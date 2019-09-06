Dha yurt bülteni - 14

TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2)

ULAŞIMA AÇILDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın hafif ticari araca çarpıp devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan TEM yolu İstanbul yönü TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılıp, yola saçılan su paketlerinin temizlenmesinin ardından saat 15.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

-Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Nabi YAZICI- Dinçer AKBİR/ KOCAELİ,

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Diyarbakır'da ailelerin, HDP önündeki eylemi sürüyor (2)

ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ

Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, destek ziyaretleri sürüyor. Siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kent sakinleri, aileleri ziyaret ederek, desteklerini iletiyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemlerini sürdüren anneleri ziyaret eden, Anda Kardeşler Vefa Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri, ailelere yemek getirip, destek oldu. Dernek yetkilisi Murat Yaşa, oturma eylemi yapan annelerin yanında olacaklarını belirterek, "Yüreği yanmış anneler, dünyanın en masum talebinde bulunuyorlar; evlatlarına kavuşmayı arzu ediyorlar. Dün yanlarındaydık, bugün de yanlarındayız ve yarın da yanlarında olacağız. HDP, sloganlarında hep kadın ve yaşamdan bahsediyor. İşte kadınlar burada" dedi.

Destek ziyaretine çocuklarıyla gelen bazı aileler, annelere desteklerini iletti.

Görüntü Dökümü

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HDP önü

Ailelere destek ziyareti

STK temsilcilerinden ziyaret

Murat Yaşar'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197 MB

Haber: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,

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Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi

Tunceli'de Zülfü Tokmak'ın (60) demir çubukla başına vurarak yaraladığı Servet Salihoğlu (60), eline aldığı pompalı tüfekle caddede yürüyüp, havaya ateş etmesi üzerine gerginlik çıktı. Kalabalık bir grup, polis tarafından gözaltına alınan Salihoğlu ile 2 arkadaşını linç etmek istedi.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli merkezde meydana geldi. İddiaya göre Zülfü Tokmak, alacaklısı olduğu, ismi öğrenilemeyen müteahhiti bulmak için cadde üzerindeki çay ocağına geldi. Burada arkadaşlarıyla oturan müteahitin çalışanı Servet Salihoğlu'nu gördü. Patronunun nerede olduğunu sordu. Bilmediğini söyleyen Salihoğlu'nu başına demir çubuk ile vurarak, yaraladı. Tokmak kaçarken, öfkeye kapılan Salihoğlu, otomobilindeki pompalı tüfeğialdı. Ardından da elindeki tüfek ile kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde Tokmak'ı aramaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği Salihoğlu, tüfeği bir el havaya ateşledi.

İhbar üzerine gelen polis, toplanan kalabalığın arasından Servet Salihoğlu'nu gözaltına aldı. Ancak bu sırada kalabalık, Salihoğlu'nu linç etmek istedi. Polis ekipleri, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, Salihoğlu zırhlı araca bindirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kabalık, daha sonra Salihoğlu'nun 2 arkadaşına saldırdı. Polis, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi de kabalığın elinden kurtararak, polis merkezine götürdü. Polisin uyarıları sonucunda kabalık dağıldı.Zülfü Tokmak da gözaltına alındı.

Tokmak ve Salihoğlu'nun emniyetteki sorguları sürerken, kalabalığın saldırısına uğraşan 2 kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Salihoğlu'nun pompalı tüfekle cadde yürümesi

Kalabalığın Salihoğlu'nu sakinleştirilmesi

Salihoğlu'dan pompalı tüfeğin alma girişimi

Toplanan kalabalık

Olay yerine gelen polis ekipleri

Polis ekipleri Salihoğlu'nu gözaltına alması

Gözaltı sırasında çıkan gerginlik

Polisin biber gazıyla müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Camiden hırsızlık kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin camiden dizüstü bilgisayar çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, salı günü, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'ndeki Bilal Habeşi Camii'nde meydana geldi. Elinde poşetle camiye giren kimliği belirsiz kişi, abdest alıp namaz kıldı. Ardından geceyi camide geçiren kişi, sabah müezzinin odasına girdi. Buradaki dizüstü bilgisayarı çalan şüpheli, poşete koyup camiden ayrıldı. Cami görevlileri, bilgisayarın yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin camiye girmesi, abdest alması ve poşet içerisindeki bilgisayar ile camiden ayrılması güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerasından görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Durakta Matematik Projesi Osmaniye'de hayata geçti

Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından geliştirilen ve öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve matematiği sevdirmek için hazırladığı "Durakta Matematik" projesi kentte uygulamaya konuldu.

