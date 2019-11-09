DHA YURT BÜLTENİ - 14

"GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ ÖLÜM SAĞLIYOR"

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (6)

PROF. DR. NUMAN HODA'DAN 'SİYANÜR' İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

"GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ ÖLÜM SAĞLIYOR"

"OKSİJEN TAŞINIMINI ENGELLEYİP ÖLDÜRÜYOR"

"İTHAL EDİLMESİ ÖZEL İZNE TABİ"

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Hoda, siyanürün özel izinle ithal edilip, özel izinle depolandığını, fakat isteyen her yerden temin edilebildiğini söyledi. Prof. Dr. Numan Hoda, "Birçok fabrika siyanürü, yurt dışından ithal ederek kullanıyor. Türkiye'de bu maddenin üretimi yok. İthal ederek kullanan işletmeler, altın işleyen fabrikalar, cevherden altın elde etmek için kullanıyorlar. Metal kaplama, parlatma ve metalürji sektöründe kullanılıyor. Fare öldürmede de, fare zehiri olarak adlandırılarak kullanıldığı görülüyor" diye konuştu.

TÜKETENİN TAKİBİ YOK

Siyanürü ithal eden şirketlerin tümünün ithal etme ve depolama belgeleri olduğunu belirten Prof. Dr. Hoda, şöyle dedi:

"İthalatçı firmalar bu maddeyi kendi bayilerine satıyor. Tabii ki bayiler de aynı şekilde yetkilendiriliyor. Fakat üçüncü kişiler kimdir bilinemez, isteyen istediği gibi alıp kullanabiliyor. Bu yolda da yasal bir kısıtlama henüz yok. İsteyen kişi istediği gibi bu maddeye ulaşabiliyor. Bu yol göstermek açısından değil, ama siyanür bir zehir, insanların almasını, bu madde ile kendi hayatlarına son vermesini tasvip etmiyoruz. Bu olaylarda kullanılması sakıncalıydı. Bilimsel amaçlı laboratuvarlarda kullanılıyor. Belli şartlar altında kullanılması gerekiyor. İnsanlar kendilerini koruyarak bu maddeyi kullanıyor, çünkü madde çok zehirli. Yüksek dozda alınırsa zehirli, geri dönüşümsüz ölüm sağlıyor. Belki de insanlar o yüzden tercih ediyor, bu gibi olayları düşündükleri zaman. Yine de başta belirttiğimiz gibi tasvip ettiğimiz, onayladığımız bir olay değil, üzüldüğümüz bir olay. Antalya'da yaşanan bu olayda da hiç tasvip etmeyeceğimiz bir durum. Hayat her şeye rağmen güzel."

Siyanürün vücuttaki ölüme yol açan mekanizması konusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Hoda, "Siyanür tuz formlarında veya asitlerle karıştırılarak hidrosiyanik formda, gaz formunda vücuda alınabilir. Her iki formda da alındığında mutlaka kana karışıyor. Kana karışmasıyla da kan içersindeki hemoglobini baskılayarak çalışmaz hale getiriyor. Oksijen taşınımını engelliyor ve ölüme yol açıyor" diye konuştu.

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Erol AKKIR/ANTALYA,

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Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (7)

AVUKAT CİN'İN PAYLAŞIMI

Antalyalı Avukat Hadi Cin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Selim Şimşek ile aynı mahallede oturduklarını belirterek, borçları nedeniyle sıkıntıya girdiğini bıraktığı mektuptan öğrendiğini, burada kime borcu olduğunu yazdığını kaydetti. Cin'in paylaşımında şu ifadeler de yer aldı:

"Bilgisayar teknikeri Selim maalesef kendisiyle birlikte eşinin ve çocuklarının canına kıymış, eşi çamaşır asarken yığılıp kalmış. Sadece Selim biliyormuş herkesin öleceğini."

'BU KADAR KOLAY ULAŞILMAMALI'

Avukat Cin, siyanür ve benzer zehirlere bu kadar kolay ulaşılmaması gerektiğini de belirterek, "Buna yönelik mutlaka bir kanun ve önleyici tedbirler alınmalı. Özellikle internetten insanlar bu tip zehirlere ulaşabiliyor ve kargo yoluyla evine kadar gönderiliyor. Benim bir müvekkilim geçen yıl falezlerde siyanür içerek intihar etmişti. Siyanür ve benzer zehirlerin satışının iş amaçlı kullanan belli meslekler haricinde kimseye verilmemesi için hukuki süreç başlatmıştık ama bir sonuç elde edemedik" dedi.

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ANTALYA

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Yemek getiren kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 gözaltı

İZMİR'de, yemek siparişi veren müşterilerin kredi kartlarını düzenekli pos cihazıyla kopyalayıp, sonrasında ATM'den para çektiği tespit edilen 1'i Suriye uyruklu 4 kurye gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, tutukladı.

Karşıyaka'da yaşayan 6 kişi, banka kartlarından bilgi ve rızaları dışında para çekildiği yönünde emniyete şikayette bulundu. Araştırma başlatan polis ekipleri, şikayetçilerin aynı online yemek firmasından alışveriş yaptığını, aynı kuryelerin hizmet verdiğini tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, yemek firmasının kuryelik hizmeti satın aldığı kurye elemanları İ.G. (30), Ö.F.T. (27) ve Suriye uyruklu A.T.E.'nin (26) içine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmiş sahte pos cihazı kullanarak, müştekilerin kart bilgilerini kopyaladıklarını belirledi. M.O.'nun (41) da kopyalanan kart bilgilerini kullanarak, kentin çeşitli ATM'lerinden toplam 12 bin 800 lira çektiği de tespit edildi.

Perşembe günü harekete geçen polis ekipleri, İzmir'de 3, İstanbul'da 1 adrese baskın yapıp, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramada 4 telefon, 2 dizüstü bilgisayar, 7 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 cd, 3'üncü şahıslara ait nüfus cüzdanı ve fotokopileri, 1 senet, 14 farklı banka ve kişiye ait kart, 1 manyetik şeritli kartların manyetik şeritlerini okuma ve yazma özelliğine sahip MSR 206 marka cihaz ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilen kartların yapılan ön incelemesinde, 2 kartın üzerinde basılı numaralarla, manyetik şeritlerde kayıtlı numara bilgilerinin uyuşmadığı tespit edildi. Ayrıca çok sayıda kart ve kimlik bilgisinin de ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. ve Ö.F.T., savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. A.T.E. ve M.O. ise çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evden aramadan görüntü

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 58 DN 51 plakalı otomobile arkadan gelen 16 BUZ 96 plakalı otomobil çarptı, ardından gelen 42 B 9182 otomobil ile 06 LVZ 99 plakalı hafif ticari aracın da karışmasıyla 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

(Görüntü dökümü:

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-Yaralıların ambulansa alınması

-Kazazedelerden görüntüler

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler

-Kazaya karışan araçların itilerek yol kenarına alınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,)

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Aksaray Malaklısı mankenlerden daha çok ilgi gördü

AKSARAY'da bir gelinlikçi açılışına getirilen, Aksaray Malaklısı adıyla tanınan çoban köpeği, gelinlik giyen mankenleri gölgede bıraktı. Açılışa katılanlar Aksaray Malaklısı'yla fotoğraf çektirirken, çoban köpeği işletmenin ilgi odağı oldu.

Anavatanı Aksaray olan dev çoban köpeği, bir gelinlik işletmesinin açılışına katılanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyük Bölcek mahallesinde 3 kardeşin işletmecisi olduğu gelinlik dükkanı açılışına mankenler ile Aksaray Malaklısı çıkarıldı. Açılış öncesi ve sonrasında vatandaşlar mankenlerden çok Aksaray Malaklısına ilgi gösterdi. Bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği, Aksaray Malaklısı adıyla biliniyor.

İşletmenin sahiplerinden Meliha Kum, "İşletmemizin açılışına Aksaray'ın büyük simgesi olan Malaklı köpeğini getirdik. Burada gayet yoğun ilgi gördü. Biz bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik. Gelinlerimizle birlikte ilgi odağı oldu. Herkes burada köpeği sevmek istedi. Bunun yanında bol bol fotoğraf çektirdi" dedi.

Görüntü dökümü:

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Açılıştan detaylar

Malaklı köpeği ili mankenlerin görüntüsü

Köpeği vatandaşların ilgisi

işletme sahibi Neslihan Kum röp

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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