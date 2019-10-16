DHA YURT BÜLTENİ-14

ODUN YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Sefa Köyü yakınlarında odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu Kadir Keskin Numan yaralandı.

Kaza, Domaniç ilçesi Sefa köyü mevkiinde meydana geldi. Enver Cengiz kullandığı 16 H 4368 plakalı odun yüklü traktörle kum ocağı mevkiine geldiğinde dikkatsizlik sonucu şarampole devrildi. Yan yatan traktördeki Kadir Keskin Numan yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Numan ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Enver Cengiz ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Devrilen traktör

-Sağlık ve itfaiye ekipleri

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Ambulansa taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),-

=========================

BODRUM'DAKİ O PROJELERDE YIKIM SÜRÜYOR (2)

DURDURMA KARARINA RAĞMEN FİRMA YIKIYOR

Bodrum'da, imara aykırı bölümlerin tespit edilmesi üzerine bu kısımların yıkılmasına karar verilen 19 projeden 1'inde gelişme oldu. Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nin, 19 projeden sadece VARYAP'ın Yalıkavak'taki otelinin yıkım çalışmaları hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği öğrenildi. Buna rağmen firma yetkililerinin, imara aykırı bölümler için yürüttüğü yıkım çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

=========================

BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 GÖZALTI

Bursa'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 1 kilo 300 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 20 gram bonzai, 1 hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 7 bin 550 lira ile bir miktar döviz, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişiden 9'u hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. E.S. E.T., İ.K. ve Ö.K. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Şüphelilerin çıkışından detaylar

-Operasyonda ele geçirilen malzemelerden detaylar

-Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

=========================

ENGELLİYİ TEKME TOKAT DÖVÜP, PARASINI GASBETTİ

Antalya'da cami avlusunda, bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u döverek yere yatırıp, cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan H., polis tarafından yakalandı. "Sarhoştum yiyip, içtiğimi, sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" diyen Oğuzhan H.'nin Karabulut'u döverek gasbettiği anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Gasp olayı 11 Ekim Cuma günü saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda yaşandı. Avluda yürüyen yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'un yanına Oğuzhan H. geldi. Bir süre yanında yürüdüğü Karabulut'a, çevrede kimsenin olmadığı anda saldırdı. Mevlüt Karabulut'u cami duvarına sıkıştırıp, eliyle ağzını kapattı. Ardından da dövüp yere yatırdı ve cebindeki 2 bin 900 lirayı aldı.

HASTANEDE TEDAVİ

Saldırgan kaçarken Mevlüt Karabulut, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan H. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Oğuzhan H., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü çok sarhoştum, yaptıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Ancak yiyip, içtiğimi ve sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" dedi. Evine gitmediği, parklarda yatıp kalktığı belirlenen Oğuzhan H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GASP ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Oğuzhan H.'nin yanında yürüdüğü Mevlüt Karabulut'u duvara sıkıştırıp, cebindeki parayı almaya çalıştığı görülüyor. Oğuzhan H.'nin, bir süre Mevlüt Karabulut'un boğazını sıktığı, çevresini kontrol ettiği ardından bırakıp yeniden yanında yürüdüğü görülen görüntülerde, saldırgan, Mevlüt Karabulut'u bir aracın arkasında yere yatırıp dövüyor ve cebindeki parayı alıp kaçıyor.

Görüntü Dökümü

------------

Asayiş dış plan

Gasp anı

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA

====================

GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Durali Kıvrak yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ebice Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet Özen'in kullandığı 07 NMZ 80 plakalı hafif ticari araçla aynı yönde seyir halindeki Durali Kıvrak'ın kullandığı 07 UY 903 plakalı Gazipaşa Sulama Birliği'ne ait resmi plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilirken, yola savrulan sürücü Durali Kıvrak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı Durali Kıvrak'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durali Kıvrak tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Durali Kıvrak'ın Gazipaşa Sulama Birliği'nde saha görevlisi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------

Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),