Dha yurt bülteni - 14

Akademisyenden teknik lise öğrencilerine ders

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde bazı derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen uygulamayla, akademisyen Doç. Dr. Hasan Baş, Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere ders vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, KTÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçip, kentte eğitim öğretim gören lise öğrencileri ile akademisyenleri buluşturdu. Gerçekleştirilen iş birliğiyle uygulama, Trabzon'daki bazı liselerde, yeni eğitim ve öğretim yılı ile start aldı. Proje okullarının belirlenmesinin ardından şehrin farklı noktalarındaki liselerde akademisyenler derslere girmeye başladı. Uygulama kapsamında KTÜ Makine Mühendisliği, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hasan Baş da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfta öğrencilere ders verdi.

'OLUMLU KARŞILADIM'

Akademisyen Doç. Dr. Hasan Baş, kendisine okulda ders vermesi için gelen teklifi çok olumlu karşıladığını belirterek, "Çünkü üniversitede öğrencilerle yaptığımız derslerde aradığımız bazı özlemlerin gerçekleştirilebilmesini, ancak ve ancak bize gelen öğrencilere daha önceden kazandırılmış olmasına bağlı olduğu inancındayım.Buradan hareketle, vasıflı makine mühendisliği bölümünde okumak isteyen öğrencilerin alt yapılarının donanımlı olma durumu ne kadar fazla ise o bölümde başarı oranları da o kadar fazla olurö dedi.

'GENÇLERİN, ENERJİSİ OLUMLU KANALİZE EDİLMELİ'

Gençlerin enerjisinin olumlu manada kanalize edilmesi gerektiğini ve bunda kendilerine de önemli görevler düştüğünü kaydeden Baş, "Gençlerimizin enerjileri çok fazla. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizdeki eksiklik ise, gençlerdeki bu enerjinin olumlu manada gereken vasıflara, kanallara, kanalize edilememesidir. Yoksa gençlerimiz pırlanta gibi gençler. Bunları doğru düzgün şekilde yönlendirmemiz lazım. Bu hususta bizlere çok görev düşüyorö diye konuştu.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA UZATMASI LAZIM'

Doç. Dr. Baş, projenin Türkiye çapında uygulanması gerektiğine de dikkat çekerek, "Projenin ülkemiz çapında en kısa sürede yayılması temennimiz. Bir eğitim kurumunda size uygun öğrenci perspektifine göz atmak istediğinizde, başarılı olabilmede alt yapısı iyi olan öğrencileri tercih etmeniz doğal hakkınız. Bunu da ancak, bu gibi projelerle sağlayabileceğiniz gerçeği ortadadır. Bu nedenle bu projeleri destekliyorum ve herkesin taşın altına elini uzatması gerektiğini düşünüyorum. Bu özveriyi, mücadeleyi gerektiriyor. Çünkü üniversitedeki platformda ders vermekle, bu gibi platformda ders vermek arasında çok fark var. Gençleri bu manada olumlu yönde kanalize etmede farklı efor sarf etmek gerekiyor. Herkesin katkısı olması lazımö ifadelerinde bulundu.

'UYGULAMAYI GENİŞLETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın ise, uygulamayı gelecek yıllarda genişletmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Eğitime farklı bir bakış açısı, farklı bir soluk getirmek ve özellikle mesleki eğitim alan öğrencilerimizin kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamak için başlattık. Şu anda ilk etapta deneme amaçlı olarak tek bir hocamızla işe başladı. Seneye inşallah bunu daha da genişleterek daha ileri götürerek arttırmayı planlıyoruz. Nihayetinde burası mesleki eğitim kurumu. Halk nezdinde mesleki eğitim kurumlarına olumlu bakış açısı şu dönemde yok. Biz bunu kırmak istiyoruzö şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencileri, uygulamayla bir nevi üniversite provası yaptıklarını dile getirirken, uygulamanın çocuklarında olumlu sonuçlar vereceğine inandığını kaydeden veliler ise, katkı sunanlara teşekkür etti.

