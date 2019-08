DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da (2)



AKAR: MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı ziyarette Bakan Akar, birlikleri denetleyip, askerler ile öğle yemeği yedi ve ardından komuta kademesi ve ABD ile kurulması planlanan güvenli bölge konusunda gelinen son aşamaya ilişkin bilgiler aldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hava sahasının açılması ve insansız hava araçları (İHA) ile alınan görüntülerin de değerlendirildiği Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından değerlendirme yaptı. Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgenin ABD ile tesisi için çalışıldığını söyledi.

'BİR AN ÖNCE EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Ankara'da iki ülke arasında yapılan görüşmeler ile ABD tarafına görüş ve taleplerini ilettiklerini hatırlatan Bakan Akar, ortaya koydukları düşüncelerinde belirli bir noktaya gelindiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İyi bir başlangıç yapıldı ve ilerleme kaydedildi. Tabi ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çalışmalar sürecek. TSK'yı temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD'li muhataplarınca PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD'li muhataplarımızla anlaştılar. Buna ilaveten Türk ve ABD silahlı kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak. Sonuç olarak bu çalışmalarla evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız."

'TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Çalışma takviminin de aksaksız şekilde uygulandığını dile getiren Bakan Akar, "Bunları yaparken bir takvim üzerinde mutabakat sağlandı. Bu belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Bu takvimin uygulanması konusunda son derece dikkatli ve hassasız. Geçmişte edindiğimiz tecrübelerden de hareketle hiçbir şekilde gecikmeye göz yummayacağız. Bunu muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve talimatları doğrultusunda tüm Suriye sınırı boyunca gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Akar, "Ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK'

Bakan Akar, güvenli bölge konusundaki mutabakata ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Hava sahasının kontrolü konusunda da ABD'li müttefiklerimizle stratejik ortaklık ruhuna uygun şekilde görüşmelerimizi sürdürdük. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bu mutabakata bağlı olarak 14 Ağustos'tan itibaren de İHA'larımız bölgede uçmaya başladı. Güvenli bölgedeki faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için de Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulma çalışmaları devam ediyor. ABD'den gelenler oldu. Bizim arkadaşlarımızla çalışarak bu harekat merkezi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Büyük ölçüde hazırlıklar tamamlandı. Özellikle kritik fonksiyonların tesisi gerçekleşti, diğer konularda da çalışmalar devam etmektedir. Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak."

Çalışmalar kapsamında ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty'nin Genelkurmay Karargahı ve Şanlıurfa'daki çalışmalara katıldığını belirten Akar, ABD'li komutanın, görüşmelerinin ardından Türkiye'den ayrıldığını söyledi.

Güvenli bölge konusunu hassasiyetle takip ettiklerini, bununla ilgili bakanlık olarak açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Akar, bunun dışındaki bilgilere itibar edilmemesini istedi. Amaçlarının sınır güvenliği olduğunu ve bunu önemsediklerini vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Amacımız öncelikle sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim için bu çok önemli. Gerçekten bizim bu hakkımız, görevimiz, sorumluluğumuzdur. 'Hudut namustur' diyoruz ve hudut güvenliğini sağlamak için bütün arkadaşlarımız huduttaki görevlerini aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ediyorlar. Güvenliği sağlamak için de PKK'ya geçit vermemek gerekiyor. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG de bölgedeki mevcudiyetini sürdürdüğü müddetçe hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti dün olduğu gibi bugün de aksatmadan sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz sadece ve sadece teröristlerle. Biz terörle, teröristle mücadele ediyoruz. YPG hiçbir şekilde Kürtlerin temsilcisi olamaz. Kürtler bizim kardeşimizdir, bizim mücadelemiz sadece teröristlerledir."

'B PLANIMIZ DA C PLANIMIZ DA VAR'

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini yineleyen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Tabii ki biz burada müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemek ve ABD'li müttefiklerimizle beraber buradaki planladığımız, bir takvime oturttuğumuz faaliyetleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim arzumuz ABD'lilerle beraber müttefiklik ruhuna uygun şekilde bu faaliyetleri gerçekleştirmek. Ancak bununla birlikte müttefiklerimizin, ABD'lilerin başta silah ve mühimmat olmak üzere teröristlere desteklerini sonlandırması konusundaki taleplerimizi birçok kez ifade ettik, yine kararlılığımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu bir an önce gerçekleşmeli. Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yoktur. Bunun bir an önce bitmesini, sonlanmasını bekliyoruz, bunun bir müttefik olarak bizim hakkımız olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer taraftan da ABD'lilerle bu faaliyetleri sürdürmek istemekle birlikte herhangi bir şekilde burada ilerlemek mümkün olmadığında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TSK olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da birçok kez ifade ettikleri gibi B planımız da C planımız da var. Bizim iyi niyetle, müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuyla yapmaya çalıştığımız bu faaliyet herhangi bir şekilde akamete uğrarsa buna karşı bizim de kendi başımıza hareket edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz."

