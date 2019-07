DHA YURT BÜLTENİ - 14

İBB Başkanı İmamoğlu: Bizlere yardımcı ve destek olun

Edirne'de, 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu, partililere seslenerek, "Sizden isteğim; bizlere yardımcı olun, destek olun. Tüm negatif duyguları unutun. Tüm pozitif duygularla birbirinize sarılın ve kucaklaşın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye geldi. İmamoğlu'nun kentteki ilk durağı, CHP İl Başkanlığı oldu. Burada konuşan İmamoğlu, CHP üyelerinden isteği olduğunu belirterek, "Lütfen, bu isteğimizi önemsemenizi istiyorum. Gerçekten partiler üstü, tarihi sorumluluğumuz var. Bu tarihi sorumluluk içinde en önemli vazife, görevimizi en iyi şekilde yapma sorumluluğudur. Ben Türkiye'nin en büyük kenti, belki de dünyanın en güzel kenti İstanbul'u en iyi şekilde yönetme sorumluluğunu üstlenmiş bir kardeşiniz ve yol arkadaşınızım. Örneğin; Edirne'de Recep Gürkan, bu sorumluluğu almış yol arkadaşımız. Şöyle bir dönem yaşatmalıyız; hep birlikte sıradan bir dönem değil hatayı görüp, hatayı büyüten dönem değil hatayı görüp yardımcı olan, eksiği görüp tamamlayan, birbirinin kolundan tutan, tökezlenip, yere düşen varsa onu ayağa kaldıran yoldaşlık istiyoruz sizden" diye konuştu.

'TÜM NEGATİF DUYGULARI UNUTUN'

Parti içindeki dargınlıkların geride bırakılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Geçmişte yapılan birtakım yarışlar, hepsini bir süreliğine bir kenara koyacağız. Sadece ve sadece başarıya odaklanacağız. Bu başarıyı bizden sadece CHP'liler beklemiyor. Bu başarıyı inanın ki Türkiye Cumhuriyeti'nin eksiksiz her vatandaşı bekliyor. Dolayısıyla ben işine, sorumluluğuna bu anlayışla kitlenmiş bir kardeşinizim. Bütün arkadaşlar Türkiye'nin neresinde olursa olsun, birbirimize destek olursak memleketimizi hayal ettiğimiz şekilde güzel bir memleket yapabiliriz. Bu başarıyı elde edebiliriz. İşte o zaman bu cumhuriyetin ilkelerine, bu ülkenin çağdaş geleceğe ulaşmasına ve her zaman inancımızı en yüksek yerde tutan Mustafa Kemal Atatürk aşkına, sevgisine ve onun karşısında bu sorumluluğa layık bireyler oluruz. Dolayısıyla sizden isteğim; bizlere yardımcı olun, destek olun. Tüm negatif duyguları unutun. Tüm pozitif duygularla birbirinize sarılın ve kucaklaşın."

İYİ PARTİ'YE ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP'deki toplantının ardından İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu, daha sonra tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Sarayiçi Er Meydanı'na geçti.

"HER YIL GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırkpınar'a gelmesinin sürpriz olmadığını, söz konusu organizasyonun Türkiye'nin en geleneksel spor buluşması olduğunu söyledi. Kırkpınar'a her sene gelmeyi düşündüğünü söyleyen İmamoğlu; "Aslında bu bir sürpriz sayılmaz çünkü Kırkpınar en geleneksel ve şöhretli spor buluşması ve Osmanlı'nın 3 başkentinden birisinde yapılıyor, son başkenti de İstanbul. Dolayısıyla bu tarihi buluşmaya eşlik ettik. Başarılar diliyorum güreşçilere. Güzel bir hava, güzel bir çayır. Umuyorum, tarihine yakışan, centilmenliğine yakışan çok güzel bir mücadele olur. Her yıl da gelmeyi düşünüyorum inşallah" dedi.

"İYİ OLAN KAZANSIN"

Kırkpınar'da favorisi olmadığını belirten İmamoğlu; "Bu kadar emekte güreşçi ayırt etmek zor, hepsini destekliyoruz. Ama mücadeleleri çok iyi buldum. Bazen temposu düşüyor. Ama bu sene çok mücadeleci buldum. Umarım sonuna kadar aynı mücadeleci tavır devam eder. İyi olan kazansın" diye konuştu.

Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de, 23 aydır lösemiye karşı sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Atakan Gür için Bornova Atatürk Mahallesi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Atakan'ın annesi Sema Gür, babası Erdal Gür ve ağabeyi Gürkan Gür ile akrabaları ve üniversiteden arkadaşları katıldı. Hastalık sürecinde kardeşinin tedavisi ve bakımı için çok çaba sarf eden ağabey Gürkan Gür, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Anne Sema Gür de tabuta sarılıp, "Oğlum, her şey yarım kaldı" diyerek, ağladı.

Atakan Gür'ün cenazesi, kılınan namazın ardından eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobille çarpışan kasksız motosikletli öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Haliloğlu (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü T.Ö., gözaltına alınırken, Haliloğlu'nun kaskının takılı olmadığı belirlendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. T.Ö.'nün kullandığı 48 TT 781 plakalı otomobil, Tuncay Haliloğlu yönetimindeki 20 SC 714 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosiklet, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kasksız olduğu belirlenen sürücü Haliloğlu ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Haliloğlu'nu ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tuncay Haliloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, otomobil sürücüsü T.Ö.'yü gözaltına aldı.

Öte yandan kaza anının yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis, görüntülere incelenmek üzere el koydu. T.Ö.'nün, otomobilini satmak için oto pazarına giderken, kaza yaptığı öğrenildi.



Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu



Çanakkale'de bir pastanenin işletmecileri, açılışa özel yaklaşık 500 kilo Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttı. Dondurmadan tatmak isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu.

Kemalpaşa Mahallesi kordon boyunda 2 ay önce, bir pastanenin şubesi açıldı. Dondurmasıyla Çanakkale'de meşhur olan pastanenin işletmecileri, dün akşam, açılışa özel toplamda yaklaşık 500 kiloluk Maraş dondurmasını ücretsiz olarak dağıttı. Etkinlik için hazırlanan döner gibi sarılmış olan 200 kiloluk dondurma, 10 kişi tarafından zor taşındı ve askıya asıldı. Ardından 3 kişi, döner dondurmayı satırla keserek, servis etti. Ücretsiz dağıtılan dondurma en çok çocukları sevindirdi. Dakikalar geçtikçe döner dondurma sırası uzayıp gitti. Uzun kuyruk oluştu.

İşletmeci Doğan Tehci, "Bugün işyerimizin açılışına özel Çanakkale halkına dondurma ikram ediyoruz. Çocuklarımızla beraber kendi işimizi yapıyoruz. Bugün toplamda 500 kilo dondurmayı ücretsiz dağıtmış olacağız" dedi.



Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor

Kilis'te, hava sıcaklığının 40 derecelere ulaşması kentte yaşayanlara zor anlar yaşatıyor.

Sıcaklıkların gölgede 37 derece ölçüldüğü Kilis'te, sıcak havadan bunalanlar, kendilerini dışarı attı. Parklarda ve serin mekanlarda vakit geçirenler, sıcak nedeniyle güçlük yaşadıklarını ifade etti. İmkanı olanların havuz ve denize gittiği kentte hafta sonu çocuklar ise parklardaki süs havuzlarında serinledi.

