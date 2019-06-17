DHA YURT BÜLTENİ-14

Kamışlı'da bomba yüklü motosikletle saldırı; dumanlar Nusaybin'den görüldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşında bulunan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Patlamada 2 kişi, yaralanırken, bölgeden yükselen dumanlar, Nusaybin'den görüldü.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Kamışlı'nın Reci Caddesi'nde, hareket halindeki bomba yüklü motosiklet, öğle saatlerinde, uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının hangi terör örgütü tarafından yapıldığı bilinmezken, yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bölgedeki patlama, Türkiye'den duyulurken, yükselen dumanlar ise Mardin Nusaybin'den görüldü.

Görüntü Dökümü

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Saldırı sonrası Suriye'deki yerleşim alanların içinden yükselen duman

Saldırı sonrası silah seslerin duyulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB

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Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise kazada 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamamlanan isimleri açıklanmayan şüpheliler, çok sayıda asker ve polisin önlemleri ile etrafında kuş uçurtmadığı adliyeye zırhlı araçla getirildi. Zırhlı araçtan indirilen 2 şüphelinin savcılık sorgularına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alınan güvenlik önlemleri

Vatandaşların kimlik sorgulamasının yapılması

Çatılardaki keskin nişancılar

Zırhlı araçla getirilen iki kişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 428 MB

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SEL, DÜĞÜNDE PANİĞE NEDEN OLDU

AKSARAY 'ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel, düğünde paniğe neden oldu. Çadıra sığınan kadınlar, oraya da su basması üzerine oturdukları sandalyelerin üstüne çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

Ortaköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü Yukarı Mahallesi'nde damat Şuayip Çayır'ın evinin önünde gerçekleşen düğüne gelen davetliler, aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı. Düğün içine sığınan kadınlar, çadıra da su basması üzerine panik yaşadı. Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Dengesini kaybeden bir kadın ise suya düştü. Akıntıya kapılan kadını düğündeki vatandaşlar kurtardı. Çadırdaki kadınlar kuçaklarındaki çocuklar ile birlikte el ele verip suya kapılmamak için büyük çaba gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Görüntü Dökümü

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Çadırın su basması

Panik anları

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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Pervari'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 'patpat' diye adlandırılan tarım arıcının devrilmesi sonucu Zeynel Kartal öldü (12), 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. Bahattin Boğa'nın kullandığı tarım aracı Kilis köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Boğa ile araçta bulunan Ahmet Kaçmaz ve Zeynel Kartal yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Zeynel Kartal, hayati tehlikesi bulunduğu için Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kartal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kartal'ın cesedi otopsi için morguna konulurken, yaralıların tedavileri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Siirt Devlet Hastanesi

Ambulanslardan görüntü

Morgun önünden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadı

TOKAT'ta sol ön lastiğinin patlayan TIR devrildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü Yılmaz Put(50) olayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolu 22'nci kilometresinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat istikametine Yılmaz Put idaresindeki su yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. 70 metre sürüklenen TIR'ın dorsesinde bulunan sular ise yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürüklenen TIR'dan yara alamadan kurtulan sürücü Yılmaz Put "Seyir halinde iken aracımın sol ön lastiği patladı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtim ve yan yattı. Kazadan yara almadan kurtuldum, çünkü emniyet kemerim takılıydı. Takılı olmasaydı cama yapışırdım" dedi.

Niksar istikametine kapan yol nedeniyle trafik ise bir süre diğer şeritten verildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen TIR'ın görüntüsü

-Şoförün konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Camide parçalara ayrılmış tabanca bulundu



ANTALYA'da bir camide, el yapımı olduğu tahmin edilen tabancaya ait parçalar bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde bulunan Arafat Camii'nde meydana geldi. Okulların kapanmasının ardından camiye Kuran dersine gelen öğrenciler, içerde buldukları poşedi açıp halının üzerine döktü. Poşetin içinden tabanca parçaları çıktığını fark eden öğrenciler, durumu cami görevlilerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, bazı parçaları eksik olan tabancaya incelenmek üzere el koydu. El yapımı olduğu değerlendirilen tabanca, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cami dışından görüntü

-Öğrencilerin ayrılması

-Bir öğrenci ile röp

-Polis ekip arabası ile dışarıdan görüntü

-Camide bulunan tabanca ve polisten fotoğraf

'135 MB// 1 DK 14 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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18 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

KONYA'nın Çumra ilçesinde 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine iftaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri 18 metre derinliğin su kuyusuna halatla inerek köpeği kurtardı. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden kurtulan köpeğe su ve yiyecek verildi.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin kurtarılması

Genel ve detay

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))

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EV KADINLARI HEM MESLEK ÖĞRENİYOR, HEM PARA KAZANIYOR

ADIYAMAN'da, 22 kursiyer hazır deri çanta üzerine etamin işleyerek hem ailelerine ekonomik katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyor.

İŞ-KUR tarafından istihdam edilmek üzere 6 ay süre ile Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi bünyesinde eğitim gören ev kadınları, hazır alınan deri çantalar üzerine etamin işleyerek hem para kazanıyor hem de meslek sahibi oluyorlar.

Kursiyerler meslek öğrenerek hem de ailelerine katkı sağladıklarını belirten Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, "22 kursiyerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Burada çanta üretimi tamamen yöresel işlemleri de katarak yapılan bir çalışma var. Öğrenim aşamasını tamamladıktan sonra özel siparişlerle çanta satışları yapılabiliyor. Daha önceden katılan kursiyerimiz bu çalışmaları yaptılar, hem de evlerine katkıda bulunmuş oldular. Burada bu becerileri öğrendikten sonra kurs sonunda da kendi işyerlerini açma şansı buldular" diye konuştu.

Deri çantalara tel kırma, nakış ve derisi, aksesuar işlediklerini belirten usta öğretici Ümit Aköten ise kursiyerlere meslek öğrettiklerini ifade etti.

Kadın kursiyerler de meslek öğrenerek gelecekte kendi işyerlerini açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Atölye

Kadınların çalışması

Kadınların yaptıkları etamin

Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzen ile röp.

Usta öğreticisi Ümit Aköten ile röp.

Kursiyerlerden Münevver Durma ile röp.

Satışa hazır çantalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 700 MB