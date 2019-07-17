DHA YURT BÜLTENİ-14

Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk öldü

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, sulama kanalına giren Suriye uyruklu Hatice Ramo (10), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yarımbağ köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınındaki sulama kanalına giren Suriye uyruklu Hatice Ramo, bir süre sonra gözden kayboldu. Ramo'nun suya atladığını ve çıkmadığını gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Bu sırada suya atlayanlar küçük kızı bulup çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramo, Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinni ardından Ramo, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramo, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hatice Ramo'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Morg

Ölen kızın yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü (2)

GÜNAY SON YOLCULUĞUNA MEZUNİYET CÜBBESİYLE UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işleminin ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi, Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra aynı mahallede bulunan Çardaktepe Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına babası Aslan Gönülaçar, annesi Gülizar Gönülaçar, okul arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Aslan Gönülaçar cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kızının tabutu başında gözyaşı döken Aslan Gönülaçar, "Kuş gibi evden çıktı kızım, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi." diye ağıt yaktı.

TABUTUNA MEZUN OLDUĞU LİSENİN CÜBBESİ KONULDU

Günay Gönülaçar'ın tabutuna, okul arkadaşları tarafından bu yıl mezun olduğu Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nin mezuniyet cübbesi konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenaze namazının kılındığı camiden görüntü

-Baba Aslan Gönülaçar'ın tabut başında gözyaşı dökerek ağıt yakması

-Helallik alınması ve cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/DİLOVASI(Kocaeli),

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Bakan Gül: Darbeciler adalet önünde hesap vermektedir

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz Atatürk Havalimanı işgal girişimi davası kararına ilişkin, "Elbette kararı veren bağımsız, tarafsız Türk yargısıdır. Hukuk çerçevesinde yapılan yargılamalarda darbeciler, millet adına yargılama yapan mahkemelere hesap vermektedirler, adalet önünde hesap vermektedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Gül, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 gün önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşlerin hayatını kaybetmesinin hatırlatılması üzerine Bakan Gül, terör örgütünün eylemlerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Gül, "Acımız büyük. Terörün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarması, göstermesi bakımından terör örgütünün ne kadar vahşice ne kadar insanlık dışı olduğunu gösteren hadisedir. Terör insanın doğduğu yeri hiçbir zaman ayırt etmeksizin kendi bölge halkına zulmeden eli kanlı terör örgütü. Bildiğiniz gibi ülkemiz birlik, beraberlik, bekamız için her türlü mücadelesini ortaya koymaktadır. Terörle mücadele aynı zamanda insan hakları mücadelesidir. Çünkü insanı yaşatmaya dair bir mücadele ortaya koyar. Çünkü hayatına yaşam hakkına saldırıda, tehditte bulunan terör örgütüne karşı verilen mücadele insan hakları mücadelesidir aynı zamanda ve devleti 82 milyon vatandaşın tüm terör örgütünün bu yıkıcı terör eylemlerini sonlandırmak için kararını sürdürmektedir. Bildiğiniz gibi operasyonlar devam etmektedir."

'ÇOCUKLARIMIZ DAHA GÜZEL UMUTLARLA YAŞAYACAK'

Çocukların daha güzel umutlarla yaşayacağı bir ortam için çalıştıklarını ifade eden Adalet Bakanı Gül, "O yavruların çok güzel bir geleceği vardı. Şiddetle kınıyoruz. Gerçekten üzüntülüyüz. Terör örgütünün hain tuzaklarına maruz kalmıştır. Biz 82 milyon ve Türkiye'nin her bir karışında her vatandaşımızın özgürce, rahatça, huzur içerisinde koşup oynayacağı, çocuklarımızın daha güzel umutlarla yaşayacağı bir ortamı elbirliği ile hep beraber hazırlama gayreti içerisindeyiz" dedi.

'TÜRK YARGISI, TARİHE ALTIN HARFLERLE GEÇMİŞTİR'

Gül, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı işgal girişimi davasında verilen kararı da değerlendirerek şöyle konuştu:

"Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'nin anayasasını, hukukunu, demokrasisini ortadan kaldırmak isteyenlerle hukuk çerçevesinde mücadeleye kararlı bir şekilde devam ediyoruz. 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiyi korumak adına meydanlarda nöbette iken Türk yargısı da adliye koridorlarında demokrasi nöbetini tutmuştur. ve ilk dakikalardan itibaren darbeciler ve darbe yargılanmıştır. Türk yargı tarihinde bir ilk olarak darbecilere selam durmak yerine darbecileri yargılayan bir Türk yargısı tarihe altın harflerle geçmiştir. Sadece ve sadece adaletten başka hiçbir borcu olmadığı düşüncesiyle yargılama çerçevesinde Türk yargısı yapmaktadır. Milletimizin de bekası budur. Suçluların cezalandırılması, masumların da bu kanaati alarak yargılamanın sonuçlanması hepimizin beklentisidir. Kuru ile yaşın ayrılarak yargılanması hepimizin, Türk milletinin beklentisidir. Bu çerçevede yargılama devam etmektedir."

'KARARI VEREN BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI'

Gül, o gece hayati noktalardan birisinin de İstanbul Atatürk Havalimanı olduğunu vurgulayarak, "Burada da yargılama var. Elbette kararı veren bağımsız, tarafsız Türk yargısıdır. Bu hukuk çerçevesinde yapılan yargılamalarda darbeciler millet adına yargılama yapan mahkemelere hesap vermektedirler. Adalet önünde hesap vermektedir. Kimse Türkiye'de demokrasi, Cumhuriyet'i, Anayasa'yı, hukuku ortadan kaldıramayacaktır. Hukuk çerçevesinde elbette bu mücadele de devam edecektir. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak. Hukuku daha da üstün yerlere hep beraber inşallah çıkaracağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Gül'ün açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -

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Yağmur nedeniyle hastaneyi su bastı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümüne, aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle su bastı.

Menteşe ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bu akşam aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, bazı sürücüler ise su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran yağış nedeniyle MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümünü su bastı. Çatıdaki çatlak bölmeden yağmur suları hastane içerisine girdi. Adeta göle dönen giriş bölümündeki hasta vatandaşlar ve yakınları kat altlarına sığındı. Hastane çalışanları da ellerinde çek-pas ve fırçalar ile yağmur suyunu tahliye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki su basan giriş katından görüntü

Görevlilerin suyu çek-pas ile tahliye etmesi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Öfkeli ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda ağabey ve kardeşi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönşmesi üzerine öfkelenen ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Akhisar mahallesi Göksu sokak üzerinde meydana geldi. Ağabeyi Osman K.(24) ile otomobilde tartışan Mahsum K.(17), araçtan indi. Öfkelenen sürücü Osman K. 16 KIP 02 plakalı otmobilini kardeşinin üzerine sürüp çarptı. Kanlar içinde kalan Mahsum K. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağabey ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı genç ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı kardeşin ambulansla hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Köyceğiz'de orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında, 2 hektarlık alan kül oldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Aydın, "Yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, 1 iş makinesi, 4 helikopter, 8 teknik personel, 3 memur, 65 yangın söndürme işçisi ve 10 mükellef, söndürme çalışmalarına katıldı. Yıldırım kaynaklı yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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