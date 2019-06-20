DHA YURT BÜLTENİ - 14

Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Malatya'da, öğle saatlerinde aniden etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta yağmura yakalananlar korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitleri suyla dolduran yağmur nedeniyle kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Göle dönen yollarda itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Etkili yağış kentte hasarlı kazalara yol açarken trafik ekipleri yollardaki sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yağmur yağışından detay

Vatandaşların kaçması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler

Kütahya'da Y.H. (40) ve K.G. (20), tartıştıkları İ.E.G.'yi (17) sokak ortasında sopa ve kemerle dövdü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan İ.E.G. başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.E.G. çıkan tartışmada Y.H.'yi bacağından bıçakla yaraladı. Bunun üzerine Y.H. ve arkadaşı K.G., tartıştıkları İ.E.G.'yi sopa ile belinden çıkardığı kemerle dakikalarda dövdü. Sokak ortasında yaşanan vahşet bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Y.H. ile dakikalarca dövülen İ.E.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheli K.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İ.E.G.'nin yoğun bakımda tutulduğu ve başına aldığı darbeler nedeniyle kafa travması geçirdiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri ve ambulans

-Polis ekipleri

-Ayağından bıçaklanan Y.H.'nin görüntüsü

-Cep telefonuyla geçilen görüntüler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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İş için geldiği Manisa'da kazada öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Yurdum Tekin (36), öldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, Tekin'in 5 ay önce Denizli'den Manisa'ya, bir kum ocağında çalışmak amacıyla geldiği öğrenildi.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Plakasız motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk babası Yurdum Tekin'e, Manisa yönünden Ankara yönüne giden Levent Sert (39) yönetimindeki 06 EG 1306 plakalı kamyon çarptı. Yaklaşık 100 metre savrulan Yurdum Tekin, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yurdum Tekin'in kaza yerinde öldüğü belirlendi. Kamyon şoförü Sert, gözaltına alındı. Yurdum Tekin'in, kentteki bir kum ocağında çalışmak üzere 5 ay önce Denizli'den Manisa'ya geldiği öğrenildi. Kazadan dolayı bir süre Manisa yönüne ulaşım tek şeritten sağlandı. Kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Öte yandan kamyonun motosiklete çarpma anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinin yolu temizlemesi

Güvenlik kamera görüntüsü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Kırıkkale'de, babasının 20 metrekare alanda yürüttüğü kolonya üretimini yıllarca aynı yerde sürdüren iş insanı Mehmet Akçay (58), 2009 yılında fabrika açtı. Akçay, 33 kişinin çalıştığı fabrikada üretilen kolonyalarını ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Akçay, "Hedefimiz, dünyanın ilk 5 kolonya firması arasına girmek" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akçay, 1954 yılında babası Bekir Akçay'ın 20 metrekarelik dükkanında kolonya üretim işinde çalışmaya başladı. Mehmet Akçay, 1987 yılında babası Bekir Akçay, 1 yıl sonra da ağabeyi Ergül Akçay'ı kaybedince işin başına geçti. Gece gündüz iş yerinde çalışan Akçay, ürettiği kolonyaları önce Kırıkkale, ardından ise çevre illerde satışını gerçekleştirdi. 21 yıl tek başına yürüttüğü işinde talepleri karşılamakta zorluk çeken Akçay, 2009 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurdu. KOSGEB'in makine ekipman desteğinden faydalanan Akçay, fabrikada 33 kişiye istihdam sağlarken yılda 900 ton olarak üretilen 42 kolonya çeşidini yurt dışına ihraç ediyor.

'YILLARCA TEK BAŞIMA YÜRÜTTÜM'

Mehmet Akçay, firmanın 1954 yılında babası Bekir Akçay tarafından kurulduğunu söyledi. Babasının kolonyaya olan merakı nedeniyle ticarete girdiğini kaydeden Akçay, "Babam bu işe 20 metrekarelik bir dükkanda üretim yaparak başladı. Babamın yanında başladık biz. 1971 yılanda Kırıkkale'nin yanısıra diğer illere kolonya satarak bu işe devam ettik. Babamı 1987 yılında, ağabeyimi de 1988 yılında kaybettikten sonra bu iş bize kaldı. Yıllarca tek başıma bu işi yürüttüm" dedi.

'HEDEFİMİZ, İLK 5'

Baba mesleğinde ürettiği kolonyaları marka haline getiren Akçay, 2009 yılında OSB'de fabrika kurduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Babamdan aldığım 20 metrekarelik dükkanı bugün Türkiye'nin hatırı sayılı firmaları arasına soktuğumuz için mutluyum. Başarımız bununla sınırlı kalmadı. Avrupa'da birçok ülkeye kolonya ihracatı gerçekleştirdik. Almanya başta olmak üzere Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, Avusturya, Hollanda, Amerika, Kanada, İsviçre, İsveç, Norveç, İsrail ve Avusturalya gibi ülkelere ihracaat yapıyoruz. Özellikle Almanlar ve Fransızlar kolonyamızı çok sevdiler. Hedefimiz, dünyanın ilk 5 kolonya firması arasına girmek."

Akçay, fabrikada yılda 900 ton kolonya ürettiklerini, bunun yarısını yurt dışına ihraç ettiklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-İşyerinden görüntü

-Röp.

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, -

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Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, takip ettiği, üniversite öğrencisi olan E.A. (20) ve Z.E. (20) adlı kızlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Nuri D. (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA,