Ukraynalı anne çocuklarına kavuşamadan Ankara'ya döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesine boşanma aşamasında olduğu eşi Şevki Melih Eker'in (37), velayeti kendisinde olan 2 kızını kaçırdığı iddiasıyla gelerek yaptığı aramalarda bir sonuca ulaşamayan Ukraynalı Svitlana Krychun (38), yaşadığı Ankara'ya döndü.

İş insanı Şevki Melih Eker ile Ukrayna uyruklu muhasebeci Svitlana Krychun 2016 yılında evlendi. Çiftin, şu an 1.5 ve 3 yaşlarında olan 'Selena' ve 'Melisa' ismini verdikleri kız çocukları oldu. Eker ve Krychun, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen haziran ayında boşanmaya karar verdi. Ankara'da boşanma davası açılırken, bir ay sonra eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Krychun için koruma kararı alındı. Çocukların velayeti ise geçici olarak anneye verildi. Mahkeme heyeti, Eker'in, kızlarını ayda 2 gün görmesine karar verdi. Şevki Melih Eker, son olarak 17 Ağustos'ta, 2 kızını Svitlana Krychun'un Ankara'daki evinden alıp, kayıplara karıştı. Çocuklarını kendisine getirmeyen Eker'e ulaşamayınca Krychun, polise ve savcılığa başvurdu. Bunun üzerine Eker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şevki Melih Eker, bir süre sonra Bodrum'da polis merkezinde ifade verdi ve serbest bırakıldı. Eker, ardından Ukraynalı eşine kızlarının fotoğraflarını cep telefonundan gönderdi. Bu sırada Svitlana Krychun da Ukrayna Büyükelçiliği ile irtibata geçti. Yapılan araştırma sonucu Eker ve 2 kızının Marmaris'te olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Krychun, iki hafta önce Marmaris'e gelip, Marmaris Barosu'na bağlı avukatı Arzu Alper ile birlikte hukuki süreç başlattı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na çocukların bulunması için müracaatlar yapıldı. Avukat ve Ukraynalı anne, 15 gün boyunca çocukların bulunması için sosyal medya ve basın aracılığıyla fotoğrafını paylaştı, görenlerden ihbar etmeleri istendi. Savcılık talimatıyla 2 villaya yapılan operasyonda çocukların izine rastlanılmadı. ÇBoşanma aşamasındaki çift, avukatları aracılığıyla birbirlerinden 'Hak mağduriyeti, kişisel verileri paylaşma, çocuk kaçırma' gibi suçlardan karşılıklı şikayetçi oldu. Şikayetler nedeniyle Svitlana Krychun ve eşi eşi Şevki Melih Eker avukatları aracılığıyla savcılığa ifadelerini vererek ayrıldı. Tarafların avukatları iki defa bir araya gelerek çiftler arasında uzlaşı sağlamaya çalıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda iki tarafta anlaşmazlık devam etti. İki kızına kavuşamayan Krychun, geçen 30 Eylül akşamı Ankara'ya döndü. Çiftin Ankara'da süren boşanma davasının daha mahkeme tarihi belirlenmediği öğrenildi.

HUKUKİ VE CEZAİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili DHA muhabirine telefonda konuşan Svitlana'nın avukatı Arzu Alper, müvekkilinin bir süreliğine yaşadığı Ankara'ya gittiğini belirterek, "Velayetin anneye verilmesi için hukuki süreç devam etmektedir. Annenin Marmaris'ten ayrılması vazgeçtiği anlamına gelmesin. Çocukların bulunması için müracaatımız var. Anlaşma sağlanması için bir araya gelindi ama bir sonuç elde edilmedi. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ve hukuk ile mücadelemiz devam edecektir. Hukuki ve cezai mücadele devam ediyor. Ana kuzusu iki yavru bir an önce annelerine kavuşması için çabalarımızı sürüyor" dedi.

Haber: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS,

===================

Vali Coşkun, makam aracıyla durup yayalara öncelik verdi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde başlatılan Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası kapsamında, Devlet Bahçeli Meydanında, makam aracıyla durarak yayalara öncelik verdi.

