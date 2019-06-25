DHA YURT BÜLTENİ-14

1)İŞÇİ SERVİSİNDEKİ DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşayan servis minibüsün iddialara göre başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. idibüsteki işçilerin yaşadığı dehşet saniye saniye otobüsün içersindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Akyazı'daki bir fabrikanın işçilerini taşıyan A.P. yönetimindeki 54 S. plakalı servis midibüsü iddialara göre şerit değiştiren bir başkan aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.Devrilen midibüsteki işçiler camları kırarak kendilerini dışarı attı. Minibüsün devrilme anı ise saniye saniye otobüs kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-İşçilerin midibüste yaşadığı dehşet anları

Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya)-

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MERSİN'DE, TRENİN ÇARPTIĞI MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI(EK)

2)YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını kaybeden tarım işçisi Suriyeli Vadha Aksak (18), Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Vadha Aksak, Osmaniye'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, belediye asri mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze aracı, cenazenin taşınması

Tabutun camiye getirilişi, törene katılan kalabalık

Cenaze namazının kılınışı

Tabutun taşınması, araca konulması

Asri Mezarlık yazısı

Cenaze aracının siren çalarak ilerlemesi

BOYUT: 60.6 MB SÜRE: 01'57"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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3)KAYSERİ'DE BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ

KAYSERİ'de, 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kaya (9), 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Mehtap apartmanında meydana geldi. Elif-Mehmet Kaya çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kaya, 6'ncı kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Anne ve babasının odada bulunduğu sırada düşerek ağır yaralanan Mustafa Kaya, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Mustafa Kaya, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kaya'nın cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hunat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Mehmet Kaya, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazeye, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Mustafa Kaya'nın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden detaylar

-Baba Mehmet K.'dan detaylar

-Cenaze namazı

-Diğer detaylar

Süre: 2,53 Boyut: 290 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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4)KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

ERZİNCAN'da Yüksel Yaprak (64) gelini Nermin Yaprak (39) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kızılay Mahallesi, 1007 Sokak'ta meydana geldi. Nermin Yaprak, kahvaltı için kayınvalidesi Yüksel Yaprak'ın evine geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gelin-kaynana arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Nermin Yaprak, çıkan kavga sonrası kayınvalidesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Eve gelen Yılmaz Yaprak (73) eşinin kanlar içinde yerde buldu. Yılmaz Yaprak'ın bağrışları üzerine eve gelen komşular durumu polise ve 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Yüksel Yaprak, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoka giren Yılmaz Yaprak, gözyaşlarına boğuldu. Yüksel Yaprak, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Nermin Yaprak ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah kahvaltı yaptıktan sonra kendisinin kahveye gittiğini belirten Yılmaz Yaprak, "Nermin, kardeşimin kızı. Oğlum Dursun'un eşiydi. Kahvaltı sofrasında onları yalnız bıraktım çıktım. Kahvede bir çay içtikte sonra canım sıkıldı, 'eve gideceğim' dedim. Eve geldim baktım kapı açık, eşim düşmüş kanlar içerisinde. Ne yaptıysam kendine geldi. Zor nefes alıyordu. Gelinimi Allah kahretsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kadının öldürüldüğü ev

-Kocasının olayı anlatması

-Ölen kadının fotoğrafı

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -

(181 mb)

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5)BİRİ LGS ŞAMPİYONU ÜÇÜZLERİN BURUK SEVİNCİ

ADANA'da Buhara Ortaokulu'nu bitiren 14 yaşındaki üçüz kardeşlerden Cemre Zorlukol girdiği Liseye Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olurken, kardeşi Umutcan yüzde 3, diğer kardeşi Sude ise yüzde 6'lık dilimde yer aldı.

Kreşten bu yana aynı sınıflarda öğrenim gören, hobileri bile aynı olan üçüz kardeşler, bundan sonraki eğitim hayatında ayrılacakları için sevinçlerinin buruk olduğunu kaydetti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 4 çocukları olan ev hanımı Gülsün ile mobilya üreticisi Mucip Zorlukol'un Buhara Ortaokulu'nu bitiren üçüz çocukları Cemre, Umutcan ve Sude Zorlukol, girdikleri LGS'de büyük başarı gösterdi. Cemre tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, Umutcan 460 puan alarak yüzde 3'lük dilime, Sude ise 438 puan alarak yüzde 6'lık dilime girdi.

