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi. Nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru saniyeler içinde gözden kaybolarak Sapanca Gölü'ne girdi.

Tunceli'de buruk bayramlaşma

Tunceli'de Ramazan Bayramı, dün 1 askerin şehit, 1 askerin de yaralandığı çatışma nedeniyle buruk kutlanıyor. Bayramlaşma programında konuşan Vali Tuncay Sonel, kentte 600 olan terörist sayısının 70 civarına düştüğünü belirterek, terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyledi.

Tunceli'de Ramazan Bayramı nedeniyle Tepebaşı mevkisinde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda üst düzey bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Programda Vali Tuncay Sonel ve komutanlar, vatandaşlarla tokalaşıp, bayramlarını kutladı.

VALİ: 600 OLAN TERÖRİST SAYISI 70 CİVARINA DÜŞTÜ

Dün Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı çatışma nedeniyle buruk geçen bayramlaşma programında konuşan Vali Sonel, kentte terörün belinin kırıldığını söyledi. Vali Sonel, Tunceli kırsalında bir yıl öncesine kadar 600 olan terörist sayısının 70'e düştüğünü belirterek, şunları dedi:

"Tunceli'de son birkaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla Tunceli'miz huzur şehri oldu. Terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü. Ama biz kararlıyız. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız, kahraman güvenlik güçlerimizle hep beraber son bir terörist kalmayıncaya kadar bu teröristle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Çünkü milletimizi Allah'ın izniyle terör illetinden kurtaracağız. Bu vesileyle buruk da olsa 'Mübarek Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun' diyoruz. Rabbim birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize göz diken içte ve dıştaki hainlere fırsat vermesin. Kahraman güvenlik güçlerimiz şu an teröristle mücadeye son sürat, hiç ara vermeden devam ediyor. Kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına Rabbim taş değdirmesin, Rabbim yardımcısı olsun."

Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kadın şoförler bayramda da direksiyon başında

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan toplam 40 kadın şoför, belediye otobüslerinin kaptan koltuğunda Ramazan Bayramı'nda da yolcuları taşımaya, sevenleri birbirine kavuşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde direksiyon sallayan, 40 kadın şoför, Ramazan Bayramı'nda da dört elle sarıldıkları direksiyonları ile evlerine ekmek götürüyor. Güler yüzleriyle vatandaşları mutlu eden kadın şoförler, Ramazan Bayramı'nda da halkın takdirini topluyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görev yapan kadın şoförlerden Nurdan Özbey, şoförlük yapmaya başlamadan önce muhasebecilik yaptığını belirterek, "Üniversite mezunuyum, muhasebe bölümünü bitirdim. Ağır vasıta ehliyetim vardı satın alma yaptığımdan dolayı. İş başvurusu yaptım ve kabul edildi. Bu göreve 8 sene önce başladım, 9'uncu seneme gireceğim. Direksiyona karşı daha önce içimde böyle bir heves vardı, araç kullanmayı seviyordum" dedi.

Toplumun kadın otobüs şoförlerine alıştığını ifade eden Özbey, "Mesleğe ilk başladığımda 1 tane kadın şoför vardı. Ondan sonra ben geldim. İlk başlarda çok tepki aldık. Bu işi kadınlar yapamaz, kadından otobüs şoförü mü olur diyenler de oldu. İlk başlarda çok zorluk yaşadık. Ama şimdi görüyoruz ki her şeyi değiştirdik. Şu anda 40 tane kadın şoför arkadaşla beraber Mersin genelinde hizmet veriyoruz. Genelde de bütün yolcularım daha çok kadın şoförleri tercih ediyorlar. Çünkü bizim daha dikkatli olduğumuzu söylüyorlar. Annelik duygularımız ağır bastığı için daha anaç yaklaştığımızı söylüyorlar. Daha saygılı olduğumuzu söylüyorlar. Şu anda revaçta olan aslında kadın şoförler. Biz bu tabuyu yüksek bir ihtimalle yıktık" diye konuştu.

Bayramda da yolcu taşımanın, insanları birbirine kavuşturmanın güzel bir duygu olduğunu kaydeden Özbey, şunları söyledi:

"Bayramda aileleri, çocukları, uzaktan gelen öğrencileri birbirine kavuşturuyoruz. Güler yüzle karşılanıyoruz. Bunlar bizi motive ve mutlu ediyor. Bir amca vardı yolcumuz. Onun söylediği laf benim her zaman aklımdadır. Dedi ki, 'Biz dışarıya, banklara malımızı, mülkümüzü teslim ediyoruz. Onları geri alabiliriz. Ama biz bu otobüse binerken size canımızı emanet ediyoruz' demişti. Bu benim kulağıma küpe olmuştu. Gerçekten de öyle. İnsanlar güvenle, canlarını emanet ederek otobüse biniyorlar. Biz de hepimiz bunun bilincindeyiz."

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde otobüs şoförü olarak çalışan 3 çocuk annesi Nurdan Özbey, 4 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Yılın Şoförü' olarak seçilmişti.

