DHA YURT BÜLTENİ -14

Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (4)



YARALI ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarmadan kaçan göçmenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki dükkana çarpmasıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kazada hafif yaralanan minibüs şoförü Tayfun Ö., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tayfun Ö.'nün işlemleri sürüyor. Tayfun Ö.'nün göçmenleri İstanbul'dan aldığı ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçişlerini sağlamak için Meriç ilçesine getirdiği belirtildi.

Minibüs şoföründen detaylar

Şoförün araca bindirilmesi

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

İzmir'de fayton dönemi kapandı



İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek İzmir'de fayton dönemini kapattı. Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi de 1 Mayıs'tan itibaren kapatıldı. Yine UKOME kararı doğrultusunda; Karşıyaka, Selçuk ve Dikili ilçelerindeki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi.

İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın ikinci adımında ise kent geneline yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. UKOME Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi' iptal edildi. Karşıyaka'da 18, Selçuk'ta 12, Dikili'de 2 faytonun faaliyetlerine son verildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç, hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi de Belediye Encümeni tarafından yasaklandı.

HAYVAN HAKLARINI GÖZETMEK, BELEDİYEMİZ'İN TEMEL ÖNCELİKLERİNDEN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, Belediyemiz'in temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek" dedi.



'BİZİM SEFAMIZ ONLARIN CEFASIYDI'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, İzmir'de faytonların kaldırılması kararının kendileri için çok önemli olduğunu, fayton atlarının kurtuluşu için çok uzun süre mücadele ettiklerini söyledi. Baylan, "Bizim sefamız, onların cefasıydı. Ağızlarında gem, üzerlerinde ağırlık. Onların yük hayvanı olduğuna yine insanlar karar verdi. Şu anda çok mutluyuz, çünkü Alsancak gibi çağdaş bir yerde, hiçbir hayvanın sırtında kırbaç şaklamayacak. Bu mücadelede önemli bir rol aldık. Bu çağdaş davranışından dolayı Sayın Başkan Tunç Soyer'e de çok teşekkür ediyoruz" dedi. Tüm bunlara rağmen hayvan haklarında gelinecek noktaya henüz varılamadığını kaydeden Şule Baylan, mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

'ARTIK HAYVANA EZİYET EDİLMEYECEK'

İstanbul Büyükada'da benzer bir sonunun bulunduğuna dikkat çeken Şule Baylan, son kafes kırılana kadar, son hayvanın üzerinde bir kırbaç şaklamayana kadar HAYTAP olarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi: "Biz HAYTAP olarak sorunun değil, çözümün parçası da olduk. İnsanlar faytonla gezmek istiyorlarsa, buna çağdaş bir çözüm getirip, belediyeler akülü araçlar alabilir. Fayton esnafının da mağdur olmaması gibi bir talebimiz vardı. Bu da gerçekleşti. Belediyenin tahsis edeceği araçlarla, halkımız yine fayton sefası yapacak ama bir hayvana eziyet edemeyecek."

Yarensu'dan 'Yoluma dokunmayın' çağrısı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan yüzde 99 bedensel engelli 11 yaşındaki Yarensu Akbaş'ın dışarı çıkıp hava alması için ailesi tarafından yapılan engelli rampası, apartman sakinlerinin şikayetine neden oldu. 3 ay önce yapılan yol sayesinde parka çıkıp sosyalleşebildiğini dile getiren Yarensu, bu yol olmadan önce canının çok sıkıldığını söyleyerek "Yoluma dokunmayın" dedi. Engelli yolunun durumuyla ilgili mahkeme kararı bekleniyor.

