DHA YURT BÜLTENİ -14

Çukurca'da çatışma: 1 şehit (2)



ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesine taciz ateşi açan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Vali Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Saygı duruşundan sonra şehidin naaşı tören alanına getirildi, özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Tokat'a gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova'ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin tören alanına getirilişi

-Özgeçmişinin okunması

-Dua edilmesi

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Helikoptere bindirilmesi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Aracıyla çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsünü öldürdü

Kayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (49), tabanca ile ateş ederek öldüren kimliği belirsiz sürücü, yoldan geçen başka bir aracı gasp ederek kaçtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi, 726. Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım'ın kullandığı 38 BV 243 plakalı otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen kimliği belirsiz sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsünü silah çekerek durdurup, aracını gasp ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başında ve sırtında kurşun yarası bulunan Niyazi Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Polis, iki aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayet zanlısının Adli Tabipliğe getirilişi

-Cinayet zanlısı Bozdağın annesinin Adli Tabipliğe getirilişi

-Olay yeri

-Genel detay



Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

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Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada

Giresun'da, serinlemek için girdikleri dalgalı denizde sürüklenen Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı.

Giresun'un Küçükköy mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Emre Karamustafaoğlu ve Emre Kaya, akıntıya kapıldı. Dalgaların şiddetiyle kayalık alana sürüklenen gençler, kıyıya çıkamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botla denize açılan ekipler, can simidi attığı gençleri çekerek bota aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gençlerin kurtarılma anı görüntüleri

Haber-Kamera: Haluk ŞENTÜRK GİRESUN-DHA

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3 sayfalık mektup yazıp, intihar etti

Antalya'da, Şakir Y. (48), bıraktığı 3 sayfalık mektupta helallik isteyip, özür diledikten sonra ağaca bağladığı iple kendini astı.

Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki şüpheli bir araç bulunduğunu fark etti. Ormanlık alanda detaylı araştırma yapan ekipler, çam ağacı dalında bir kişinin iple asılı olduğunu fark etti. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Şakir Y. olduğu ortaya çıktı.

Olay yerine 100 metre uzaklıkta bulunan araçta yapılan aramada Şakir Y.'nin ailesine hitaben 3 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektubunda yakınlarından özür dileyen ve helallik isteyen Y., "Ben aileme çok kötülük yaptım, adeta pireyi deve yaptım. Bu yüzden onları kaybettim" dedi. Şakir Y.'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araç içinde intihar mektubunun görüntüsü

Olay yeni inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

Olay yeri inceleme torbasında intihar eden şahsın çalan telefonun sesi

Olay yeri inceleme ekibinin araç üzerinde çalışma yapması

Cesedin cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının morga gidişi

İntihar eden kişinin resmi

Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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4 liralık tedavi ücreti için gelen icra tebligatı şaşırttı



Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Arife Sibel Çakıroğlu, tedavi olduğu Gemlik Devlet Hastanesi'nden kendisine gönderilen 4 liralık icra tebligatını görünce şaşırdı. Çakıroğlu, hastane başhekiminin evrakı okumadan imzaladığını düşündüğünü söylerken, Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şahmeran Çelenkoğlu ise muhasebenin yanlışlık yapmış olabileceğini, 4 lira için tebligat göndermediklerini belirtti.

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde yaşayan Arife Sibel Çakıroğlu'na, iddiaya göre, bir ay önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle doktoru tarafından alerji tedavisi uygulandı. Çakıroğlu'na bir hafta boyunca her gün Gemlik Devlet Hastanesi'nde iğne vuruldu. Günlük iğne yapılması için her gün hastanenin acil servisine giden Çakıroğlu bu süreçte tedavisi için gerekli olan iğne ve şırıngayı da kendisi temin etti. Tedavisi sonucunda emekli olması nedeniyle hastaneye ödemesi gereken bir para olmadığı belirtilen Arife Sibel Çakıroğlu'na, bir ay sonra Gemlik Devlet Hastanesi'nden 2 adet icra tebligatı geldi. Tebligatlarda, Çakıroğlu'nun 28 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde Gemlik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gördüğü, hastane kayıtlarında ise 2'şer liralık 2 işlem için toplam 4 TL borcu olduğu belirtildi. Tebligatta eğer hastane veznesine 7 gün içerisinde ödeme yapmaz ise hukuki yollardan birikmiş faizi ile birlikte tahsili yoluna gidileceği yer aldı. Okudukları karşısında şaşıran Çakıroğlu, toplamda 4 lira için evine tebligat gönderilmesine tepki gösterdi.

