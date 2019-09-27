Dha yurt bülteni - 14

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Eş katili, kanlı gömlekle adliyede (2)

CİNAYETE KURBAN GİDEN GÜLSEREN TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanmak istediği 15 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz tarafından, geri döndüğü babaevinde 14 yerinden bıçaklayarak öldürülen

Gülseren Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kestel Mahallesi'ndeki Hanönü Mezarlığı'nda getirildi. Yılmaz'ın cenazesi araçtan indirilirken baba Ali Bayrak tabuta sarılarak, "Kimse dokunmasın bana, ben taşıyacağım" diyerek kızının tabutunu omzuna aldı. Kızının tabutunu mezarlığın içerisindeki musalla taşına kadar taşıyan gözü yaşlı baba, musalla taşını gördüğü anda dengesini yitirince tabutu devretmek zorunda kaldı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Törene, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Alanya protokolü ve ilçedeki kadın derneklerinin üyeleri de katıldı. Kılınan namazın ardından Gülseren Yılmaz'ın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye katılan kadın dernekleri üyeleri ise kadına yönelik şiddetin son dönemde arttığını belirterek tepki gösterdi. Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları Başkanı avukat Melek Depren yaptığı açıklamada, "Bugün bir kız kardeşimizi daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Acımız derin ama öfkemiz büyük. Gülseren henüz 32 yaşında, iki çocuk annesi, gencecik bir kadındı. Sırf boşanmak istediği için kocası tarafından hunharca katledildi. Geride yaşanmamış bir ömür, acılı bir aile ve 2 çocuğu kaldı. Gülseren'in davasını takip etmek, vebal borumuzdur. Ona karşı son görevimizdir. Çünkü aynı kumaştan hem gelinlik hem kefen çıkmayacaktır" dedi.

'ÇALIŞMASINI İSTEMİYORMUŞ'

Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun da "Gerçekten canice bir olay işlenmiş. Evden zorla alınmış, bahçeye götürülmüş, boğazına bıçak dayanmış, can havliyle kaçmaya çalışmış ama sonra 14 bıçak darbesi almış. Bu nasıl bir ruh halidir, öfkedir, şiddettir bilmiyorum. Bunu bu ailede istemedi, kimse istemedi. Gülseren daha önce arkadaşlarına beni öldürebilir demiş. Aslında daha öncede görülmüş bir olay. Söylenecek bir şey yok, yargı cezasını verecek ama esas olan hiç olmaması. İki çocuk annesi kadın boşu boşuna öldü. Çalışmasını istemiyormuş, benden boşanma ve çalışma. Böyle bir sebeple karısını öldüren bir adam profili. Bir şey söyleyemiyoruz, üzgünüz. Bütün kadınlar olarak bu olaylarla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'GÜLSERENLER ÖLMESİN İSTİYORUZ'

Türk Kadınlar Birliği Alanya Şube Başkanı Hülya Karadayı ise şöyle dedi:

"Hayatının tam ortasında olan Gülseren kardeşimizi kocası elimizden aldı, iki çocuğu öksüz kaldı. Gülseren yardım istemişti, kocasına uzaklaştırma kararı verilmişti ama kocası bir yolunu bularak onu feci şekilde katletti. Kadınlar vahşi bir şekilde öldürülüyor yarınlara güvenle bakmak istiyoruz. Özellikle uzaklaştırma kararı verilen erkeklere mecburi psikolojik destek sunulsun. Elektronik kelepçeyle kadınlarımız güvence altına alınsın. Başka Gülserenler ölmesin istiyoruz."

TUTUKLANDI

Diğer yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Hilmi Yılmaz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden genel görüntü

-Cenazenin taşınması

-Tabutun taşınmasından baba detayı

-Cenaze namazı ve define görürülmesi

-Melek Depren konuşması

-Gaye Coşkun konuşması

-Hülya Karadayı konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),

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Sivas'ta FETÖ şüphelisi 4 kişi serbest

Sivas'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Dün de 5 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler R.A., A.M., G.A., M.T. ve A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. ve H.A. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.Ş. ve Ş.Y.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi

Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta, deniz suyunun soğumasıyla birlikte palamut sezonu da başladı.

