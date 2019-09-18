Dha yurt bülteni - 14

HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)

OĞLU İÇİN SİİRT'TEN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI

Siirt'te yaşayan Şirin Sungur, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için oturma eylemine katıldı. Şirin Sungur ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 41'e çıktı.

Oğlunun 2 kez videosunun yayınlandığını anlatan Şirin Sungur, "4 yıl önce kaçırdılar. Bingöl'de askerdi. 20 yaşındayken, Lice'de kaçırıldı. Siirt'ten geliyorum. Yolda asker olduğunu anlıyorlar ve götürüyorlar. İzinden dönüyordu. 2 defa videosunu yayınladılar. Benim oğlumu getirsinler istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Şirin Sungur'un HDP önünde oturması

Oğlunun resmi

HDP önünde oturan aileler

Şirimn Sungur'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor. Yangının 25 ayrı noktada çıkması nedeniyle sabotaj iddiaları da araştırılıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de yangını madde bağımlılarının çıkarmış olabileceği ya da sabotaj ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın yerine helikopterin su dökmesi

-yangın bölgesinin havadan genel görüntüsü

-Yangın bölgesine ekiplerin gelişi

-Yangından genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'32" - BOYUT: 172 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

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2 bin yıl öncesine ait mil taşı kahvehanede dekor olarak kullanılmış

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 35 yıl önce açılan kahvehaneye dekor olarak konulan mermer taşın, 2 bin yıl önce Afrodisias Antik Kenti yolu güzergahında mesafeyi gösteren mil (yön) taşı olduğu ortaya çıktı.

Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde kahvehane işleten Zeynel Şenler, 35 yıl önce açtığı kahvehaneye dekor amacıyla koyduğu mermer taşın üzerine, üretim yaptığı kayrak taşını yerleştirdi. Bir masa haline gelen taşın tarihsel işlevinden habersiz olan işletme sahibi ve müşteriler yıllarca bu taşın üzerinde tavla ve okey gibi oyunlar oynayıp çay içti. 2 yıl kadar önce Afrodisias Müzesi'nde görevli Arkeolog Umut Doğan, taşın üzerinde Grekçe yazıların olduğunu fark etti. Yazıları okuyan Doğan, taşın Antik Roma devletlerinde mil taşı olarak kullanılan taşlardan olduğunu ve 2 bin yıllık geçmişi olduğunu tespit etti. Tarihi taşın üzerinde Afrodisias'a 8 mil-13 kilometre olduğunu anlatan yazı olduğu öğrenildi.

Umut Doğan, varlığından haberdar olduğu tarihi taş hakkında araştırma yapıp, makale yazdı. Tarihi taşı Afrodisias'a götürüp sergileme çalışmaları başlarken müze müdürünün değişmesi sonucu götürme işlemi tamamlanamadı. Geçtiğimiz günlerde ilçede AR-GE çalışması yürüten bir uzmana eşlik eden Karacasu Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, bu taşın ilçede birkaç noktada olduğundan haberdar oldukları mil taşlarından bir tanesi olduğunu belirledi. Eriklioğlu, "Ona, bugüne kadar sahip çıkan Zeynel Şenler'e teşekkür ederiz. Kendisi bunun müzeye götürülmesine razı oldu. Maddi değeri olmasa da manevi değeri olan bir taş. İlçenin geçmişi hakkında izler taşıyor" dedi.

Taşı 25 yıl önce atıl vaziyette bulduğunu ifade eden işletme sahibi Zeynel Şenler, "İşletmeme getirdim. Üzerine kendi işlediğimiz kayrak taşlarından koydum. O zamandan beri üzerinde çay-kahve içiyoruz. 3-4 yıl önce müzeden gelen arkadaşlar bu taşın üzerindeki yazılardan bu taşın 2 bin yıllık bir tabela taşı olduğunu söylediler. Bu bizim için önemli dediler. Müze Müdürünün tayini çıkınca bizde kalmaya devam etti. Arkadaşların biri yine görmüş. 'Bunu götürelim' dedi. Bu taş Afrodisias'a giden yolun nerelerden geçtiğini, kaç kilometre olduğunu gösteren bir taş olduğunu söylediler. Ben de razı oldum. Afrodisias'a 13 kilometre yazdığını ve anlattığını söylediler. 25 yıldır üzerinde çay içtiğimiz, müşterilerin okey, tavla oynadığı kahvemizin bir parçası. Arkeolojik bilgisi olanların ilgisini çekiyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Mermer taştan görüntü

Röp'ler

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU (Aydın),

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Gırgır teknesiyle, tek seferde 30 ton sardalya avladılar

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı tek seferde 30 ton sardalya avladı.

Bozcaada ilçesi açıklarında Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi bir avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı. Denizdeki ağlar tekneye çekildiğinde haznesinde görülen sardalyalar, hem reisin, hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Denize açıldıkları 1 Eylül'den bu yana en bereketli avını yapan teknedeki balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya ile sezonun rekorunu kırmış oldu.

Tekneye alınan balıklar, kasalandı. Kıyıya getirilen toplam 2 bin kasa sardalya, toptan satılmak üzere kamyonetler ile Türkiye'nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı.

Çanakkale Balık Hali'nde sardalyanın kilosu bugün 20 liradan satıldı.

Görüntü Dökümü

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Gırgır teknesinden görüntü.

Ağların çekilmesi ve balıklardan görüntü.

Ağ haznesindeki sardalyalar.

Gırgırın güvertesindeki sardalyalar.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, -

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Otobüs şoförü kadını sağlık ocağına yetiştirdi

Adapazarı'nda, halk otobüsü sürücüsü burnunun kanaması nedeniyle yol kenarında oturan yaşlı kadını otobüse alarak en yakın sağlık ocağına yetiştirdi. O anlar otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde şoförlük yapan Murat Söylemez, Adapazarı Camili Mahallesi'ne geldiğinde burnunun kanaması nedeniyle yol kenarında oturan yaşlı kadını fark etti. Murat Söylemez ismi öğrenilemeyen kadına ilk müdahaleyi otobüsteki yolcularla birlikte yaptı. Sürücü Söylemez ve yolcular daha sonra yaşlı kadını otobüse alarak güzergahtan çıkarak en yakın sağlık ocağına götürerek tedavi olmasını sağladı.

Sürücü Murat Söylemez'in bu davranışı yolcular tarafından tebrik edildi. O anlar aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Detay

Otobüs şoförü ile röportaj

Güvenlik kamera görüntüsü

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA,

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Otomobilin bagajından çuval çuval esrar çıktı

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye ait otomobilin bagajında çuvallar içinde esrar ele geçirildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen N.B.'yi takibe aldı. Takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, N.B.'yi gözaltına aldı. N.B.'nin otomobilinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagajda domates ve biberler arasına gizlenmiş çuvallar içinde esrar buldu.

18 kilogram esrar ile yakalanan N.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü;

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-Aracın narkotik köpeği ile aranması

-Araçtan çıkan uyuşturucu

-N.B.'nin adliyeye sevk edilişi

Süre: 2.46 dakika, Boyut: 366 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı

Kayseri'de Ekrem Y., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK- YPG/PYD propagandası yaptığı iddia edilen Ekrem Y.'yi gözaltına aldı. Ekrem Y.'nin daha önce Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) il yönetiminde görev aldığı öğrenilirken, HDP içinde faaliyet yürütmeye devam ettiği belirtildi. Şüpheli Ekrem Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ekrem Y'nin Adli Tabipliğe giriş ve çıkışı

-Genel detay

Süre: 164 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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