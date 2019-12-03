DHA YURT BÜLTENİ-14

İYİ Parti Antalya il binasında yangın

İYİ Parti Antalya il binasında, partililer televizyondan grup toplantısını izlediği sırada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, zarar meydana geldi.

Muratpaşa ilçesi Portakalçiçeği Bulvarı'nda yer alan İYİ Parti İl Başkanlığı'nda, saat 11.00 sıralarında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Partililerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Partililer binayı hemen tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle parti binasında zarar meydana geldi.

Partililer televizyondan grup toplantısını izledikleri sırada önce elektriğin kesildiğini, ardından yangın çıktığını söyledi.

Polis ve itfaiye, yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ve parti binasından genel görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Partili ile röp

-Polis ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Ayder Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/ RİZE

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'Eşimi öldürmek istesem kafasına sıkardım'

Antalya'da boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), duruşmada karısını öldürme kastı olmadığını söyleyerek, "Öldürmek istesem kafasına sıkardım" dedi.

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde yer alan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs, teklifi reddetti. Bunun üzerine Süleyman Ülüs, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan sağlık ekibi tarafından yakındaki hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs ise bir süre hastanede yattıktan sonra taburcu edildi.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLADI

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma boyunca ağlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme kastı olmadığını belirterek, "Bana iftira atıyor. Tüfek elimdeyken birden patladı. Dilek'in yaralandığını bile fark etmedim. Sonrasında Dilek bana hitaben 'Salak beni vurdun' dedi. Sonrasında eşimin yarasına tampon yaptım. Etraftakilere ambulans çağırmalarını söyledim. Öldürme kastım yoktu. 13 yıllık evliyim ve çocuklarıma ben bakıyorum. Dilek'i öldürmek istesem kafasına sıkardım" dedi.

Sanık avukatı ise görgü tanıkları bulunduğunu ve dinlenmelerini istedi. Duruşmaya katılan Dilek Ünlü, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Savcı ise sanığın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve yardıma gelenlere tüfek doğrultması sonucu 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

11 HAZİRAN 2019 TARİHLİ ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Fedakar anne 27 yıldır 2 engelli oğluna bakıyor

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Ayşe Fakı (57), 27 yıldır engelli 2 oğluna gözü gibi bakıyor.

Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Ayşe Fakı, engelli oğulları Ömer (27) ve Kadir'in (26) doğduklarından bu yana tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 3 yıldır hasta olan eşi Abdullah Fakı'nın da sorumluluğunu üstlenen Ayşe Fakı, "Bu çocuklar bu haliyle Allah'ın bize armağanı. Allah'tan gelene şükürler olsun" dedi.

Kadınlardan engelli çocuklarına kendisi gibi bakmaları tavsiyesinde bulunan Ayşe Fakı, "Ben ömrümü çocuklarıma adadım. Oğullarımı bir günlük bile olsa asker edince o da gözümde kalmadı. Tüm annelerden de çocuklarına bu şekilde bakmalarını ve sevgileriyle onları yaşama dahil etmelerini istiyorum" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fakı ailesinin evi

Anne Ayşe Fakı ve çocukları

Anne Ayşe Fakı'nın konuşması

Anne 2 engelli oğluyla sokakta yürümesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)