DHA YURT BÜLTENİ-14

Van'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli



Van'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasını basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi. HDP'li grup, ısrarını sürdürünce, ekipler müdahalede bulundu.

HDP'li grup, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasını protesto etmek için basın açıklaması yapmak istedi. Geniş güvenlik önlemleri alınan Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan gruba polis, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini bildirerek, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, dağılmayan gruba müdahale etti.

Şehrin en işlek caddesindeki müdahale sırasında HDP'liler ara sokaklara kaçtı. Göstericiler ile polis arasındaki kovalamaca bir süre devam etti. Polis helikopteriyle de havadan takip edilen olaylar sırasında gözaltılar olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Van'da STK, dernek ve siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı

VAN Barosu ile aralarında bazı STK ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu grup, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, "Kayyum kararı seçmenin tercihine, halkın iradesine, sandığa, demokrasiye karşı açıkça yapılmış bir darbedir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca Van Büyükşehir Belediye Başkanı avukat Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevlerinden alınmasına tepki amaçlı Van Barosu ile 25 STK, siyasi parti ile dernek temsilcisi basın açıklaması yaptı. Açıklamaya görevinden alınan Bedia Özgökçe Ertan da katıldı. Açıklamayı yapan Van Baro Başkanı Zülküf Uçar şöyle konuştu:

"Kayyum kararının seçmenin tercihine, halkın iradesine, sandığa, demokrasiye karşı açıkça yapılmış bir darbedir. Seçimden önce hakkında var olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları gerekçe gösterilerek bir belediye başkanı görevden alınamaz. Kanun, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapılması durumunda görevden uzaklaştırmayı hüküm altına almıştır. Ancak hiçbir başkan ile ilgili olarak böylesi bir tespiti içeren Sayıştay denetim raporu olmadığı gibi böylesi bir iddia dahi yoktur. Öte yandan, Anayasaya göre 'Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.' Fakat bu anayasal hüküm ihlal edilerek, atanmış bakan tarafından 31 Mart yerel seçimlerinden önceki 'Seçilirlerse de kayyum atarız' söylemi hayata geçirilmiştir. Demokrasi açısından 'korkunç' olarak ifade edebileceğimiz bu söylemleri hatırladığımızda, kayyum kararının gerekçesinin hukuki değil siyasi olduğu da açıkça görülmektedir. Halk iradesi, bir kişinin veya partinin isteğine göre yeniden dizayn edilemeyecek kadar kutsal ve dokunulmazdır. Halk, ancak ve ancak yeniden göstereceği irade ile kendi kararını değiştirebilir. Bu da seçim yoluyla yapılır. ve seçimler, bir kesimin menfaati veya çıkarı için yapılmaz."

Uçar, "Demokrasiye karşı yapılan bu darbenin karşısında duracağımızı ve sonuna kadar mücadele edeceğimizi açıkça ifade ediyor ve tüm Türkiye'nin bu darbeye karşı tepki göstermesi istiyoruz" dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu ise "Kayyum atamalarına karşı olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Siyasi partiler kanununda biz seçim sürecinde adaylar için YSK'ya başvurduğumuzda sabıka kaydı isterler. Van, Diyarbakır ve Mardin Belediye başkanlarımız dosyalarını götürüp il seçim kurullarına teslim ettikleri zaman o gün 'siz bu gerekçeyle aday olamazsınız' denilmesi gerekiyordu. Büyük bir oy oranı ile kazanılmış bir belediye başkanının yerine kayyum atanıyorsa bu halkın iradesine ipotek koymaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yapılan açıklamadan genel

Safa ATMACA/VAN, -

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Bakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki koylarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Bodrum'da tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle, Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimler yaptı. Denetimler sırasında kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, daha sonra Yalıkavak'ta basın toplantısı düzenledi.

Kıyı ve koylarda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklernini kaydeden, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirterek, "İmara ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için firmalara 1 ay süre verildi. Eğer giderilmezse biz, Valilik aracılığıyla gidereceğiz. İmar Kanunu gereği yıkım ve para cezası uygulaması da yapılacak. Muğla'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Doğal güzelliklerimizi bozacak yapılara müsaade etmeyeceğiz. Müsaade edenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacak" diye konuştu.

Basın mensuplarının soruları üzerine Bakan Kurum, Gündoğan'da hayata geçirilen The Bo Viera projesini de incelediklerini belirterek, "Hem kıyı hem de kara tarafında imara aykırılıklar tespit edildi. Kot kesitle alakalı ve yapıların bütünlüğüyle ilgili sorunlar var. Kıyıda görüntü kirliliği ile ilgili sorunlar var. Yine hafriyatların araziye yakın bir yerde istiflendiği noktasında tespitlerimiz var. Proje mühürlendi ve cezai işlem başlatıldı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle koylarda inceleme yapması

- İmara aykırı yapılardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),



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Alanya avokadosu Ukrayna yolcusu

Antalya'nın Alanya ilçesinden Ukrayna'ya bu yılın ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi. Alanya'da bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolardan 15 bin tanesi Ukrayna'ya gönderildi.

Hasat edilerek Alanya Komisyoncu Hali'ne getirilen 15 bin adet avokado Ukrayna'ya gönderilmek üzere paketlendi. Yapılan ihracat hakkında bilgi veren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu sezon Polonya'dan sonra Ukrayna'ya avokado ihracatı yaptıklarını söyledi. Alanya'da üretilen tropik meyvelerin başında gelen avokadonun Ukrayna pazarında çok tutulduğunu belirten Sevilgen, "Biz Ukrayna pazarına alışığız. Ukrayna geçen yıl en iyi pazarımızdı. Bu yıl da ihracata devam ediyoruz. İlk etapta 15 bin avokado gönderiyoruz. İlerleyen günlerde yaklaşık 300 bin avokado daha göndereceğiz" dedi.

'200 MİLYON ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'

İlçede üretilen avokadoya Libya'dan da talep olduğunu belirten Hilmi Sevilgen, "Bu sezonda hasat edilecek ürünler için Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda'daki firmalarla görüşmeler yaptık. Avokado üretimimiz talebe göre yetersiz durumda. İlçede 30 milyon adet civarında olan avokado üretimi geçen yıl 40 milyona yükseldi. Talebin fazla olması Alanya avokadosunun kalitesinden kaynaklanıyor. Bu yılki hedefimiz 50 milyon adet avokado üretmek. 100 milyon avokado üretsek de yetersiz olacak, 200 milyon adet üretmemiz gerekiyor. İlçemizdeki avokado üretimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'ya avokado gönderen firma yetkilisi Okan Gökten, yurt dışına avokado dışında başka meyve ve sebze çeşitleri de ihraç ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Avokadodan genel ve detay görüntüler

Avokadoların yüklenmesinden görüntü

Hilmi Sevilgen Röp

Okan Gökten Röp

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

