Dha yurt bülteni - 14

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinde elleri ve ağzı bağlanıp gasp edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Naciye Başak(73), yalnız olduğu sırada evine giren yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından elleri ve ağzı koli bandı ile kapatılarak gasp edildi. Serbest kalan 2 parmağıyla ağzındaki bandı çıkaran Başak, balkona çıkarak yardım istedi.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Paypayçeşme Sokak'taki Naciye Başak'ın evinde meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Naciye Başak sabah kahvaltı ettiği sırada yüzleri kar maskeli iki kişi eve girdi. Başak'ın ellerini ve ve ağzını kolu bandı ile bantlayan 2 kişi üzerinde bulunan bir altın ile 2 bin lira parasını alarak evden kaçtı. Şüphelilerin kaçmasının ardından balkona çıkan Başak, 'imdat' diye bağırarak çevresinden yardım istedi. Başak'ın sesini duyanların bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Başak'ın elleri ve ağzındaki bantlar alındıktan sonra, ellerindeki kesik nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi yapılan Başak, ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

'ÇOK KORKTUM'

Yaşadığı olayı gazetecilere anlatan Naciye Başak, çok korktuğunu belirterek, "Yemeğimi yiyordum. Hiç ses seda yokken girdiler içeri. Ellerimi kollarımı bağladılar. Açamıyordum, iki parmağımı açtım balkona çıktım, oğluma seslendim çabuk polisleri çağırın beni öldüreceklerdi dedim. Bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde geniş kapsamlı inceleme yaptıktan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalamak içn çalışma başlattı. Naciye Başak'ın evde oğlu ile birlikte yaşadığı ve olay sırasında oğlunun evde bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekibinin çalışması

-Olay yeri

-Kadının polis merkezine getirilmesi

-Naciye Başak'ı olayı anlatması

-Başak'tan detaylar

-Polis merkezine girmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçe merkezindeki Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynel Güven yönetimindeki 58 SD 983 plakalı traktörle, Ramazan Kuzpınar'ın (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kuzpınar ve arkasında bulunan Furkan Şimşek (19) yaralandı. Traktör sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından her iki yaralı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Furkan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı duyup hastaneye gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ(Sivas),

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Halk plajından toplanan atıklarla çöpten adam yaptılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye temizlik işleri personeli topladıkları atıklarla farkındalık yaratmak için halk plajında 'çöpten adam' yapıp, sergiledi. Çöpten adamı gören çocuklar da plajdan topladıkları atıkları getirip, üzerine bırakarak, "Çevremizi temiz tutalım" mesajı verdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çevre duyarlılığını artırmak ve dikkat çekmek için halk plajında her sabah topladığı atıklardan ç

çöpten adam yaptı. Atıklardan yapılan çöpten adam mavi bayraklı halk plajında sergilendi. Pet ve cam meşrubat şişelerinden teneke kutulara, karton- naylon poşetten çeşitli metallere kadar pek çok atık kullanılarak yapılan 2 metre uzunluğundaki insan figürü üzerine "Çevremizi temiz tutalım" dövizi asıldı. Çöpten adam figürüne plajda oynayan çocuklar da topladıkları atıkları getirerek, astı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "İnsanların yarattığı kirliliğe dikkat çekmek için, sadece bir gecede plajdan toplanan çöplerle insan figürü oluşturduk. Pet, metal ve cam şişeler, plajda bırakılan deniz oyuncakları, karton atıklar, plastik kapaklar ve sigara izmaritlerinin kullanıldığı çöpten adam

en çok çocukların ilgisini çekti. Çöpten adamı dikkatle inceleyen çocuklar, 'Çevremizi temiz tutalım' mesajı verdi" dedi.

7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Doruk Ketenci, "Çevremizi temiz tutmalıyız. Temiz dünya oluşturmak için herkesin duyarlı olması lazım" dedi. 8 yaşındaki Ahmet Ege de "Tertemiz bir dünya için, lütfen çevremizi temiz tutalım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlikten görüntü

-Halk Plajı'nda denize giren çocukların 'çöpten adama'a topladıkları atıkları asması

-Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift'in 'çöpten adam' önünde açıklaması

7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Doruk Ketenci ile röp.

-8 yaşındaki Ahmet Ege ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Doç. Dr. Çelik: Van'da yıllık dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Bölgedeki akraba evlilikleri nedeniyle çocuklarda kalp rahatsızlıkları daha sık görülüyor. 2018 TUİK verilerine göre Van'da 27 bin 195 canlı bebek dünyaya gelmiştir. Bu sayının yarısından fazlası hastanemizde doğmuştur. Hastanemizde yıllık olarak dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak hizmete açılan Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Bölümü'nde son 5 ay içerisinde 26 çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu. Çocuk kardiyoloji, çocuk kalp damar cerrahisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi ve alanında uzman anestezi ekibiyle yapılan başarılı ameliyatlar en çok yöre halkını sevindirirken, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, doğuştan kalp hastalıklarının her bin canlı doğumunun 2 veya 3'ünde görüldüğünü söyledi. Çelik, "Bölgedeki akraba evlilikleri nedeniyle çocuklarda kalp rahatsızlıkları daha sıkı görülüyor. Hastane olarak çocuk yaş ve yenidoğan gruplarında, doğuştan kalp hastalıklarına yönelik cerrahi hizmetimiz başlamıştır. Hastanemiz çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet sunuyor. Özellikle yenidoğan bebek gruplarında halk arasında 'kalp deliği' olarak bilinen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri hastanemizde çok başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Van ilinde bu ameliyatları yapan tek hastane bizleriz. Başarılı iki cerrah arkadaşımız çocuk kalp damarı ameliyatlarını burada yapmaktadır" dedi.

YILDA 50 BEBEKTE KALP HASTALIĞI GÖRÜLÜYOR

Doç. Dr. Çelik, Van genelinde bir yılda yaklaşık 50 çocukta kalp rahatsızlığı görüldüğünü dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde akraba evliliklerinin fazla olması nedeniyle doğuştan kalp hastalıklarının beklenenden daha fazla olduğunu biliyoruz. 2018 TUİK verilerine göre Van'da 27 bin 195 canlı bebek dünyaya gelmiştir. Bu sayının yarısından fazlası hastanemizde doğmuştur. Hastanemizde yıllık olarak dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor. Hastanemizde son 5 ay içerisinde 26 çocuk da bu vaka nedeniyle ameliyat yapıldı. Bunlardan 7 tanesi yenidoğan yaş grubundaydı. Hatta bu bebeklerden biri, bir kilo 800 gramdı. Bu tür bebeklerin hem anestezi yönetimi, hem ameliyatları, hem de ameliyat sonrası takipleri iş gerektiren alanlardır. Hastanemizde de bu imkanlar mevcut olduğu için ameliyatlar başarılı bir şekilde yapıldı" diye konuştu.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Şafak Alpat ise, özellikle çocukların ameliyat öncesi ve sonrasında takiplerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Op. Dr. Alpat, mevcut sağlık hizmetiyle hastaların metropol şehirlere sevkinin önüne geçildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane binası

-Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Bölümü

-Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in açıklaması

-Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Şafak Alpat'ın açıklaması

-Serviste yatan oçcukları ziyaret eden hastane başhekimi ve doktarlar

-Ameliyata hazırlanan bir çocuk

-Çocuğun ameliyata götürülmesi

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN,-