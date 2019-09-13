Dha yurt bülteni - 14

Soylu'dan 'Diyarbakır anneleri'ne: Milyonlarca insan sizinle beraber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaretinde, "Bütün Türkiye, sizinle tek yürek. Burada yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan sizinle beraberdir. Sonuna kadar sizlerle beraberiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kulp'taki terör saldırısında şehit olanların cenaze törenine katıldıktan sonra HDP'nin Diyarbakır il binası önünde 11 gündür oturma eylemini sürdüren 28 aileyi ziyaret etti. Annelere desteklerini ileten Bakan Soylu, yaptıkları eylemin önemini vurguladı. Soylu, "Bütün Türkiye, sizinle tek yürektir. Öyle büyük bir iş yapıyorsunuz ki yıllar geçecek, sizin burada yaptığınız bu işi, bu millet bilecek. Öyle sonuçlar alınıyor ki siz hiç merak etmeyin. Dün, senin kızın gibi bir kızı getirdik. Onun annesiyle kucaklaşmasını, sevgisini bir görseydiniz. Hiç endişe etmeyin. Yürekli annelerin sayesinde bu işi yapıyoruz. Allah sizden razı olsun. Bütün milletimizin size selamı var. Burada yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan sizinle beraberdir. Allah sizden razı olsun. Sonuna kadar sizlerle beraberiz" diye konuştu.

'ANNELERİN DEMİRİ ERİTECEK YÜREKLERİ VAR'

Anneleri ziyaretinin ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Bakan Soylu, "Bütün Türkiye ve dünyaya ortaya koydukları haykırışa destekleri getirdim. Kendi çocukları için burada değiller. Bütün ülkemiz biliyor ki bundan sonraki tüm çocuklar için ve bütün ülkemizin çocukları için buradalar. Annelerin demiri eritecek yürekleri var. Bütün ülkemiz onları destekliyor. Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Terörle mücadele eden biri olarak söylüyorum. O kadar kıymetlidir ki bu, on yıllar sonra daha çok iyi anlaşılacak. Bu, bir siyasi partinin terör örgütüne kendisini kullandırılmasının sonunu oluşturacak hem hayır bir adımdır hem de güçlü bir adımdır. Bu annelerin evlatlarını terör örgütünden kurtarabileceği önemli bir adımdır. Bütün Türkiye onları destekliyor" dedi.

'NE YAPTIKLARINI BU ANNELER VE BU MİLLET BİLİYOR'

Üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Daha dün Diyarbakır'da bu annelerin evlatları gibi bir kız çocuğunun annesiyle buluşturmanın, kucaklaştırmanın onurunu yaşadık. Bir baba olarak söylüyorum; o kucaklaşma, yüreği olan, gönlü olan, insan olan herkesi başka bir noktaya taşır. Biraz önce bir cenazeden geliyoruz. O cenazede yaşadıklarımız, burada bu annelerin yaşadıkları; Allah izin verecektir, bu millet de destekleyecek, devletimizin de gücüyle bu annelerin kuvvetiyle bu acıları, bu topraklarda bitireceğiz. Sadece bu topraklarda değil etrafımızdaki coğrafyada bitecek. Bu uluslararası terör destekçilerine annelerin yüreğiyle büyük bir ders vereceğiz. Bir sorumluluğumuz vardır; gelip bu insanlara burada destek vermektir. Onu yerine getirdik. Milletimiz de bilsin ki bu anneler bir haykırışı ortaya koyuyorlar. İnşallah çok güçlü bir sonuç alacağız. Diyarbakır'da, Mardin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları, bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp, terör örgüte katan yapıdır. Herkes biliyor. Biz de biliyoruz, gereğini yerine getiriyoruz. Diyarbakır'da bu olaylarla ilgisi olmayan insanlara da sorsanız bir tek şey söylerler; 'Evet belediye ve teşkilatlarıdır'. Bu kadar basit. Ne yaptıklarını bu anneler ve bu millet biliyor."

Görüntü Dökümü

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Süleyman Soylu'nun gelişi

Ailelerle görüşmesi

Basın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA- Mehmet Mucahit CEYLAN - DİYARBAKIR, -

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Karaburun'da kıyıya vuran yaralı Akdeniz foku yardım bekliyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde Yeni Liman bölgesindeki bir otelde tatil yapan vatandaşlar, kıyıya yaralı bir Akdeniz fokunun vurduğunu ve hareket edemediğini fark etti. Yetkililere haber veren tatilciler, yaralı Akdeniz foku tedavi edilene kadar başında nöbet tuttu.