PUL MASRAFI, TEBLİGATTAKİ ÜCRETTEN YÜKSEK

Bir yalnışlık olduğunu düşündüğünü söyleyen Arife Sibel Çakıroğlu, "Borcum olduğunu hastane yetkilileri ben hastanedeyken belirtmediler. Ayrıca 4 lira için tebligat göndermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 tebligat için hastane 4 pul ücreti vermiş. Bu 4 pulun ise toplam maliyeti 7 lira 20 kuruş. Yani sözde benim borcum olan 4 liradan bile yüksek. Ben hastane başhekiminin bu evrakları okumadan imzaladığını düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olmaları gerekiyorö dedi.

Öte yandan konuyla ilgili Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şahmeran Çelenkoğlu, durumun yanlışlıkla olmuş olabileceğini kaydederek, 4 lira için tebligat göndermediklerini ve muhasebenin yanlışlık yapmış olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arife Sibel Çakıroğlu röp

-Hastane detay

Haber/Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),

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Malatya'daki eş zamanlı karaciğer naklinde hastalar taburcu olmaya başladı



Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda canlıdan canlıya karaciğer nakli operasyonu yapılan 5 hasta taburcu olmaya başladı.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 12 Haziran günü 5 hasta karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan ameliyatla Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi planlanan ve 35 cerrahın katıldığı 12 saat süren ameliyatlar başarıyla tamamlandı.

12 Haziran'da tamamlanan ameliyatlardan sonra 5 karaciğer alıcısı ve 5 karaciğer vericisini Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde üniversite ve hastane yönetimi bir araya getirdi. Hasta yakınlarının da bulunduğu toplantıya Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, hastane yönetimi ve karaciğer enstitüsü doktorları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, karaciğer nakli hastalarından 5 verici ile 5 alıcı 10 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "İyileşme yolunda son günler olduğunu ve bir kısmının taburcu olduğunu bir kısmının da yakın zamanda taburcu olacağını ifade ediyorum. Türkiye'nin ve dünyanın gözü önünde yaptığımız bu önemli çalışmanın sadece Guinness Rekorlar Kitabı'na değil dünya tıp tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, amaçlarının insan sağlığı üzerinde rekor kırmak çabası olmadığını vurgulayarak, bazı hastaların taburcu olduğunu bazılarının ise birkaç gün içerisinde evlerine gönderileceğini ifade etti.

Karaciğer nakili gerçekleşen hastalar ve donörler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, operasyona katılan doktorlara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastalardan görüntüler

Çocuk hastadan detay

Katılanlar

Rektör Ahmet Kızılay'ın konuşması

Sezai Yılmaz'ın açıklaması

Hasta ve hasta yakınları röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Mustafakemalpaşa'da yatırımlar hız kazandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ndeki yol asfaltlamalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, müteahhidin işi bırakmasından dolayı yarım kalan 3'üncü köprünün de bir an evvel tamamlanması için çalışmalara hummalı bir şekilde başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mustafakemalpaşa'da da çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğizö dedi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yol asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam edEN Büyükşehir Belediyesi, yapımı yarım kalan 3'üncü köprünün tamamlanması için çalışmalarına başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde inşaatı yarım kalan 3'üncü köprü ve okullar bölgesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Hizmet binasında yeni seçilen Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret eden Başkan Aktaş, tüm ilçelerde olduğu gibi Mustafakemalpaşa'da da ilçe belediyesi ile el ele vererek ilçeyi daha güzel yarınlara taşımaya gayret edeceklerini vurguladı. Seçimler sonrasında göreve gelen başkan ve tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Aktaş, "İstanbul seçimleri belki seçim psikolojisinin biraz uzamasına neden oldu ama artık hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Elbirliğiyle Mustafakemalpaşa'nın değerlerinin daha da artırılması, ekonomik anlamda daha rantabl hale gelmesi için tüm gayretimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çocuklarımızın gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden geleni yapacağızö dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da Başkan Aktaş'ın her projede elini taşın altına koyduğunu belirterek, destekleri nedeniyle teşekkür etti.

