DHA YURT BÜLTENİ-14

Siirt'te hastanede yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI; 17 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Siirt'te Özel İbni Sina Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında aralarında hastaların da bulunduğu 17 kişi dumandan etkilendi. Hastalar başka hastanelere nakledilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Yangın çıkan hastane

Yangından etkilenen hastalardan

Hastaların hastane bahçesinde beklemesi

Ambulansların görüntü

Yarılıların ambulanslara bindirilmesinin

Bebeklerin hastaneden çıkarılması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

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Kavşakta kaza sonrası can pazarı

Erzurum'da cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile sebze yüklü minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaraladı. Can pazarı yaşanan bölgede yerde yatan yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, bugün sabah 07.45 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki DGM kavşağında meydana geldi. Aliravi Caddesi'nden Menderes caddesine giden Sait Genişel idaresindeki 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü, Tebrizkapı semtinden gelen Kenan Işık yönetimindeki 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen servis minibüsündeki 6 personel çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşanan kavşağa gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıları müdahale etti. Bir sağlık görevlisi de servis içinde başka yarılı var mı diye araştırma yaptı.

Sağlık ekiplerinin yaralıları götürmesi, işçilerin temizlik yaptığı cadde yan yatan servis minibüsünün kaldırılması sonrası yol ulaşıma açıldı. Kaza sebebiyle olay yerine toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefolarıyla görüntü almaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntü

-Olay yerine toplanan vatandaşlar

-Yan yatan minibüsten görüntüler

-Yerde yatan yaralı

-Yaralıya ekiplerin müdahalesi

-Bir sağlık görevlisinin minibüsü kontrol etmesi

-Olay yerinden genel ve detaylar

-Kaza sonrası ekiplerin bölgede çalışması

-Yan yatan minibüsten genel ve detaylar

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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2 ton çöpün içinde 1 saat, para dolu poşeti aradı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, poşete koyduğu 10 bin lirayı yanlışlıkla konteynere atan Mehmet Erkoç (66), çöplerin doldurulduğu kamyonunun peşine düştü. Kamyon sürücüsünü depolama tesisine ulaşmadan durduran Erkoç, yere dökülen 2 ton çöpü 1 saat karıştırarak, parasını bulabildi.

Fethiye'ye bağlı Babataş Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erkoç, bankadan çektiği 10 bin lirayı poşete koydu. Erkoç, dün akşam, para dolu poşeti mutfaktaki diğer çöplerle yanlışlıkla evinin önündeki konteynere attı. Erkoç, 2 saat sonra durumun farkına vardı. Koşarak, evden çıkıp, konteynere bakan Erkoç, çöplerin belediye ekiplerince alındığını gördü. Bunun üzerine Erkoç, çöp kamyonunun peşine düştü. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden bilgi alan Erkoç, sokak sokak kamyonu aradı. Erkoç, Çatalarık Mahallesi'nde çöpün yüklendiği ve depolama tesisine boşaltım yapılacak aracı buldu.

Mehmet Erkoç'un yardım istemesi üzerine Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen çöp kamyonu, araziye boşaltıldı. Erkoç, yaklaşık 2 ton çöpün içinde 1 saat boyunca para dolu poşeti aradı. Çöplerin arasında poşeti bulan Erkoç, büyük sevinç yaşadı. 10 bin lira Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Mehmet Erkoç'a teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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(cep telefonu görüntusü)

Paranın çöplerin arasında bulunma anı

Erkoç'un parayi sayması

Haber- Kamera: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla),

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Finike'de ölü balıklar sahile vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde 50'ye yakın ölü balık sahile vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.

Finike Orman İşletme Müdürlüğü önündeki sahile vuran ölü balıklar sabah sporu yapan vatandaşlar ve olta balıkçıları tarafından fark edildi. İhbar üzerine sahile gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıklardan numune alınarak analize gönderildi. Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Ahmet Kılınç, "Sabah kurumumuza gelen ihbar üzerine sahile geldik. Balık ölümleri olduğu anlaşıldı. Numune alınarak laboratuvarda analiz yapılması için işlemlere başlanıldı" dedi.

Kaçak avlanmaya karşı yapılan denetimler sırasında yakalanmaktan korkan balıkçıların küçük olması sebebiyle balıkları denize dökmüş olabileceği ve ölü balıkların da kıyıya vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ölü balıklardan

Numune alınırken

Ziraat mühendisi Ahmet Kılınç röportaj

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye terörle mücadelede dünyada örnek oldu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye, sadece sınırları içindeki başarısıyla değil sınırların ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde verdiği mücadeleyle de dünyada örnek ülke oldu" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Malkoç, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etmesinin ardından Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ile bir araya geldi. Şırnak Belediyesi'ne yaptığı ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Malkoç, "Türkiye son 20 yılda çok ciddi mesafeler aldı. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar önemli mesafeler aldı. Gerek DEAŞ'a gerek PKK'ya gerekse FETÖ terör örgütüne karşı mücadelelerin hepsinin de hukukun içinde yapılmasının memnuniyetini duyuyoruz. Özellikle sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yapılan harekatta Türkiye, sadece sınırları içindeki başarısı ile değil sınırların ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde verdiği mücadele ile de dünyada örnek bir ülke oldu. Biz başkaları gibi 'iyi terörist', 'kötü terörist' ayrımını yapmayan bir milletiz, bir ülkeyiz. Terörist, teröristtir çünkü. İnsanın malına, canına hangi vesile ile olursa olsun kastedenler mutlaka hak ettikleri müeyyideyi bulmalılar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kamu Başdenetçisi Malkoç'un valilik ziyareti

Kamu Başdenetçisi Malkoç'un belediye ziyareti

Açıklamalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Tunceli'de kaçak avlanan 36 kişiye 55 bin lira ceza

Tunceli'de kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 36 kişiye, 55 bin lira cezası kesildi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespitine yönelik son bir ayda yaptığı çalışmalarda, 36 kişiyi yakaladı. Avlanmanın yasak olduğu ve koruma altında bulunan bölgelerde kaçak av yaparken yakalanan 36 kaçak avcıda 10 kafes, 4 tuzak, 16 canlı keklik, 2 keklik avlamak için kullanılan ses sistemi ve 4 tüfek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, kaçak avlanan 36 kişiye 55 bin lira ceza kesildi.

Görüntü Dökümü

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Yakalanan keklikler

Kekliklerin doğaya bırakılması

Kafeslerden görüntü

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ

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Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)

KAZA ANI KAMERADA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bisikletli Çakal'a çarptıktan sonra karşı şeride geçip, olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı güevinlik kamerası görüntüsü

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,