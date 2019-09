Dha yurt bülteni - 14

Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest (2)

YARALI EMNİYET MÜDÜRÜ, AMBULANS HELİKOPTERLE GETİRİLDİ

Geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, tedavi gördüğü Niğde'den eşinin toprağa verileceği Osmaniye'nin Kadirli ilçesine hava ambulansı ile getirildi. Kadirli Şehir Stadyumu'na inen helikopterden sedye ile çıkartılan Karabörk'ü Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile meslektaşları karşıladı. Kamil Karabörk, ambulansla eşinin cenazesinin bulunduğu Kadirli Belediyesi Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (4)

OĞLUNU TERÖR SALDIRISINDA KAYBEDEN AK PARTİ'Lİ ERONAT'TAN ZİYARET

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 8'inci gününde sürdüren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. 3 Ocak 2008'de Dağkapı semtindeki bir dershanenin önünde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, HDP önüne gelerek, eylemini sürdüren ailelerle bir araya geldi.

'ŞEHİT ANNESİ OLARAK SİZİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUM'

Ailelerle tek tek ilgilenen AK Parti'li Eronat, şehit annesi olarak her zaman yanlarında olacağının masajını verdi. Eronat, "Neden bu çocuklara musallat oluyor? Çünkü dağa gidecek genç bulunamıyor artık. Sizi yürekten destekliyorum. Ben de bir şehit annesiyim. Bizim ailemiz çok duygusal travmalar yaşadı. Benim annem bir anneanne olarak hala kendine gelememiş. Oğlumun dayısı hala kendine gelememiş. O kadar korktu ki ikinci çocuğu da yapmadı. 10 yıldır şehitlerimiz, gazilerimiz ve dağa kaçırılan çocuklarımız için mücadele veriyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin. Evladını kaybetmiş bir anne olarak evladını kaybetmiş, evladını kaptırmış annelerin acısını yakinen bildiğim için onlarla bir selamlaşmaya geldim" dedi.

'HASTA ANNELERİN ÇOCUKLARINI SEÇİYORLAR'

Şehit İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ise, "Şehit eşi olarak en azından bir mezarı var. Ziyaret edebiliyoruz. En azından gidebileceğimiz bir yer var ama annelerle görüşüyorum çocuklarından hiç haber alamamışlar. Bakıyorum kanser hastası tam iyileştim derken bu üzüntüyle daha çok kahroluyorlar. Herhalde böyle hasta anneleri seçiyorlar ki; arkasında bunları soruşturacak kimse kalmayacak çocukları seçiyorlar" diye konuştu.

Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün (53) eşi Zuhal Karabörk'ün (52) yaşamını yitirdiği, kendisi, 2 kızı ve damadının ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan tanker şoförü Süleyman Şahin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ailesiyle birlikte Bodrum'a gitmek için yola çıkan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, kavşakta Süleyman Şahin yönetimindeki 33 NC 389 plakalı tanker ile çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada, Kamil Karabörk ile kızları Dr. Fatma Nezihe Karabörk (25), stajyer avukat olan Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe'nin nişanlısı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde görevli Dr. Mehmet Ali Kazğı (26) yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAMERA KAYDI VE TRAFİK IŞIKLARI İNCELENİYOR

Tanker şoförü Süleyman Şahin gözaltına alınırken, kazanın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Görüntülerde kazaya karışan otomobil ve tankerin yavaşlamadığı görülürken, trafik ışıklarında arıza olup olmadığı araştırılıyor.

Tanker şoförü Süleyman Şahin, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şahin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği yaralıların tedavisi de devam ediyor.

Zuhal Karabörk'ün cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şebablı köyünde toprağa verilecek.

AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Bayramiç Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti Bayramiç ilçe Başkanı Mehmet Demirsöz, daire amirleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

'PKK'YA GÖZ KIRPAN KİM VARSA O GÖZÜ OYACAĞIZ'

Toplantıda STK temsilcileri ile muhtarların sıkıntılarını dinleyen Bülent Turan konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın, yerine kayyum atanan HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Turan şöyle konuştu:

"Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla 'niye kayyım atadın, niye bunu yaptın' dediler. PKK'ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz. Halkın seçtiğine saygı duyulur ama halk seçtiği zaman giderken kandilden yanına eş başkan koyarsan, halkın seçtiği iradeyi kandile teslim edersen, şehidin ailesini işten kovar da, aynı göreve bir terör zanlısını getirirsen, belediyenin tüm resmi kurumu olan makamından, kimliğinden, internet sitesinden Türk bayrağını çıkartırsan, sana devlet gelir, 'kalk oradan kardeşim der' ve kaldırır. Hiç kimse bana Ahmet Türk terörle ihtisaslı değil demesin. O yaşa gelmiş bir insan, Ahmet Türk hiç şimdiye kadar PKK'ya bir tek laf etmiş mi? Deyin ki bana kandil ona eş başkan atadığında 'hayır halk beni seçti, başkası bana eş başkan olmaz' dedi mi? Diyarbakırlı anneler çıktı, 'biz evlatlarımızı istiyoruz, zorla dağa götürdü' dediklerinde annelere destek oldu mu? Yok efendim o adamın terörle ihtisası yokmuş. Hayır arkadaş terörle iktisak sadece bomba atmak demek değildir. Bombacıya aferin demek de, yanında olmak da, bombacının akrabasını, kardeşini belediyeye yönetici yapmak da, terör kadar tehlikelidir, kötüdür. O yüzden devlet tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyerek yoluna devam edecek kardeşim. Kim bozuyorsa gereği yapılacak."



Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası toprağa verildi

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yönetmenliğini yaptığı 'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmlerinde rol de alan Müfit Can Saçıntı'nın, emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde önceki gün kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Saçıntı'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Muhittin Saçıntı, burada yaşamını yitirdi.

OYUNCADAN BABASINA HÜZÜNLÜ VEDA

Sabah özel hastane morgundan alınan 3 çocuk babası Muhittin Saçıntı'nın cansız bedeni tören için Hacı Bektaşı Veli Vakfı'na getirildi. Cenazeye Saçıntı ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Acılı oyuncu Müfit Can Saçıntı, taziyeleri kabul etti. Törenin ardından Muhittin Saçıntı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gökçam köyünde toprağa verildi.