BİRBİRİMİZİN EKSİKLERİNİ KAPATIYORDUK

LGS şampiyonu Cemre, günde en az 150 soru çözerek sınava hazırlandığını kaydetti. Girdiği sınavın anlamaya ve dikkate dayalı bir sınav olduğunu kaydeden Cemre Zorlukol, İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'ne girmeyi çok istediğini kaydetti. Zorlukol, kardeşleriyle ayrılacakları için üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Hep aynı okula gittik, basketbol kursuna bile hep beraber gittik. İlk kez ayrılacağız. Eğer Galatasaray'a gidemezsem okullarımız ayrı olsa da aynı kentte olacağız. Ayrılırsak ilerideki eğitim hayatımızdaki başarımız da kötü etkilenir diye düşünüyorum. Çünkü sınava hazırlanırken hep birbirimizin eksiklerini tamamlıyordukö dedi.

Umutcan Zorlukol ise kardeşleriyle aynı tempoda sınava hazırlandığına değinerek, "Kardeşim Cemre sınavda daha dikkatli olduğu için yüksek başarı elde etti. Kreş dahil hep aynı sınıflara gidiyorduk. Ayrılacak olmak değişik bir his. Henüz ayrılığı bilmiyoruz, nasıl olacağını bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceğizö diye konuştu.

Sude Zorlukol da Cemre'yle erkek kardeşi Umutcan'dan daha yakın olduğunu, adeta ikiz kardeş gibi hissettiklerini aktararak "Hobilerimiz, sevdiklerimiz bile aynıydı genelde. Gerçekçi olmak gerekirse çok üzücü. Bir yanım gitmesini istiyor, bir yanım da gitmemesiniö dedi.

CİDDİ UĞRAŞ VERDİK

Üçüzlerin babası Mucip Zorlukol ise çocuklarının eğitimi için ciddi uğraşlar verdiklerine vurgu yaparak, "Çocuklarımın başarısı çok sevinç verici. Ayrılacak olmaları da normal bir durum. İnsanlar büyüyor ve ona göre bir yol çizmeleri gerekiyor. Bugüne kadar hep evde, dışarıda, okulda beraberlerdi, tabii ki kolay değil ama insanoğlunun başarı elde etmesi için kendi yolunda yürümesi gerekiyor. Bu da yaşamın doğal bir parçası" diye konuştu.

Cemre, Mucip ve Sude kardeşler, Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okuyan ablaları Beyza Zorlukol'a eğitim hayatları boyunca verdiği destekler için ayrıca teşekkür etti. Buhara Ortaokulu öğretmenleri ise üçüz kardeşlerin disiplinli çalışmaları sayesinde LGS'de büyük başarı gösterdiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Cemre Zorlukol ile röp

Mucip Zorlukol ile röp

Cemre, Umutcan ile röp

Sude Zorlukol ile röp

Genel ve detaylar

SÜRE: 04'18" BOYUT: 476 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Eser PAZARABAŞI/ADANA,

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6)CANSIZ MANKENLERİ KEFENLEYİP DEFNETTİLER

MERSİN Büyükşehir Belediyesi personellerine, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Personeller, cansız mankenleri İslami usullere göre kefenleyip defnetti.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında belediye çalışanlarına, yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile teori ve pratik eğitimi verildi.

Plan dahilinde hazırlanan senaryo gereği; kentte meydana gelen deprem nedeni ile çok sayıda bina çöktü. Enkazdan çıkarılan cenazeleri temsil eden cansız mankenler, merkez Akbelen Mezarlığı'ndaki görevliler tarafından İslami usullere uygun olarak yıkanıp kefenlendi. Cenazeler, cenaze namazının da kılınmasının ardından kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze namazının anlatılması ve kılınması

Tabutların taşınması

Cenazenin defnedilmesi

Defin kayıt işlemlerinin yapılması

Mezarlığın görüntüsü

SÜRE: 03'48" BOYUT: 426 MB

Haber: Mustafa ERCAN - Kamera: MERSİN,