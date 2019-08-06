DHA YURT BÜLTENİ-14

1)SAFARİ CİPİ DEVRİLDİ: 7'Sİ TURİST 11 YARALI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada 7'si turist 11 kişi yaralandı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sapadere Kanyonu'na giden yolda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen safari cipi kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 2'si Rus, 3'ü Hollandalı ve 2'si Litvanyalı olmak üzere 5'i ağır 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ve bölgedeki diğer hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü (Cep telefonu)

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Kaza yapan cipten görüntü

Yerdeki turistlerin görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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2)GÖLE GİREN İRANLI KARDEŞLERDEN 1'İ BOĞULDU, 3'Ü KURTARILDI

Malatya'da, serinlemek için baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kardeşten Yasemin Amerikahali (10), boğuldu 3'ü ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Merkez ilçe Battalgazi'de bulunan Atabey İskelesi'ne ailesiyle gelen İran uyruklu Yasemin Amerikahali, Rana Nourzeh, Maria Nourzeh ve ismi henüz öğrenilemeyen kardeşler serinlemek için Karayakaya baraj gölüne girdi. Bir süre sonra 4 kardeş çırpınmaya başladı. Çevredekiler suya atlayarak 3 kardeşi kurtardı fakat Yasemin Amerikahali gözden kayboldu. Sudan çıkarılan 3 kardeş hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi dalgıçları ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçların yarım saatlik çalışmasıyla küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Dalgıçların çalışması

Boğulan Yasemin'inç çıkarılması

Ailenin bağırmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 115 MB

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3)ÇEVRECİLERİN TEPKİ GÖSTERDİĞİ JES İHALESİ, KATILIM OLMAYINCA İPTAL OLDU

AYDIN'da, 110 jeotermal saha çalışması için yapılacak ihaleye çevreciler, tepki gösterdi. İhaleyi engellemek için toplanan çevreciler, katılım olmaması üzerine dağıldı.

Aydın'ın 16 ilçesini kapsayan ve 110 jeotermal saha çalışması için gerçekleştirilecek ihale, çevrecileri harekete geçirdi. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyeleri ve Efeler Belediyesi ekipleri, ihalenin yapılacağı Kaymakamlık Hizmet Binası önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, aşağı inerek, ihalenin olmayacağını söyledi. Buna inanmayan çevreciler, aralarından bir grubu ihalenin yapılacağı kata gönderdi. Burada ihaleye katılacağı düşünülen 2 AVM yetkilisini elinde dosyayla beklediğini gören grup, tepki gösterdi. AVM yetkilileri, gruptakilere ihaleye girmekten vazgeçtiklerini söyledi. Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ise çevrecileri ihalenin yapılacağı odaya götürdü. İhaleye kimsenin katılmadığına ikna olan çevreciler, Kaymakamlık Hizmet Binası önünden ayrıldı. Vali Yardımcısı Arat, "İhale süreci bugün ve yarın devam etmektedir. Şu ana kadar ihaleye başvuru olmadı. Jeotermal ihalesi ilgi görmedi. Çevrecilerde ihale süreci için gelmiş şu an sohbet ediyoruz" dedi.

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ise "Sonuç bizi memnun etti. Aklıselim düşünce kazandı. Bugün de yarın da buradayız. Karar bizi memnun etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Çevrecilerin ihalenin yapılacağı Kaymakamlık Binası önünde toplanması

Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın çevrecileri yukarıya çağırarak ikna etmesi

Çevrecilerin ihaleye gitmek için gelen AVM yetkilileri ile konuşması

Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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4)HAMİLE ÜVEY ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI, 3'ÜNCÜ FİRARINDA DA YAKALANDI

ELAZIĞ'da, 6 yıl önce, babasının biri resmi nikalı 3 eşinden biri olan 3 aylık hamile Derya Özkaran'ı (17), tüfek ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fethi Ahmet Güngör (23), ceazevinden 3'üncü kez firar etti. Jandarma, cezaevi firarisini çalıştığı otogarda yakalayarak, gözaltına aldı. Elazığ'da biri resmi nikahlı 3 eşi olan Ruhi Ayerdem'in, Songül Güngör'den dünyaya gelen, o tarihte 17 yaşında olan Fethi Ahmet Güngör, 14 Mart 2013 günü Yurtbaşı Beldesi'ne gidip, 3 aylık hamile olan yaşıtı Derya Özkaran'ı, tüfek ile vurarak, öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan Güngör, yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasının büyük bölümünü kapalı cezaevinde tamamladıktan sonra Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Güngör, farklı tarihlerde 2 kez firar edip, yakalandı. Güngör, bir süre önce de 3'üncü firarını gerçekleştirdi.

Fethi Güngör'ün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında firarinin, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalıştığı tespit edildi. Jandarma operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmak isteyen Güngör, yakalanarak gözaltına alındı. Fethi Ahmet Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeden görüntü

Zanlının adliyeye getirilişi

Zanlının adliyeye girişi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,