DHA YURT BÜLTENİ-14

1)VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI: 16 ÖLÜ, 51 YARALI

VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 göçmen öldü, 51 göçmen yaralandı. 18 kişilik olan minibüsün, daha fazla insan alması için koltuklarının söküldüğü tespit edildi.?

İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 66 kaçak göçmen, sabah saatlerinde organizatörler tarafından, batı illerine götürülmek üzere G.S. yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüse bindirildi. Minibüsün sürücüsü, kontrol noktalarında yakalanmamak için patika ve köy yollarından ilerledi. Minibüs, saat 12.00 sıralarında Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlanan minibüsteki kaçaklardan bazıları dışarı fırladı. Can pazarının yaşandığı kazanın haber alınması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin de yaralandığı belirlendi.

SÜRÜCÜ DE ÖLENLER ARASINDA

Yaralılar, ambulanslarla Van YYÜ, Bölge Eğitim ve Araştırma ile özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü G.S.'nin de ölenlerin arasında olduğu belirtildi.

Ölenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından ceset torbalarına konarak aynı hastanelerin morglarına kondu. Şoför ile birlikte 18 kişilik olan minibüsün, daha fazla insan alması için koltuklarının söküldüğü belirlendi. Kaçakların araca tıka basa doldurulduğu tespit edildi.

YARALILARDAN 22'SİNİN DURUMU AĞIR

Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan 22'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Ardından da yaralıları ziyaret etti.

Güvenlik güçlerinin, ölen ve hastanede tedavileri süren kaçakların uyruklarının ve isimlerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca göçmenlerin sınırdan geçmelerine ve batı illerine taşınmasına organizatörlük eden kişilerin de tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 AY ÖNCE 5 KİŞİ ÖLMÜŞ, 39 KİŞİ YARALANMIŞTI

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde 16 Mayıs'ta yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçakları taşıyan kamyonun virajlı yolda şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi ölürken, 39 kişi yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -

2)KORSANLARIN KAÇIRDIĞI KAPTAN ARSOY'UN AİLESİ İYİ HABER BEKLİYOR



NİJERYA karasularında 13 Temmuz akşamı korsanlar tarafından kaçırılan Kadıoğlu Denizciliğe ait 'Paksoy-1' isimli yük gemisinin 10 mürettebatından biri olan 1'inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy'un (30), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan anne ve babası, çocuklarından gelecek sevindirici bir haber bekliyor.. Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi Sahilleri'ndeki Abidjan Limanı'na boş olarak seyreden 'Paksoy-1' isimli Türk yük gemisine 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında çıkan korsanlar, 1'inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebatı kaçırdı. Türk Dışişleri Bakanlığı, korsanların kaçırdıkları mürettebat ile birlikte gemiyi terk ettiklerini, geminin Tema Limanı'na(Gana) çekildiğini açıkladı. Kaçırılan mürettebat için Türk Dışişleri tarafından Nijerya ve Gana makamları nezdinde görüşmeler sürerken, 1'inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy'un Gelibolu'da yaşayan annesi Türkan ve babası Abdurrahman Arsoy, çocuklarından umutlu bir haber gelmesini bekliyor. Aksoy çifti, olayla ilgili olarak gemi şirketinin kendilerini sürekli olarak bilgilendirdiğini söyledi. Serkan İbrahim Arsoy'un, Gelibolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2000 yılında Piri Reis Üniversitesi'nden mezun olduğu, 3 yabancı dil bildiği öğrenildi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

3)AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU ERZİNCAN'DA

ERZİNCAN'da yapımı devam eden AFAD binasında incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Düzce'de yaşanan sel felaketi ile ilgili jandarmadan ve Genel Kurmay Başkanlığından desteklenen helikopterlerle beraber şuan vatandaşlara ulaştıkların belirterek; "Hamdolsun her hangi bir can kaybımız yok. Bu bizim için önemli bir durum. Ama dediğim gibi olan olayı yaşanan zararları ve zarar gören alt yapıyı tespit çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Yeni AFAD İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret tti. Güllüoğlu burada yaptığı açıklamada Erzincan ziyareti ve Düzce'de yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Mehmet Güllüoğlu, Erzincan'ın kendileri açısından önemli bir şehir olduğunun altını çizerek; "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de defalarca deprem olmak üzere afet görmüş bir şehir. Bu yüzden de hem kendi ekibimizin kendi fiziki alt yapımızın iyi olması için, hemde hem Erzincan'ın hem de Türkiye'nin afetlere hazır olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da bugün burada sadece Erzincan İl Müdürlüğü ekipleri değil Türkiye'nin farklı yerlerinden AFAD İl Müdürlerimizle beraber hem kendi şehirlerinin fiziki alt yapıları hem kendi şehirlerinin çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız. Tabii hepimize başta ülkemize afetsiz günler diliyoruz. Ancak biz AFAD olarak afetlere hazırlığı sürdürmemiz gerekiyor. Afete hazırlığı ciddi bir şekilde durmadan devamlı olarak devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun için de kendi fiziki alt yapımızın sağlam olması gerekiyor. Bu kapsamada iş ve işleyişlerimiz Türkiye'nin her tarafı için devam edecek. Allah bizleri afetlerden korusun. Ancak bir taraftan da basiret ve ferasetle afetlere hazırlanmayı dirençli bir ülke olmayı nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Düzce'de meydana gelen sel ve sonrasında yürütülen çalışmalar ile ilgili de bilgi veren AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu; "Ekiplerimiz hem Düzce'de hem çevre illerden olay yerinde çalışıyorlar. Arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. Jandarmadan ve Genel Kurmay Başkanlığından desteklenen helikopterlerle beraber şuan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bazı köy yollarında heyelan ve sel olduğu bilgisi bizde de mevcut. Şuan dediğim gibi ekiplerimiz çalışıyorlar. Ankara'dan da yine merkezden ilgili daire başkanımız ve dair başkan yardımcımız sayın Bakan Yardımcımızla beraber olay yerine intikal ediyorlar. Hamdolsun her hangi bir can kaybımız yok. Bu bizim için önemli bir durum. Ama dediğim gibi olan olayı yaşanan zararları ve zarar gören alt yapıyı tespit çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