"MUSTAFAKEMALPAŞA PIRIL PIRIL OLACAKö

Ziyaretin ardından ilçede devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Aktaş, ilk olarak müteahhidin işi bırakmasından dolayı yarım kalan 3'üncü köprüye geldi. Projenin son durumu hakkında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Kanar'dan bilgi alan Başkan Aktaş, "Köprü inşaatı maalesef bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı akamete uğradı. Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen müteahhit işi bıraktı. Kısa zamanda yapıp, yapmayacağıyla alakalı neticeyi alıp, olmazsa bir ikmal ihalesi gerçekleştirip, köprünün tamamlanmasını ve iki yakanın buluşmasını arzu ediyoruzö dedi.

Orta Mahalle Okullar Bölgesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını da inceleyen Başkan Aktaş, "Burası 500 – 600 metrelik kısa bir mesafe ancak altyapı çalışmaları BUSKİ tarafından tamamlanmıştı. Okullar bölgesi olması nedeniyle şuan trafik az ancak Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte yoğun olarak kullanılıyor. Mustafakemalpaşa'da komple altyapıya gireceğimiz için şehir merkezindeki asfaltlama çalışmalarımız bu tip lokal bölgelerde olacak. Altyapı bittikten sonra da tüm ilçe asfalt yolları ile birlikte pırıl pırıl olacakö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Aktaş'ın tokalaşması

-Belediye binasına ziyaret

-Başkan Aktaş'ın ziyaret konuşması

-Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı'nın konuşması

-Başkan Aktaş inceleme

-Yapımı devam eden köprü

-Asfaltlama çalışması

-İş makinesi detay görüntüler

-Başkan Aktaş röp

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

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Şanlıurfa'da 44 kilo patlayıcı ele geçti, 8 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 44 kilo 135 gram patlayıcı madde ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı olduğu istihbarat bilgiler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis belirlenen 5 adrese drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda ise 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı ile bu patlayıcılarda kullanılan fitil, düzenek ve uzaktan kumada cihazları ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirilerek sorgulamak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyonda ele geçirilen plastik ve toz patlayıcılar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada

Giresun'da, serinlemek için girdikleri dalgalı denizde sürüklenen Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı.

Giresun'un Küçükköy mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Emre Karamustafaoğlu ve Emre Kaya, akıntıya kapıldı. Dalgaların şiddetiyle kayalık alana sürüklenen gençler, kıyıya çıkamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botla denize açılan ekipler, can simidi attığı gençleri çekerek bota aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Gençlerin kurtarılma anı görüntüleri

Haber-Kamera: Haluk ŞENTÜRK GİRESUN-DHA

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10 bin dekar hububat ekili arazi yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 10 bin dekarlık hububat ekili arazi küle döndü.

Ereğli'nin Beyköyü ve Gökçeyazı Mahallesi arasında belirlenemeyen nedenle bir tarlada yangın çıktı. Rüzgar ve tarlalarda hububat ekili olması nedeniyle alevler hızla diğer tarlalara sıçradı. Yangını gören çiftçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, arasöz ve iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevler söndürüldü. Yapılan ilk incelemede 10 veya 12 kişiye ait, yaklaşık 10 bin dekarlık arazinin küle döndüğü saptandı.

Görüntü Dökümü:

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Tarlanın yanması

İftaiye ekiplerinin müdahalesi

Çiftçi röp.

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA-

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156 gündür kayıp Buse'nin babası: Eşim ve ben umudumuzu yitirmedik

Antalya'nın Kemer ilçesinde 156 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları denizde devam ediyor. Buse'nin babası Ahmet Acar, "Eşim ve ben üzüntüyle yaşamaya çalışıyoruz. Ama umudumuzu yitirmedik" dedi.

