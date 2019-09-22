Dha yurt bülteni-14

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'da, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Olayla ilgili 98 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 138'e yükselirken, şüphelilerden bazılarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı provoke ettiği, bazılarının ise yabancılara ait ev ve iş yerlerine zarar verdiği bildirildi.

Olay, Perşembe günü, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.K., aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürüp taciz etti. Olay mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, A.K.'nin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazıyla müdahale etmesiyle kalabalık dağıldı.

Olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddia edilince olaylar yeniden alevlendi. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve araçlarına saldırıp, zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.

Bu arada polisin gözaltına aldığı 37 suç kaydı bulunan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu paylaşımları yapan 5'i kadın, 40 kişinin gözaltına alınmasının ardından çalışmalara devam edildi.

GÖZALTI SAYISI 138'E YÜKSELDİ

Polis ekiplerince, devam eden soruşturma kapsamında, 3 gün içinde, farklı tarihlerde olayla ilgili olarak 98 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı provoke ettiği, bazılarının ise yabancılara ait ev ve iş yerlerine zarar verdiği bildirildi. Gözaltı sayısı 138'e yükselirken, sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Can ÇELİK/ADANA,

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Ödemiş'te, Geleneksel Rahvan Atı Yarışları

İzmir'in ödemiş ilçesinde, 140 rahvan atı ile Ödemiş-Tire Geleneksel Rahvan Atı Yarışları düzenlendi. Günün ilk koşusu olan 'ithal A' kategorisinde, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına koşan 'İmparator' isimli at, birinci seçildi.

Ödemiş Belediyesi'nin katkısıyla Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu, Ödemiş Efeler Rahvan Atı Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü ile Tire Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü'nün iş birliğiyle Günlüce Mahallesi'ndeki Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda rahvan atı yarışları düzenlendi. Yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından 140 rahvan atı getirildi. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, ikili yaşlı tay, ithal A grubu, ithal B grubu kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Günün ilk yarışı olan 'ithal A' kategorisinde, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına yarışan 'İmparator' isimli at, birinci geldi. Eriş, at sahibi adına, Türk bayrağı ve birincilik kupasını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükmeral'in elinden aldı. Bayan Biniciler Koşusu da çekişmeli geçti. 8 kadın binicinin katıldığı koşuda ilk sırayı, İzmir'den katılan Semra Şahin aldı. Şahin'i, ikinci olan Ceren Canbuldu ve üçüncü olan Selma Doğancı takip etti. Yarışların sonunda birinci gelen atların sahiplerine ve binicilerine Türk Bayrağı, kupa ve çeşitli para ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan görüntü

-İthal A kategorisinde CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına koşan ve birinci olan 'İmparator' isimli atın görüntüsü

-Dereceye girenlere kupalarının verilmesi

-Bayanların yarışından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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Gazipaşa'da anız yangını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan anız yangınında 5 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mevlütlü sokakta meydana geldi. Cam sera çevresinde temizlik yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hasadı yapılmış ekin tarlasındaki anızlık alana sıçradı. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, 2 acil müdahale aracı ve arazözle müdahale edildi. Ekipler tarafından kontrol atlına alınan yangında yaklaşık 5 dekar tarım arazisi yandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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İşi çıkarsa, 'Şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çiftçi Remzi Yaman, yol kenarında sattığı ürünlerin başında duramadığı zaman 'Şu an yokum. İstediğiniz ürünü alabilir, ücretini daha sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor. Yaman bu hareketi uzun zamandır yaptığını belirterek, "Biz gelenek görenek bilen çiftçileriz. Haramı helali biliriz. Geri dönüşler oluyor. Geri dönüş yapmayanlar da olabilir. İhtiyacı olup aldıysa helal olsun. Biz önce birbirimize güvenmeyi bilmeliyiz" dedi.

Körfez'de oturan Remzi Yaman, kendi bahçesinde yetiştirdiği mahsulleri yol kenarında park ettiği aracının yanına dizerek satıyor. Kimi zaman işi çıkan Yaman, durum böyle olunca 'Şu an yokum. İstediğiniz ürünü alabilir, ücretini daha sonra verebilirsiniz' notunu ürünlerin üzerine koyup, mahsulleri başıboş bırakıyor. Nota telefon numarasını da yazan Yaman, "Biz gelenek görenek bilen çiftçileriz. Haramı helali biliriz. Vatandaşlardan geri dönüşler oluyor. Geri dönüş yapmayanlar da olabilir. İhtiyacı olup aldıysa helal olsun. Biz önce birbirimize güvenmeyi bilmeliyiz. Gerisi halledilir. Ben işim çıktığında tezgaha bakacak birilerini aramam. Not düşerim işimi halleder tekrar tezgahıma gelirim" dedi.

'YILLARDIR BÖYLE ÇALIŞIYORUM'

Eskiden çay ocağı da işlettiğini ifade eden Remzi Yaman, "Biz yıllardır bu şekilde hizmet ediyoruz. Eskiden Yarımca'da çay ocağımız vardı. İşimiz çıkar giderdik. 'Bu demlikte çay var' notunu bırakırdık. İşimiz bitince geldiğimizde kasamız para dolu olurdu. İnsanların içinde vicdan var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boş tezgahtan ve yazıdan görüntü

Remzi Yaman ile röp.

Detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU- Sebahattin AYDIN/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Hafriyat kamyonunun altında kalan işitme engelli öldü

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonu işitme engelli Yusuf Ergin'e (45) çarptı. Kamyonun altında kalan Ergin, yaşamını yitirdi. Sürücü Samet Karayılan (38) gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Samet Karayılan, yönetimindeki 38 VT 465 plakalı hafriyat kamyonuyla geri manevra yaparken, arkasındaki işitme engelli Yusuf Ergin'e çarptı. Ergin'in kamyonun altında kaldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf Ergin'in cansız bedeni, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü Samet Karayılan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Bitlis'te 'Beraber Yürüyelim' etkinliği



Bitlis'te, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nca Bitlis Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş düzenlendi. 8 Ağustos Stadı'ndan başlayan 2 kilometrelik yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşe; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşte şehirlerde trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirilerek, düzenlenmesi, sağlıklı aktif yaşama ile yaşlanma politikalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, "Herkes İçin Spor Federasyonu'nun öncülüğünde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı ile birlikte 16-22 Eylül'de 'Beraber Yürüyelim' etkinliğini gerçekleştirdik. Bizler 8 Ağustos Stadyumu'ndan başlayıp, Gökmeydan'daki Atatürk Anıtı önünde yürüyüşümüzü tamamladık. Yürüyüşün sağlık için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Katılan sporculardan detay görüntüler

-Yürüyüş kortejindeki bayraktan detaylar

-Yürüyüş kortejinden genel ve detay görüntüler

-Alınan güvenlik önelmelerinden detaylar

-Kortejin Atatürk anıtınınn önüne gelmesi

-Pankart ve Türk bayrağından detay

-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Savaş Bulan ie röportaj

- Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,