Seferihisar'ın Camıkebir Mahalesi'nde oturan ve oto tamircisi Abdullah Öztekin (31) ile ikinci evliliğini yapan ev kadını Özlem Öztekin'in (29) ilk eşinden olan kızı Yarensu Akbaş, 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını omurilik felçlisi olarak sürdürmeye başladı. Öztekin çifti, 6 aylık bebekleri Esila Öztekin'in dünyaya gelmesiyle birlikte, Yarensu'nun daha da olgunlaştığını ve sosyalleşmek istediğini görüp, zemin kattaki dairelerinin arka tarafına engelli rampası yaptı. Ancak apartman sakinlerinden, üst katta oturan H.C. (Halime Can), Abdullah Öztekin'in zemin kattaki dairesinin balkonunun üstüne 5-6 metre uzunlukta sac gölgelik ve bahçeye de engelli rapması yapmasını mahkemeye taşıdı. Apartman girişinde engelli rampası bulunmasına rağmen Öztekin'in ayrıca kendi evine de sac rampa yaptığını belirtti. Gölgelik ve rampanın apartmanın plan, proje ve ruhsatına aykırı olduğunu vurgulayarak kaldırılması için dava açtı. Gölgelik ve rampanın güneşli havalarda aşırı sıcağa, yağmur yağdığında ise gürültüye neden olduğunu belirtti.

Yarensu'nun tüm ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını anlatan baba Abdullah Öztekin, evde özel eğitim alan kızlarının 4'üncü sınıftan 5'e geçtiğini belirterek "Kızımıza güzel bir gelecek sunmak istiyoruz. 2017'de bu eve taşındık. Daire girişinden akülü arabayla girmek zor oluyordu. Zemin katta oturduğumuz için bahçe yoluna engelli rampası yapmayı düşündük. Tüm apartman sakinlerine konuyu anlattım. Hepsinin iznini aldık. 'Yaren bizim de çocuğumuz' dediler. Ben de yolu kendi imkanlarımla yaptım. 3 aydır bu yolu kullanıyoruz. Yaren kendisi eve girip çıkabiliyor. Hava alıyor, parka gidiyor" dedi. Engelli yolunun altına Seferihisar Belediyesi'nin taş döşediğini dile getiren Öztekin, apartman sakinlerinin itirazını eve gelen tebligat ile öğrendiklerini söyledi. Öztekin, "Çocuğumuz sosyalleşmek istiyor. Evde canı sıkılıyor. Kapıda tümsekler var girip çıkmak zor oluyordu. Apartman sakinlerinin göz zevkini bozuyormuş. Burada yığılı molozlar göz zevklerini bozmuyor da bu yol bozuyor" dedi.

'HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSUN'

Omurilik zedelenmesi nedeniyle tek böbreği çalışan Yarensu'nun bakımıyla birebir ilgilenen anne Özlem Öztekin ise kızlarını dışarı çıkarırken önce çok zorlandıklarını belirterek, "Kızımda kemik erimesi var. Kucağımıza alırken kemikleri zedelenir diye korkuyorduk. Bu yolu yapmadan önce herkesten izin aldık. Şimdi 'biz izin vermiyoruz' diyorlar. Biz buradaki moloz yığınını kaldırdık. Şimdi yolun etrafı bir hayırsever tarafından çimlendirilecek ve peyzaj çalışması yapılacak. Anne olarak benim çocuğumun da gezip tozmasını istiyorum. Herkes elini vicdanına koysun. O da parka gitmek arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor. Tek isteğim benim kızımın yolunu kaldırtmasınlar. Hakim ve savcıların adaletine güveniyorum" dedi.

YARENSU YOLUNU ÇOK SEVDİ

Yarensu Akbaş ise yolun kaldırılmaması için çağrıda bulunarak, "Bu yol olmadan önce canım çok sıkılıyordu. Bu yol için devletimize, anneme, babama teşekkür ederim. Evet bu yol çok güzel oldu. Ama bu yolu kaldırmak istiyorlar. ve ben kaldırılmasını istemiyorum. Yoluma dokunmayın. Parka gidiyorum buradan yada bir tur atıp eve geliyorum" diye konuştu.

Uzman ekip çantayı inceledi, onlar canlı yayın yaptı



Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu caddede unutulan spor çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede, çantada tablet ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi. Uzmanın incelemesi sırasında bazı kişiler, canlı yayın yapmaya çalıştı.

Polisi alarma geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde araçların park edildiği alanda spor bir çanta olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp uzman ekiplere bilgi verdi. Belirtilen adrese gelen uzman ekipler tarafından incelenen çantadan tablet ve çeşitli eşyalar çıktı. Uzman ekiplerin çantayı incelediği sırada bazı kişiler, tehliyeke aldırış etmeden canlı yayın yapmaya çalıştı.