Vali Coşkun, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' sloganıyla etkin bir farkındalık sağlanması için Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenen etkinliğe katıldı. İki saat süren uygulamaya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumu, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, jandarma ve polis trafik ekipleri, zabıta görevlileri ile öğrenciler de katıldı. Burada bir açıklama yapan Vali Coşkun, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini hatırlattı. Ardından Coşkun ve beraberindeki diğer protokol üyeleri, yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere bilgiler verip, önceliğin yayalar olduğunu belirterek dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda el broşürlerinden dağıttılar. Vali Coşkun, daha sonra etkinlik bölgesinden ayrılırken, Devlet Bahçeli Bulvarı Karaoğlanoğlu Parkı önündeki yaya geçidinde makam aracını durdurarak yayalara yol verdi.

İzmir'de, yaya güvenliği etkinliği

İZMİR'de, 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' etkinlikleri kapsamında, yaya güvenliği konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla, tüm yaya geçitlerinde kolluk kuvvetleri nöbet tuttu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da sürücülere broşürler dağıtıp, uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, bu yılın 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi üzerine başlatılan farkındalık etkinlikleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de sürüyor. 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla başlatılan etkinlikte, polis ekipleri, hem kent merkezindeki hem de ilçelerdeki yaya geçitlerinde, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında nöbet tuttu.

Etkinlikler kapsamında, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki bir yaya geçidine geldi. Vali Ayyıldız, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde seyreden araçları durdurarak, sürücüleriyle tek tek konuştu. Sürücülere broşür veren Ayyıldız, onları yaya güvenliği konusunda hassas olmaları konusunda uyardı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan gelen öğrenciler de, ellerinde 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' yazılı dövizler tuttu. Öğrenciler, bazı sürücülerin çok hızlı araç kullandıklarını ve yolun karşısına geçerken tedirgin olduklarını söyledi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, "Yaya güvenliğine dikkat çekmek, trafiğin olumlu yanlarını ön plana çekmek ve olumsuz yanlarını da ortadan kaldırmak için bir etkinlik yapıyoruz. Trafikteki en önemli unsur insandır. İnsanın, trafikteki en önemli unsur olduğunu vurgulamamız gerekiyor. İnsanı, trafik etrafında dönen tüm olumsuzluklardan uzaklaştırarak, sağlıklı bir trafik ortamının oluşturulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Her şey insan içindir ve sürücülerin de bunun farkında olması lazım. İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkının bugünden yarına en sağlıklı şekilde korunması gerekiyor ve bu anlamda 'öncelik yayayın' diyoruz" dedi.

Vali Erol Ayyıldız ve Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, etkinlik boyunca sürücülere uyarılarını sürdürdü.

Muğla'da yaya geçidi nöbeti

Muğla'da, 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği kapsamında araç sürücüleri, yaya geçidini kullananlara yol verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği gerçekleştirildi. 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla, okullar başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde de gün boyu etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Etkinliğe katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte proje kapsamında hazırlanan broşürleri sürücü ve yayalara dağıttı. Araç sürücüleri yaya geçidini kullanan öğrenci ve vatandaşlara yol verdi.

Tokat'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi kapsamında "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da etkinlik düzenlendi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen etkinliğe, Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras ve engelli üyeler de destek verdi.

Uygulamanın Türkiye'de başlatılan güzel bir proje olduğunu söyleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, "İçişleri Bakanlığımız 'Yaya güvenliğinin nöbetçiyiz' projesi başlattı. Biz de Tokat'ta trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyerek, uygulamayı başlatmış durumdayız. Amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Trafik kurallarına uymalarını sağlamak. Yaya geçitlerini düzenli olarak kullanmalarını desteklemek. Yapılan uygulamalar sayesinde Tokat'ta ölümlü trafik kazaları da azaldı" dedi.

Öğrenci ve vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Vali broşür dağıttı, kemer takmayan sürücüleri uyardı

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş, sürücülere broşür dağıttı. Emniyet kemeri takmayan sürücüleri de uyaran Vali Memiş, yayalara geçiş üstünlüğü tanınmasını istedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Okay Memiş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ile öğrenciler, görevli polis ve jandarma ekipleri gözetiminde ellerinde taşıdıkları 'yayalara yol ver', 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz', 'öncelik yayaların' yazılı dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçitlerinden geçiş yaptı.