Sinoplu balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek ağlarını denize bıraktı. Geçen yıl sezona palamut bereketiyle başlayan balıkçılar, bu sezon deniz suyu henüz istenilen seviyede soğumadığından, denizden umduğunu bulamamıştı. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte palamut sezonun başlaması, Sinoplu balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçılar, gün geçtikçe tezgahlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının düşeceğini söyledi. Balıkçı tezgahlarını şenlendiren ağırlıkları 200 ile 600 gram arasındaki palamutlar, 10 TL'den başlayıp 30 TL'ye kadar satılıyor.

Sinoplu balıkçı Sefa Mete, mevsim sıcaklıklarının normal seviyeye ulaşmasından ötürü sezonun canlandığını söyleyerek, "Palamudun bollaşmasının sebebi, mevsim sıcaklıklarının normal seviyeye ulaşması. Bu sene mevsimler biraz geriden geliyordu. Yani biz Eylül ayında Ağustos ayının sıcaklıklarını yaşadık. Rusya'da 15 dereceyken, Karadeniz'de deniz sıcaklığı 26-27 dereceden aşağı düşmedi. Şu anda mevsimler normalleştikçe de balık piyasası hem denizde hem karada rayına oturuyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Havadan balık avı detay

-Balık tezgahı detay

-Muhabir anonsu

-Palamut kolileri detay

-Sinoplu balıkçı Sefa Mete açıklamaları

-Detay

(SÜRE: 02: 32 Dk) (BOYUT: 283 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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Safranbolu'da çikolata müzesi açıldı

Karabük'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde Çikolata Müzesi açıldı. Müzeye gelenler, çikolatadan yapılmış tarihi bina ve turistik yerlerin yanı sıra devlet büyüklerinin portreleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Belçika'da çikolata akademisinden birincilikle mezun olan Mesut Kırımlı, memleketi Safranbolu'da 500 metrekaresi çikolata müzesi olan bin 200 metrekare büyüklüğünde çikolata fabrikası yaptı. Mesut Kırımlı, kentteki ev, konak, çeşme, cami, saat kulesi, han ve hamamın yanı sıra en çok ziyaret edilenlerin başında yer alan Cam Teras, Mencilis Mağarası ile safran çiçeğini çikolatadan maketini yaparak müze oluşturdu. Müzede ayrıca belirli bir sıcaklıkta tutularak musluğundan çikolatanın aktığı havuz ile Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi kadar birçok devlet adamı ve siyasetçinin çikolatadan portreleri yer alıyor.

Müzenin açılışına Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve davetliler katıldı. Mesut Kırımlı, çikolata kokusunun insanlarda mutluluk hormonunu tetiklediğini belirterek, "4,5 ton çikolata kullandık. 4,5 ton çikolatayı kullanırken bir hesap peşindeydik. Hesabın özeti şu aslında; Bayanların içeride 5 dakika. Çünkü bayanlar duygusal varlıklar. Erkeklerin içeride 10 dakika. Çünkü erkekler mantıksal varlıklar. Kalmasını hesaplayarak o gün içinde kanlarındaki mutluluk hormonunun tavan yapmasını istedik. İstedik ki o gün Safranbolu'yu bir Safranbolulunun gözüyle aşkla gezsinler. İstedik ki canlarını hiçbir şey sıkmasın. İstedik ki Safranbolu'dan bir Türkiye markası çıksın. İstedik ki Safranbolu'da emeği geçen her kesin çikolatadan bir karakalem portresi olsun. ve bu müze var oldukça bizler bu değerli şahsiyetleri yad edelim." dedi.

Açılışın ardından müzeyi gezenler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Mesut Kırımlı'nın konuşması

-Dua ve kurdela kesimi

-Müzenin gezilmesi

Boyutu: (653 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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