Osmaniye Belediyesinin de destekleriyle, il merkezinde ki otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanan proje Osmaniye ile birlikte 81 ilde uygulamaya konulduğu belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, proje sorumlusu ve çizen ilkokul öğretmeni Mehmet Karip ve eşi matematik öğretmeni Mukaddes Karip, öğrenciler ve veliler Alibeyli Mahallesi Ahmet Alkan Caddesi üzerinde proje kapsamında hazırlanan durağı ziyaret ettiler.

PROJE, 81 İLDE 64 ÖĞRETMENLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, projenin gerçekleşmesinde katkıları olan Osmaniye Belediyesi ve proje mimarları Mehmet Karip ve eşi matematik öğretmeni Mukaddes Karip'e teşekkür etti. Müdür Albak, "Osmaniye'den çıkan yenlikçi 40 projeden bir tanesidir ve tüm Türkiye'de kabul gören bir projedir "Durakta Matematik" projesi. Burada, çeşitli yöntemlerle matematiği sevdiren, matematiğin korku olmasını ortadan kaldıran önemli bir projedir. Matematiğin korkulacak bir şey olmaktan çıkartıp, hayatın ta kendisi olduğunu öğreten bir proje. Her tarafta matematiğin öğrenilebileceğini ve ilgiyle dinlenebileceğini anlatan yenilikçi bir yaklaşım. Şuanda bu projeye Osmaniye'den başladık 81 ilimizde 64 öğretmenimizle birlikte yürütülmektedir. Bizim çok değer verdiğimiz bir projedir. Matematikte sıkıntılıyız ve bununda yegane sebebi korku. Çocuklarımız velilerimiz, bizler korkuyoruz ve bu korkuyu yenebileceğimizi gösteren bir projedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkan yardımcısı Hacer Burcu Yüceer ise Osmaniye Belediyesi olarak merkezdeki 5 durakta bu projenin başlatıldığını ve ilerleyen günlerde tüm duraklarda uygulanacağını söyledi.

Proje sorumlusu ilkokul öğretmeni Mehmet Karip de proje tüm illerde uygulanmakta olduğunu ve büyük destek aldıklarını belirterek, "Projemiz şuanda 'Yarının öğretmenleri' platformu tarafından Türkiye'de ilk 40 proje arasında alındı. İnşallah bir değerlendirme daha yapılacak ve biz birinci olmayı hedefliyoruz. Projemiz çocuklara matematiği sevdirme ve korkularını yenme adına çok güzel bir proje. Çizimleri eşim yapmaktadır.İlçelerimizde de projenin uygulaması yapılacaktır. Bu sayede biz bir öğrencide veya bir velide bir matematik önyargısını kırabilirsek projenin başarıya ulaştığını anlayacağız" diye konuştu.

Matematik korkusu olduğunu belirten bir öğrenci ise durakta matematik projesi ile korkularını yenip her şeyin çok kolay bir hale geldiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Duraktaki matematiksel çizimler

-Duraktan genel görüntü

-Durakta ki kalabalık öğrenici ve veliler

-Durağa afişlerin asılması

-Öğrenciler ve velileri

-İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile röportaj

-Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer ile röp

-Proje Yürütücüsü Mehmet Karip röportaj

-Durakta gezinen öğrenciler

-Bir öğrenci ile röportaj

BOYUT: 133 MB SÜRE: 04'14"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Çankırı'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamasında partiden istifa ettiğini duyurdu. Doğan, açıklamasında, "Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davamda Ülkücü ve Türk Milliyetçisi olarak devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. Doğan'ın istifasının ardından MHP'ye başvurduğu öğrenildi.

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

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