Bakan Akar ve beraberindekiler, uzun süren toplantının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ettikten sonra Şanlıurfa'dan ayrıldı.

Öldürülen Merve ve Ekim toprağa verildi

Aydın'da, Muhammet Gürsoy (27) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Merve Kotan (19) ile Ekim Türkmen (22), bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, kızının Muhammet Gürsoy'dan ayrılmak istediğini, ancak korktuğu için ayrılmadığını söyledi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile birlikte eğlenirken gördü. Öfkelenen Gürsoy, içeri girip, Kotan ve Türkmen ile tartıştı. Araya girenler ise tartışmayı sonlandırdı. Dışarı çıkan Muhammet Gürsoy, ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra bardan çıkarak yürüyen Kotan ve Türkmen'i durduran Gürsoy, belinden çıkardığı tabancayla 4 el ateş açtı. Merve Kotan, göğsünden tek kurşunla Ekim Türkmen de yine göğsünden 2 kurşunla vurularak yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan Muhammet Gürsoy ise tabancasıyla birlikte yakalanarak tutuklandı.

Kotan ve Türkmen'in morga kaldırılan cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Ekim Türkmen, Bey Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Merve Kotan'ın cenazesi ise, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii'nde ikindide kılınan namaz sonrası Kemer Mezarlığı'nda defnedildi. Her iki gencin yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Merve Kotan'ın annesi Fadime Kotan ve 3 kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı.

'KIZIMI KORKUTMUŞ'

Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan baba Salih Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir yıldan fazla süredir Muhammet Gürsoy ile arkadaşlık ediyorlar. Biz de arkadaşlıklarını duyduk. Oğlanın babasını ben tanıdığım için tepki göstermedik. Daha sonra kendisini değil fotoğraflarını gördüğümde psikopat bir yapısından dolayı, bu işin olmayacağını söyledim. Kızımı da uyardık. O da uzaklaşmak istedi. Ancak kızımı bir şekilde korkutup sindirerek arkadaşlıklarını devam ettiriyordu. Bir hafta önce kızımın gözünde morluk olduğunu gördüm. Sorduğumda bir kız arkadaşıyla kavga ettiğini söyledi. Meğerse yine o yapmış. Cinayeti işleyen Muhammet Gürsoy ile Ekim Türkmen zaten arkadaşlarmış. Kızım Muhammet Gürsoy'un doğum günü olduğunu söyleyerek izin istedi, biz de izin verdik. Orada da ayrılmak istediğini söylüyor kızım. Ama o, bu arada zaten hazırlığını yapmış. Silahını getirerek ikisini de vuruyor. Yaptığı olayla kızıma iftira atarak kendini aklamaya çalışıyor. Biz adalete güveniyoruz. İnşallah adalet yolunu bulacaktır. Kızımız bize açılamadı çünkü ondan korkuyordu" dedi.



Serinlemek için girdiği gölde boğuldu



Adana'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren ve akıntıya kapılan Suriyeli İbrahim Merri (18) boğuldu.

Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Suriye İbrahim Merri, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı ekipleri, Merri'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunan İbrahim Merri, baygın halde kıyıya çıkarıldı. Olay yerinde kalp masajı yapılan Merri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merri'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kalp krizinden eşini kaybeden kadın intihar etti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kalp krizi geçiren eşi Yüksel D.'yi (61) kaybeden Fatma D. (52), ekmek bıçağıyla bileklerini keserek, yaşamına son verdi.

Ergene'nin Ulaş Mahallesi'ndeki Kartal Sokak'ta yaşayan Yüksel D., Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 11 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan, 2 çocuk annesi Fatma D., her gün mezarına gitti. Eşinin acısına dayanamadığı belirtilen Fatma D., bugün evinin bahçesinde yalnızken, ekmek bıçağıyla bileklerini kesti. Olayı gören komşularının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Fatma D.'yi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fatma D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Fatma D.'nin intiharında kullandığı bıçağa el koyulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Evdeki 1 kilo esrarı 'Limit' buldu



Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı Ulaş Karakol ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ulaş Mahallesi'nde 2 katlı evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile arama yapıldı. Aramada, sobanın ve elbise dolabının içinde, satışa hazır 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