Bitlis tünelinde kaza tatbikatı

Bitlis'teki 8 Ağustos Tüneli'nde, kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata 30 kişilik personel katılırken, senaryo gereği yaralanan ve araçta sıkışan kişiler, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılıp, ambulansa götürüldü.

AFAD, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 30 kişilik personelin katıldığı kaza tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği, alkollü 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, bin 950 metrelik 8 Ağustos Tüneli'nde kaza yaptı. Araç içinde sıkışan 3 kişiye ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapıldı. Ardından AFAD ekiplerine haber verilerek, içeride sıkışanlar kurtarıldı. Yaralıların 112 Komuta Kontrol Merkezine ait ambulansa götürülmesinin ardından tatbikat sona erdi. Gerekli önlemler altında yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Tünel içinde olabilecek olası kazalara anında müdahale etmek için bu tatbikatı yaptıklarını söyleyen Karayolları 118'inci Bölge Tünel ve Bakım İşletme Şefi Hülya Hark, "Bugün tünel içerisinde meydana gelebilecek bir kazada alınması gereken tedbirler için bir tatbikat gerçekleştirdik. AFAD, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin katıldığı tatbikatta kaza sonrası araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılmasını sağladık. Alınan bütün tedbirler sonrasında yaralılar kurtarılarak, hastaneye sevki sağlandı. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın



Adana'da trafik polisleri, yaya yolunda yayaya yol vermeyen sürücülere 488'er, kırmızı ışıkta geçen yayalara ise 108'er TL ceza kesti. Polisin kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kestiği bir yaya, "Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi Kız Enstitüsü kavşağında 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla trafik uygulaması gerçekleştirdi. Kırmızı ışıkta geçen yayalara 108'er TL, yayaya yol vermeyen sürücülere ise 488 TL para cezası uygulandı.

Yaya yolunda yayaya yol vermediği için 488 TL para cezası kesilen araç sürücüsü Ahmet Demir, "Yayayı görmedim, dalgınlığıma geldi. Yoksa tabii ki yayalar önceliklidir. Bence uygulama güzel. Biz devletin sunduğu her şeye razıyız. Bundan sonra daha dikkatli olacağımız kesin. Öncelik yayaların" dedi.

'İŞSİZİM, BAŞKASINI YAKALAYIN'

Kırmızı ışıkta geçen bir yayayı durduran ekipler, 108 TL ceza kesmek için kimliğini istedi. İsmi öğrenilmeyen yaya ise, "Gidin başkasını yakalayın. Zaten işsizim. Olabilir, insan dalmış olabilir. Bu ceza neyin nesi? Ben bir yere imza da atmam. İmzalamazsam ne olacak, bir de hapis yatalım" diye sitem etti. Ancak yaya 108 TL ceza yemekten kurtulamadı.

Yayaya yol verdiği için kupa bardak hediye edilen sürücü ise, "Teşekkür ederim, yayaların yerinde bizde olabilirdik. Bizi görmemiş, duymamış olabilirler. Ondan dolayı yol verdim, uygulama iyi olmuş" diye konuştu.

Uygulamada kırmızı ışıkta yaya yolundan geçen bir bisikletliye de kural ihlalinden dolayı 108 TL, otomobil içerisinde cep telefonuyla konuşan sürücüye de 235 TL para cezası uygulandı.

Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan ve önceki gün cenazesi dere yatağında bulunan Helim Köse (78) toprağa verildi.

Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan Helim Köse'nin cenazesi, önceki gün dere yatağında yapılan arama çalışması sırasında bulundu. Köse için bugün Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Köse'nin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Helim Köse'nin cenazesi Çamlıktepe köyünde toprağa verildi.

Gaziantep'te Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü toplantısı

Gaziantep'te Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü istişare toplantısı düzenlendi.

Avrupa Birliğinin (AB) 7,5 milyon avro desteğiyle hayata geçirilecek enstitüyle ilgili olarak Ömer Asım Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler ve yurt dışından gelen davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Fatma Şahin, Gaziantep ve çevresinde çok önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Şahin, işin sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Geldiğimiz nokta çok önemli. İşin sonuna yaklaştık. Siz değerli bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz. Bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz" diye konuştu.

ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi (2)

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI

Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın bugün düzenlenen 'Seçkin Gözlemci Günü'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi olan Türk Yıldızları eğitim uçuşu gösterisi yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve katılımcı diğer ülkelerin komutanları, Göğe Bakma Durağı'nda, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi. Genelkurmay Başkanı Güler, gösterinin ardından diğer ülke komutanlarını, tatbikata katıldıkları için teşekkür etti. 'Seçkin Gözlemci Günü' gösterinin ardından sona erdi.

LÖSEV, lösemi hastalarına et dağıttı



LÖSEV Kurban Bayramı öncesi kayıtlı hastalarına kırmızı et desteği verdi. Tedavi sürecinde protein destekli beslenmenin çok önemli olduğu lösemi hastalığında kırmızı etin önemli protein kaynağı olduğu için hastalara kırmızı et ve et ürünleri dağıtımı yapan LÖSEV Bursa İl Koordinatör yardımcısı Aslı Metin Sakarya, "Nisan ayından itibaren yaklaşık 14 bin hastamıza et ve et ürünleri yardımlarımızı ulaştırdık. Haziran ayı sonuna kadar da 44 ilimizde yaklaşık 3 bin 500 ailemize kırmızı et ve et ürünlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz.ö dedi.

LÖSEV Türkiye geneli kayıtlı hastalarına, hastalığın tedavi sürecinde protein ihtiyaçlarını karşılamaları için et ve et ürünleri dağıttı. LÖSEV Bursa ofisinin önünde yapılan etkinlikte ayrıca kurulan küçük çarşıda ihtiyacı olan hasta yakınları kıyafet, oyuncak ve eşya temin ettiler. Lösemi hastalığının tedavi sürecinde hastaların protein ihtiyacı için kırmızı etin önemli olduğunu vurgulayan LÖSEV Bursa İl Koordinatör yardımcısı Aslı Metin Sakarya, "LÖSEV'in kırmızı et yardımı yıl boyunca hastalarımıza ulaştırılmaya devam ediliyor. Bugün de Bursa ofisimizin önünden hem LÖSEV'li çocuklarımıza hem yetişkin kanser hastalarımıza kırmızı et yardımlarımızın dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Tabi hastalarımızın tedavi süresince özellikle protein kaynağı açısından kırmızı et oldukça önemli. Tedavi sürecinde protein ağırlıklı beslenmenin çok büyük ve olumlu katkısı var. LÖSEV olarak sayıları yaklaşık 35 bin olan kayıtlı hastalarımıza yıl boyunca kırmızı et desteklerimizi ulaştırıyoruz. Tabi Kurban Bayramı öncesinde bağışçılarımızın bağışları sayesinde biz yıl boyunca hastalarımıza kırmızı etleri ulaştırabiliyoruz. Nisan ayından itibaren yaklaşık 14 bin hastamıza et ve et ürünleri yardımlarımızı ulaştırdık. Haziran ayı sonuna kadar da 44 ilimizde yaklaşık 3 bin 500 ailemize kırmızı et ve et ürünlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz bugün Bursa Büromuzun önünde gerçekleştirdik yardımlarımızı. Ama istedik ki sadece et yardımında bulunmayalım. Onlar için de küçük bir çarşı da hazırladık. İhtiyaçları doğrultusunda arzu ettikleri gibi kendileri seçerek kıyafetleri oyuncakları eşyaları da burada kendileri seçerek temin edebiliyorlar. Bunun yanı sıra yine 9 kiloluk kırmızı et ve et ürünleri yardımlarımızın yanı sıra kuru gıda yardımlarımızla da destek olmaya devam ediyoruz.ö dedi.

Bursa'da 150 kayıtlı hastanın bu yardımlardan faydalandığını belirten LÖSEV Bursa Aslı Metin Sakarya, "Buradan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağışların yıl boyunca böyle hayat bulduğunu görmek onlar için de çok önemli. Onların bize verdiği desteklerle biz de hastalarımıza burada gıda kolilerimizi ulaştırıyoruz.ö şeklinde konuştu.

