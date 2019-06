DHA YURT BÜLTENİ-14

1)TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI: 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (1)

TRABZON'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel taşkını meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, saat 14: 00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Şiddetli su tahliyesinin yaşlandığı mahallede sel taşkını meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişide yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

2)DÖVİZCİDEN ÇIKTI 32 BİN LİRAYI HAVAYA SAÇTI

ANTALYA'da döviz bürosunda 5 bin 669 dolar bozduran kimliği belirsiz erkek, karşılığında aldığı 32 bin 773 TL'yi yolda yürürken havaya saçtı. Yoldan geçenler atılan paraları topladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerindeki bir döviz bürosuna gelen kimliği bilinmeyen kişi, yanında getirdiği 5 bin 669 doları bozdurmak istediğini söyledi. Kapanmak üzere olan döviz bürosu müşterisinin işlemini yaparak dolar karşılığı 32 bin 773 lira verdi.

Para bantlarını çıkaran müşteriye, döviz bürosu çalışanı parayı taşıması adına poşet vermeyi teklif etti. Poşet istemediğini belirten müşteri ise "Bak şimdi ne yapacağım izleyin" diyerek döviz bürosundan çıktı. Kapıdan çıkan kişi, elindeki paraları havaya atmaya başladı. Çevredeki esnaf, parayı düşürdüğünü düşünerek arkasından seslendi. Ancak seslenenlere aldırış etmeyen erkek, paraları atmaya devam ederek yolun karşısına geçti. Yaklaşık 50 metre boyunca bu şekilde yürüyen adamın attığı paraları, çocuklar, turistler, araç sürücüleri topladı. Elindeki para biten kişi, yürümeye devam ederek gözden kayboldu. Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin attığı parayı almak isteyenlerin yol ortasında birbiriyle yarıştığı gözüküyor.

'BİZ DÜŞÜRDÜĞÜNÜ SANDIK'

25 yıldır aynı bölgede esnaflık yaptığını, böyle bir olayı ilk kez gördüğünü söyleyen Yalçın Sayar, "Dövizciye giren adam yaklaşık 6 bin dolar bozdurmuş. Parayı atmaya başlayınca biz önce düşürdüğünü düşündük. Adamın arkasından seslendik, ancak sonuç alamadık. Yoldan geçen turistler de dahil herkes paraları topladı" dedi.

Parayı bozan döviz bürosu çalışanı Ahmet Koçer ise olayı görünce nutkunun tutulduğunu söyledi. Koçer, "Şahıs içeriye girerek elindeki parayı bankoya bıraktı ve 'Ne kadar var' dedi. Parayı saydım, 5 bin 669 dolar vardı. Bozarak 32 bin 773 lira verdim. Paranın üzerindeki bantları koparınca 'Lastik vereyim mi' diye sordum. Bunun üzerine 'Gerek yok bak şimdi ne yapacağım' dedi. Kapıdan çıkınca paraları atmaya başladı. Yolun karşısına geçene kadar elindeki para bitti. Esnaf, turistler herkes parayı topladı. Ben ilk defa böyle bir olay görüyorum, yerimden kalkamadım zaten" diye konuştu.

3)SİTE SAKİNLERİNDEN İSKELEDE YIKIM NÖBETİ

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesindeki özel sitenin iskelesi üzerindeki köprü, belediye ekiplerince yıkılmak istendi. Jandarma eşliğinde gelen yıkım ekiplerine direnen site sakinleri ise iskele üzerine masa ve sandalye koyarak, nöbet tutmaya başladı. Yıkım ertelendi. Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi Dinçerkent Sitesi'nin iskelesindeki köprü için kaçak olduğu gerekçesi ile yıkım kararı verildi. Yıkım ekipleri de sabah saatlerinde jandarma eşliğinde siteye gelerek, köprüyü yıkmak istedi. Duruma tepki gösteren site sakinleri ise yıkımı engellemek için iskelenin üzerine çıktı. İskele üzerine sandalye ve masa yerleştirerek, nöbet tutmaya başladı. Site sakinleri tüm uyarılara rağmen iskeleden inmeyince yıkım ertelendi.

İskele ve köprü için belediyeye işgaliye ücreti ödediklerini öne süren site sakinlerinden biri, "Çınarcık Kaymakamımıza müracaat ettik. Yıkımı durdurdu. Koru Belediyesi burayı yıktırmaya çalışıyor. Bizim engelli insanlarımız var. Diğer vatandaşların da kullanmaması için site olarak bunu yaptırdık. Her yerde iskele var. Bunun kime ne zararı var? Yan taraftaki işletmede aynı şekilde köprü var. Ona var da bize niye yok?" dedi.

Jandarma ile gerginlik yaşadıklarını söyleyen adını vermek istemeyen bir site sakini ise "Artık yeter. Yıkmaya tekrar gelirlerse, burada olacağız. İskelenin işgaliye ücretini bu site ödüyor ama biz, bu iskeleden denize giremiyoruz. İskelemizin yıkılmasına izin vermeyecek ve burasını terk etmeyeceğiz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

178 konutun bulunduğu Dinçerkent Sitesi sakinleri, köprü yıkımının tamamen durdurulması için Koru Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

4)SICAKTAN KAÇIP DENİZDE SERİNLEDİLER

ANTALYA'da hava sıcaklığının 26.5 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler günü denizde geçirdi. Sahilde güneşlenen Tuğberk Beliz, "Antalya yaşanılması gereken bir yer. Bazı şeyler anlatılmaz. O yüzden Antalya'da yaşamanız gerekir" dedi.