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sürdürüldü. Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda yapılan aramalarda, 85 nokta işaretlenmişti.

Bugün ise daha önce Kader Buse Acar'ın ayakkabısının sol tekinin bulunduğu otelin sahilinde ve Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktanın açığında arama çalışmaları yapıldı. Çalışmaları takip eden Ahmet Acar, sahilde oturduğu yerde sık sık dua etti. Acılı baba Ahmet Acar, "Sağolsun Sahil Güvenlik belirlediğimiz noktalarda arama yapıyor. Eşim ve ben umudumuzu yitirmedik. Bulmaya çalışacağız. Allah izin verirse, Allah verirse bulmaya gayret gösteriyoruz. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey değil. Devletten de, Sahil Güvenlik'ten de, gerekse jandarmadan hepsinden Allah bin kat razı olsun. Çok iyi çalıştılar ama bulamadık. Çaresiziz. Umutları değerlendirmeye çalışıyoruz. Belirlenen yerler, kritik noktalar var, oralara tekrardan bakmaya çalışıyoruz. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin" diye konuştu.

Bugün yapılan çalışmalara da değinen Ahmet Acar, şöjyle konuştu:

"Denizde mi olduğunu bilmiyoruz. Yani taşa sıkışıp kaldı mı bilmiyoruz. Şalı çıktı, ayakkabısı deniz kenarında çıktı, çantası, telefon şarj cihazı çıktı bir de, küpesi de olay yerinde bulundu zaten. 3 parçası olay yerinde, sadece bot ayakkabısının biri sahilde bulundu. Sahille dereye önem veriyoruz. Su işleri de çalışmasına erkenden başlarsa. O dere dolu yani. Bizimkisi bir umut. 150- 160 güne doğru yaklaşıyoruz artık. Biz umudumuzu yitirmedik. Devletimiz çok büyük çaba harcadı. Gerek Sahil Güvenlik, gerek Jandarma, gerekse de polis ama bulamadık. Kendimde zaten dağa çıktım aradım."

'ÜZÜNTÜYLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Devlet Su İşleri'nin çalışmalarına da değinen Ahmet Acar, "Deredeki balçığın rutin olarak kaldırılması lazım. Ama nedense işte Korkuteli'nde de afet olayı yaşanmış, makinelerini Korkuteli tarafına yönlendirmişler. Görüştüm müdür beylerle Ağustos sonunu bulur diyor ama bizimkisi umut. Bir an önce başlanıp çalışılsa aslında olur da artık kimseye bir şey diyemiyorum. Eşim ve ben üzüntüyle yaşamaya çalışıyoruz. Eşim dost ve akrabalar, arkadaşlarımız üzüntüyü yaşıyoruz. Sağ olsunlar hepsi çalıştılar. Ellerinden gelen gayreti daha fazla gösterdiler her türlü birim. Aşırı aradılar ama bulamadık kızımızı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ahmet Acar'ın deniz kenarında bottakilerle konuşması

Sahil Güvenlik botu detay

Ahmet Acar'ın plajda oturarak çalışmayı üzüntü ile izlemesi

Sahil Güvenlik botu detay

Ahmet Acar dua ederken eller detay

Ahmet Acar dua ederken detay

Bottan detay

Ahmet Acar açıklama

Bottan detay

Ahmet Acar açıklama

Bottan detay

Ahmet Acar açıklama

Bottan detay

Dalgıçlar detay

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),

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Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ali Tiryaki, dün sabah evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ali Tiryaki, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tiryaki'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi. Uzman çavuş Ali Tiryaki için öğle vakti Yeşilkent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak da katıldı. Törende, Tiryaki'nin kızları Senanur ve Sema ile annesi Havaş Tiryaki, uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Tiryaki'nin cenazesi Karkamış ilçesi Öncüler Mahallesi'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dua okunması

Protokol

Ali Tiryaki'nin yakınlarının tabuta sarılıp ağlamalrı

Cenaze namazı

Alu Tiryaki'nin cenaze aracına konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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