Dha yurt bülteni -14

Van Beşiktaşlılar Derneği, minik Yusuf'un yüzünü güldürdü

Van Beşiktaşlılar Derneği, Çaldıran ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde yaşayan ve Sağlık Bakanlığının imkanlarıyla ameliyat edilerek takılan biyonik kulak sayesinde duyabilen Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Yusuf'u evlerinde ziyaret ederek Beşiktaş forması ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Van kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Çaldıran İlçesi'nin Direkli Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz'ın 9'uncu çocukları olan Yusuf, 2.5 yıl önce dünyaya geldi. Yusuf'un seslere tepki vermemesi üzerine baba Kerem Kaçmaz, Yusuf'u uzman doktora götürerek sağlık kontrolunden geçirdi ve burada da işitme bozukluğu tanısı konuldu. İki kulağı da duymayan Yusuf, Van'dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Çiftçilik yaparak ailesini geçindiren Kerem Kaçmaz'ın imkanları Yusuf'u tedavi ettirmeye yetmeyince de Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı imkanla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan Yusuf, sağlığına kavuştu ve takılan 'Biyonik Kulak' sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. Aile büyük mutluluk yaşarken anne Kamile ve baba Kerem Kaçmaz yetkililere teşekkür etti.

BEŞİKTAŞLILARDAN MİNİK YUSUF'A SÜPRİZ ZİYARET

Yusuf'la ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından Van Beşiktaşlılar Derneği de harekete geçti. Dernek Başkanı Gani Acar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Yusuf'un yaşadığı Direkli Mahallesine gelerek süpriz ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Acar, Yusuf'a Beşiktaş forması ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

MİNİK YUSUF'UN YÜZÜ GÜLDÜ

Acar, "Biyonik kulak sayesinde duyabilen Yusuf'un ailesinin Beşiktaşlı olduğunu öğrenince, yönetim kurulu üyelerimizle bir araya gelip Yusuf için Beşiktaş forması ve çeşitli hediyeler aldık. Bugün Yusuf'un yaşadığı Çaldıran ilçesine Direkli Mahallesine gelerek, ona bir süpriz yaşattık. Formayı ve oyuncakları hediye ederken, onun gözlerindeki o mutluluğu bizleri son derece mutlu etti.Yusuf için kilometrelerce yol gelip, onu sevindirdik. Verdiğimiz hediyelerle yüzü güldü.Bu da bizi mutlu etti."dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇINA DAVET ETTİLER

Van Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Diyadin Behcet ise, Van Beşiktaşıllar Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu olarak minik Yusuf'u önümüzdeki günlerde babsı ile birlikte İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş maçına götüreceklerini ve her zaman yanında olacaklarını söyledi.

BABA KAÇMAZ ÇOK MUTLU OLDU

Baba Kerem Kaçmaz ise, Van Beşiktaşılılar Derneğinin yaptığı ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek,"Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün minik oğluma süpriz bir ziyaret gerçekleşirdiler. Beşiktaş forması ve oyuncaklar hediye ettiler. Yusuf'u mutlu ettiler. Bu ziyaretleri bizleri son derece sevindirdi. Bizi Beşiktaş maçına da davet ettiler. İnşallah maça da gideceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Van Beşiktaşlılar Derneği üyelerinin Yusuf'un evine gelişi

-Karşılama

-Yusufun boynuna Beşiktaş atkısı takıp öpen Dernek Başkanı Gani Acar

-Evde Yusunf'un babası ile sohbet ederkerken

-Yusuf'a Bşeiktaş forması giydirirken

-Oyuncukları hediye ederken

-Oyuncaklarla oynarken yüzü gülen Yusuf Kaçmaz

-Genel ve detaylar

-Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Acar ile röportaj

-Baba Kerem Kaçmaz ile röpotaj

-Dernek Başkan Yardımcısı Diyadin Behcet ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-

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Şırnaklı kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

ŞIRNAK'ta beyaz tülbentlerini takarak bir araya gelen anneler, Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere desteklerini illeti.

Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve şehit anneleri bir araya gelerek, 23 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının PKK'ya götürüldüğünü belirterek oturma eylemi yapan ailelere destek verdi, terörü lanetledi.

Eyleme katılan kadınlar adına açıklamada bulunan Şerife Atak, Diyarbakır'daki ailelerin yaptığı eylemin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını söyledi. Atak, "Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Şırnak'taki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Toplanan kalabalıktan detay

Şefike Atak'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 461 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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HDP önündeki ailelere Diyarbakırlı kadınlardan destek

Diyarbakır'da bir araya gelen kadınlar, HDP il binası önünde 23 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere desteklerini bildirdi.