Yeni Liman bölgesindeki bir otelde tatil yapan vatandaşlar, sahilde yürürken kıyıya bir Akdeniz fokunun vurduğunu gördü. Foka yaklaşan tatilciler, sol tarafından yaralandığını ve hareket edemediğini fark etti. Vatandaşlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü arayasa da gelenler müdahale etmedi. Milli Parklar Müdürlüğü'nü de aradıklarını ancak kimsenin gelmediğini öne süren tatilcilerden Gonca Atay,

"Burada bir sürü gönüllü insan var. Birilerinin gelip müdahale etmesini, foku tedavi etmesini bekliyoruz. Nasıl bu hale geldiğini bilmiyoruz. Ürkütmemek için ona çok yaklaşmamaya çalışıyoruz. Gereken yerleri aradık fakat 'Geleceğiz' deyip, gelmediler" dedi. Karaburun Yerel Fok Komitesi Üyesi Hasan Ayhan Akçura ise, "Karaburun'da Akdeniz fokunun ve yaşam alanlarının korunması gerekliliği var. Bu konuda bakanlıklar da görevli. Karaburun için alınan Özel Çevre Koruma Bölgesi Kararı var. Ancak burada Akdeniz fokunun yaşam alanı tehdit altında Karaburun'daki denizler korunmalı. Yerel yönetimler de uyarılıp bilgilendirilmeli. Sivil toplum örgütlerinin tek başına yaptığı çalışmalar yeterli değil. Özel Çevre Koruma Bölgesi Kararı ivedilikle harekete geçirmeli. Keyfi balıkçılık yapılıyor burada. Bu Akdeniz foku için veteriner kontrolü gerekiyor. Bu tek bir Akdeniz fokuna yapılacak bir müdahale. Ancak burada birçok Akdeniz foku yaşam tehdidi altında" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Akdeniz fokunun kıyıya vurmuş görüntüsü

Fotoğraflar

İZMİR,

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Cumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramı

İzmir Konak Meydanı'ndaki Konak Yalı Camisi'nde, kılınan cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramı olarak aşure dağıtıldı. Bu organizasyonun yedi ayrı bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, hicri takvime göre oluşan yeni yılın tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni etti.

Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü kapsamında, İzmir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramı olarak Konak Yalı Camisi'nde aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için meydanda büyük bir stant kuruldu. Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, bölgedeki vatandaşlara ikram edildi. İkramın ardından vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Cumhurbaşkanımızın İzmir'e selamlarını getirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu organizasyonumuzu 7 ayrı bölgede yaptık. Aşure günü olarak bilinen günler çok büyük öneme sahiptir. Kerbela'da Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in başlarına gelen olayları hatırlatması vesilesiyle bizlere birlik ve dayanışma mesajı veriyor. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için ders çıkarmamızı sağlıyor. Aynı zamanda hicri takvime göre yeni yılın da başlangıcı olarak kabul ediliyor. Hicri takvime göre oluşan bu yeni yılın da İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Dağıtılan aşurenin tadına bakan vatandaşlardan Arzu Sarıkaya, "Cumhurbaşkanımız ve tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Aşurenin tadı gerçekten çok lezzetli ve burada büyük bir stant kurulmuş. Aşureyi sevmeyen yoktur hem şifalı hem çok lezzetli" dedi.

Aşure dağıtımını tesadüfen gördüğünü söyleyen vatandaşlardan Faruk Dinçer, "Aşureleri çok beğendik. Görevliler tabaklara bol bol koyuyorlar. Allah kabul etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Aşure dağıtımından görüntüler

-Vatandaşlarla röp.

-Alandan görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Hatalı park edilen minibüs çekiciyle kaldırılırken devrildi

Bursa'da, hatalı park edilen minibüs, yoldan kaldırıldığı sırada çekiciyle bağlı halat bir anda koptu. Devrilip, ters dönen minibüste hasar oluşurken, yol kısa süre trafiğe kapandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Hatalı park eden araçları kaldırmak için bölgede devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışan Trafik Vakfı'na ait çekicinin sürücüsü, Bahçıvan Sokak'ta Suriye uyruklu Halid T.'ye ait 16 MA 1981 plakalı minibüsü kaldırmak istedi. Minibüs kaldırılırken, çekicinin araca bağlanan halatı bir anda koptu. Devrilen ve ters dönen minibüste hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine trafik ekibe sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken, başka bir çekici ile minibüs yoldan kaldırıldı. Minibüsün kaldırmasının ardından yol tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen minibüsten görüntüler

-Devrilen minibüs olay yerinden kaldırılırken

-Görgü tanığı röportaj

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Narkotik köpeği Leon, 495 gram eorin yakaladı

İZMİR'de, polislerin durdurduğu şüpheli bir otomobilin, kokuya duyarlı narkotik köpeği Leon'un verdiği tepki üzerine yakıt deposu bölümü söküldü. Depoda, 495 gram eroin ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Y.S. yönetimindeki şüpheli bir otomobili durdurdu. Kokuya duyarlı narkotik köpeği Leon, aracın yakıt deposu bölümünde tepki verince, otomobilin yakıt deposu söküldü. 30 ayrı pakette, 495 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Leon'un araçta yaptığı aramadan görüntü

Yakalanan mallardan görüntü

İZMİR

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