Hava sıcaklığının 26.5, deniz suyu sıcaklığının 26.8 dereceyi göstermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler ve tatilciler, denize girerek serinledi. Konyaaltı Sahili'ne annesiyle birlikte gelen Tuğberk Beliz (25), deniz kıyısına gelerek kumun güneşin tadını çıkardığını söyledi. Beliz, "Antalya yaşanılması gereken bir yer. Antalya, Türkiye'nin en güzel illerinden biri. Her kültürden insanla sohbet edebiliyorsunuz. 20 dakika uzaklıktaki sahile gelip, rahatlıkla güneşlenip denize girebiliyorsunuz. Belediyenin sağlamış olduğu imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Bazı şeyler anlatılmaz. O yüzden Antalya'da yaşamanız gerekir" dedi.

Antalya'da yaşayan Meral Beliz (40), istediği zaman sahile gelip denize girebildiğini söyledi. Meral Beliz, "Hava gayet güzel. Sahile bazen tek başıma geliyorum. İzinli olduğunda oğlum bana eşlik ediyor. Sahilde yeni arkadaşlıklar, dostluklar kuruyorum. Antalya havasıyla, deniziyle çok güzel. Tatile gelmek isteyenlere burayı tavsiye ederim" dedi.

Ankara'dan tatil için gelen Bahar Kurt (45), "Tadında bir tatil geçiriyorum çünkü hava çok nemli değil, güneş çok yakıcı değil. Her sene tatile Antalya'ya geliyorum. Çok sıcak diye isyan ediyordum ama bu sene her şey çok güzel" dedi.



5)MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

BOLU'da, seçimle Mısır'da göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda yaşamını yitirmesi sonrası Bolu'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da, Sisi yönetimi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda şehit olan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bolu'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Büyük Camii'de öğle namazının ardından yaklaşık 100 kişinin katıldığı namazı İl Müftüsü Orhan Genç kıldırdı.

Mursi için helallik de isteyen Genç, namaz öncesinde yaptığı konuşmada, "İnançları uğrunda mücadele eden ve bu konuda çok büyük sıkıntılar çeken, daha sonra da şehadet şerbetini içen Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsunö dedi.

Müftü Orhan Genç'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında basın açıklaması yapan İHH Temsilcisi Fethi Sarımsakçı, "Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendisine yapılan sistematik işkenceler yüzünden şehit düşmüştür. Aslında Mursi, 17 Haziran'daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edilmiştir.ö ifadelerini kullandı.

6)MARDİN'DE MURSİ İÇİN 3 DİLDE AÇIKLAMA

MAHKEME salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için Mardin'de Türkçe, Kürtçe ve Arapça açıklama yapıldı.

Mısır'da askeri darbeyle cumhurbaşkanlığından indirilen Muhammed Mursi, dün yargılandığı mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mursi için Mardin'de Fuat Yağcı Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazının ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mursi için 3 dilde dua edip, açıklama yaptı. Katılımcılar adına Türkçe, Kürtçe ve Arapça açıklamayı yapan Memur-Sen İl Başkanı Eyyüp Değer, "İnsanlık tarihi hak ile batılın, adalet ile zulmün mücadelesidir. Bizler de inancı, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun haktan ve adaletten yana olmak, zulüm ve batıla karşı durmakla mükellefiz. Bu mücadele yolunda, nice şehitler vermeye devam edeceğiz. Son şehidimiz Muhammed Mursi'dir. Şehadetin kutlu olsun ey şehit. 2013 yılından bu yana Mısır zindanlarında zulüm gören Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün Sisi'nin kukla mahkeme salonlarında şehit düştü. İdama karşı olan ve her seferinde demokrasiden dem vuran Batı ve bazı Arap ülkeleri, 2013 yılından beri darbeyle başa gelen Sisi'yi destekleyip, Muhammed Mursi'ye yapılan zulme karşı kör, sağır ve dilsiz gibi davrandı. Mısır'da onlarca masum genci idam eden Sisi'ye destek oldular. Muhammed Mursi, Muhammed Biltaci ve birçok Mısırlı genç, Mısır zindanlarında zilletle yaşamayı kabul etmektense, izzetle şehit olmayı kabul ettiler. Onlar izzet, şeref ve özgürlük olan yüce Allah'a kulluğu seçtiler ve cesurca en büyük mertebe olan şehadete yürüdüler" dedi.

7)MURSİ İÇİN AYDIN'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

MISIR'ın seçimle başa gelen, askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında kalp krizinden ölen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Aydın'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Nursi için Aydın Bey Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Aydınlı esnaflardan 66 yaşındaki Osman Nuri Sarıırmak'ın da cenazesi aynı anda kılındı. Cenaze namazına AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını, İl Müftüsü Ercan Aksu kıldırdı. Namaz sonrası Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, darbe sonrası Mursi'nin mücadele verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımız gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin, şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır."

8)BURDUR'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

BURDUR'da, dün vefat eden Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazından sonra Ulu Cami'de İl Müftü vekili Yüksel Güzel'in kıldırdığı namaza İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Memur-Sen Başkanı Murat Bulut, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Namazdan sonra STK adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Okan, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi. Okan, "Aslında Mursi, 17 Haziran'daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edilmiştir. Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha birkaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir" dedi.