Vali Okay Memiş ve beraberindekiler, sürücülere el broşürlerini de dağıtarak yaya geçiş üstünlüğününün önemini anlattı. Durdurduğu otomomil sürücülerinin bir kısmının emniyet kemeri takmadığını gören Vali Okay Memiş, tek tek uyararak takmalarını istedi.

Erzurum'da tüm geçiş noktalarında yaklaşık 500 polisle yaya geçitlerinde trafiğin akışının kontrol edildiğini söyleyen Vali Okay Memiş, "Öğrenci kardeşlerimizle beraber zebra geçidi olan yerlerde, trafik işareti ve lambası olmasa da sürücüler mutlaka yayaya öncelik vermek zorundalar. Hani imreniyoruz ya Avrupa ülkelerinde yaya yola girdiğinde sanki kırmızı ışık yanmış gibi araçlar duruyor diye imreniyoruz ya, işte artık bu imrenmekten vazgeçip bunu uygulamaya geçirmek istiyoruz. Biraz zorlandığımız bir konu olduğu muhakkak. Sürücülerimizi bu alanda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu konu artık trafik cezası olarak hüküm altına alındı, cezai işleme başlayacağız. Yani zebra geçitlerinde durmayan sürücülerimize cezai müeyyide uygulayacağız. Bu ceza uygulandığında 'neden ceza geldi?' demesin hiç kimse. İnsan hayatı çok değerli, trafik kurallarına uymak çok önemli. Hukuk devletinin, modern bir toplum olmanın, insana değer vermenin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz bunu uygulamak istiyoruz" diye konuştu.

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı

Afyonkarahisar'da 5 ay önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) yapılan tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşların 5 ay önce yaralı halde bulduğu 2 kızıl şahin, AKÜREM'de tedaviye alındı. Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale gelen şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan ile AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından tekrar doğal yaşam alanlarına salındı. Ekrem beldesi tabiat parkında doğaya bırakılan kızıl şahinler yeniden uçabilmenin keyfini çıkardı.

'KIZIL ŞAHİN VURMANIN CEZASI 72 BİN TL'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan, şu ana kadar 1620 hayvanının iyileştirilerek doğaya salındığını belirterek, bunların çoğunun üniversiteyle yaptıkları ortak çalışma sonucu olduğunu vurguladı. Kızıl şahinlerin doğaya büyük katkı sağladığını aktaran Nevzat Algan, önemli bir zinciri oluşturduğunu kaydetti. Avcılara ve vatandaşlara yaban hayvanlarının vurulmaması uyarısında bulunan Algan, "Avcılarımızı, vatandaşlarımızı yaban hayvanlarını vurmaları konusunda uyarmak istiyorum. Vurulması gereken zaten bellidir, yaşlı olan fertlerdir. Gençlerimiz ve dişilerimiz kesinlikle korumamamız gerekiyor. Bu kızıl şahinlerin ve buna benzer koruma altındaki hayvanların vurulmasında özellikle kızıl şahinlerde 72 bin TL cezası vardır. Bunun da bilinmesinde fayda vardır. Biz hiçbir vatandaşımıza cezai işlem uygulamak istemeyiz ama bu tür olaylarla da karşı karşıya geldiğimizde cezayı uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımızı da bu konuda daha dikkatli ve tedbirli olmasını istiyorum" dedi.

'DUYARLI VATANDAŞLARIMIZIN SAYESİNDE DOĞAYA SALINDI'

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır da kızıl şahinlerin iyileştiğini ve doğaya dönecek hale geldiğini söyledi. Silahlı yaralanmalarla merkezlerine gelen hayvanların çoğunlukla doğaya dönemediğinin altını çizen Kandır, "Ya bacak kırığı ya da kanat kırığından dolayı doğaya dönüşleri mümkün olmuyor. Ancak bu kızıl şahinler duyarlı vatandaşlar tarafından düşkün halde doğada bulunarak tarafımıza iletildi. ve tedavi süreçleri tamamlandı. Enfeksiyon problemleri vardı ve şu anda durumları oldukça iyi, doğaya dönebildiler" diye konuştu.

