DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile askeri yetkililer, şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın, annesi Azime ve babası Hamza Bozbıyık'ın evine gitti. Pazar alışverişten dönen Bozbıyık çiftine acı haber verildi. İki çocuklarından birisi şehit olan Azime ve Hamza Bozbıyık çifti, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri, şehidin anne ve babasına müdahale etti. Şehidin baba evi ve evin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.

VALİLİKTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kırıkkale Valililiği, şehit Çelebi Bozbıyık için başsağlığı mesajı yayımladı. Valiliğin internet sitesinde yer alan mesajda, "Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Karafakılı köyü nüfusuna kayıtlı Kırıkkale doğumlu, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, 15 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar esnasında şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında baba ve Down sendromlu kızı yaşamlarını kaybederken, yaralanan anne tedavi altına alındı.

Yangın öğle saatlerinde, Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan İlkinci ailesine ait evden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Bu sırada, Fadime İlkinci evden kendini dışarı attı. Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Down sendromlu kızı Zümra İlkinci(8) evde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, baba ve kızının öldüğü görüldü. Yaralanan anne 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Evden görüntüler

Ekiplerden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli),

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Çocuğun yaralandığı kaza sonrası kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rüstem M. (45) oğluna çarpıp yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Bahattin T.'yi (57) kaza yerinde darbetti. Bahattin T.'nin oğlu Osman T. (32) ile Rüstem M. arasında çıkan kavga ise polisin müdahalesiyle sonlandı.

'Kaza, İnegöl- Alanyurt karayolunda meydana geldi. Yenişehir yönünden İnegöl istikametine giden Bahaddin T. yönetimindeki 16 KOM 96 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen ortaokul öğrencisi Muhammet M.'ye (10) çarptı. Kazada, Muhammet M. yaralandı. Oğlunun yaralandığını öğrenip gelen Rüstem M. de otomobil sürücüsü Bahaddin T.'yi darbetti. Bir süre sonra kaza yerine gelen sürücünün oğlu Osman T. (32) de olaya karıştı. Rüstem M. ile Osman T. arasında tekme tokat kavga çıktı. Kavga, çağırılan polis ekibinin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Muhammet M. ile darp sonucu yaralanan Bahaddin T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü dökümü;

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-Kavgadan detaylar

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralıların hastaneye getirilişi

Süre: 1.15 dakika, Boyut: 165 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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İzmit Körfezi'nin kirletilmesine 2,5 milyon lira ceza

İzmit Körfezi'nde, Ro-Ro gemisinden denize yağ bırakılmasıyla ilgili 2 milyon 517 bin 825 TL'lik ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde, denizden ve havadan kontrollerde bulunuyor. Denizi kirlettiği tespit edilen, 'Neptune İthaki' isimli Ro-Ro gemisiyle ilgili ceza uygulandı. Gölcük'te bulunan limana yanaştırılan geminin, hidrolik yağ sızıntısı sonucu deniz kirliliğine neden olduğu belirlenerek, 2 milyon 517 bin 825 TL'lik idari para cezası kesildi. Limanda kirliliğin yaşandığı bölgeye bariyerler çekilerek, yağın dağılması engellendi.

Öte yandan bu yıl 10 gemiyle ilgili toplam 9 milyon 884 bin 339 TL'lik idari para cezası uygulayan denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Körfezden ARŞİV görüntüler

Haber: İZMİT (Kocaeli),

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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Demir Çelik kavşağında meydana geldi. Sümmani Akbulut yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil kavşakta Nurettin Köksal (59) idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdulvahap Akbulut ve Fatma Demirci Köksal (56) yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,

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350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi

Mersin'de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.

Haber-Kamera: MERSİN, -