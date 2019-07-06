DHA YURT BÜLTENİ - 14

Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırının faili olan 'Acilciler' olarak bilinen örgütün elebaşlarından terörist Mihraç Ural'ın, bugün Lazkiye bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşlarından olan Mihraç Ural, bugün Lazkiye kırsalındaki rejim birlikleriyle görüşmelerinin ardından ayrılırken, Meydani bölgesinde önceden döşenen patlayıcı, aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada ağır yaralandığı bildirilen Mihraç Ural, bölgedeki Meydani'de bulunan hastanedeki ilk müdahalesinin ardından donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmazken, kendilerine 'Liva-İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi' ismini veren Suriye rejimi yanlısı oluşum da Ural'ın yaralandığı patlamayı kınayan bir bildiri yayımladı.

GAZİANTEP, -

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İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. İmamoğlu, "Bütün belediyeleri hangi partiden olursa olsun ziyaret ediyoruz. Hepimiz arkadaşız, dostuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen festivale katılmak için ilçeye giderken yol üzerindeki Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. İlçe girişinde kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, Akçakoca Belediye hizmet binası önünde de yoğun ilgi gördü. Birçok kişi, İmamoğlu'yla selfie ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın makamında açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Zonguldak Ereğli'sine ziyaretim var. Ancak yol üstünde olan Akçakoca'ya uğramamak olmazdı. Haksızlık olurdu, hem başkanımıza hayırlı olsun demek hem Akçakoca halkına merhaba demek için böyle bir süreç planladık. İl başkanımızla konuşmuştuk. Çok da güzel oldu. İstanbul'da dün Çatalca Belediye Başkanını ziyaret ettim. Şunun için söylüyorum. Memleketin neresine gidersek gidelim, hangi partiden seçilmiş Belediye Başkanı olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız. Dolayısıyla hepsinin makamına ve şahsiyetine saygı duyduğumuz için ziyaretlerde bulunuyoruz. Burada da güzel bir belediye başkanı seçilmiş sizler oy vermişsiniz, Allah mahcup etmesin, yolu açık olsun. Vatandaşa ve belediyelerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeye, fikir paylaşmaya ve kol kola olmaya çalışacağız" dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İmamoğlu daha sonra Ereğli ilçesine gitti.

Görüntü Dökümü

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İmamoğlu'nun karşılanması

Ziyaretten görüntüler

Konuşmalardan görüntü

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/DÜZCE,

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Cilvegözü'de TIR yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR çıkış yaptı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen içerisinde gıda maddesi, demir, çimento ve mermer bulunan TIR'ların Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltan TIR'lar tekrar Türkiye'ye dönüş yapıyor. Yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda zaman zaman TIR yoğunluğu da yaşanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Çıkış yapmak için sırada bekleyen TIR'lar

-Hareket halindeki TIR'lar

-Detaylar

SÜRE: 01'47" BOYUT: 203 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Polis memuru intihar etti

Muğla'da, nişanlasıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K. (27), tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Ferayi Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K., iddiaya göre, nişanlısıyla telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kaan K., tabancasını başına dayıyıp, tetiği çekti. Silah sesini duyanlar, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdiklerinde, salonda meslektaşları Kaan K.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kaan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından polis memurunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kaan K.'nin ölüm haberini alan meslektaşları, gözyaşı döktü.

Olayı öğrenen nişanlısının ise rahatsızlandığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Apartmanın önündeki kalabalıktan görüntü

-Kaan K.'nın cansız bedenin cenaze aracına konulması

-Kaan K.'nın fotoğrafı

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Afyonkarahisar'da yeni jeotermal saha bulundu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 620 metre derinlikte, 71 derece sıcaklıkta sera kullanımı ve termal turizme elverişli jeotermal enerji sahası bulundu.

Sinanpaşa ilçesinde 31 bin 500 dönümlük alanda, 620 metre derinlikte 71.50 derece sıcaklıkta seracılık ve termal turizme elverişli yeni jeotermal enerji sahası bulundu. Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdan Karaman, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Kaygısız ile bölgede çalışmayı yaptıran iş insanı Bülent Kaçmaz sahada incelemelerde bulundu.

İş insanı Bülent Kaçmaz, Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyündeki jeotermal sondaj kuyusu çalışmalarını yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen yeni jeotermal su ve sahanın yatırımcılarını beklediğini aktaran Bülent Kaçmaz, 2020 yılına kadar bu bölgede en az 1500 dönümlük kısmın yatırım için faaliyete geçmesini beklediklerini anlattı.

Bölgedeki ana amaçlarının seracılık olduğunu kaydeden Bülent Kaçmaz, sera yatırımları için çalışmalara da başladıklarını vurguladı. Kaçmaz, "2020 yılı için planımız, bu alanın en az 1500 dönümlük kısmını faaliyete geçirmektir. Yani yatırımına başlayacağız. Bu kadarlık alanda üretilecek tarım ürünleri, hepimizin yararına olacaktır. Yeni bulduğumuz alana, tüm Türkiye'den seracılık ve termal turizm yatırımcılarımızı bekliyoruz. Biz bölgedeki her türlü istişarelere açığız" diye konuştu.

Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman da bölgenin ulaşım yönünden avantajlı olduğuna işaret eti. Karaman, şunları söyledi:

"Burası doğası itibariyle de seracılığa çok uygun bir nokta. Bölgemize Türkiye'nin çeşitli yerlerinden seracılık ve termal turizm yatırımcılarımızı bekliyoruz. Belediye olarak da yatırımcılarımıza her türlü aşamada destek vereceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Jeotermal su çıkarılırken detay (cep telefonu görüntüsü)

-Sondaj makinesinden detay (cep telefonu görüntüsü)

-Jeotermal saha içerisinden detay

-Kaçmaz, Karman ve Kaygısız alanda inceleme yaparken

-Genel detaylar

-İş insanı Kaçmaz ile röportaj

-Belediye Başkanı Karaman ile röportaj

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,