4)ERBAA'DA BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'nın (52) Mevlana Mahallesi Akay Sokak'taki evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine dün gece operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada pet şişelere ve damacanalara doldurulmuş halde bin 400 litre sahte içki ele geçirdi. Şüpheli İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

5)MERSİN'DE ARAPÇA TABELALAR TÜRKÇELEŞİYOR

MERSİN'de Suriyeliler'in açtığı işyerlerine asılan Arapça tabelaların Türkçeleştirilmesi için çalışmalar başladı. Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda tabelaların değiştirilmesi için esnafa ihtar tutanağıyla süre verildi. Ekiplerin verdiği süre içinde kaldırılmayan tabelalar için cezai işlem uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kent geneline yayılan ve sayıları giderek artan Arapça tabelaların Türkçeye dönüştürülmesine yönelik açıklamalarının ardından değişim için çalışmalar başlatıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Arapça işyeri tabelalarının, mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için esnafa ihtar tutanağı ile süre verildi.

Kurulan 3 ayrı ekiple sürdürülen denetimler, Akdeniz İlçesi Fasih Kayabalı Caddesi'nde başladı. Viranşehir, Zeytinli, Limon, Babil Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Adnan Menderes Bulvarı'nda devam eden denetimlerde 25 işyerine ihtar tutanağı verildi.

Tabela değişimi için tebligat bildirimlerinin başladığını ifade eden ekipler, tabela içeriğinin Türkçeleştirilmesi konusunda esnafa ihtar tutanağı ile birlikte süre verildiğini vurguladı. Verilen süre sonunda ihtara uymayan işyerlerine cezai işlem uygulanacağı bilgisini veren ekipler, cezai işlem sonrası da kaldırılmayan tabelalar için gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Mersin'e yerleşen Suriyeli sığınmacıların işyerlerine astığı Arapça tabelaların kaldırılacağının sinyalini Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında vermişti. Başkan Seçer, "Her taraf Arapça tabelalar. Kardeşim Türkçem var, Türkçe'yi kullan. Herkes her yere tabela asmayacak. Büyükşehir'in bir standardı olacak. Rengi, ebadı, boyutu, nereye asılacağı, sokak tabelaları, her şey bu kent kimliğine uygun olacak. Onun dışına kimse çıkmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

6)SPOR SAHALALARI, ENGELLİLERE UMUT OLACAK

ADANA'da bir futbol okulu, maddi durumu iyi olmayan ortopedik engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için sürdürülen 'Engellere Kapak Olsun' projesi kapsamında mavi kapak toplamaya başladı. Futbol okulu yöneticisi Tolga Özer, pet şişe suyun en çok spor sahalarında kullanıldığını belirterek, Türkiye genelindeki spor sahası yöneticilerini projeye katılmaya davet etti.

Eskişehir'de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu lise öğrencisi Melike Sarıtaş'ın(16), 12 yıldır maddi durumu iyi olmayan ortopedik engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için sürdürdüğü 'Engellere Kapak Olsun' projesine bir destek de Adana'dan geldi.

Kentteki bir futbol okulunun yöneticisi Tolga Özer, engelli bireylere karşı kendilerini sorumlu hissettikleri için dede-torunun projesine destek verdiklerini söyledi. Pet şişe suyun en çok halı sahalar, kapalı spor salonları ve spor okullarında tüketildiğine dikkat çeken Özer, mavi kapak toplamaya henüz birkaç hafta önce başlamalarına rağmen önemli yol katettiklerini anlattı.

Projenin büyümesi gerektiğine vurgu yapan Tolga Özer, "Adana'dan birilerine umut olabilmek için bu projede yer aldık. Sporculara sorumluluk ve karşılıksız yardım duygusunu aktarabileceğimiz bu sosyal projeye, herkesin katılım ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'deki bütün futbol sahalarına ve spor okullarına bu projeye destek vermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Topladıkları mavi kapakları bize göndersinler, kargo masraflarını biz üstlenelimö dedi.