Diyarbakır'daki Sümer Parkı'nda bir araya gelen kadınlar yaptıkları eylemle, HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturan ailelere desteklerini iletti. Aralarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin de bulunduğu kalabalık, HDP önündeki ailelere her zaman destek olacaklarını belirterek, terörü lanetledi.

Kadınlar adına açıklamayı yapan Kerime Kurt, oturma eylemindeki ailelere uluslararası kamuoyunun desteklemesi gerektiğini söyledi. Kurt, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Eyleme katılanlar

Atılan sloganlar

Pankartlar

Kurt'un açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU 315 MB

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Bolulu annelerden Diyarbakır'daki annelere destek

Bolu'da, bir grup kadın ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin HDP Diyarbakır il Başkanlığı binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemine Bolulu anneler destek verdi. Yaklaşık 100 kadın, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin de katıldığı destek eyleminde basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hacer Aşık, şöyle konuştu:

"Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmayı dahi, her şeyi göze alan anneler başka canlar çıkmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e tek yürek olmuşlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor ve yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından kadınlardan oluşan grup çeşitli sloganlar attıktan sonra meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması

-Detaylar

Süre: 04.06-Boyut: 460 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Hatay'dan Diyarbakır'daki annelere destek

Hatay'da bir araya gelen 110 sivil toplum kuruluşunun üyeleri Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ile Antakya'daki Vali Ürgen Alanı'nda toplanan yüzlerce sivil toplum örgütü üyesi, 'Diyarbakır Anadolu', 'Terörü anneler bitirecek', 'Terörü lanetliyoruz, anneler ağlamasın' yazılı döviz ve pankartlar açtı. Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Emel Tümkaya, Diyarbakır'daki annelerin feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için alanlarda olduklarını söyledi. Türkiye'nin terörden çok çektiğini, terörün başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuğun terör kurbanı olduğunu kaydeden Tümkaya, "Buradaki aileler 'Çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı' diye feryat ediyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır. Kalbimizle yüreğimizle, insanlığımızla sonuna kadar Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu annelerimizin sesine ses verin. Bu annelerimizin isyanı teröre karşı bir isyandır" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alandan genel ve detay görüntüler

Emel Tümkaya basın açıklaması

SÜRE: 02.24 BOYUT: 264 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Uluslararası yarışmaya katılacak zeytinyağının erken hasadı yapıldı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, uluslararası kalite ve sağlığı destekleyen özellikteki yağların katıldığı yarışmalık zeytinyağı için hasat ve sıkım başladı.

Yatağan'da, erken hasat zeytinlerin sıkılmasında elde edilen ve yöredeki çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından biri olarak kabul edilen zeytinyağı, sıkma makinelerinin çeşmelerinden akmaya başladı. Erken hasat zeytininden, zeytinyağının şifa veren maddelerinin en az kayıpla üretilebilmesi için 18 derecede işlendi. 2 bin 250 kilogram memecik türü zeytinden, 205 litre zeytinyağı elde edildi.

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Atilla Totoş, yaptığı açıklamada, hasat zamanından önce hasat edilen zeytinlerle yaptıkları sıkımın özel bir aşama olduğunu anlattı. Totoş, "Yeni sıkılan yağı ağzınıza aldığınızda dilinizin etrafını, damaklarınızı ve damağınızın tavanını iğneleyen ve küçük patlamalar şeklinde hissedilen bir dokunuş hissedeceksiniz. Gırtlağınızın nefes borusuyla birleştiği yerde yanma hissi alacaksınız. Bunlar kendiliğinden bir süre sonra geçecek ve sizi rahatsız etmeyecek. Ama asla kötü koku almayacaksınız" dedi.

YARIŞMAYA KATILACAK YAĞI SIKTILAR

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağıyla ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü de belirten Totoş, "Memecik zeytinin dünyaya yayıldığı yerden erken hasat gerçekleştiriyoruz. Sağlık için zeytinyağı söz konusu olduğunda, bütün Türkiye biliyor ki Muğla rakipsiz bir yer. Dünyada kalite yarışmalarında, sadece kaliteli zeytinyağı yarışmıyor. Sağlığı destekleyecek özellikleri ön plana çıkan yarışmalar da yapılıyor. Bu yarışmalara katılmak için biz de erken hasadı başlattık. Muğla'nın ilk zeytinyağını bu tesiste akıtıyoruz. Erken hasadın hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sıkılacak zeytinlerin ayıklanması.

-Zeytinlerin sıkıma gönderilmesi.

-Sıkılan yağın görüntüsü

-Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Eczacı Atilla Totoş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

