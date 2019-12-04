DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, Konya 'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari- Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silahının bomba atarının patlaması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehidin cenazesi dün gece Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Bugün de şehidin cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından, Gazi Pazarı'nda tören düzenlendi.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Salih Özmen, eşi Beyza Özmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Dini ve askeri törenin ardından şehit Özmen'in cenazesi, Akşehir Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), -

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Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (2)

ACILI ANNE: KIZIMIN KATİLLERİNİ BULUN

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), annesi Gülfer Özdemir'in cenaze töreninde ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü. Kadın cinayetlerinin faili meçhul kaldığını, kızının katillerinin bulunmasını isteyen acılı anne, "Ben onsuz yaşayamam, ben de çocuğumun yanına gitmek istiyorum. Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi. Ben dayanamıyorum. Ben olsaydım o tabutlarda. Beni de çağır toprağın altında ben senin yanında dururum yavrum. Ben onsuz yaşayamam. Kızımın katillerini bulun, faili meçhul etmeyin. Katillerini bulun bana kızımın. Benim yavrum melekti, hiç düşmanı yoktu, düşmanımız yoktu" diyerek, gözyaşı döktü.

-Görüntü Dökümü

Anne Güfer Özdemir'in ağıt yakarken görüntüsü

Süre: 1: 53 DK Boyut: 280 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Çanakkale'de 3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali

ÇANAKKALE'de, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali başladı. 6 Aralık'a kadar sürecek festivalde, ulusal ve uluslararası kısa film yarışmaları olacak. Bu yıl birinci seçilen film için 7, ikinci için 5, üçüncü film için de 3 bin lira verilecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde, Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali için açılış töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan festivalin açılış töreni, müzik dinletisiyle devam etti.

Üniversite ve İletişim Fakültesi olarak birçok bilimsel çalışmanın yanı sıra sanatsal üretime destek sağlanan festivali önemsediklerini belirten Prof. Dr. Önal, "Sadece öğrencilerimiz için değil kentimiz için de katma değer sağlaması, festivalin kent ile anılan markaya dönüşmesi için çalıştığımız, her yıl biraz daha olgunlaştırarak sunduğumuz festivalimizde bu 3 yılda 100 farklı ülkeden ve 2 bini aşan başvuruyla hem üniversitemizin hem ülkemizin adını duyurmuş olduk" dedi.

Kültür- sanat etkinliği için bir araya geldiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Murat ise "Sinema, toplumların kalkınmasında, gelişmesinde önemli yere sahiptir. Son asırda bu sektör alabildiğine gelişme gösterdi ve bugün çok daha farklı alanlara doğru gidilmektedir. Bu sektörde akla hayale gelmedik gelişmeler yaşanmaktadır. Ülke olarak, gençlik olarak, üniversiteler olarak bu gelişmelere mutlaka ayak uydurmamız gerekmektedir. Çanakkale'miz kültür, sanat, tarih gibi alanlarla eğer kendisini ortaya koyabilirse bir marka olabilirse biz bundan çok mutluluk duyarız. Çanakkale'ye de zannediyorum en büyük hizmet budur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival filmlerinin gösterimi başladı. Festivalde 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası kısa film yarışmaları olacak. Bu yıl birinci seçilen film için 7, ikinci için 5, üçüncü film için de 3 bin lira verilecek. Festival, 6 Aralık'ta ödül töreni ve gala gecesi ile sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-3'ncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali açılış töreninden genel ve detay görüntü.

-Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal açıklama görüntüsü.

-ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı

İZMİT'te, Hristiyanlığı seçtiği için babası tarafından öldürülen Azize Santa Barbara, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katıldığı ayinle anıldı.

Hristiyanlığı seçtiği için babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde işkence edilerek öldürülen Azize Santa Barbara, 'Santa Barbara Kulesi' olarak da adlandırılan İzmit Bağçeşme mevkiindeki tarihi surlar altında ayin ile anıldı. Santa Barbara Kültür ve Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından düzenlenen anma etkinliğine, Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Ayinde başı kesilerek öldürüldüğüne inanılan Azize Santa Barbara için İncil'den dualar okunarak, mumlar yakıldı.

Ayin sonrasında konuşma yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Azizlere, azizelere özel hürmet gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, azizler, ermişler Yüce Allah'ın katında bizim dualarımızı götürüyorlar, iletiyorlar. Bizim temsilcilerimiz ve elçilerimiz oluyorlar. Onun için onlara müteşekkiriz. Her sene burada isim günlerini kutladığımız gün, onlara özellikle hasret gösteriyor, hasret besliyoruz. Onlara karşı dualarımız daha kuvvetli oluyor. Bizim dualarımızı Yüce Allah'ın katına götürmelerini arzu ediyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ayinin yapıldığı surların görüntüsü

Ayinden görüntüler

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un konuşması

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Ambulans şoförleri 'en iyisi' olmak için yarıştı

SİVAS'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Ambulans Sürüş Teknikleri (ASTE) yarışması düzenlendi.

Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Sivas 'ta çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda kentte Ambulans Sürüş Teknikleri (ASTE) yarışması düzenlendi. Yeni 4 Eylül Stadyumu yanında bulunan otoparkta düzenlenen yarışmada 12 ambulans şoförü en iyisi olabilmek için yarıştı. Yarışmada ambulans şoförleri aldıkları eğitimler kapsamında slalom, duruş mesafesi ayarlama, ambulansa hakimiyet, kış şartlarında zincir takabilme gibi alanlarda yarıştı.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Rüstem Hasbek "Bizim ambulans şoförlerine verdiğimiz ambulans sürüş teknikleri diye bir eğitim var. Orada ambulansı kullanmada önemli teknikleri gibi çeşitli parametreler var. Şu an yarışmada jüri arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Yarışma sonucunda dereceye giren şoförlerimize ödül takdim edeceğiz" dedi.

Gün boyu sürecek yarışmada 1'inci cep telefonu 2'nci ve 3'üncü şoför ise kol saati ile ödüllendirilecek.

Görüntü Dökümü:

-Yarışmadan görüntüler

-Ambulans şoförlarinin çeşitli etaplarda hünerlerini sergilemesi

-Müdür yardımçısının açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS